In aller Kürze Der FiiO R7 R2R ist ein kompakter All-in-One Desktop HiFi Music Player, der Streaming-Player, D/A-Wandler, Kopfhörerverstärker, Vorverstärker und digitale Schnittstelle in einem Gerät vereint. Im Mittelpunkt steht ein von FiiO entwickelter 24 Bit R2R-DAC mit 192 Präzisionswiderständen, der eine Alternative zu herkömmlichen Delta-Sigma-Wandlern darstellen soll. Google Android 13, ein 5,5 Zoll Touch-Display und zahlreiche analoge wie digitale Schnittstellen erlauben den Einsatz sowohl als eigenständiges HiFi-System als auch als zentrale Komponente einer umfangreicheren Audio-Kette.

Der FiiO R7 R2R All-In-One Desktop Android HiFi Music Player führt ein Konzept fort, das sich insbesondere für anspruchsvolle Desktop-Audio-Anwendungen anbietet: Ein einziges Gerät übernimmt praktisch alle Aufgaben der Musikwiedergabe und benötigt lediglich einen Kopfhörer oder ein Paar Aktiv-Lautsprecher, um ein vollständiges HiFi-System zu bilden. Gegenüber dem bereits etablierten FiiO R7 setzt Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. beim neuen FiiO R7 R2R insbesondere auf eine grundlegend andere D/A-Wandlerarchitektur, modernisierte Rechenleistung und ein aktualisiertes Betriebssystem.

Key Facts – FiiO R7 R2R

All-in-One Desktop HiFi Music Player mit Streaming, DAC, Kopfhörerverstärker und Vorverstärker

Vollständig differenzieller 24 Bit R2R-DAC mit 192 Präzisionswiderständen

Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher

Google Android 13 mit Unterstützung für Streaming-Apps

5,5 Zoll Touch-Display mit 720 × 1.440 Pixel

Symmetrische Kopfhörerausgangsleistung bis zu 2 × 4.000 mW

Neun Betriebsmodi einschließlich Roon Ready und Apple AirPlay

WiFi, Gigabit Ethernet und Bluetooth 5.0

USB-DAC mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

Analoge und digitale Ein- und Ausgänge einschließlich Cinch, XLR, USB und S/PDIF

Fünfstufige Verstärkungsanpassung, parametrischer Equalizer und AUTO EQ

Wahlweise interne AC-Stromversorgung oder externes DC-Netzteil

24 Bit R2R-DAC – Alternative zur klassischen D/A-Wandlung

Die entscheidende technische Besonderheit des FiiO R7 R2R findet sich in seiner D/A-Wandlung. Anstelle eines konventionellen Delta-Sigma-Wandlers kommt eine von FiiO selbst entwickelte R2R-Architektur zum Einsatz, die auf einem Netzwerk aus insgesamt 192 präzise abgestimmten Dünnschichtwiderständen basiert.

Die vollständig differenzielle Schaltung arbeitet mit einer Auflösung von 24 Bit und soll nach Angaben des Herstellers insbesondere eine natürliche, harmonisch ausgewogene Musikwiedergabe ermöglichen. Das R2R-Prinzip setzt auf eine definierte Widerstandsstruktur zur Umsetzung digitaler Signale in analoge Spannungswerte und stellt damit einen grundsätzlich anderen technischen Ansatz als die bei modernen DACs weitverbreitete Delta-Sigma-Technologie dar.

Welche klanglichen Eigenschaften sich daraus tatsächlich ergeben, lässt sich selbstverständlich erst im Hörtest beurteilen. Interessant ist allerdings, dass FiiO diese Technologie nun auch in einem vielseitigen Desktop-System einsetzt, das weit über die Funktion eines reinen D/A-Wandlers hinausgeht.

Google Android 13 als Grundlage für vielseitiges Musik-Streaming

Als Betriebssystem dient dem FiiO R7 R2R Google Android 13, womit sich das Gerät als eigenständige Plattform für digitale Musikwiedergabe nutzen lässt. Für die erforderliche Rechenleistung sorgt ein Qualcomm Snapdragon 680, dem 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher zur Seite stehen.

Damit sollen auch umfangreichere Streaming-Anwendungen und die Verwaltung größerer Musikbibliotheken flüssig funktionieren. Für die Wiedergabe können entsprechende Apps etwa von Qobuz, TIDAL oder Spotify genutzt werden, sofern diese mit dem System kompatibel sind.

Die Bedienung erfolgt unmittelbar über ein hochkant angeordnetes 5,5 Zoll Touch-Display mit einer Auflösung von 720 × 1.440 Pixel. Diese Ausrichtung ist insbesondere bei Streaming-Anwendungen sinnvoll, deren Benutzeroberflächen ursprünglich für Smartphones entwickelt wurden.

Zusätzlich stehen WiFi im 2,4- und 5-GHz-Band sowie ein Gigabit-Ethernet-Anschluss zur Verfügung. Auch Bluetooth 5.0 ist integriert, wobei der FiiO R7 R2R sowohl als Bluetooth-Sender als auch als Bluetooth-Empfänger genutzt werden kann.

Als Sender unterstützt er laut Hersteller SBC, aptX, aptX HD, LDAC und LHDC, während beim Empfang SBC und LDAC zur Verfügung stehen.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO R7 R2R All-In-One Desktop Android HiFi Music Player Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO R7 R2R All-In-One Desktop Android HiFi Music Player Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO R7 R2R All-In-One Desktop Android HiFi Music Player Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO R7 R2R All-In-One Desktop Android HiFi Music Player

Neun Betriebsmodi für unterschiedliche Anwendungen

Seine Vielseitigkeit soll der FiiO R7 R2R insbesondere durch neun unterschiedliche Betriebsmodi ausspielen. Neben dem regulären Google Android-Betrieb steht ein Pure Music Mode zur Verfügung, bei dem die Musikwiedergabe im Mittelpunkt steht.

Darüber hinaus nennt FiiO einen USB-DAC-Modus, einen Bluetooth-Empfangsmodus und einen Apple AirPlay-Modus. Hinzu kommen Roon Ready, die Wiedergabe über den analogen Line-Eingang sowie die Nutzung als D/A-Wandler über S/PDIF optisch und koaxial.

Damit lässt sich der FiiO R7 R2R beispielsweise als eigenständiger Streaming-Player, als USB-DAC für einen Computer oder als Vorverstärker für aktive Lautsprecher einsetzen.

Für Anwender des Musikverwaltungssystems Roon ist insbesondere die Unterstützung von Roon Ready interessant, da sich der FiiO R7 R2R dadurch direkt in eine entsprechende Roon-Infrastruktur einbinden lässt.

Bei Spotify, TIDAL und Qobuz ist zwischen der Nutzung der jeweiligen Apps unter Google Android und einer direkten Unterstützung von Spotify Connect, TIDAL Connect beziehungsweise Qobuz Connect zu unterscheiden. Zudem stehen Google Cast und UPnP/DLNA bereit, um auch auf diese Art und Weise Musik nutzen zu können.

Leistungsstarker Kopfhörerverstärker mit fünf Gain-Stufen

Ein wesentliches Einsatzgebiet des FiiO R7 R2R dürfte die Wiedergabe über hochwertige Kopfhörer sein. Dafür integriert der Hersteller eine leistungsfähige Verstärkersektion, die über die symmetrischen Ausgänge eine Leistung von bis zu 4.000 mW pro Kanal bereitstellen soll.

Fünf unterschiedliche Verstärkungsstufen erlauben die Anpassung an verschiedene Kopfhörermodelle. Damit sollen sich sowohl empfindliche In-ear-Monitore als auch anspruchsvolle Over-ear-Kopfhörer mit höherem Leistungsbedarf betreiben lassen.

Für den Anschluss stehen an der Vorderseite eine klassische 6,3 mm Stereo-Klinke sowie ein symmetrischer 4,4 mm Pentaconn und ein 4-Pin XLR-Anschluss zur Verfügung.

Gerade diese Kombination macht den FiiO R7 R2R für Anwender interessant, die mehrere hochwertige Kopfhörer besitzen und diese an einem einzigen Desktop-System betreiben möchten.

Umfangreiche Anschlüsse für ein vollständiges HiFi-System

Neben seinen Kopfhörerausgängen bietet der FiiO R7 R2R eine Vielzahl weiterer analoger und digitaler Schnittstellen. Für die Verbindung mit Aktiv-Lautsprechern oder Leistungsverstärkern stehen symmetrische XLR-Ausgänge sowie unsymmetrische Cinch-Ausgänge zur Verfügung.

Ein analoger Cinch-Eingang erlaubt zudem die Einbindung externer Quellen. Digitale Signale lassen sich über S/PDIF optisch und koaxial sowohl zu- als auch ausführen, womit das Gerät ebenso als eigenständiger D/A-Wandler wie als digitaler Transport eingesetzt werden kann.

Für die Verbindung mit Computern und externen Speichermedien sind USB-C und USB-A vorgesehen. Ein dedizierter XMOS XU316 übernimmt die USB-Audioschnittstelle und erlaubt im USB-DAC-Betrieb die Verarbeitung von Signalen mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512.

Der interne Speicher lässt sich über eine Speicherkarte erweitern, wobei FiiO eine theoretische Unterstützung von bis zu 2 TB angibt.

AUTO EQ und flexible Klangabstimmung

Zur individuellen Anpassung der Wiedergabe verfügt der FiiO R7 R2R über einen parametrischen Equalizer mit zehn Frequenzbändern. Ergänzend steht AUTO EQ zur Verfügung, das eine vereinfachte Abstimmung auf unterschiedliche Kopfhörer ermöglichen soll.

Anwender können die Einstellungen darüber hinaus manuell verändern und so die Wiedergabe an persönliche Vorlieben oder die Eigenschaften ihrer Kopfhörer anpassen.

Die Steuerung erfolgt direkt am Gerät oder über die FiiO Control App. Damit soll sich das System auch dann komfortabel bedienen lassen, wenn es beispielsweise etwas abseits des unmittelbaren Arbeitsplatzes aufgestellt wird.

Aufwendige digitale Signalverarbeitung und flexible Stromversorgung

Auch bei der digitalen Signalverarbeitung betreibt FiiO einen beträchtlichen technischen Aufwand. Zwei FPGAs und zwei speziell abgestimmte Femtosekunden-Taktgeneratoren bilden die Grundlage des hauseigenen DAPS-Systems zur präzisen Verarbeitung digitaler Audiosignale.

Die Stromversorgung kann wahlweise über das integrierte Netzteil oder ein externes DC-Netzteil erfolgen. FiiO setzt intern auf ein 30 W Schaltnetzteil mit entsprechender Filterung und sieht für die analogen Schaltungsteile eine Versorgung mit ±12 V vor.

Über den externen DC-Anschluss lassen sich alternative Netzteile mit 12 bis 15 V und mindestens 3 A einsetzen. FiiO nennt hierfür unter anderem das eigene Linear-Netzteil FiiO PL50 sowie das FiiO DARKSIDE PRO.

Damit erhalten ambitionierte Anwender zusätzliche Möglichkeiten zur Integration des FiiO R7 R2R in ihre bestehende HiFi-Anlage.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Vielseitiges All-in-One-Konzept: Streaming-Player, DAC, Kopfhörerverstärker und Vorverstärker bilden eine kompakte HiFi-Zentrale.

Streaming-Player, DAC, Kopfhörerverstärker und Vorverstärker bilden eine kompakte HiFi-Zentrale. Eigenständige R2R-Wandlerarchitektur: Die aufwendige Widerstandsstruktur eröffnet eine interessante Alternative zu klassischen Delta-Sigma-DACs.

Die aufwendige Widerstandsstruktur eröffnet eine interessante Alternative zu klassischen Delta-Sigma-DACs. Leistungsfähiger Kopfhörerverstärker: Die hohe Ausgangsleistung und fünf Gain-Stufen erlauben die Anpassung an unterschiedlichste Kopfhörertypen.

Die hohe Ausgangsleistung und fünf Gain-Stufen erlauben die Anpassung an unterschiedlichste Kopfhörertypen. Flexible Streaming-Plattform: Google Android 13 bietet Zugang zu einer großen Auswahl an Musik-Anwendungen.

Google Android 13 bietet Zugang zu einer großen Auswahl an Musik-Anwendungen. Umfangreiche Systemintegration: Analoge und digitale Schnittstellen ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichsten HiFi-Konfigurationen.

Analoge und digitale Schnittstellen ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichsten HiFi-Konfigurationen. Individuelle Klangabstimmung: Parametrischer Equalizer und AUTO EQ erlauben eine gezielte Anpassung der Wiedergabe.

Parametrischer Equalizer und AUTO EQ erlauben eine gezielte Anpassung der Wiedergabe. Komfortable Bedienung: Touch-Display, FiiO Control App und Fernsteuerungsoptionen vereinfachen die Nutzung im Alltag.

Touch-Display, FiiO Control App und Fernsteuerungsoptionen vereinfachen die Nutzung im Alltag. Flexible Stromversorgung: Der Anschluss externer Netzteile schafft zusätzliche Möglichkeiten zur Optimierung des Gesamtsystems.

Preis und Verfügbarkeit

Der FiiO R7 R2R wurde dieser Tage vorgestellt und soll auf dem chinesischen Markt bereits erhältlich. Dort nennt Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. einen Verkaufspreis von 5.499 Yuan.

Eine verbindliche Preisempfehlung für Deutschland und Österreich sowie konkrete Angaben zur Verfügbarkeit im europäischen Fachhandel liegen derzeit noch nicht vor.

Wir meinen…

Das Konzept des FiiO R7 hat schon bislang gezeigt, wie sinnvoll die Verbindung von Streaming-Player, hochwertigem DAC und leistungsfähigem Kopfhörerverstärker in einem einzigen Desktop-System sein kann. Mit dem FiiO R7 R2R geht Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. nun einen interessanten Schritt weiter und kombiniert diese Vielseitigkeit mit einer eigenständig entwickelten R2R-Wandlerarchitektur.

Gerade für anspruchsvolle Kopfhörer-Enthusiasten könnte sich damit eine ausgesprochen attraktive Lösung ergeben, die dank Google Android 13, Roon Ready und umfangreicher Schnittstellen auch als zentrale Komponente eines kompakten HiFi-Systems überzeugt. Besonders reizvoll erscheint die Verbindung aus klassisch orientierter D/A-Wandlertechnik und einer modernen, vielseitigen Streaming-Plattform. Entscheidend wird letztlich sein, zu welchem Preis der FiiO R7 R2R im europäischen Fachhandel angeboten wird.

Produkt FiiO R7 R2R All-In-One Desktop Android HiFi Music Player Preis k. A.

Technische Daten FiiO R7 R2R All-In-One Desktop Android HiFi Music Player

Produkt FiiO R7 R2R All-In-One Desktop Android HiFi Music Player Produkttyp All-in-One Desktop HiFi Music Player Betriebssystem Google Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 680 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Interner Speicher 128 GB Speichererweiterung Speicherkarte, theoretisch bis 2 TB Display 5,5 Zoll Touch-Display, 720 × 1.440 Pixel D/A-Wandler 24 Bit R2R-DAC, vollständig differenziell R2R-Architektur 192 Präzisions-Dünnschichtwiderstände USB-Audio-Controller XMOS XU316 USB-DAC Bis zu 32 Bit und 768 kHz, DSD512 Interne Wiedergabe Bis zu 32 Bit und 384 kHz, DSD256 Kopfhörerverstärker Symmetrisch, bis zu 2 × 4.000 mW Gain Fünf Stufen Kopfhöreranschlüsse 6,3 mm Stereo-Klinke, 4,4 mm Pentaconn, 4-Pin XLR Analoge Eingänge Stereo Cinch Analoge Ausgänge Stereo Cinch, symmetrisch XLR Digitale Eingänge USB-C, S/PDIF optisch und koaxial Digitale Ausgänge S/PDIF optisch und koaxial Weitere USB-Schnittstellen USB-C, USB-A Netzwerk Gigabit Ethernet, WiFi 2,4/5 GHz Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth-Sender SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC Bluetooth-Empfänger SBC, LDAC Streaming Google Android Apps, Apple AirPlay, Roon Ready Klangregelung 10-Band PEQ, AUTO EQ Taktgeneratoren Zwei Femtosekunden-Clocks, zwei FPGAs Stromversorgung AC 100–240 V oder DC 12–15 V, mindestens 3 A Abmessungen 110 × 134 × 160 mm Gewicht Ca. 1,33 kg Ausführungen Schwarz, Weiß

Marke Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Hersteller FiiO Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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