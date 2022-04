FiiO Music App v3.1.0 for Google Android – Nun mit MQA Core Decoder für FiiO X Series

In aller Kürze Ab sofort steht die FiiO Music App v3.1.0 for Google Android mit einer Reihe neuer Funktionen, darunter auch ein MQA Core Decoder, zur Verfügung.

Die FiiO Music App v3.1.0 for Google Android steht ab sofort für eine Vielzahl an DAP Modellen des Spezialisten für Personal Audio Devices FiiO Electronics Technology Co. Ltd. zur Verfügung, und zwar die Modelle der FiiO M Range als auch jene der FiiO X Range. Die neue Version umfasst eine Reihe an Neuerungen, wobei allen voran ein nunmehr optionaler MQA Core Decoder für die Modelle der FiiO X Series Google Android Player hervor sticht. Neu ist auch die Implementierung eines User Account System, das wohl künftig von FiiO Electronics Technology Co. Ltd. für so manche Option genutzt werden wird.

FiiO Music App v3.1.0 for Google Android mit neuem User Account System

FiiO Electronics Technology Co. Ltd. gibt an, dass das neue System der Benutzer-Accounts für die portablen Player und etwa zudem ein Smartphone mit der FiiO Music App, aber auch für das Forum des Herstellers zur Verfügung stehe, zudem wird dieses System wohl künftig allen voran für so genannte In-App Käufe genutzt werden können.

Neuer MQA Core Decoder für FiiO X Series

Eine derartige Option steht aktuell bereits in Form eines MQA Core Decoder zur Verfügung, der optional für die DAP der FiiO X Series angeboten wird. Dieser biete die Möglichkeit, mittels MQA kodierte Inhalte nunmehr auch auf den Lösungen FiiO X5, FiiO X7 sowie FiiO X7II zu nutzen.

Für die Player der FiiO M Series hingegen wird diese Option nicht angeboten, da diese DAP-Modelle ja bereits über die Möglichkeit verfügen, Inhalte kodiert in MQA wiederzugeben. Dies betrifft die DAP-Modelle FiiO M17, FiiO M11 Plus, FiiO M15, M11 Pro und FiiO M11.

Diverse weitere Neuerungen

Zu den weiteren Neuerungen der nunmehr vorliegenden Version FiiO Music App v3.1.0 for Google Android zählen built-in CUE, built-in Lyrics, zudem der Multimedia Service WebDAC und einiges mehr, wie der Hersteller festhält.

Die neue Version der App biete nun eine Funktion zur Anzeige des DAC-Namens und der aktuellen Abtastrate im USB Audio Modus, die Funktion der Lautstärkeregelung im USB Audio Modus wurde verbessert, und ebenso die Anzeige verschiedener Bereiche der Menü-Führung.

Darüber hinaus habe man mit der neuen Version FiiO Music App v3.1.0 for Google Android einmal mehr diverse Fehler behoben und Performance-Optimierungen vorgenommen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue FiiO Music App v3.1.0 for Google Android steht ab sofort zur Verfügung, und kann in erster Linie natürlich direkt über die entsprechenden Menüs der DAP-Modelle der FiiO X Series und FiiO M Series geladen werden. Zudem bietet der Hersteller im Support-Bereich seiner Webseite auch die passenden Download-Links an.

Der neue optionale MQA Core Decoder für die Modelle der FiiO X Series steht ebenfalls ab sofort zur Verfügung, wobei man für diesen US$ 1.99 veranschlagen muss.

Wir meinen…

Einmal mehr widmet sich FiiO Electronics Technology Co. Ltd. der FiiO Music App und stellt diese nunmehr als FiiO Music App v3.1.0 for Google Android zur Verfügung. Neben diverser Fehlerbereinigungen und Performance-Optimierungen stehen hier der neue optionale MQA Core Decoder für die FiiO X Series, sowie das neue Benutzer-Account-System im Fokus.

PRODUKT FiiO Music App v3.1.0 for Google Android Preis FiiO Music App v3.1.0 for Google Android als kostenloses Update

MQA Core Decoder for FiiO X Range US$ 1,99