In aller Kürze Mit der Focal Scala Utopia Evo M präsentiert Focal-JMlab eine neue Generation des traditionsreichen Utopia-Standlautsprechers. PRISM-Hochtöner, M-Profil-Mitteltöner, überarbeiteter 27 cm Tieftöner und OPC+ Frequenzweiche sollen für mehr Transparenz, Kontrolle und Souveränität sorgen. Gefertigt wird die Focal Scala Utopia Evo M natürlich in Frankreich.

Die Focal Scala Utopia nimmt innerhalb der Focal Utopia Series seit jeher eine besondere Rolle ein: Sie öffnet den Weg in audiophile Sphären, ohne gleich jene räumliche und systemische Kompromisslosigkeit einzufordern, die den ganz großen Focal Utopia Modellen vorbehalten ist. Genau diesen besonderen Charakter greift Focal-JMlab mit der neuen Focal Scala Utopia Evo M auf und führt ihn technisch wie formal in die nächste Generation. Hinter der vertrauten Silhouette arbeitet nun ein deutlich weiterentwickeltes Konzept mit PRISM-Hochtöner, M-Profil-Mitteltöner, überarbeiteter Bass-Sektion und neuer Abstimmung. Damit bleibt die Scala erkennbar Scala, gewinnt aber an technischer Substanz, klanglicher Ambition und jenem souveränen Auftritt, den man von einem Lautsprecher der Utopia-Familie erwarten darf. Die Focal Scala Utopia Evo M ist somit keine bloße Modellpflege, sondern eine gezielte Verdichtung dessen, wofür Focal im High-end-Segment steht: französische Ingenieurskunst, handwerkliche Fertigung und ein Lautsprecher-Verständnis, das Klang, Form und Präsenz als Einheit begreift.

Key Facts Focal Scala Utopia Evo M

Einstieg bei Stand-Lautsprechern der Focal Utopia Series

Drei-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

27 mm PRISM M-Profil-Inverskalotten-Hochtöner mit IAL2

13 cm W-Membran-Mitteltöner mit M-Profil und TMD-Sicke

27 cm W-Membran-Tieftöner mit Dual-Ferrit-Antrieb

OPC+ Frequenzweiche mit Anpassung für Bass, Mitten und Höhen

Frequenzgang 27 Hz bis 40 kHz

Empfindlichkeit 92 dB

Nennimpedanz 6 Ohm, Minimum 3 Ohm

WBT-Anschlussterminal für Bi-Wiring und Bi-Amping

Fertigung in Frankreich

Preis ab € 40.000,- pro Paar in Hochglanzlackierung

Neue Utopia-Technologie für die Scala

Focal-JMlab beschreibt die Focal Scala Utopia Evo M nicht als Neuentwurf auf leerem Blatt, sondern als tiefgreifende Weiterentwicklung eines etablierten Lautsprecher-Konzepts. Die Drei-Wege-Architektur bleibt erhalten, ebenso die für die Scala charakteristische gestaffelte Gehäuseform mit separaten Sektionen für Hochton, Mittelton und Tiefton.

Entscheidend sind die Änderungen dort, wo sie klanglich am meisten ins Gewicht fallen: bei den Chassis, der Abstimmung, der Frequenzweiche und der mechanischen Struktur. Die Scala Utopia Evo M soll dadurch kontrollierter, transparenter und zugleich souveräner agieren, ohne ihren grundsätzlichen Charakter als relativ wohnraumtauglicher Utopia-Standlautsprecher zu verlieren.

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PRISM-Hochtöner mit M-Profil

Im Hochtonbereich setzt Focal-JMlab auf einen 27 mm PRISM M-Profil-Inverskalotten-Hochtöner. PRISM steht für eine mehrschichtige, mikrostrukturierte Membran, die hohe Steifigkeit mit geringer Masse und kontrollierter Dämpfung verbinden soll. Ziel ist eine feinere, zugleich stabilere Hochtonwiedergabe mit hoher Auflösung und sauberer Abbildung.

Der Hochtöner arbeitet mit Focals IAL2-Technologie, also Infinite Acoustic Loading der zweiten Generation. Diese Konstruktion soll die Resonanzfrequenz des Hochtöners senken und ihm eine sehr weitreichende, kontrollierte Arbeitsweise ermöglichen. Focal-JMlab gibt für die Scala Utopia Evo M einen Frequenzgang bis 40 kHz an.

M-Profil-Mitteltöner mit W-Membran

Besonders zentral ist bei einem Lautsprecher dieser Klasse der Mitteltonbereich. Hier setzt Focal-JMlab auf einen 13 cm Mitteltöner mit verstärkter W-Membran und M-Profil. Diese Membrangeometrie soll eine hohe Steifigkeit bei sehr präzisem Schwingverhalten ermöglichen.

Hinzu kommen die TMD-Sicke, ein Neodym-Antrieb und eine 80 mm Schwingspule. Das Ziel ist nicht allein mehr Detail, sondern vor allem geringere Verfärbung, bessere Linearität und mehr Stabilität bei höheren Pegeln. Gerade Stimmen, akustische Instrumente und komplexe musikalische Strukturen sollen davon profitieren.

Überarbeitete Bass-Sektion mit 27 cm Tieftöner

Auch der Tieftonbereich wurde bei der Focal Scala Utopia Evo M überarbeitet. Der 27 cm Tieftöner nutzt ebenfalls eine W-Membran und arbeitet mit einem Dual-Ferrit-Antrieb. Focal-JMlab spricht von präziserer Membranfertigung und einer auf Kontrolle ausgelegten Antriebseinheit.

Die Bassreflex-Abstimmung erfolgt über eine große laminare Öffnung, die Strömungsgeräusche und Kompression reduzieren soll. Der angegebene Frequenzgang reicht bis 27 Hz bei ±3 dB, die untere Grenzfrequenz bei -6 dB wird mit 24 Hz angegeben. Damit bleibt die Scala Utopia Evo M zwar klar unterhalb der ganz großen Utopia-Modelle positioniert, soll aber dennoch ein sehr tiefreichendes Fundament liefern.

OPC+ Frequenzweiche und Anpassung an den Raum

Die neue OPC+ Frequenzweiche arbeitet mit hochwertigen Bauteilen und groß dimensionierter interner Verkabelung. Das Anschlussterminal ist mit vier isolierten WBT-Klemmen ausgeführt und erlaubt Bi-Wiring sowie Bi-Amping.

Bemerkenswert ist die Möglichkeit, Bass, Mitten und Höhen an die jeweilige Hörsituation anzupassen. Bass und Hochton lassen sich um ±1 dB justieren. Das ersetzt keine aktive Raumkorrektur, gibt dem Anwender aber ein feines Werkzeug an die Hand, um den Lautsprecher etwas präziser auf Raum, Aufstellung und persönliche Präferenz abzustimmen.

Gamma Structure und Focus Time

Wie bei der Utopia-Linie üblich, misst Focal-JMlab der mechanischen Konstruktion hohe Bedeutung bei. Die sogenannte Gamma Structure setzt auf hochverdichtete MDF-Elemente mit teils sehr massiver Materialstärke. Damit sollen Gehäuseresonanzen reduziert und die Arbeitsbedingungen der Chassis stabilisiert werden.

Die Focus Time Konstruktion richtet die einzelnen Schallzentren mechanisch auf den Hörplatz aus. Dies soll die zeitliche Abstimmung zwischen Hochton, Mittelton und Tiefton verbessern und damit eine kohärentere räumliche Darstellung ermöglichen.

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Französische Fertigung als Teil des Konzepts

Die Focal Scala Utopia Evo M wird in Frankreich gefertigt. Die Lautsprecher-Chassis entstehen am Stammsitz von Focal-JMlab in Saint-Étienne, die Gehäuse werden in der Focal Ebénisterie Bourgogne gefertigt. Damit behält Focal-JMlab zentrale Schritte der Entwicklung und Produktion im eigenen Haus.

Das ist bei einem Lautsprecher dieser Klasse mehr als ein Herkunftshinweis. Es betrifft die Kontrolle über Membrantechnologie, mechanische Toleranzen, Oberflächenqualität und Abstimmung. Die Scala Utopia Evo M ist damit nicht nur ein technisches Produkt, sondern auch ein klarer Ausdruck der französischen High-end-Tradition von Focal-JMlab.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Mehr Transparenz im Mittelton: Der neue M-Profil-Mitteltöner soll Stimmen und Instrumente präziser, sauberer und natürlicher wiedergeben.

Der neue M-Profil-Mitteltöner soll Stimmen und Instrumente präziser, sauberer und natürlicher wiedergeben. Feinerer Hochton mit größerer Kontrolle: Der PRISM-Hochtöner verbindet hohe Auflösung mit kontrollierter Energieabgabe bis in den Superhochtonbereich.

Der PRISM-Hochtöner verbindet hohe Auflösung mit kontrollierter Energieabgabe bis in den Superhochtonbereich. Souveräner Tiefton für große Musikformate: Der überarbeitete 27 cm Tieftöner soll der Scala Utopia Evo M mehr Fundament, Druck und Kontrolle verleihen.

Der überarbeitete 27 cm Tieftöner soll der Scala Utopia Evo M mehr Fundament, Druck und Kontrolle verleihen. Anpassung an Raum und Geschmack: Die OPC+ Frequenzweiche erlaubt eine feinfühlige Abstimmung von Bass, Mitten und Höhen.

Die OPC+ Frequenzweiche erlaubt eine feinfühlige Abstimmung von Bass, Mitten und Höhen. Utopia-Technologie in wohnraumtauglicherer Form: Die Scala bleibt der große, aber noch realistisch integrierbare Standlautsprecher innerhalb der Utopia-Welt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Focal Scala Utopia Evo M soll in mehreren Ausführungen angeboten werden. Für die Hochglanzlackierungen wird ein Preis ab € 40.000,- pro Paar genannt. Zudem sind gegen Aufpreis Holzausführungen in Light Walnut mit White Front sowie Dark Walnut mit Sepia Brown Front vorgesehen. Die Markteinführung ist für August 2026 angekündigt.

Wir meinen…

Mit der Focal Scala Utopia Evo M zeigt Focal-JMlab, wie eine Modellpflege im echten High-end-Segment aussehen sollte: nicht lauter, nicht greller, nicht bloß kosmetisch, sondern technisch gezielt und an den entscheidenden Stellen angesetzt. Der neue PRISM-Hochtöner, der M-Profil-Mitteltöner und die überarbeitete Bass-Sektion machen die Scala nicht zu einem anderen Lautsprecher, sondern zu einer klar verfeinerten Interpretation ihres ursprünglichen Anspruchs. Besonders reizvoll bleibt dabei ihre Position innerhalb der Utopia-Linie: groß genug für ernsthafte Maßstäbe, aber nicht derart monumental, dass sie nur in akustischen Palästen Sinn ergibt.

Produkt Focal Scala Utopia Evo M Preis ab € 40.000,-

Technische Daten Focal Scala Utopia Evo M

Produkt Focal Scala Utopia Evo M Charakterisierung Einstieg bei Standlautsprecher der Focal Utopia Series Prinzip Drei-Wege, Bassreflex Hochtöner 27 mm PRISM M-Profil-Inverskalotte mit IAL2 Mitteltöner 13 cm W-Membran mit M-Profil, TMD-Sicke, Neodym-Antrieb, 80 mm Schwingspule Tieftöner 27 cm W-Membran-Tieftöner mit Dual-Ferrit-Antrieb Frequenzgang 27 Hz bis 40 kHz, ±3 dB Untere Grenzfrequenz 24 Hz bei -6 dB Empfindlichkeit 92 dB, 2,83 V/1 m Nennimpedanz 6 Ohm Minimale Impedanz 3 Ohm Übergangsfrequenzen 230 Hz und 2,8 kHz Empfohlene Verstärkerleistung 50 bis 500 Watt Anpassung Bass, Mitten, Höhen; Bass und Höhen um ±1 dB Anschlüsse Vier isolierte WBT-Anschlussklemmen Bi-Wiring / Bi-Amping Ja Abmessungen 124,7 × 39,3 × 67 cm Gewicht 85 kg Ausführungen Black High Gloss, White High Gloss, Warm Taupe High Gloss, Light Walnut mit White Front, Dark Walnut mit Sepia Brown Front

Marke Focal-JMlab Hersteller Focal-JMlab Vertrieb Horn Distribution S.A. Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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