In aller Kürze Die FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition ist ein kompakter Hi-res Audio Player mit CS43131 DAC, DSD256, USB-DAC-Funktion und microSD-Speicher. Sie ist ab sofort zum Preis von € 54,90 erhältlich.

Kompakte Digital Audio Player müssen längst nicht wie verkleinerte Smartphones aussehen. Genau diesen Gedanken verfolgt Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. mit der Marke Snowsky und dem FiiO Snowsky ECHO NANO: Der kleine Player orientiert sich am klaren, funktionalen Erscheinungsbild klassischer MP3-Player, kombiniert dieses jedoch mit einem Aluminium-Magnesium-Gehäuse, einem eigenständigen D/A-Wandler und der Wiedergabe hochauflösender Audioformate. Die neue FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition verändert die technische Basis nicht, verleiht dem nur 33,5 g schweren Player mit ihrem kräftigen Violett aber einen deutlich eigenständigeren Auftritt.

Key Facts FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition

Kompakter portabler Hi-res Audio Player im Retro-Design

Neue Gehäuseausführung in Violett

CS43131 DAC mit eigenständigem Audio-Taktgeber

PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz sowie natives DSD256

Ausgangsleistung von zweimal 120 mW an 32 Ohm

3,5 mm Stereo-Miniklinke und Unterstützung für CTIA-Kabelfernbedienungen

USB-DAC-Betrieb über UAC mit bis zu 16 Bit und 48 kHz

microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GByte

0,91 Zoll OLED-Display und multifunktionales Metall-Drehrad

Ab sofort zum Preis von € 54,90 erhältlich

Purple Edition als neuer Farbakzent

An der grundsätzlichen Gestaltung des FiiO Snowsky ECHO NANO ändert die Purple Edition nichts. Das schmale Gehäuse misst lediglich 81 × 20 × 11 mm und wird aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung der 6000er-Serie gefertigt. CNC-Bearbeitung soll für präzise Kanten und eine entsprechend saubere Oberflächenqualität sorgen.

Mit der violetten Ausführung setzt Snowsky stärker als bei den bisherigen Varianten auf den modischen Charakter des Players. Der ECHO NANO versteht sich damit nicht allein als besonders preisgünstige Wiedergabelösung, sondern auch als bewusst gestaltetes Accessoire. Das nostalgische Vorbild ist unverkennbar, die Verarbeitung soll jedoch dem Anspruch eines aktuellen Personal-Audio-Produkts entsprechen.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition

Multifunktionales Drehrad statt Touchscreen

Ein zentrales Gestaltungselement ist das an der Oberseite eingelassene Metall-Drehrad. Darüber lassen sich die Lautstärke regeln, der Player ein- und ausschalten sowie das Display aktivieren oder deaktivieren. Die Bedienung ist damit weitgehend mit einer Hand möglich.

Für die Anzeige von Titelinformationen und Betriebszustand steht ein 0,91 Zoll OLED-Display zur Verfügung. Das Bedienkonzept bleibt bewusst reduziert und richtet sich an Anwender, die Musik unterwegs ohne die Ablenkungen eines Smartphones wiedergeben wollen.

Über kompatible Kopfhörer beziehungsweise Headsets werden zudem Kabelfernbedienungen nach CTIA-Standard unterstützt. Je nach angeschlossenem Modell lassen sich damit Wiedergabe, Titelwahl und Lautstärke direkt am Kabel steuern.

Cirrus CS43131 DAC und native DSD256-Wiedergabe

Die Signalwandlung übernimmt ein Cirrus Logic CS43131 DAC. Snowsky kombiniert diesen mit einem separaten, für Audioanwendungen ausgelegten Quarzoszillator. Der Player verarbeitet PCM-Daten in WAV, FLAC und APE mit bis zu 24 Bit und 192 kHz. DSD-Dateien lassen sich nativ bis DSD256 wiedergeben.

Darüber hinaus unterstützt der FiiO Snowsky ECHO NANO die Formate MP3, M4A und OGG. Als Datenträger dienen microSD-Karten mit einer Speicherkapazität von bis zu 256 GByte.

Für den Anschluss kabelgebundener Kopfhörer steht eine 3,5 mm Stereo-Miniklinke bereit. Die Ausgangsstufe liefert laut Hersteller zweimal 120 mW an 32 Ohm bei einem Gesamtklirrfaktor von weniger als einem Prozent. Der angegebene Signal-Rausch-Abstand beträgt mindestens 127 dB, der Geräuschpegel 0,7 µV. Vor allem für leicht anzutreibende In-ear Kopfhörer und kompakte mobile Kopfhörer sollte damit ausreichend Leistung vorhanden sein.

Auch als USB DAC einsetzbar

Der FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition kann nicht nur als eigenständiger Player verwendet werden. Über USB lässt er sich im UAC-Modus an ein Smartphone, Tablet oder einen Computer anschließen und übernimmt dort die Funktion einer externen Audio-Schnittstelle.

Im USB-DAC-Betrieb werden PCM-Signale mit bis zu 16 Bit und 48 kHz verarbeitet. Die Ladefunktion lässt sich dabei deaktivieren, damit der ECHO NANO dem verbundenen Smartphone nicht zusätzlich Energie entzieht. Gerade angesichts des niedrigen Preises erweitert diese Funktion den praktischen Einsatzbereich beträchtlich.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Kompaktes Format: Mit 33,5 g Gewicht passt der Player problemlos in nahezu jede Tasche.

Mit 33,5 g Gewicht passt der Player problemlos in nahezu jede Tasche. Eigenständige Musikwiedergabe: Lokale Musik lässt sich ohne Smartphone, Streaming-Dienst oder Internetverbindung hören.

Lokale Musik lässt sich ohne Smartphone, Streaming-Dienst oder Internetverbindung hören. Hochauflösende Formate: PCM bis 24 Bit und 192 kHz sowie natives DSD256 decken auch anspruchsvollere Musikarchive ab.

PCM bis 24 Bit und 192 kHz sowie natives DSD256 decken auch anspruchsvollere Musikarchive ab. Ordentliche Ausgangsleistung: Zweimal 120 mW an 32 Ohm reichen für viele mobile Kopfhörer und In-ear Modelle aus.

Zweimal 120 mW an 32 Ohm reichen für viele mobile Kopfhörer und In-ear Modelle aus. Direkte Bedienung: Das Metall-Drehrad ermöglicht zentrale Funktionen, ohne durch Menüs navigieren zu müssen.

Das Metall-Drehrad ermöglicht zentrale Funktionen, ohne durch Menüs navigieren zu müssen. USB-DAC-Funktion: Smartphone und Computer können den CS43131 DAC des Players als externe Audio-Lösung nutzen.

Smartphone und Computer können den CS43131 DAC des Players als externe Audio-Lösung nutzen. Erweiterbarer Speicher: microSD-Karten bis 256 GByte bieten Platz für umfangreiche lokale Musiksammlungen.

microSD-Karten bis 256 GByte bieten Platz für umfangreiche lokale Musiksammlungen. Markante Gestaltung: Die Purple Edition hebt sich deutlich von den üblichen schwarzen und silbernen mobilen Audiogeräten ab.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 54,90.

Wir meinen …

Die FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition setzt nicht auf neue Technik, sondern auf eine neue Farbe – und das ist in diesem Fall durchaus relevant. Der kleine Player lebt schließlich ebenso von seinem Retro-Charakter wie von seinem CS43131 DAC und der Unterstützung hochauflösender Formate. Das kräftige Violett verleiht ihm jene spielerische Eigenständigkeit, die gut zum bewusst reduzierten Bedienkonzept passt. Für € 54,90 bietet Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. zudem erstaunlich viel Substanz: ein Metallgehäuse, microSD-Speicher, DSD256, eine brauchbare Ausgangsleistung und sogar den Betrieb als USB DAC.

Produkt FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition Preis € 54,90

Technische Daten FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition

Produkt FiiO Snowsky ECHO NANO Purple Edition Charakterisierung Portabler Hi-res Audio Player und USB DAC D/A-Wandler Cirrus Logic CS43131 Taktung Separater Audio-Quarzoszillator PCM-Wiedergabe Bis zu 24 Bit und 192 kHz DSD-Wiedergabe DSD64, DSD128 und DSD256, nativ Audioformate DSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A, OGG USB-DAC-Betrieb UAC, PCM bis 16 Bit und 48 kHz Kopfhörerausgang 3,5 mm Stereo-Miniklinke Ausgangsleistung ≥ 120 mW + 120 mW an 32 Ohm, THD+N < 1 % Signal-Rausch-Abstand ≥ 127 dB, A-bewertet THD+N 0,0006 % Grundrauschen 0,7 µV Speicher microSD bis 256 GByte Display 0,91 Zoll OLED Bedienung Multifunktionales Metall-Drehrad, Bedientasten Kabelfernbedienung CTIA-Standard Gehäuse Aluminium-Magnesium-Legierung der 6000er-Serie, CNC-bearbeitet Abmessungen 81 × 20 × 11 mm Gewicht Ca. 33,5 g Farbe Violett Zertifizierung Hi-res Audio

Marke Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Hersteller FiiO Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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