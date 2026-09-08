In aller Kürze Das FiiO Modular HiFi Device Storage Rack ist ein dreistufiges Desktop-Rack aus Metall für kompakte HiFi-Komponenten. Jede Ablage trägt bis zu 10 kg, bietet Lüftungsschlitze und wird über massive Metallstützen mit 16 mm Durchmesser getragen. Die nutzbare Fläche zwischen den Stützen beträgt 262 × 199 mm, der vertikale Abstand zwischen den Ebenen 85,4 mm. Angeboten wird das Rack in Schwarz und Silber.

Kompakte Desktop-Komponenten benötigen wenig Stellfläche – zumindest, solange Streamer, D/A-Wandler, Kopfhörerverstärker und Netzteile nicht gemeinsam betrieben werden. Genau für solche mehrteiligen Systeme präsentiert FiiO mit dem FiiO Modular HiFi Device Storage Rack ein vergleichsweise kompaktes HiFi-Rack, das die einzelnen Geräte übereinander anordnet, ohne sie unmittelbar aufeinanderzustellen. Drei massive Metallablagen, Belüftungsöffnungen und ein Innenraum von 262 × 199 mm je Ebene schaffen Platz für zahlreiche Desktop-Lösungen des Herstellers, während die modulare Konstruktion unterschiedliche Aufbauhöhen erlaubt. Die Verbindung aus platzsparender Ordnung, Wärmeableitung und mechanisch stabiler Aufstellung macht das Rack dabei keineswegs nur für reine Kopfhörerarbeitsplätze interessant. Auch kleine Streaming-Systeme oder kompakte HiFi-Lösungen mit Aktiv-Lautsprechern lassen sich damit sauber organisieren.

Key Facts FiiO Modular HiFi Device Storage Rack

Modulares Desktop-Rack mit drei Metallablagen

Außenmaße 310 × 247 × 208,8 mm

Nutzbare Innenfläche 262 × 199 mm

Lichter Abstand zwischen den Ebenen 85,4 mm

Belastbarkeit bis zu 10 kg pro Ablage

Massive Metallstützen mit 16 mm Durchmesser

Spikes und Unterlagen zur Schwingungsdämpfung

Lüftungsschlitze in den Ablagen

Ausführungen in Schwarz und Silber

Vertikale Ordnung für kompakte HiFi-Systeme

Das FiiO Modular HiFi Device Storage Rack ist nicht für Komponenten im üblichen 430-mm-Format ausgelegt. Mit 310 mm Breite und 247 mm Tiefe richtet sich die Konstruktion vielmehr an kleinere Desktop-Geräte, wie sie bei Kopfhörer- und Streaming-Systemen zunehmend eingesetzt werden.

Zwischen den vier Stützen steht eine Fläche von 262 × 199 mm zur Verfügung. Damit sollte vor dem Kauf nicht nur die Gehäusebreite, sondern auch die Position von Anschlusskabeln und Bedienelementen berücksichtigt werden. Der Abstand von 85,4 mm zwischen den Ebenen setzt zudem eine klare Grenze für höhere Komponenten.

Für das Desktop-Portfolio von FiiO dimensioniert

Als passende Geräte nennt FiiO unter anderem den FiiO SR11 sowie die Modelle FiiO K11 R2R, FiiO K13 R2R, FiiO K15, FiiO K17 und FiiO K19. Auch der FiiO BR15 R2R, der FiiO WARMER R2R und das Netzteil FiiO DARKSIDE PRO sollen sich im Rack unterbringen lassen. Die Abmessungen schließen jedoch keineswegs Produkte anderer Hersteller aus, sofern Gehäusegröße, Belüftungsbedarf und Anschlussführung berücksichtigt werden.

Der vertikale Aufbau hält die Komponenten räumlich voneinander getrennt. Das erleichtert nicht nur die Bedienung und Kabelführung, sondern verhindert auch, dass Geräte unmittelbar aufeinandergestapelt werden. In jede Ablage sind Lüftungsschlitze eingelassen, über die erwärmte Luft besser abgeführt werden kann.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Modular HiFi Device Storage Rack Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Modular HiFi Device Storage Rack Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Modular HiFi Device Storage Rack Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Modular HiFi Device Storage Rack Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Modular HiFi Device Storage Rack Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Modular HiFi Device Storage Rack Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO Modular HiFi Device Storage Rack

Modularer Aufbau mit bis zu drei Ebenen

Im Lieferumfang befinden sich drei Ablagen, acht lange und vier kurze Stützsäulen, vier Unterlagen für die Spikes sowie zwölf Rändelschrauben. Damit lässt sich das System je nach Bedarf mit einer, zwei oder drei Ebenen aufbauen. Die maximale Höhe der dreistufigen Konfiguration beträgt 208,8 mm, während eine zweistufige Variante auf 116,3 mm kommt.

FiiO kündigt darüber hinaus ein eigenständiges Zwei-Ebenen-Modell sowie separat erhältliche Erweiterungen für einzelne Ebenen an. Einen konkreten Termin für diese zusätzlichen Varianten nennt das Unternehmen bislang nicht. Die aktuell angebotene Ausführung umfasst stets das vollständige Drei-Ebenen-Set.

Massive Konstruktion und definierte Belastbarkeit

Die Stützsäulen werden aus massivem Metall mit einem Durchmesser von 16 mm gefertigt. FiiO gibt die maximale Belastbarkeit mit 10 kg pro Ablage an, womit selbst vergleichsweise schwere Desktop-Verstärker innerhalb der vorgesehenen Abmessungen sicher untergebracht werden können.

An der Unterseite kommen Spikes samt passenden Unterlagen zum Einsatz. Sie sollen die Übertragung von Vibrationen und Resonanzen zwischen Aufstellfläche und Rack reduzieren. Eine darüber hinausgehende klangliche Wirkung sollte daraus jedoch nicht pauschal abgeleitet werden; der unmittelbar nachvollziehbare Vorteil liegt in einer stabilen und definierten Aufstellung der Komponenten.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Mehr Platz auf dem Schreibtisch: Bis zu drei Komponenten lassen sich auf einer Grundfläche von lediglich 310 × 247 mm anordnen.

Bis zu drei Komponenten lassen sich auf einer Grundfläche von lediglich 310 × 247 mm anordnen. Flexible Konfiguration: Die mitgelieferten Teile erlauben einen Aufbau mit einer, zwei oder drei Ebenen.

Die mitgelieferten Teile erlauben einen Aufbau mit einer, zwei oder drei Ebenen. Hohe Belastbarkeit: Jede Ablage ist für Geräte mit einem Gewicht von bis zu 10 kg ausgelegt.

Jede Ablage ist für Geräte mit einem Gewicht von bis zu 10 kg ausgelegt. Getrennte Geräteebenen: Die Komponenten müssen nicht unmittelbar aufeinandergestapelt werden.

Die Komponenten müssen nicht unmittelbar aufeinandergestapelt werden. Unterstützte Wärmeableitung: Lüftungsschlitze in den Metallablagen erleichtern die Luftzirkulation.

Lüftungsschlitze in den Metallablagen erleichtern die Luftzirkulation. Definierte Aufstellung: Spikes und passende Unterlagen sollen die Übertragung von Schwingungen reduzieren.

Spikes und passende Unterlagen sollen die Übertragung von Schwingungen reduzieren. Herstellerübergreifend nutzbar: Neben FiiO-Komponenten können Geräte anderer Marken eingesetzt werden, sofern ihre Abmessungen passen.

Neben FiiO-Komponenten können Geräte anderer Marken eingesetzt werden, sofern ihre Abmessungen passen. Zwei Farbvarianten: Das Rack steht in Schwarz und Silber zur Wahl.

Preis und Verfügbarkeit

Das FiiO Modular HiFi Device Storage Rack ist als Drei-Ebenen-Ausführung bereits erhältlich. Der Preis wird nach derzeit vorliegenden Informationen € 169,- betragen.

Wir meinen …

Desktop-HiFi scheitert selten am Platzbedarf eines einzelnen Geräts, wohl aber an der Kombination mehrerer kompakter Komponenten. Das FiiO Modular HiFi Device Storage Rack greift genau dieses praktische Problem auf und löst es mit vernünftigen Abmessungen, belastbaren Metallablagen und einer klar definierten Struktur. Entscheidend ist allerdings die nutzbare Innenfläche von 262 × 199 mm: Für die kompakten Komponenten von FiiO passt das Konzept, klassische HiFi-Geräte sind dafür schlicht zu groß.

Produkt FiiO Modular HiFi Device Storage Rack Preis € 169,-

Technische Daten FiiO Modular HiFi Device Storage Rack

Produkt FiiO Modular HiFi Device Storage Rack Produkttyp Modulares Desktop-Rack für kompakte HiFi-Komponenten Aufbau Eine, zwei oder drei Ebenen Lieferumfang Drei Ablagen, acht lange Stützsäulen, vier kurze Stützsäulen, vier Spike-Unterlagen, zwölf Rändelschrauben, Anleitung Material Metall Stützendurchmesser 16 mm Außenmaße der Ablagen 310 × 247 mm Nutzbare Innenfläche 262 × 199 mm Abstand zwischen den Ebenen 85,4 mm Bodenfreiheit 26,9 mm Gesamthöhe mit drei Ebenen 208,8 mm Gesamthöhe mit zwei Ebenen 116,3 mm Höhe mit einer Ebene 85 mm Belastbarkeit Bis zu 10 kg pro Ablage Schwingungsdämpfung Spikes mit passenden Unterlagen Belüftung Lüftungsschlitze in den Ablagen Farben Schwarz, Silber

Marke Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Hersteller FiiO Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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