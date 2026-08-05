In aller Kürze Der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI kombiniert drei Treiber, Retro-Abstimmung und gezielte Sibilanzkontrolle. Der Preis dürfte rund € 90,- betragen.

FiiO Electronics Technology Co. Ltd. erweitert das Sortiment seiner Marke SNOWSKY um einen Hybrid-In-ear Kopfhörer mit ungewöhnlich klar umrissenem Klangkonzept. Der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI soll nicht auf maximale analytische Schärfe getrimmt sein, sondern Stimmen, Klangfarben und eine warme, angenehm langzeittaugliche Wiedergabe in den Mittelpunkt rücken. Dafür kombiniert SNOWSKY drei Treiber, eine eigens entwickelte Filterschaltung und eine Verbundmembran aus Kaschmir- und Holzfasern.

Key Facts FiiO SNOWSKY FH3 LUMI

Hybrid-In-ear Kopfhörer mit einem dynamischen und zwei Balanced-Armature-Treibern

Dynamischer 10 mm Treiber mit Kaschmir-Holzfaser-Verbundmembran

Zwei speziell abgestimmte Balanced-Armature-Treiber für Mitten und Höhen

Frequenzgang von 10 Hz bis 40 kHz

Impedanz von 27 Ohm bei 1 kHz

Empfindlichkeit von 106 dB/mW bei 1 kHz

Filter vierter Ordnung und elektronischer Active-Notch-Filter

Abnehmbares 27-AWG-Kabel aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer

0,78 mm 2-Pin Anschlüsse und 3,5 mm Stereo Mini-Klinke

Hi-res Audio Zertifizierung

Drei Treiber mit klarer Aufgabenverteilung

Die akustische Grundlage des FiiO SNOWSKY FH3 LUMI bildet eine Kombination aus einem dynamischen 10 mm Treiber und zwei speziell angepassten Balanced-Armature-Treibern. Der dynamische Treiber übernimmt vor allem den unteren Frequenzbereich, während die beiden BA-Treiber für Mitten und Höhen zuständig sind.

Besondere Aufmerksamkeit widmete der Hersteller nach eigenen Angaben den Übergangsfrequenzen in jenen Bereichen, die für die Wiedergabe menschlicher Stimmen entscheidend sind. Ziel sei eine prägnante, zugleich aber natürlich wirkende Stimmwiedergabe, die sich insbesondere an der Klangästhetik klassischer Cantopop- und Mandopop-Produktionen orientiert.

Diese Ausrichtung ist ungewöhnlich spezifisch. Statt eine möglichst universelle Abstimmung zu versprechen, benennt SNOWSKY recht deutlich, worauf es beim FiiO SNOWSKY FH3 LUMI ankommen soll: Stimmen mit Körper, nachvollziehbare Klangfarben und eine Wiedergabe, die auch bei längeren Hörsessions nicht durch übertriebene Schärfe anstrengt.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO SNOWSKY FH3 LUMI Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO SNOWSKY FH3 LUMI

Retro-Abstimmung gemeinsam mit Anwendern entwickelt

Die tonale Abstimmung entstand laut Hersteller im Austausch mit Anwendern. Als Vorbild dienten klassische CD- und Kassetten-Spieler, deren Klang SNOWSKY mit Wärme, kräftigen Klangfarben und einem betont angenehmen Charakter verbindet.

Mit einer bloßen Anhebung des Tieftons soll dieses Ziel allerdings nicht erreicht werden. Vielmehr greift das gesamte Treiber- und Filterkonzept ineinander, um eine körperreiche Wiedergabe mit präsenten Stimmen und zurückhaltenden Härten im Hochton zu erzielen.

Ob der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI diesen bewusst nostalgisch angelegten Charakter tatsächlich überzeugend umsetzt, wird letztlich ein Hörtest zeigen müssen. Die technische Konzeption macht allerdings deutlich, dass Retro hier nicht allein als Gestaltungsidee verstanden wird.

Kaschmir-Holzfaser-Verbundmembran

Auch die Membran des dynamischen 10-mm-Treibers soll zur angestrebten Klangcharakteristik beitragen. SNOWSKY verwendet dafür ein Verbundmaterial aus Kaschmir- und Holzfasern, das nach Angaben des Herstellers einen warmen, satten und analog anmutenden Charakter unterstützen soll.

Abseits dieser klanglichen Zielsetzung ist die Wahl eines Naturfaser-Verbundmaterials auch konstruktiv interessant. Unterschiedliche Fasern können gezielt eingesetzt werden, um Steifigkeit, innere Dämpfung und Masse der Membran zu beeinflussen. Konkrete Angaben zum Mischungsverhältnis oder zum Aufbau der Membran nennt der Hersteller allerdings nicht.

Gezielte Kontrolle kritischer Zischlaute

Ein wesentlicher Bestandteil des akustischen Konzepts ist die gezielte Behandlung des Frequenzbereichs zwischen 6 und 8 kHz. Gerade hier können überbetonte S-Laute und andere scharfe Hochtonanteile die Wiedergabe rasch anstrengend wirken lassen.

SNOWSKY kombiniert dazu eine Filterschaltung vierter Ordnung mit einem elektronischen Active-Notch-Filter. Diese Lösung soll kritische Pegelspitzen in diesem Bereich reduzieren, ohne Stimmen ihre Präsenz oder dem Hochton seine notwendige Offenheit zu nehmen.

Der Hersteller spricht von einer besonders geschmeidigen Wiedergabe. Entscheidend wird sein, ob die Abstimmung Zischlaute tatsächlich wirksam entschärft, ohne Details und Luftigkeit zu stark zurückzunehmen.

Hirschmotiv als dreidimensionales Relief

Optisch tritt der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI deutlich eigenständiger auf als viele technisch nüchtern gestaltete In-ear Kopfhörer. Seine Faceplates tragen ein silberfarbenes Hirschmotiv, das als plastisches 3D-Relief ausgeführt ist. Die strukturierte Oberfläche soll je nach Lichteinfall unterschiedlich wirken und dem schwarzen Gehäuse einen bewusst dekorativen Akzent verleihen.

Das Motiv folgt damit derselben Grundidee wie die klangliche Abstimmung: Der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI soll sich nicht als rein funktionales Werkzeug präsentieren, sondern klassische Anklänge und eine betont individuelle Gestaltung miteinander verbinden.

Abnehmbares Kabel mit 0,78 mm 2-Pin Anschlüssen

Das rund 1,2 m lange Kabel besteht aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer und weist einen Leiterquerschnitt von 27 AWG auf. Die Verbindung zu den Ohrhörern erfolgt über 0,78 mm 2-Pin Anschlüsse, sodass das Kabel bei Bedarf ausgetauscht werden kann.

Quellseitig setzt SNOWSKY auf eine konventionelle 3,5 mm Stereo Mini-Klinke. Mit einer Impedanz von 27 Ohm und einer Empfindlichkeit von 106 dB/mW sollte sich der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI auch an mobilen Audio-Playern, kompakten USB-DACs und entsprechend ausgestatteten Notebooks problemlos betreiben lassen.

Das Gewicht der Ohrhörer wird ohne Kabel mit rund 10,4 g angegeben. Eine Hi-res Audio Zertifizierung weist den ausgewiesenen Frequenzgang von 10 Hz bis 40 kHz aus.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Klar definierte Klangabstimmung: Der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI legt den Schwerpunkt auf körperreiche Stimmen und eine warme Wiedergabe.

Der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI legt den Schwerpunkt auf körperreiche Stimmen und eine warme Wiedergabe. Spezialisierte Treiberaufteilung: Ein dynamischer Treiber und zwei BA-Treiber übernehmen gezielt unterschiedliche Frequenzbereiche.

Ein dynamischer Treiber und zwei BA-Treiber übernehmen gezielt unterschiedliche Frequenzbereiche. Reduzierte Hochtonschärfe: Das zweistufige Filterkonzept soll störende Sibilanzen zwischen 6 und 8 kHz kontrollieren.

Das zweistufige Filterkonzept soll störende Sibilanzen zwischen 6 und 8 kHz kontrollieren. Für längere Hörsessions ausgelegt: Die zurückhaltende Abstimmung kritischer Hochtonbereiche soll Ermüdungserscheinungen vermeiden.

Die zurückhaltende Abstimmung kritischer Hochtonbereiche soll Ermüdungserscheinungen vermeiden. Unkomplizierter Betrieb: Impedanz und Empfindlichkeit eignen sich auch für kompakte mobile Zuspieler.

Impedanz und Empfindlichkeit eignen sich auch für kompakte mobile Zuspieler. Austauschbares Kabel: Die 0,78 mm 2-Pin Anschlüsse erleichtern einen späteren Kabelwechsel.

Die 0,78 mm 2-Pin Anschlüsse erleichtern einen späteren Kabelwechsel. Eigenständige Gestaltung: Das dreidimensionale Hirschmotiv hebt den Ohrhörer deutlich von schlichteren Modellen ab.

Das dreidimensionale Hirschmotiv hebt den Ohrhörer deutlich von schlichteren Modellen ab. Breite Quellenkompatibilität: Die 3,5 mm Stereo Mini-Klinke erlaubt den direkten Einsatz an zahlreichen mobilen und stationären Geräten.

Preis und Verfügbarkeit

Der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI soll alsbald über den lokalen Fachhandel angeboten werden. Nach derzeitigem Stand dürfte der Preis bei rund € 90,- liegen. Einen konkreten Termin für die flächendeckende Verfügbarkeit im deutschsprachigen Raum nennt der Hersteller bislang nicht.

Wir meinen…

Der FiiO SNOWSKY FH3 LUMI verfolgt ein erfreulich konkretes Konzept. Hier wird nicht einfach eine Hybrid-Bestückung mit möglichst vielen technischen Schlagworten versehen, vielmehr sind Treiberaufteilung, Frequenzweiche und Sibilanzfilter auf ein klar benanntes Klangziel ausgerichtet.

Ob die versprochene Verbindung aus Wärme, präsenten Stimmen und kontrolliertem Hochton tatsächlich gelingt, muss ein Hörtest klären. Rund € 90,- erscheinen für die gebotene Drei-Treiber-Konfiguration, das abnehmbare Kabel und die eigenständige Gestaltung jedenfalls attraktiv. Ein bemerkenswert charaktervolles Konzept von FiiO Electronics Technology Co. Ltd.

Produkt FiiO SNOWSKY FH3 LUMI Preis rund € 90,-

Technische Daten FiiO SNOWSKY FH3 LUMI

Produkt FiiO SNOWSKY FH3 LUMI Produkttyp Hybrid-In-ear Kopfhörer Treiberkonfiguration 1 dynamischer Treiber und 2 Balanced-Armature-Treiber Dynamischer Treiber 10 mm BA-Treiber 2 speziell angepasste Treiber für Mitten und Höhen Membran Kaschmir-Holzfaser-Verbundmembran Filterkonzept Filter vierter Ordnung und elektronischer Active-Notch-Filter Sibilanzkontrolle Frequenzbereich zwischen 6 und 8 kHz Frequenzgang 10 Hz bis 40 kHz Impedanz 27 Ohm bei 1 kHz Empfindlichkeit 106 dB/mW bei 1 kHz Gewicht rund 10,4 g ohne Kabel Kabelmaterial Hochreines, sauerstofffreies Kupfer Leiterquerschnitt AWG 27 Kabellänge rund 1,2 m Anschluss Ohrhörer 0,78 mm 2-Pin Anschluss Zuspieler 3,5 mm Stereo Mini-Klinke Zertifizierung Hi-res Audio

Marke Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Hersteller FiiO Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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