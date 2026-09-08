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FiiO Modular HiFi Device Storage Rack – Drei Ebenen für kompakte HiFi-Komponenten

FiiO erweitert sein Zubehörprogramm um ein modulares Desktop-Rack für kompakte HiFi-Komponenten. Die aktuelle Ausführung umfasst drei Ebenen, trägt bis zu 10 kg pro Ablage und soll über Spikes samt Unterlagen die Übertragung von Vibrationen reduzieren. Mit einer Stellfläche von 310 × 247 mm ist das FiiO Modular HiFi Device Storage Rack insbesondere auf die Desktop-Komponenten des Herstellers abgestimmt.

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Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 8. September 2026Letztes Update 8. September 2026
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Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Modular HiFi Device Storage Rack
Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Modular HiFi Device Storage Rack
In aller Kürze
  • Das FiiO Modular HiFi Device Storage Rack ist ein dreistufiges Desktop-Rack aus Metall für kompakte HiFi-Komponenten. Jede Ablage trägt bis zu 10 kg, bietet Lüftungsschlitze und wird über massive Metallstützen mit 16 mm Durchmesser getragen. Die nutzbare Fläche zwischen den Stützen beträgt 262 × 199 mm, der vertikale Abstand zwischen den Ebenen 85,4 mm. Angeboten wird das Rack in Schwarz und Silber.

Kompakte Desktop-Komponenten benötigen wenig Stellfläche – zumindest, solange Streamer, D/A-Wandler, Kopfhörerverstärker und Netzteile nicht gemeinsam betrieben werden. Genau für solche mehrteiligen Systeme präsentiert FiiO mit dem FiiO Modular HiFi Device Storage Rack ein vergleichsweise kompaktes HiFi-Rack, das die einzelnen Geräte übereinander anordnet, ohne sie unmittelbar aufeinanderzustellen. Drei massive Metallablagen, Belüftungsöffnungen und ein Innenraum von 262 × 199 mm je Ebene schaffen Platz für zahlreiche Desktop-Lösungen des Herstellers, während die modulare Konstruktion unterschiedliche Aufbauhöhen erlaubt. Die Verbindung aus platzsparender Ordnung, Wärmeableitung und mechanisch stabiler Aufstellung macht das Rack dabei keineswegs nur für reine Kopfhörerarbeitsplätze interessant. Auch kleine Streaming-Systeme oder kompakte HiFi-Lösungen mit Aktiv-Lautsprechern lassen sich damit sauber organisieren. 

Key Facts FiiO Modular HiFi Device Storage Rack

  • Modulares Desktop-Rack mit drei Metallablagen
  • Außenmaße 310 × 247 × 208,8 mm
  • Nutzbare Innenfläche 262 × 199 mm
  • Lichter Abstand zwischen den Ebenen 85,4 mm
  • Belastbarkeit bis zu 10 kg pro Ablage
  • Massive Metallstützen mit 16 mm Durchmesser
  • Spikes und Unterlagen zur Schwingungsdämpfung
  • Lüftungsschlitze in den Ablagen
  • Ausführungen in Schwarz und Silber

Vertikale Ordnung für kompakte HiFi-Systeme

Das FiiO Modular HiFi Device Storage Rack ist nicht für Komponenten im üblichen 430-mm-Format ausgelegt. Mit 310 mm Breite und 247 mm Tiefe richtet sich die Konstruktion vielmehr an kleinere Desktop-Geräte, wie sie bei Kopfhörer- und Streaming-Systemen zunehmend eingesetzt werden.

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Zwischen den vier Stützen steht eine Fläche von 262 × 199 mm zur Verfügung. Damit sollte vor dem Kauf nicht nur die Gehäusebreite, sondern auch die Position von Anschlusskabeln und Bedienelementen berücksichtigt werden. Der Abstand von 85,4 mm zwischen den Ebenen setzt zudem eine klare Grenze für höhere Komponenten.

Für das Desktop-Portfolio von FiiO dimensioniert

Als passende Geräte nennt FiiO unter anderem den FiiO SR11 sowie die Modelle FiiO K11 R2R, FiiO K13 R2R, FiiO K15, FiiO K17 und FiiO K19. Auch der FiiO BR15 R2R, der FiiO WARMER R2R und das Netzteil FiiO DARKSIDE PRO sollen sich im Rack unterbringen lassen. Die Abmessungen schließen jedoch keineswegs Produkte anderer Hersteller aus, sofern Gehäusegröße, Belüftungsbedarf und Anschlussführung berücksichtigt werden. 

Der vertikale Aufbau hält die Komponenten räumlich voneinander getrennt. Das erleichtert nicht nur die Bedienung und Kabelführung, sondern verhindert auch, dass Geräte unmittelbar aufeinandergestapelt werden. In jede Ablage sind Lüftungsschlitze eingelassen, über die erwärmte Luft besser abgeführt werden kann.

Modularer Aufbau mit bis zu drei Ebenen

Im Lieferumfang befinden sich drei Ablagen, acht lange und vier kurze Stützsäulen, vier Unterlagen für die Spikes sowie zwölf Rändelschrauben. Damit lässt sich das System je nach Bedarf mit einer, zwei oder drei Ebenen aufbauen. Die maximale Höhe der dreistufigen Konfiguration beträgt 208,8 mm, während eine zweistufige Variante auf 116,3 mm kommt.

FiiO kündigt darüber hinaus ein eigenständiges Zwei-Ebenen-Modell sowie separat erhältliche Erweiterungen für einzelne Ebenen an. Einen konkreten Termin für diese zusätzlichen Varianten nennt das Unternehmen bislang nicht. Die aktuell angebotene Ausführung umfasst stets das vollständige Drei-Ebenen-Set.

Massive Konstruktion und definierte Belastbarkeit

Die Stützsäulen werden aus massivem Metall mit einem Durchmesser von 16 mm gefertigt. FiiO gibt die maximale Belastbarkeit mit 10 kg pro Ablage an, womit selbst vergleichsweise schwere Desktop-Verstärker innerhalb der vorgesehenen Abmessungen sicher untergebracht werden können.

An der Unterseite kommen Spikes samt passenden Unterlagen zum Einsatz. Sie sollen die Übertragung von Vibrationen und Resonanzen zwischen Aufstellfläche und Rack reduzieren. Eine darüber hinausgehende klangliche Wirkung sollte daraus jedoch nicht pauschal abgeleitet werden; der unmittelbar nachvollziehbare Vorteil liegt in einer stabilen und definierten Aufstellung der Komponenten.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mehr Platz auf dem Schreibtisch: Bis zu drei Komponenten lassen sich auf einer Grundfläche von lediglich 310 × 247 mm anordnen.
  • Flexible Konfiguration: Die mitgelieferten Teile erlauben einen Aufbau mit einer, zwei oder drei Ebenen.
  • Hohe Belastbarkeit: Jede Ablage ist für Geräte mit einem Gewicht von bis zu 10 kg ausgelegt.
  • Getrennte Geräteebenen: Die Komponenten müssen nicht unmittelbar aufeinandergestapelt werden.
  • Unterstützte Wärmeableitung: Lüftungsschlitze in den Metallablagen erleichtern die Luftzirkulation.
  • Definierte Aufstellung: Spikes und passende Unterlagen sollen die Übertragung von Schwingungen reduzieren.
  • Herstellerübergreifend nutzbar: Neben FiiO-Komponenten können Geräte anderer Marken eingesetzt werden, sofern ihre Abmessungen passen.
  • Zwei Farbvarianten: Das Rack steht in Schwarz und Silber zur Wahl.
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Preis und Verfügbarkeit

Das FiiO Modular HiFi Device Storage Rack ist als Drei-Ebenen-Ausführung bereits erhältlich. Der Preis wird nach derzeit vorliegenden Informationen € 169,- betragen.

Wir meinen …

Desktop-HiFi scheitert selten am Platzbedarf eines einzelnen Geräts, wohl aber an der Kombination mehrerer kompakter Komponenten. Das FiiO Modular HiFi Device Storage Rack greift genau dieses praktische Problem auf und löst es mit vernünftigen Abmessungen, belastbaren Metallablagen und einer klar definierten Struktur. Entscheidend ist allerdings die nutzbare Innenfläche von 262 × 199 mm: Für die kompakten Komponenten von FiiO passt das Konzept, klassische HiFi-Geräte sind dafür schlicht zu groß.

ProduktFiiO Modular HiFi Device Storage Rack
Preis€ 169,-

Technische Daten FiiO Modular HiFi Device Storage Rack

ProduktFiiO Modular HiFi Device Storage Rack
ProdukttypModulares Desktop-Rack für kompakte HiFi-Komponenten
AufbauEine, zwei oder drei Ebenen
LieferumfangDrei Ablagen, acht lange Stützsäulen, vier kurze Stützsäulen, vier Spike-Unterlagen, zwölf Rändelschrauben, Anleitung
MaterialMetall
Stützendurchmesser16 mm
Außenmaße der Ablagen310 × 247 mm
Nutzbare Innenfläche262 × 199 mm
Abstand zwischen den Ebenen85,4 mm
Bodenfreiheit26,9 mm
Gesamthöhe mit drei Ebenen208,8 mm
Gesamthöhe mit zwei Ebenen116,3 mm
Höhe mit einer Ebene85 mm
BelastbarkeitBis zu 10 kg pro Ablage
SchwingungsdämpfungSpikes mit passenden Unterlagen
BelüftungLüftungsschlitze in den Ablagen
FarbenSchwarz, Silber
MarkeGuangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd.
HerstellerFiiO
VertriebNT Global Distribution GmbH
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FiiO Electronics Technology Co. Ltd.
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Michael Holzinger

Michael Holzinger, Gründer und Chefredakteur von sempre-audio.at | Der HiFi Blog - Das HiFi Magazin und HiFi BLOG, ist seit Jahrzehnten als Journalist in den Bereichen IT, Fotografie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik tätig. Mit den Magazinen HiFi.Luxury sowie the LUXURY HOME guide begründete er zudem zwei weitere Plattformen, die für modernen, exquisiten Lebensstil stehen.

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