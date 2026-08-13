FiiO Jade Audio JT9 – Leichtgewicht mit großem Planar-Treiber

In aller Kürze Der FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones ist ein offener Planar-Magnetostatic-Kopfhörer mit einem 95 × 86 mm großen, von FiiO entwickelten Treiber. Seine nur 1 μm dünne Membran trägt eine Beschichtung aus Saphir und Aluminium, während ein patentiertes Magnetsystem für eine möglichst gleichmäßige Ansteuerung sorgen soll. Mit 95 dB/mW, 365 g Gewicht und faltbarer Konstruktion ist der JT9 auch für kompaktere DAC- und Kopfhörer-Verstärker ausgelegt.

Offene Planar-Magnetostatic-Kopfhörer sind meist für den stationären Einsatz konzipiert: Großformatige Treiber, aufwendige Magnetsysteme und ein entsprechendes Gehäuse führen nicht selten zu hohem Gewicht und beträchtlichen Anforderungen an den Kopfhörer-Verstärker. Genau an diesen beiden Punkten setzt Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. beim neuen FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones an. Der Hersteller kombiniert einen 95 × 86 mm großen Planar-Treiber mit einer Empfindlichkeit von 95 dB/mW, reduziert das Gewicht auf 365 g und verwendet eine faltbare Konstruktion. Damit soll sich der JT9 nicht allein für die klassische Kombination mit einem Desktop-Kopfhörer-Verstärker eignen, sondern ebenso mit mobilen Hi-res Audio Playern oder Smartphones samt kompaktem DAC- und Kopfhörer-Verstärker betreiben lassen. Die eigentliche Besonderheit liegt jedoch in der neu entwickelten, nur 1 μm dünnen Membran mit einer Beschichtung aus Saphir und Aluminium.

Key Facts FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones

Offener Over-ear Planar-Magnetostatic-Kopfhörer

95 × 86 mm großer, proprietärer Planar-Treiber

1 μm dünne Membran

Dual-Coating aus Saphir und Aluminium

Patentiertes Magnetsystem mit gleichmäßigem Magnetfeld

Empfindlichkeit von 95 dB/mW

Gewicht von 365 g

Faltbare Konstruktion

Kabel für 3,5 mm Stereo Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn

Farben Schwarz und Deep Brown

Wassergeschütztes Transportetui

Hi-res Audio zertifiziert

95 × 86 mm großer Planar-Treiber

Im Zentrum des FiiO Jade Audio JT9 steht ein von FiiO entwickelter Planar-Magnetostatic-Treiber mit einer Fläche von 95 × 86 mm. Im Unterschied zu einem dynamischen Kopfhörer-Treiber wird die Membran dabei nicht punktuell über eine klassische Schwingspule bewegt. Die Leiterstruktur ist über eine große Fläche der Membran verteilt und wird durch das umgebende Magnetsystem angetrieben.

FiiO verspricht sich von der großformatigen Konstruktion insbesondere eine tiefe Basswiedergabe sowie eine natürliche, weitläufige Abbildung. Dabei handelt es sich ausdrücklich um die klangliche Zielsetzung des Herstellers. Technisch soll die große wirksame Fläche dazu beitragen, dass die Membran auch bei tiefen Frequenzen ausreichend Luft bewegen kann, ohne dafür besonders große Auslenkungen zu benötigen.

Nur 1 μm dünne Membran

Mit einer Stärke von lediglich 1 μm fällt die Membran des FiiO Jade Audio JT9 ausgesprochen dünn und damit leicht aus. Die geringe bewegte Masse soll schnelle Richtungswechsel ermöglichen und damit sowohl das Impulsverhalten als auch die Wiedergabe feiner Hochtondetails unterstützen.

Bei Planar-Magnetostatic-Treibern ist eine möglichst geringe Membranmasse von besonderer Bedeutung, da die gesamte Fläche gleichmäßig und ohne unnötige Trägheit auf das Musiksignal reagieren soll. FiiO spricht hier von einer besonders schnellen Transientenwiedergabe und einer präzisen Erfassung kleinster Signaländerungen.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones

Saphir und Aluminium als Dual-Coating

Die Membran wird mit einer von FiiO als Dual-Coating Technology bezeichneten Beschichtung versehen. Dabei kombiniert der Hersteller Saphir mit Aluminium: Aluminium bringt die für die Leiterstruktur erforderliche elektrische Leitfähigkeit ein, während die Saphirbeschichtung die Steifigkeit der hauchdünnen Membran erhöhen soll.

Diese Kombination soll verhindern, dass die Membran trotz ihres geringen Gewichts bei der Bewegung unerwünscht nachgibt oder sich ungleichmäßig verformt. FiiO nennt eine feinere Auflösung und bessere Kontrolle als Ziel dieser Konstruktion.

Präzisionsfertigung nach Halbleiter-Maßstäben

Bei der Herstellung setzt FiiO nach eigenen Angaben auf eine „28 nm-grade process technology“ und damit ein Fertigungsverfahren, dessen Präzision sich an Verfahren aus der Halbleiterproduktion orientiert.

Die besonders feinen Strukturen sollen eine präzisere Ausführung der auf der Membran aufgebrachten Leiterbahnen ermöglichen. Gleichzeitig verspricht der Hersteller eine höhere mechanische Stabilität und damit eine verbesserte Haltbarkeit der gesamten Membran- und Leiterstruktur.

Gleichmäßiges Magnetfeld gegen Verzerrungen

Ergänzt wird der Planar-Treiber durch ein laut FiiO patentiertes Magnetsystem. Die einzelnen Magnete sind so angeordnet, dass über die gesamte Fläche der Membran ein möglichst gleichmäßiges und kräftiges Magnetfeld entsteht.

Dadurch sollen sämtliche Bereiche der Membran synchron auf das Musiksignal reagieren. Partiell unterschiedliche Bewegungen, die zu Verformungen und damit zu Verzerrungen führen könnten, will FiiO bereits innerhalb des Treibers reduzieren. Auch diese Maßnahme dient dem Ziel, die große Membran möglichst kontrolliert anzutreiben.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones

95 dB/mW für eine unkompliziertere Ansteuerung

Mit einer Empfindlichkeit von 95 dB/mW soll der FiiO Jade Audio JT9 weniger anspruchsvoll ausfallen als so mancher großformatige Planar-Magnetostatic-Kopfhörer. FiiO nennt ausdrücklich Smartphones in Verbindung mit einem mobilen DAC- und Kopfhörer-Verstärker als mögliche Quelle.

Damit ist der JT9 nicht auf leistungsstarke stationäre Kopfhörer-Verstärker beschränkt. Ein kompakter USB-DAC beziehungsweise DAC/AMP Dongle soll bereits ausreichen, um den Kopfhörer sinnvoll zu betreiben. Die Empfindlichkeit allein erlaubt allerdings keine vollständige Beurteilung der elektrischen Anforderungen, da FiiO bislang keine Impedanz für das neue Modell nennt.

365 g leicht und zusammenfaltbar

Großformatige Planar-Magnetostatic-Kopfhörer gelten nicht unbedingt als besonders kompakte Reisebegleiter. Der FiiO JadeAudio JT9 soll dieses Bild mit einem Gewicht von 365 g und einer faltbaren Konstruktion zumindest teilweise korrigieren.

Der Kopfhörer lässt sich für die Aufbewahrung platzsparend zusammenlegen und wird mit einem eigenen wassergeschützten Transportetui geliefert. Seine offene Bauweise prädestiniert ihn dennoch vorrangig für das ungestörte Musikhören zu Hause, im Büro oder im Hotelzimmer. Außengeräusche werden kaum abgeschirmt, gleichzeitig dringt Musik deutlich nach außen.

Zwei Kabel serienmäßig

Zum Lieferumfang gehören zwei Anschlusskabel. Eines endet in einem Stecker für 3,5 mm Stereo Mini-Klinke und eignet sich damit für weit verbreitete portable Player, DAC/AMP Dongles sowie klassische Kopfhörer-Ausgänge.

Das zweite Kabel ist mit einem symmetrischen 4,4 mm Pentaconn-Stecker ausgestattet und lässt sich an entsprechend ausgelegten mobilen wie stationären Kopfhörer-Verstärkern verwenden. Laut FiiO wurden die Kabel speziell im Hinblick auf die Wiedergabe im mittleren Bassbereich abgestimmt.

Schwarz zum Marktstart, Deep Brown folgt später

Der FiiO Jade Audio JT9 wird in zwei Farbvarianten angeboten. Die schwarze Ausführung bildet den Auftakt, während die Variante Deep Brown zu einem späteren Zeitpunkt folgen soll. Beide Versionen zeigen die offene Konstruktion durch großflächige Gitter an den Außenseiten der Ohrmuscheln.

Neben den beiden Kabeln und dem Transportetui verweist FiiO auch auf eine Hi-res Audio Zertifizierung. Diese bestätigt die Einhaltung der dafür vorgesehenen technischen Kriterien, stellt jedoch naturgemäß keine Bewertung der klanglichen Qualität dar.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Großformatiger Planar-Treiber: Die 95 × 86 mm große Treibereinheit bietet eine beträchtliche wirksame Membranfläche.

Die 95 × 86 mm große Treibereinheit bietet eine beträchtliche wirksame Membranfläche. Besonders leichte Membran: Eine Stärke von nur 1 μm reduziert die bewegte Masse und begünstigt schnelle Reaktionen.

Eine Stärke von nur 1 μm reduziert die bewegte Masse und begünstigt schnelle Reaktionen. Dual-Coating: Saphir und Aluminium sollen hohe Steifigkeit mit guter elektrischer Leitfähigkeit verbinden.

Saphir und Aluminium sollen hohe Steifigkeit mit guter elektrischer Leitfähigkeit verbinden. Gleichmäßige Ansteuerung: Das patentierte Magnetsystem ist auf eine synchrone Bewegung der gesamten Membran ausgelegt.

Das patentierte Magnetsystem ist auf eine synchrone Bewegung der gesamten Membran ausgelegt. Vergleichsweise leicht anzutreiben: 95 dB/mW ermöglichen den Betrieb mit kompakten mobilen DAC- und Kopfhörer-Verstärkern.

95 dB/mW ermöglichen den Betrieb mit kompakten mobilen DAC- und Kopfhörer-Verstärkern. Moderates Gewicht: Mit 365 g bleibt der FiiO Jade Audio JT9 für einen großformatigen Planar-Kopfhörer vergleichsweise leicht.

Mit 365 g bleibt der FiiO Jade Audio JT9 für einen großformatigen Planar-Kopfhörer vergleichsweise leicht. Faltbare Konstruktion: Der Kopfhörer lässt sich platzsparend verstauen und einfacher transportieren.

Der Kopfhörer lässt sich platzsparend verstauen und einfacher transportieren. Zwei Anschlussoptionen: Kabel für 3,5 mm Stereo Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Preis und Verfügbarkeit

Der FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones wird zunächst in Schwarz angeboten und ist nach Angaben von Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. in Kürze über den autorisierter Fachhandel verfügbar. Die Farbvariante Deep Brown wird zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen.

Der voraussichtliche Preis des FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones beträgt € 199,-. Eine verbindlich bestätigte unverbindliche Preisempfehlung für die DACH-Region liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vor.

Wir meinen…

Der FiiO Jade Audio JT9 ist nicht einfach nur ein weiterer offener Planar-Magnetostatic-Kopfhörer. Die Kombination aus 95 × 86 mm großer Treibereinheit, lediglich 1 μm dünner Membran, 95 dB/mW Empfindlichkeit und faltbarer 365 g Konstruktion gibt dem neuen Modell ein klar umrissenes Profil. Besonders interessant ist, dass FiiO den JT9 nicht allein für ausgewachsene Desktop-Systeme vorsieht, sondern ausdrücklich auch den Betrieb mit kompakten mobilen DAC- und Kopfhörer-Verstärkern einplant. Sollte sich der voraussichtliche Preis von € 199,- bestätigen, wäre das technisch aufwendige Gesamtpaket von FiiO zudem ausgesprochen attraktiv positioniert.

Produkt FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones Preis voraussichtlich € 199,-

Technische Daten FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones

Produkt FiiO Jade Audio JT9 Open-Back Planar Headphones Bauart Offener Over-ear Kopfhörer Treiberprinzip Planar-Magnetostatic Treiber 95 × 86 mm Membranstärke 1 μm Membranbeschichtung Saphir und Aluminium Fertigung Präzisionsverfahren nach Halbleiter-Maßstäben, 28 nm-grade Magnetsystem Patentierte Anordnung für gleichmäßiges Magnetfeld Empfindlichkeit 95 dB/mW Gewicht 365 g Konstruktion Faltbar Anschlusskabel 3,5 mm Stereo Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn Farben Schwarz, Deep Brown später verfügbar Transport Wassergeschütztes Transportetui Zertifizierung Hi-res Audio

Marke Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Hersteller FiiO Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren