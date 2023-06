FiiO KA5 Portable DAC and Headphone Amplifier nun auch in Weiss

In aller Kürze Ab sofort steht der FiiO KA5 Portable DAC and Headphone Amplifier auch in Weiss bereit, dies verkündet nunmehr das Unternehmen FiiO Electronics Technology Co. Ltd.

Es sei der günstigste High-end USB-Dongle, der am Markt zur Verfügung stehe, so beschreibt FiiO Electronics Technology Co. Ltd. den FiiO KA5 Portable DAC and Headphone Amplifier, den das Unternehmen bereits im April 2023 auf den Markt brachte. Damit richte man sich an Anwender, die auch unterwegs auf höchste Qualität setzen wollen und mit diesem Produkt noch dazu eine flexibel einsetzbare, und einfach zu handhabende Lösung vorfinden sollen.

Man bedient damit eine Zielgruppe, die auch unterwegs auf beste Qualität setzen will, wie FiiO Electronics Technology Co. Ltd. festhält.

D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker als besonders flexible Lösung

Es ist ein portabler D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker, der durch eine tadellose Ausstattung mit einer besonders akkuraten Signalwandlung und leistungsstarken Ausgangsstufe aufwarten kann, so das Versprechen von FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Zudem, und das ist die eigentliche Besonderheit des neuen FiiO KA5 Portable DAC and Headphone Amplifier, steht hier ein integriertes OLED Display für eine besonders simple Steuerung bereit.

Bislang nur in Schwarz verfügbar, nun aber auch in Weiss

Man sei sich der Tatsache bewusst, dass Lösungen im Personal Audio Device Segment immer mehr als Produkte des persönlichen Lifestyle wahrgenommen werden, dass das, was bislang allen voran für Kopfhörer galt, zunehmend auch für weitere Systeme in diesem florierenden Bereich gilt, Design also eine immens wichtige Rolle spielt.

Dementsprechend war von Anbeginn an geplant, den FiiO KA5 Portable DAC and Headphone Amplifier nicht nur in Schwarz, sondern allen voran auch Weiss anzubieten, allerdings kam es zu Lieferverzögerungen.

Der FiiO KA5 Portable DAC and Headphone Amplifier setz auf ein Gehäuse in Aluminium-Legierung, wobei die Oberfläche mittels besonders robuster Pulverbeschichtung veredelt wurde.

Preise und Verfügbarkeit

Der FiiO KA5 Portable DAC and Headphone Amplifier steht bereits in Schwarz, in Kürze auch in Weiss bereit, wobei der empfohlene Verkaufspreis für beide Varianten jeweils lediglich € 129,- beträgt.

Wir meinen…

Ja, zunehmend wird es auch bei Lösungen wie portablen D/A-Wandlern und Kopfhörer-Verstärkern wichtig, welches Design sie aufweisen, denn was bereits bei Kopfhörern gilt, gilt immer mehr auch bei anderen Lösungen im Personal Audio Segment: sie werden als Systeme des eigenen Lebensstils wahrgenommen. Insofern ist es keineswegs unerheblich, dass FiiO Electronics Technology Co. Ltd. nunmehr auch her beginnt, dem Anwender mehrere Optionen bei der Farbe anzubieten, wie etwa aktuell dem FiiO KA5 Portable DAC and Headphone Amplifier.

PRODUKT FIIO KA5 PORTABLE DAC AND HEADPHONE AMPLIFIER Preis € 129,-

