Focal P60 Limited Edition – Exklusiv für den Porsche 992 konzipiert

In aller Kürze Ausgelegt für den Porsche 911 der neuesten Generation, den Porsche 992, ist das Focal P60 Limited Edition Kit ausgelegt.

Nicht mehr als 911 Exemplare soll es von diesem Bausatz geben, dem Focal P60 Limited Edition, so der französische Lautsprecher-Spezialist Focal JMlab. Dieser werde in Handarbeit gefertigt, in einer besonders exklusiven Art und Weise präsentiert, und richte sich an Fahrer der neuesten Generation des Porsche 911, dem Porsche 992.

Modernste Technologien sollen bei diesem brandneuen Focal Inside-Kit in streng limitierter Auflage dafür Sorge tragen, dass der Fahrer ein High-fidelity Erlebnis der Extraklasse erleben könne, so das Versprechen von Focal JMlab.

Focal P60 Limited Edition – Die Liebe zum Autofahren mit der Liebe zu hochwertigem Klang verbinden

Das neue Focal P60 Limited Edition sei entwickelt worden, um die Liebe zum Autofahren mit der Liebe zum hochwertigen Klang zu verbinden, so Focal JMlab. Dazu setze man auf exklusive Technologien und natürlich auch die Expertise der hochqualifizierten Akustik-Ingenieure von Focal JMlab.

Diese haben mit dem neuen Focal P60 Limited Edition eine Lösung geschaffen, die als Bausatz besonders einfach im Fahrzeug zu integrieren sein soll, wobei die Franzosen gar von einem Plug & Play System sprechen.

Foto © Focal JMlab | Focal P60 Limited Edition

Ausgelegt für den Porsche 992, aber nicht nur…

Prinzipiell sei das neue Focal P60 Limited Edition für den Porsche 992 ausgelegt, so Focal JMlab, und damit für die bereits achte Generation des legendären Porsche 911. Dies ist auch der Grund dafür, dass man das neue Focal P60 Limited Edition allein in einer Stückzahl von 911 anbietet.

Man fügt aber an, dass dieses neue Focal Inside-Kit auch für die Fahrzeuge Porsche Panamera (971 / 2017 – aufwärts) sowie Porsche Cayenne (PO536 / ab 2018) sowie Porsche Taycan (2020 – aufwärts) geeignet sein soll.

Exklusiver Bausatz

Das Focal P60 Limited Edition Kit umfasst zwei Hochtöner, drei Mittelton-Treiber sowie zwei Tieftöner, die allesamt so ausgelegt sind, dass sie sich an die Originalposition der Standard-Treiber des Fahrzeugs integrieren lassen, sich somit nahtlos in das Interieur des Fahrzeugs einfügen.

Die 8 Zoll Tieftöner setzen auf eine W-Sandwich Membran aus Verbundwerkstoff, Butyl-Sicken und Neodym-Magnete für den Antrieb. Derart ausgestattet präsentieren sich auch die 4 Zoll MIttelton-Treiber des Focal P60 Limited Edition Kit und bei den Be-Hochtönern kommt eine inverse Beryllium-Kalotte und ebenfalls ein leistungsstarker Antrieb mit Neodym-Magnet zum Einsatz.

„Verpackt“ ist der komplette Bausatz in einer besonders exklusiven Form, man setzt hier auf einen edlen Koffer, in dem sich alle Bestandteile des Focal P60 Limited Edition Kit finden.

Foto © Focal JMlab | Focal P60 Limited Edition

In Handarbeit gefertigt

Außergewöhnlich für einen derartigen Einbau-Kit ist natürlich, dass der neue Focal P60 Limited Edition in Handarbeit gefertigt sein soll, was ihn laut Ansicht des Herstellers einzigartig und in jedem Fall besonders exklusiv mache.

Um genau diese Einzigartigkeit zu untermauern, ist auf der Einfassung der Lautsprecher-Chassis die jeweilige Seriennummer eingraviert. Zudem werden nach der Fertigung in den Werkstätten von Focal JMlab alle Bausätze mit einer handgestempelten Aluminiumplatte zertifiziert. Dieses Schild sei abnehmbar und diene dem Besitzer als Nachweis für eine einmalige Installation, so der Hersteller in der entsprechenden Produktbeschreibung.

Preise und Verfügbarkeit

Preise nennt Focal JMlab nicht, verweist interessierte Kunden in diesem Fall auf Vertriebspartner und gibt lediglich an, dass das streng limitierte Focal P60 Limited Edition ab sofort zur Verfügung stehe.

Wir meinen…

Exklusiv und streng limitiert, so präsentiert sich das neueste so genannte Focal Inside Kit, das die Franzosen nunmehr in Form des Focal P60 Limited Edition für die achte Generation des Porsche 911 und damit den Porsche 992 anbieten. So exklusiv diese Lösung auch sein soll, so einfach sei sie zu integrieren, man spricht von Seiten von Focal JMlab gar von einer echten Plug & Play Lösung.

PRODUKT Focal P60 Limited Edition Preis k. A.

Marke Focal Hersteller Focal-JMlab Vertrieb Focal Naim Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

