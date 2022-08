In aller Kürze Als Upgrade für diverse Lösungen bietet FiiO Electronics Technology Co. Inc. nunmehr das neue FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply an.

Mit dem neuen FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply widmet sich der Spezialist FiiO Electronics Technology Co. Inc. einem Thema, das man bislang anderen Experten überließ, und zwar der Stromversorgung. Dieses neue Produkt soll sich an diejenigen richten, die Lösungen wie etwa Kopfhörer-Verstärker, D/A-Wandler, DAP und ähnliches aufrüsten wollen, um so das Klangpotential noch besser ausschöpfen zu können. Natürlich hat das chinesische Unternehmen hierbei allen voran Produkte aus eigenem Hause im Blick, prinzipiell eignet sich die neue FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply aber für viele Systeme mit entsprechenden technischen Daten.

FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply – Ein probates Werkzeug zur Qualitätsverbesserung

FiiO Electronics Technology Co. Inc. gibt an, dass die Stromversorgung ein besonders wesentlicher Faktor für die Qualität eines Audio-Systems sei. Mit dem neuen FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply soll nunmehr eine Lösung angeboten werden, die mit einem sehr geringen Rauschen, geringer Restwelligkeit und einer stets stabilen Ausgangsspannung aufwartet.

Ausgeklügeltes Schaltungskonzept

Herzstück des neuen FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply sei ein komplexer Schaltungsaufbau bestehend aus allein hochwertigen Komponenten, so das Versprechen des Herstellers.

Oberste Prämisse der Entwickler war es, eine Schaltung zu konzipieren, die bei allen relevanten Faktoren beste Ergebnisse liefere. Mehrfache Filterschaltungen, ausgeklügelte Spannungsregler und nicht zuletzt ein überdimensionierter Ringkern-Transformator führt das Unternehmen diesbezüglich als wesentliche Bestandteile an.

Zudem hebt man hervor, dass allein hochwertige Bauteile zur Anwendung kommen, wie etwa ein nach den speziellen Vorgaben des Herstellers konzipierter 50 W Ringkern-Transformator mit hochwertigem Stahl als Basis sowie hochreinen Kupferwicklungen, Shindengen 25 A 600 V Gleichrichter und Spannungsregler von Texas Instruments.

Ausdrücklich verweist man zudem darauf, dass man natürlich nicht allein auf audiophile Merkmale achtete, sondern selbstverständlich auch alle relevanten Merkmale für höchste Sicherheit getroffen habe und dementsprechend alle Vorgaben erfülle.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply

12 V DC oder 15 V DC

Das neue FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply soll für einen möglichst flexiblen Einsatz ausgelegt sein. Daher lässt sich der Ausgang mittels Kippschalter ganz einfach zwischen 12 V 3A DC bzw. 15 V 2 A DC umschalten.

Im Lieferung ist übrigens nicht nur ein Stromkabel mit SchuKo enthalten, sondern auch ein Kabel um am DC Out des FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply verschiedenste portable bzw. Desktop Audio Systeme anschließen zu können, hierbei handelt es sich um einen Aviation Plug gx16 2 Socket Connector.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply

Solides Aluminium-Gehäuse

Das neue FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply präsentiert sich natürlich mit solidem Aluminium-Gehäuse mit in dezentem Schwarz eloxierter Oberfläche. An der Front findet sich ein Display, das stets auf einen Blick die Ausgangsspannung anzeigt.

Preise und Verfügbarkeit

Wann und zu welchem Preis das neue FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply auch hierzulande verfügbar sein wird, steht derzeit leider noch nicht fest. In Asien wird das neue Netzteil mit rund € 190,- gehandelt.

Wir meinen…

Erstmals widmet sich der chinesische Spezialist für Personal Audio Devices und Desktop Audio Systeme FiiO Electronics Technology Co. Inc. nunmehr dem Thema Stromversorgung, überlässt dies somit künftig allen voran für die Systeme aus eigenem Hause nicht mehr dem entsprechenden Mitbewerbern. Mit dem neuen FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply soll in Bälde eine besonders präzise und stabile Lösung mit hoher Leistung bereit stehen.

PRODUKT FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply Preis € 189,-

