In aller Kürze Die FINEST AUDIO SHOW Zurich wird 2026 nicht stattfinden. Die Pause soll genutzt werden, um die Schweizer Publikumsmesse an einen neuen Veranstaltungsort zu führen und ihr Konzept weiterzuentwickeln. Damit endet zugleich die langjährige Ära der HiFi-Messen im Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist geplant, allerdings wurden bislang weder die neue Location noch ein konkreter Termin bekanntgegeben.

Die FINEST AUDIO SHOW Zurich setzt 2026 aus. Was zunächst wie eine klassische Messeabsage klingt, ist nach Darstellung der HIGH END SOCIETY Service GmbH Teil einer grundsätzlichen Neuausrichtung: Die Veranstaltung soll das Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf verlassen und künftig an einer Eventlocation stattfinden, die mehr Flexibilität, eine moderne Infrastruktur und erweiterte Möglichkeiten für Aussteller und Besucher bietet. Damit zieht der Veranstalter einen Schlussstrich unter das bisherige Hotelmesse-Konzept, das über viele Jahre den Rahmen für die HIGH END Swiss und seit 2024 für die FINEST AUDIO SHOW Zurich bildete. Die Suche nach einem neuen Standort in der Schweiz läuft bereits. Noch offen ist allerdings, wohin die Messe übersiedeln wird und wann genau sie zurückkehrt. Angestrebt wird eine Fortsetzung im kommenden Jahr.

Key Facts FINEST AUDIO SHOW Zurich 2026

Die FINEST AUDIO SHOW Zurich findet 2026 nicht statt

Strategische Weiterentwicklung des Messeformats

Abschied vom bisherigen Hotelmesse-Konzept

Neuer Veranstaltungsort in der Schweiz vorgesehen

Gespräche mit geeigneten Locations laufen bereits

Fortsetzung im Jahr 2027 geplant

Neuer Termin und Veranstaltungsort noch nicht bekannt

Veranstalter ist die HIGH END SOCIETY Service GmbH

Keine FINEST AUDIO SHOW Zurich im Jahr 2026

Die Entscheidung ist gefallen: Die FINEST AUDIO SHOW Zurich wird in diesem Jahr nicht ausgerichtet. Die HIGH END SOCIETY Service GmbH begründet die Pause mit der strategischen Weiterentwicklung des Formats. Ziel sei nicht das Ende der Schweizer Publikumsmesse, sondern deren Fortsetzung unter veränderten Voraussetzungen.

Dafür nimmt der Veranstalter bewusst ein Jahr ohne Messe in Kauf. Diese Zeit soll genutzt werden, um einen geeigneten Standort zu finden und das Veranstaltungskonzept auf die Anforderungen künftiger Aussteller und Besucher auszurichten.

Abschied vom Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf

Über mehr als ein Jahrzehnt war das Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf eng mit der Schweizer HiFi-Messe verbunden. Zunächst fand dort die HIGH END Swiss statt, 2024 wurde die Veranstaltung unter dem Namen FINEST AUDIO SHOW Zurich fortgeführt.

Das Hotelmesse-Konzept ermöglichte es den Ausstellern, ihre Systeme in zahlreichen voneinander getrennten Räumen zu präsentieren. Gleichzeitig bringt ein Hotel als Veranstaltungsort klare räumliche und infrastrukturelle Vorgaben mit sich. Nach Einschätzung des Veranstalters reichen diese Voraussetzungen für die angestrebte Weiterentwicklung der Messe nicht mehr aus.

Die FINEST AUDIO SHOW Zurich soll daher künftig an einer Eventlocation stattfinden, die flexiblere Flächen, eine modernere Infrastruktur und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

„Die FINEST AUDIO SHOW steht für ein besonderes Messeerlebnis rund um Musik und hochwertige Audiowiedergabe. Um diesen Anspruch auch künftig zu erfüllen, möchten wir auch in der Schweiz einen Veranstaltungsort finden, der unsere Weiterentwicklung konsequent unterstützt.“ Manuel Pinke, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH

Ein neuer Standort für ein neues Messekonzept

Der geplante Wechsel beschränkt sich damit nicht auf eine andere Adresse. Vielmehr will die HIGH END SOCIETY Service GmbH die Messe inhaltlich und organisatorisch neu aufstellen. Welche konkreten Veränderungen das Konzept mit sich bringen wird, gibt der Veranstalter bislang allerdings nicht bekannt.

Fest steht, dass die künftige Location größere Freiheiten bei der Gestaltung der Präsentationsflächen bieten soll. Davon sollen sowohl die teilnehmenden Hersteller, Vertriebe und Fachhändler als auch das Publikum profitieren.

Die ersten Gespräche mit möglichen Veranstaltungsorten werden nach Angaben des Unternehmens bereits geführt. Eine Entscheidung wurde noch nicht veröffentlicht.

Bedeutende Plattform für den Schweizer HiFi-Markt

Die FINEST AUDIO SHOW Zurich war nicht allein eine Produktschau. Für Hersteller, Distributoren und den Schweizer Fachhandel bot sie eine zentrale Gelegenheit, aktuelle Lösungen einem breiten Publikum vorzuführen und den direkten Austausch mit Musik- und HiFi-Begeisterten zu pflegen.

Besucher konnten unterschiedliche Anlagen, Lautsprecher, Verstärker, Streaming-Lösungen, Schallplattenspieler und Kopfhörer unmittelbar erleben und miteinander vergleichen. Gerade dieser direkte Zugang zur hochwertigen Musikwiedergabe machte die Veranstaltung zu einem wichtigen Termin im Schweizer HiFi-Kalender.

Dass die Messe 2026 ausfällt, hinterlässt daher eine spürbare Lücke. Zugleich soll die Pause verhindern, dass ein über Jahre etabliertes Format lediglich unter den bisherigen Rahmenbedingungen fortgeschrieben wird.

Rückkehr im kommenden Jahr geplant

Die HIGH END SOCIETY Service GmbH spricht ausdrücklich von einer Fortsetzung der Veranstaltung. Nach derzeitigem Stand soll die FINEST AUDIO SHOW im kommenden Jahr an einem neuen Standort in der Schweiz zurückkehren.

Eine verbindliche Ankündigung für 2027 liegt jedoch noch nicht vor. Weder der Veranstaltungsort noch das Datum wurden bislang festgelegt. Diese Angaben sollen veröffentlicht werden, sobald die Gespräche mit den infrage kommenden Locations abgeschlossen sind.

Wir meinen…

Eine FINEST AUDIO SHOW Zurich wird dem Schweizer HiFi-Kalender 2026 fehlen. Der angekündigte Wechsel weg vom Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf ist allerdings weit mehr als eine kurzfristige Terminfrage: Nach über einem Jahrzehnt endet damit ein vertrautes Messekapitel. Entscheidend wird nun sein, welche Location die HIGH END SOCIETY Service GmbH findet und wie deutlich sich das künftige Konzept vom bisherigen Format unterscheidet. Der Anspruch ist formuliert – konkrete Antworten müssen mit der Ankündigung für 2027 folgen.

Thema FINEST AUDIO SHOW Zurich pausiert 2026 High End Society Service GmbH

Marke High End Society Service GmbH Hersteller High End Society Service GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren

Über HIGH END SOCIETY Service GmbH

Quelle HIGH END SOCIETY Service GmbH