In aller Kürze Die Focal Diva Alta Utopia ist ein aktives Wireless High-end Lautsprecher-System mit Vier-Wege-Architektur, sieben Chassis, 600 W Naim Verstärkerleistung pro Lautsprecher, Streaming, HDMI eARC, Apple AirPlay, Google Cast, UPnP und Ultra Wideband Verbindung.

Focal-JMlab, Teil der Vervent Audio Holding, stellt mit der Focal Diva Alta Utopia ein Lautsprecher-System vor, das die Idee des aktiven Wireless HiFi deutlich weiter nach oben schiebt. Es geht nicht um einen komfortablen Streaming-Lautsprecher im üblichen Sinn, sondern um ein vollständiges High-end System mit akustischer Architektur aus der Utopia-Welt, integrierter Naim Elektronik und konsequenter Vernetzung. Die Focal Diva Alta Utopia soll große Wohn- und Hörräume bis zu 120 m² adressieren und dabei Musik, Filmton und moderne Quellen gleichermaßen abdecken. Bemerkenswert ist dabei weniger, dass Focal-JMlab auf kabellose Signalübertragung setzt, sondern mit welchem technischen und konstruktiven Aufwand das Unternehmen diese Lösung als Alternative zu klassischen High-end Ketten versteht.

Key Facts Focal Diva Alta Utopia

Aktives High-end Lautsprecher-System der Focal Utopia Familie

Vier-Wege-Architektur mit sieben Chassis pro Lautsprecher

600 W Naim Class AB Verstärkerleistung pro Lautsprecher

Ultra Wideband Verbindung zwischen den Lautsprechern mit 24 Bit und 96 kHz

Hi-Res Link per Kabel mit 24 Bit und 192 kHz

Streaming über Apple AirPlay, Google Cast, UPnP, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect

HDMI eARC, S/PDIF optisch, USB, Ethernet und analoger Cinch Eingang

ADAPT Raumkorrektur, Focal & Naim App und Multiroom-Integration

Für große Räume bis zu 120 m² ausgelegt

Verfügbar über ausgewählte Focal Powered by Naim Fachhandelspartner

Die neue Spitze der aktiven Focal Diva Utopia Linie

Mit der Focal Diva Alta Utopia setzt Focal-JMlab ein klares Statement: Aktives HiFi soll hier nicht länger als Komfortlösung unterhalb klassischer High-end Systeme verstanden werden, sondern als eigenständiger Referenzansatz. Die neue Lösung übernimmt zentrale Ideen aus der Utopia-Entwicklung, integriert Verstärker, DAC, DSP, Streaming-Plattform und Lautsprecherabstimmung jedoch vollständig in ein geschlossenes System.

Damit verfolgt Focal-JMlab einen Ansatz, der für viele moderne High-end Kunden zunehmend relevant wird. Die Zahl der Komponenten sinkt, die Signalwege werden kürzer, die Abstimmung liegt vollständig in der Hand des Herstellers, und dennoch bleibt der Anspruch erhalten, große Räume mit hoher Pegelfestigkeit, räumlicher Stabilität und feiner Auflösung zu füllen. Genau in diesem Spannungsfeld positioniert sich die Focal Diva Alta Utopia.

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Vier-Wege-Architektur mit sieben Chassis

Akustisch basiert die Focal Diva Alta Utopia auf einer aufwendigen Vier-Wege-Architektur mit sieben Chassis pro Lautsprecher. Im Tiefton arbeiten vier 20,5 cm „W“ Woofer in Push-Push-Konfiguration, wodurch laut Hersteller ein besonders kraftvoller, schneller und kontrollierter Bass erzielt werden soll. Hinzu kommt ein 16,5 cm „W“ Midbass-Treiber sowie ein 13 cm verstärkter „W“ Mitteltöner mit M-Profil und TMD-Sicke.

Für den Hochton setzt Focal-JMlab auf einen neuen PRISM Hochtöner, ausgeführt als 27 mm Inverskalotte mit M-Profil und IAL2 Loading. PRISM wird von Focal-JMlab als neue Technologie beschrieben, die bei der Focal Diva Alta Utopia erstmals in einem Focal Produkt eingesetzt wird. Ziel ist eine erweiterte, zugleich geschmeidige und präzise Hochtonwiedergabe, die sich nahtlos in die übrigen Register einfügt.

Eine wichtige Rolle spielt zudem Focus Time Management. Dabei geht es um die zeitliche Abstimmung der einzelnen Chassis, damit die jeweiligen Frequenzbereiche möglichst kohärent am Hörplatz eintreffen. Bei der Focal Diva Alta Utopia wird diese mechanische Ausrichtung zusätzlich per Software über die Focal & Naim App unterstützt, wodurch sich die Abstimmung an Hörabstand und Aufstellung anpassen lässt.

Naim Elektronik mit 600 W pro Lautsprecher

Die Elektronik stammt aus der Entwicklung von Naim Audio und liefert 600 W Class AB Verstärkerleistung pro Lautsprecher. Focal-JMlab verteilt diese Leistung auf vier dedizierte Verstärkerzweige: 280 W für den Tiefton, 130 W für den Midbass, 100 W für den Mittelton und 90 W für den Hochton. Damit erhält jeder Frequenzbereich eine eigene, exakt auf das jeweilige Chassis abgestimmte Verstärkung.

Die integrierte Elektronik umfasst darüber hinaus einen hochauflösenden DAC, DSP-basierte Signalverarbeitung und die Naim Pulse Platform. Diese Architektur erlaubt nicht nur die präzise Kontrolle der Chassis, sondern auch weitergehende Anpassungen an Raum, Aufstellung und persönliche Hörpräferenzen. Laut Hersteller lassen sich Klangtextur, Pegel einzelner Lautsprecherbereiche und die räumliche Darstellung gezielt optimieren.

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Für große Räume ausgelegt

Die Focal Diva Alta Utopia ist kein zierliches Streaming-System, sondern ein ausgewachsener High-end Lautsprecher. Mit 148 cm Höhe, 46 cm Breite, 62 cm Tiefe und einem Gewicht von 107 kg pro Lautsprecher ist sie klar für repräsentative Wohnräume, großzügige Hörzonen und anspruchsvolle Medienräume konzipiert. Focal-JMlab nennt Räume bis zu 120 m² als Zielbereich.

Der Frequenzgang wird mit 23 Hz bis 40 kHz angegeben, der untere Grenzfrequenzpunkt mit 20 Hz bei -6 dB. Der maximale Schalldruck liegt bei 122 dB SPL bezogen auf das Paar in einem Meter Abstand. Damit positioniert sich die Focal Diva Alta Utopia nicht nur klanglich, sondern auch dynamisch deutlich oberhalb dessen, was man üblicherweise unter einem vernetzten All-in-One System versteht.

Streaming, Heimkino und klassische Quellen

Die Focal Diva Alta Utopia ist konsequent als moderne, vernetzte Lösung ausgelegt. Über die Focal & Naim App lassen sich TIDAL, Qobuz, Internetradio und Podcasts nutzen, abhängig von der jeweiligen Länder- und Diensteverfügbarkeit. Zusätzlich unterstützt das System Apple AirPlay, Google Cast, UPnP, Bluetooth 5.3, Spotify Connect, TIDAL Connect, QQ Music via QPlay sowie Qobuz Connect.

Auch die lokale Wiedergabe hochauflösender Musikdaten ist vorgesehen. WAV, FLAC, AIFF und ALAC werden mit bis zu 24 Bit und 384 kHz unterstützt, außerdem DSD64 und DSD128. Bluetooth steht mit aptX Adaptive, SBC und AAC bereit.

Für die Integration in ein Medien- oder Wohnzimmer-Setup bietet der primäre Lautsprecher HDMI eARC inklusive CEC, S/PDIF optisch, USB 2.0 Type A, RJ45 Ethernet, RJ45 Speaker Link sowie einen analogen Cinch Eingang. Die Verbindung zwischen den Lautsprechern erfolgt kabellos per Ultra Wideband mit 24 Bit und 96 kHz oder über das mitgelieferte Hi-Res Link Kabel mit 24 Bit und 192 kHz. Damit deckt die Focal Diva Alta Utopia nicht nur Musikstreaming, sondern auch TV- und Filmton ohne zusätzliche AV-Elektronik ab.

Design mit wechselbaren Seitenteilen

Auch gestalterisch bleibt die Focal Diva Alta Utopia eng an der Utopia-Linie. Die hohe, skulpturale Form, die schwebend wirkenden Seitenteile und die markante Front mit Hochtöner, Mittelton und Midbass geben dem System eine klare Präsenz. Focal-JMlab spricht von einer bewusst architektonischen Wirkung, die den Lautsprecher nicht verstecken, sondern als zentrales Objekt im Raum platzieren soll.

Die Seitenteile lassen sich austauschen und ermöglichen unterschiedliche Ausführungen. Angeboten werden Grey Felt und Ivory Felt sowie die Hochglanzlackierungen Black High Gloss, Off White High Gloss und Dune High Gloss. Damit lässt sich die Focal Diva Alta Utopia stärker an Interieur, Lichtstimmung und Materialwelt eines Raums anpassen, ohne das Lautsprecher-System selbst zu verändern.

Alle Vorteile auf einen Blick

Vollständiges High-end System ohne separate Verstärker, Streamer oder externe DSP-Lösung

Direkte Abstimmung von Chassis, Verstärkung, DAC und Signalverarbeitung durch Focal und Naim

Kabellose Verbindung zwischen den Lautsprechern per Ultra Wideband

Optionaler Hi-Res Link mit 24 Bit und 192 kHz für maximale Auflösung zwischen den Lautsprechern

Hohe Anschlussvielfalt für Streaming, TV, digitale Quellen und analoge Zuspieler

Raumkorrektur und Klangpersonalisierung über die Focal & Naim App

Leistungsreserven und Abstrahlverhalten für große Räume bis zu 120 m²

Utopia-Designsprache mit wechselbaren Oberflächen

Einbindung in das Focal & Naim Ökosystem inklusive Multiroom-Funktion

Verbindung aus audiophilem Anspruch, wohnraumfreundlicher Bedienung und repräsentativer Gestaltung

Preis und Verfügbarkeit

Die Focal Diva Alta Utopia soll exklusiv über das weltweite Netzwerk ausgewählter Focal Powered by Naim Fachhandelspartner erhältlich sein. Focal-JMlab nennt für die Filzausführungen Preise von € 190.000,-, für die Hochglanzlackierungen € 199.990,-.

Wir meinen…

Mit der Focal Diva Alta Utopia rückt Focal-JMlab das Thema aktives Wireless HiFi in eine Preisklasse und Leistungssphäre, in der sonst klassische Referenzketten aus Lautsprechern, Endstufen, Streamer, DAC und Verkabelung dominieren. Gerade deshalb ist dieses System spannend: Es ersetzt nicht einfach Komponenten durch Komfort, sondern versucht, die gesamte Kette unter einer akustisch und elektronisch geschlossenen Architektur neu zu denken. Wer in dieser Liga kauft, sucht keine Vereinfachung um jeden Preis, sondern eine Lösung, die kompromisslos wirkt und dennoch heutigen Wohn- und Nutzungsszenarien entspricht. Die Focal Diva Alta Utopia ist damit weniger Lifestyle-HiFi als ein sehr ernst gemeinter Versuch, High-end im großen Raum neu zu organisieren.

Produkt Focal Diva Alta Utopia Preis Focal Diva Alta Utopia Filzausführung € 190.000,-

Focal Diva Alta Utopia Hochglanz € 199.990.-

Technische Daten Focal Diva Alta Utopia

Produkt Focal Diva Alta Utopia Charakterisierung Aktives, kabelloses und vernetztes High-end Lautsprecher-System Bauprinzip Aktiver Vier-Wege Bassreflex-Standlautsprecher Chassisbestückung Sieben Chassis pro Lautsprecher Tiefton 4 x 20,5 cm „W“ Woofer in Push-Push-Konfiguration Midbass 16,5 cm „W“ Midbass-Treiber mit TMD-Sicke und NIC-Motor Mittelton 13 cm verstärkter „W“ Mitteltöner mit M-Profil Hochton 27 mm PRISM Inverskalotte mit M-Profil und IAL2 Loading Frequenzgang 23 Hz bis 40 kHz (+/- 3 dB) Unterer Grenzfrequenzpunkt 20 Hz (-6 dB) Maximaler Schalldruck 122 dB SPL bei 1 m, bezogen auf das Paar Verstärkerleistung 600 W Class AB pro Lautsprecher Leistungsverteilung LF 280 W, MB 130 W, MF 100 W, HF 90 W Signalverarbeitung Hochauflösender DAC, DSP, Naim Pulse Platform Raumkorrektur ADAPT Technologie über Focal & Naim App Drahtlose Verbindung zwischen Lautsprechern Ultra Wideband mit 24 Bit und 96 kHz Kabelverbindung zwischen Lautsprechern Hi-Res Link mit 24 Bit und 192 kHz Netzwerk Ethernet 1000/100/10 Mbps, Wi-Fi 6 Streaming Apple AirPlay, Google Cast, UPnP, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, QQ Music via QPlay App-Dienste TIDAL, Qobuz, Internetradio, Podcasts je nach Land und Dienst Bluetooth Bluetooth 5.3 mit aptX Adaptive, SBC und AAC Audioformate WAV, FLAC, AIFF und ALAC bis 24 Bit und 384 kHz, DSD64, DSD128, MP3, AAC, OGG Eingänge primärer Lautsprecher HDMI mit eARC und HDMI CEC, S/PDIF optisch, analoger Cinch Eingang, USB 2.0 Type A, RJ45 Ethernet, RJ45 Speaker Link Eingänge sekundärer Lautsprecher RJ45 Speaker Link Multiroom Synchronisation von bis zu 32 Focal & Naim Streamern über die Focal & Naim App Bedienung Focal & Naim App für Apple iOS und Google Android, integrierte Fernbedienung, Zigbee Remote Control Abmessungen 148 x 46 x 62 cm Gewicht 107 kg pro Lautsprecher Ausführungen Grey Felt, Ivory Felt, Black High Gloss, Off White High Gloss, Dune High Gloss Zubehör Fernbedienung, Entkopplungsspitzen, magnetische Gegenspitzen, 8 m Hi-Res Link Kabel, Naim Power-Line Netzkabel

Marke Focal-JMlab Hersteller Focal-JMlab Vertrieb Horn Distribution S.A. Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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