In aller Kürze Erstmals öffnet die Finest Audio Show Vienna am 18. und 19. November 2023 ihre Pforten im Austria Center Vienna und damit im Herzen der Donau-Metropole.

Musik in bester Klangqualität auf einer Fachmesse erleben zu können, dieses Ziel hat sich die High End Society Service GmbH nicht nur rund um die High End in München auf die Fahnen geschrieben, sondern ebenso als Veranstalter der Finest Audio Show, eine Veranstaltungsreihe an HiFi-Messen, die nunmehr auch Station in Österreich macht, und zwar in Form der Finest Audio Show Vienna, die ihre Premiere im November 2023 in Wien feiern wird.

Am 18. und 19. November 2023 wird das Austria Center Vienna der würdige Rahmen für die Finest Audio Show Vienna sein. Die High End Society Service GmbH will damit an die langjährige Messe-Tradition des Landes anknüpfen, wie der Veranstalter in einer Aussendung zu Protokoll gibt.

Bewährtes Messekonzept an neuem Standort

Die Finest Audio Show habe sich auf regionaler Ebene an verschiedenen deutschen Standorten bereits bewährt, so die High End Society Service GmbH, die die ihrer Ansicht nach perfekte Mischung aus innovativen Produktpräsentationen, mitreissenden Klangerlebnissen und spannenden Workshop-Programmen als wesentliche Faktoren für den Erfolg hervor hebt.

Ausdrücklich verweist man auch darauf, dass sich die High End in München immer mehr als Business-Event etabliert, das B2B Geschäft damit im Fokus stehe, wohingegen das Konzept der Finest Audio Show tatsächlich den Konsumenten in den Mittelpunkt rückt.

Foto © Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien AG | Finest Audio Show Vienna – Premiere im November 2023

„Ob Audiophile, Technikfreaks oder Musikfans – das Messepublikum teilt die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau. Auf unseren Messen können sie den Klang unterschiedlicher Anlagen hören, genießen und miteinander vergleichen.“ Stefan Dreischärf, Geschäftsführer High End Society Service GmbH

Bewusst wähle man für die Fines Audio Show attraktive Städte aus, die Menschen anziehen und gut erreichbar sind, so der Veranstalter, der auch unter diesen Gesichtspunkten Wien nunmehr auch Wien als weiteren Standort auserkoren hat.

Erwartet werden somit nicht nur Besucher aus Wien und dem sehr großen Einzugsgebiet im Osten Österreichs mit Niederösterreich und dem Burgenland, sondern ebenso Besucher der angrenzenden Länder wie Tschechien, Slowakei und Ungarn.

Hohe Nachfrage in der Audio-Branche

Man habe eine hohe Nachfrage in der Audio-Branche in Österreich feststellen können, auf die man nunmehr mit der Finest Audio Show Vienna reagiere.

„Wir haben uns die Situation im Land genau angeschaut und mit Partnern vor Ort viele Gespräche geführt. Der Wunsch nach einer neuen Präsentationsbühne ist im Land weit verbreitet. Da war es naheliegend, dass wir uns mit unserer langjährigen Messeerfahrung ins Spiel bringen.“ Stefan Dreischärf, Geschäftsführer High End Society Service GmbH

Abgesehen davon, dass man mit der Organisation der High End seit über vier Jahrzehnten weltweit ein hohes Ansehen genieße, kann man natürlich auch auf die entsprechende Erfahrung verweisen. Man kenne die Bedürfnisse der Aussteller als auch Besucher genau und wisse, worauf es bei der Messeplanung ankomme. Man setze bei der Durchführung auf höchste Qualität, reibungslose Abläufe und bedingungslose Verlässlichkeit, um jede Veranstaltung für alle Beteiligten zum Erfolg zu machen.

Austria Center Vienna als Messe-Location

Mit dem Austria Center Vienna als Veranstaltungsort hat man sich eine der wohl besten Locations in Wien ausgesucht. Rund 3.000 m2 sollen für die Veranstaltung im November 2023 bereit stehen, wobei man den Herstellern, Vertrieben und Fachhändlern beste Voraussetzungen für eine Präsentation unter realistischen Bedingungen bieten will.

Die zentrale Lage des Austria Center Vienna ist natürlich geradezu perfekt für Besucher, gleichgültig, ob sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Auto anreisen. So führt etwa die Linie U1 direkt am Veranstaltungsort vorbei und es steht ein großzügiges Parkdeck der Event-Location bereit.

Foto © High End Society Service GmbH | Finest Audio Show Vienna – Premiere im November 2023

Abwechslungsreiches Programm

Besucherinnen und Besucher soll nach Angaben des Veranstalters auch in Wien natürlich ein abwechslungsreiches Programm erwarten, das mit interessanten Vorträgen hochkarätiger HiFi-Experten ergänzt wird. Namhafte Aussteller zeigen an zwei Messetagen alles, womit unverfälschte Musikwiedergabe und faszinierender Sound möglich werden, so das Versprechen des Veranstalters.

Das Spektrum soll hierbei von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker und bewährte Zweikanaltechnologie bis hin zum guten Sound direkt auf die Ohren, sprich Kopfhörer reichen. Für letztgenanntes ist mit der World of Headphones ein eigener Bereich konzipiert, wo das Publikum die mobilen Begleiter in Ruhe ausprobieren und miteinander vergleichen kann.

Die Fakten

Die Fines Audio Show Vienna findet am 18. und 19. November 2023 im Austria Center Vienna statt. Die Messe öffnet am Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr, sowie am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr. Fest steht zudem bereits, dass Karten für das Event im Vorfeld online erworben werden können.

Wir meinen…

Nachdem sich die High End Society Service GmbH neben der High End in München als Fachmesse schon seit Jahr und Tag mit der Veranstaltungsreihe Finest Audio Show an diversen Locations als erfolgreicher Messe-Veranstalter bewährte, weitet man das Engagement nunmehr auf Österreich aus und feiert mit der Finest Audio Show Vienna im November 2023 Premiere. Die österreichische Hauptstadt erhält damit eine HiFi-Fachmesse, die nicht nur für ein weiteres Einzugsgebiet in Österreich selbst, sondern wohl auch für HiFi-Liebhaber aus den Nachbarländern Tschechien, Slowakei und Ungarn von großem Interesse sein könnte.

