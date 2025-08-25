In aller Kürze Ein Treiber mit hauchdünner Membran und mit spezieller Beschichtung aus Silber und Gold sowie leistungsstarkem Antrieb ist es, der dem neuen FiiO FT7 Open-back Planar Headphones einen exzellenten Klang verleihen soll.

Die FiiO FT Series an Kopfhörern des Spezialisten FiiO Electronics Technology Co. Ltd. brachte schon einige überaus spannende Lösungen hervor, wie etwa die Modelle FiiO FT1 Closed Back Headphones, FiiO FT3 Large Dynamic High-res Over-ear Headphones sowie FiIO FT5 Planar Magnetic Over-ear Open-back HiFi Headphones. Nun steht ein weiteres Modell besagter FiiO FT Series bereit, und zwar der neue FiiO FT7 Open-back Planar Headphones. Es handelt sich hierbei um einen Over-ear Kopfhörer, der in erster Linie auf dem bereits erwähnten FiiO FT5 aus dem Jahr 2023 aufbaut, allerdings habe man den Qualitätsmaßstab für den neuen FiiO FT7 Open-back Planar Headphones nochmals höher angesetzt, wie man von Seiten des Herstellers verspricht.

Im Fokus steht dabei allen voran ein neu entwickelter Treiber, und zwar ein Planar-Treiber, der einerseits sehr großzügig dimensioniert wurde, zudem auf innovative Technologien und außergewöhnliche Materialen setzt.

Innovativer Planar Driver

So handelt es sich um einen 106 mm großen Planar Driver, der abgesehen von diesen großzügigen Dimensionen noch eine Reihe weiterer Besonderheiten aufweist. Da wäre zunächst die sehr geringe Stärke der Membran, es handelt sich hierbei um eine spezielle PET-Folie, die lediglich 1 μm stark ist und damit kaum Masse für einen höchst effektiven Betrieb bei kürzester Reaktionszeit aufweist. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die besondere Beschichtung, man setzt hier auf eine selektive Bedampfung mit Gold und Silber für eine mehrlagige Beschichtung, wobei die spezielle Kombination die Vorteile der beiden Werkstoffe kombinieren soll. So sei eine äußerst exakte, detailreiche, dynamische Abbildung und gleichzeitig ein sehr ansprechend warmer klang garantiert.

Realisiert wird dieser Treiber übrigens mit neuesten Fertigungstechnologien aus dem Bereich Halbleiter, der Hersteller spricht von 28 nm Prozessor-Technologie.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones

Leistungsstarker Antrieb

Um auch tatsächlich das volle Potential der eben beschriebenen hauchdünnen Membran mit ihrer speziellen Beschichtung ausschöpfen zu können, weist der neue FiiO FT7 auch einen speziellen Antrieb auf, und zwar in Form eines so genannten Dual-sided Push-Pull Magnetic Circuit System.

Jeder Treiber des FiiO FT7 verfügt über 18 leistungsstarke N52-Neodym-Magnete mit einem magnetischen Fluss von bis zu 1,5 T, so der Hersteller. Die Magnete bieten damit reichlich Energiereserven, die für ein hervorragendes Einschwingverhalten und einen strukturierten Bass sorgen. Zudem wurde der FiiO FT7 mittels Finite-Elemente-Analyse dahingehen optimiert, dass stets ein gleichmässiges Magnetfeld garantiert und damit eine stets verzerrungsfreie Wiedergabe garantiert ist.

Exklusives Design – offene Konstruktion

Der Kopfhörer weist ein Gehäuse aus hochfester Kohlefaser auf, damit bei geringstem Gewicht höchste Stabilität und Festigkeit erzielt wird. Der FiiO FT7 Open-back Planar Headphones ist als offener Kopfhörer ausgelegt, die Ohrmuscheln weisen damit an der Außenseite eine Frontabdeckung aus Zebrano-Holz auf, in das mittels CNC ein Gitter gefräst wurde. Dies verleiht dem Kopfhörer ein beeindruckend elegantes Design.

Geringes Gewicht für höchsten Tragekomfort

Natürlich bedingt ein Kopfhörer mit Planar-Magnetic Driver ein gewisses Gewicht, kann also nicht in der gleichen Liga mitspielen, wie ein Modell etwa mit dynamischen Treiber. Allerdings bringt es der neue FiiO FT7 Open-back Planar Headphones auf lediglich 427 g, was für einen Kopfhörer dieser Klasse sehr, sehr wenig ist und maßgeblich dazu beiträgt, dass der Kopfhörer einen hohen Tragekomfort bietet.

Dazu trägt auch der straffe Bügel mit separatem Innenteil für genau den richtigen Druck sowie die zwei Paar Ohrpolster bei, von denen ein Paar mit einem Überzug aus Schafleder, das zweite mit einem Überzug aus Wildleder versehen ist.

Liquid Nitrogen-Frozen Single Crystal Copper Cable

Eine weitere Besonderheit des neuen Kopfhörers ist dessen Kabel, bei dem es sich um eine Lösung mit vier vier Leitern gefertigt aus 6N OCC, also hochreinem Kupfer handelt. Die Leierstruktur ist axial verdrillt und als Isolationsmaterial kommt PFA zum Einsatz. Das gesamte Kabel ist zudem mit Nylon überzogen und wird einer kryogenen Behandlung bei -192 ° C unterzogen. Es weist eine Länge von drei Metern auf und mündet auf der einen Seite in 3,5 mm Mini Klinken-Stecker für den Anschluss an den Ohrmuscheln, am anderen Ende in einem 4,4 mm Pentaconn und damit der Option, den FiiO FT7 symmetrisch an ein Quellgeräte anzuschließen.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT7 Open-back Planar Headphones

Technische Daten des FiiO FT7 Open-back Planar Headphones

Der FiiO FT7 Open-back Planar Headphones kann mit seinem 106 mm Planar Driver einen Frequenzbereich zwischen 5 Hz und 40 kHz abbilden, ist damit also Hi-res Audio zertifziert. Die Impedanz weist der Hersteller mit 25 Ohm und die Empfindlichkeit mit 94 dB aus.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue FiiO FT7 Open-back Planar Headphones steht bereits im Fachhandel zur Verfügung, wobei er mit einer passenden Transport-Tasche ausgeliefert wird. Ebenso ist ein Adapter auf XLR sowie ein Adapter auf 6,3 mm Stereo Klinke mit dabei. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 749,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Einmal mehr erweitert FiiO Electronics Technology Co. Ltd. sein Angebot im Bereich Kopfhörer, konkret im Bereich Over-ear Kopfhörer, und zwar rund um die FiiO FT Series. So soll ab sofort der neue FiiO FT7 Open-back Planar Headphones bereit stehen, ein offener Over-ear Kopfhörer mit besonders ausgeklügeltem Planar-Treiber, der für eine besonders detailreiche, dynamische Darbietung mit angenehm warmen Klangcharakter sorgen soll, wie der Spezialist für Personal Audio Devices angibt.

Produkt FiiO FT7 Open-back Planar Headphones Preis € 749,-

Marke Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Hersteller FiiO Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge