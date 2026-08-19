In aller Kürze Der Fosi Audio S3 Lite ist ein kompakter Streaming Transport für Anwender, die ihren vorhandenen DAC weiter nutzen wollen. Drei Digitalausgänge, WiFi 6, Roon Ready und die wichtigsten Connect-Plattformen sorgen für eine umfangreiche Ausstattung, über USB reicht die Unterstützung bis Linear PCM 32 Bit 768 kHz.

Mit dem Fosi Audio S3 Lite HiFi Music Audio Streamer verfolgt Fosi Audio ein bewusst geradliniges Konzept: Die neue Lösung soll nicht noch einen weiteren D/A-Wandler in eine bestehende HiFi-Kette einbringen, sondern allein als digitale Brücke zwischen Streaming-Angeboten und einem bereits vorhandenen DAC dienen. Genau dafür stellt der Fosi Audio S3 Lite drei digitale Ausgänge bereit und verbindet diese mit einer breiten Auswahl aktueller Streaming-Plattformen und Übertragungsstandards.

Damit eignet sich der kompakte Streamer gleichermaßen zur Modernisierung klassischer HiFi-Systeme wie als Netzwerk-Zuspieler für moderne Verstärker, eigenständige D/A-Wandler oder aktive Lautsprecher mit entsprechenden Digitaleingängen. Ethernet und Dual-band WiFi 6 sorgen für die Netzwerkanbindung, Bluetooth 5.3 steht als zusätzliche drahtlose Option bereit, und über Apple AirPlay 2 sowie Google Cast lässt sich der Fosi Audio S3 Lite auch in Multiroom-Lösungen integrieren. Eine eigene Fosi Audio App mit 10-Band Equalizer sowie ein 12 V Trigger zur Steuerung weiterer Komponenten runden die Ausstattung ab.

Key Facts Fosi Audio S3 Lite HiFi Music Audio Streamer

Fosi Audio S3 Lite: Digitaler Streaming Transport für externe D/A-Wandler

Digitaler Streaming Transport für externe D/A-Wandler Streaming-Prozessor: Amlogic A113X

Amlogic A113X Digitalausgänge: USB-A, optisch und koaxial

USB-A, optisch und koaxial USB-Audio: Linear PCM bis 32 Bit 768 kHz

Linear PCM bis 32 Bit 768 kHz Netzwerk: 10/100 Mbps Ethernet, Dual-band WiFi 6 mit 2,4 GHz und 5 GHz

10/100 Mbps Ethernet, Dual-band WiFi 6 mit 2,4 GHz und 5 GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 mit SBC und AAC

Bluetooth 5.3 mit SBC und AAC Streaming: Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect

Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect Weitere Funktionen: Multiroom Audio, Fosi Audio App, 10-Band Equalizer und 12 V Trigger

Multiroom Audio, Fosi Audio App, 10-Band Equalizer und 12 V Trigger Abmessungen: 147 × 146,5 × 32,5 mm

147 × 146,5 × 32,5 mm Gewicht: 507,2 g

Konsequent als digitaler Streaming Transport

Die zentrale Idee hinter dem Fosi Audio S3 Lite ist seine klare Rollenverteilung. Fosi Audio bezeichnet die Lösung ausdrücklich als „Pure Digital Transport“ beziehungsweise als digitale Brücke für externe D/A-Wandler. Statt eine eigene D/A-Wandlung und analoge Ausgangsstufe zu integrieren, konzentriert sich der S3 Lite ausschließlich darauf, digitale Audiodaten aus dem Netzwerk beziehungsweise von Streaming-Plattformen entgegenzunehmen und an einen nachgeschalteten DAC weiterzureichen.

Gerade für Anwender, die bereits in einen hochwertigen D/A-Wandler investiert haben oder einen entsprechenden Wandler in ihrem Verstärker einsetzen, ist dieser Ansatz interessant. Sie erhalten eine aktuelle Streaming-Plattform, ohne eine weitere Wandlungsstufe in die Signalkette einzubringen.

Damit unterscheidet sich der Fosi Audio S3 Lite auch konzeptionell vom größeren Fosi Audio S3. Während dieser als Streaming DAC und Vorstufe ausgelegt ist, versteht sich der S3 Lite ausschließlich als Streaming Transport.

USB-A, optisch und koaxial

Zur Verbindung mit einem vorhandenen D/A-Wandler stehen beim Fosi Audio S3 Lite drei Möglichkeiten bereit: USB-A, ein optischer S/PDIF-Ausgang und ein koaxialer S/PDIF-Ausgang. Damit deckt die kompakte Lösung die gebräuchlichsten digitalen Schnittstellen moderner HiFi-Komponenten ab.

Die höchste vom Hersteller ausgewiesene Auflösung steht über USB zur Verfügung. Hier unterstützt der Streamer Linear PCM bis 32 Bit 768 kHz. Fosi Audio gibt für die digitale Ausgabe zudem einen THD+N-Wert von lediglich ≤ 0,000003 % an.

Die eigentliche D/A-Wandlung und damit auch die analoge Ausgangsstufe bleiben vollständig der nachgeschalteten Komponente überlassen.

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Amlogic A113X als Streaming-Plattform

Als zentrale Streaming-Plattform kommt beim Fosi Audio S3 Lite ein Amlogic A113X zum Einsatz. Der speziell für Audio-Anwendungen konzipierte Prozessor bildet die Basis für Netzwerkfunktionen, Streaming-Protokolle und die digitale Signalverarbeitung des kompakten Geräts.

Fosi Audio kombiniert diese Plattform mit 10/100 Mbps Ethernet und Dual-band WiFi 6, sodass der Streamer wahlweise kabelgebunden oder drahtlos in das Heimnetzwerk eingebunden werden kann.

Dual-band WiFi 6 und Ethernet

Für die drahtlose Netzwerkanbindung setzt Fosi Audio auf Dual-band WiFi 6 mit Unterstützung für das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Band. Der Hersteller spricht von einer Reichweite von bis zu 100 m, wobei diese Angabe naturgemäß von den jeweiligen baulichen Gegebenheiten abhängt.

Wer eine kabelgebundene Verbindung bevorzugt, kann den Fosi Audio S3 Lite über seinen 10/100 Mbps Ethernet-Portdirekt ins Netzwerk einbinden. Gerade bei einer fixen Installation im HiFi-Rack dürfte dies für viele Anwender die bevorzugte Variante darstellen.

Ergänzend steht Bluetooth 5.3 zur Verfügung, wobei Fosi Audio SBC und AAC als unterstützte Codecs nennt.

Apple AirPlay 2, Google Cast und die wichtigsten Connect-Lösungen

Bei den unterstützten Streaming-Plattformen zeigt sich der Fosi Audio S3 Lite ausgesprochen vielseitig. Genannt werden Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon Ready und DLNA.

Mit Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect lässt sich die Wiedergabe direkt über die jeweiligen Apps der Streaming-Anbieter steuern. Der Streamer fungiert dabei als eigenständiger Wiedergabe-Endpunkt im Netzwerk.

Auch für Anwender von Roon ist der S3 Lite gerüstet, denn Fosi Audio weist die Lösung als Roon Ready aus. Damit kann sie unmittelbar als Wiedergabe-Endpunkt innerhalb einer bestehenden Roon-Installation eingesetzt werden.

Für Musikbibliotheken innerhalb des lokalen Netzwerks steht darüber hinaus DLNA zur Verfügung.

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Multiroom über Apple AirPlay 2 und Google Cast

Apple AirPlay 2 und Google Cast dienen beim Fosi Audio S3 Lite nicht nur zur direkten Musikwiedergabe, sondern ermöglichen auch den Einsatz in Multiroom-Konfigurationen.

Fosi Audio verweist ausdrücklich darauf, dass mehrere Fosi Audio S3 Lite beziehungsweise Fosi Audio S3 in verschiedenen Räumen synchron betrieben werden können. Die Steuerung erfolgt dabei über Smartphone, Tablet oder Computer.

Damit lassen sich auch vorhandene HiFi-Systeme in unterschiedlichen Räumen in eine gemeinsame Streaming-Umgebung integrieren, ohne diese durch vollständig neue Audio-Systeme ersetzen zu müssen.

Fosi Audio App mit 10-Band Equalizer

Für Einrichtung und Bedienung stellt Fosi Audio eine eigene App bereit. Über diese lassen sich die Wiedergabe und verschiedene Betriebsparameter des Fosi Audio S3 Lite verwalten.

Eine zusätzliche Funktion ist der integrierte 10-Band Equalizer. Darüber können Anwender den Frequenzgang digital an die eigenen Vorlieben beziehungsweise das verwendete Audio-System anpassen.

Damit bietet der S3 Lite trotz seiner bewusst reduzierten Auslegung als Streaming Transport durchaus Möglichkeiten zur Anpassung des digitalen Audiosignals, bevor dieses an den externen D/A-Wandler weitergereicht wird.

12 V Trigger für die Systemintegration

Ein gerade bei einer klassischen HiFi-Kette praktisches Ausstattungsmerkmal ist der 12 V Trigger-Ausgang. Damit kann beispielsweise ein entsprechend ausgestatteter externer DAC gemeinsam mit dem Fosi Audio S3 Lite ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden.

Auf diese Weise lässt sich trotz mehrerer Einzelkomponenten eine weitgehend automatisierte Bedienung realisieren.

Auf der Front finden sich ein Power-Taster sowie eine zusätzliche Taste für Bluetooth Pairing, Umschaltung der Ausgabe und das Wiederherstellen der Werkseinstellungen. Statusanzeigen informieren über Netzwerk-, Bluetooth- und Betriebszustand.

Zum Lieferumfang beziehungsweise Bedienkonzept zählt darüber hinaus eine Bluetooth-Fernbedienung. Fosi Audio gibt deren Reichweite mit bis zu 15 m an.

Kompakt für Schreibtisch, Sideboard oder HiFi-Rack

Mit Abmessungen von lediglich 147 × 146,5 × 32,5 mm präsentiert sich der Fosi Audio S3 Lite ausgesprochen kompakt. Das Gewicht beträgt 507,2 g. Die vollständigen Abmessungen und das Gewicht weist Fosi Audio in der Vergleichsübersicht zwischen S3 Lite und S3 aus.

Damit benötigt der Streaming Transport nur wenig Stellfläche und kann ebenso auf einem Schreibtisch oder Sideboard wie innerhalb eines bestehenden HiFi-Racks eingesetzt werden.

Die Gestaltung folgt dabei dem funktionalen Ansatz des Geräts: Der S3 Lite soll sich nicht als neue optische Zentrale einer Anlage in den Vordergrund drängen, sondern vorhandene Komponenten möglichst unkompliziert um moderne Streaming-Funktionen erweitern.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Konsequent als Streaming Transport ausgelegt: Ein vorhandener hochwertiger D/A-Wandler kann uneingeschränkt weiter genutzt werden.

Ein vorhandener hochwertiger D/A-Wandler kann uneingeschränkt weiter genutzt werden. Drei digitale Ausgänge: USB-A, optisch und koaxial ermöglichen die Verbindung mit unterschiedlichsten DACs und Verstärkern.

USB-A, optisch und koaxial ermöglichen die Verbindung mit unterschiedlichsten DACs und Verstärkern. Linear PCM bis 32 Bit 768 kHz: Über USB steht eine sehr hohe maximale PCM-Auflösung zur Verfügung.

Über USB steht eine sehr hohe maximale PCM-Auflösung zur Verfügung. Umfassendes Streaming-Angebot: Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2, Google Cast und DLNA sind an Bord.

Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2, Google Cast und DLNA sind an Bord. Flexible Netzwerkanbindung: Ethernet und Dual-band WiFi 6 erlauben sowohl kabelgebundenen als auch drahtlosen Betrieb.

Ethernet und Dual-band WiFi 6 erlauben sowohl kabelgebundenen als auch drahtlosen Betrieb. Multiroom-fähig: Apple AirPlay 2 und Google Cast ermöglichen die synchronisierte Wiedergabe in mehreren Räumen.

Apple AirPlay 2 und Google Cast ermöglichen die synchronisierte Wiedergabe in mehreren Räumen. Digitale Klanganpassung: Der integrierte 10-Band Equalizer lässt sich über die Fosi Audio App konfigurieren.

Der integrierte 10-Band Equalizer lässt sich über die Fosi Audio App konfigurieren. Praktische Systemintegration: 12 V Trigger und Bluetooth-Fernbedienung vereinfachen die tägliche Nutzung.

Preis und Verfügbarkeit

Der Fosi Audio S3 Lite HiFi Music Audio Streamer ist bereits über den europäischen Webshop von Fosi Audio erhältlich. Der Hersteller weist für den neuen Streaming Transport einen Preis von € 229,99 aus.

Wir meinen…

Der Fosi Audio S3 Lite konzentriert sich auf genau jene Aufgabe, für die viele Anwender tatsächlich eine neue Komponente benötigen: bestehende D/A-Wandler mit einer aktuellen Streaming-Plattform zu verbinden. Mit USB-A, optischem und koaxialem Ausgang, Ethernet, WiFi 6, Roon Ready sowie Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect ist dafür nahezu alles Wesentliche vorhanden. Angesichts des kompakten Formats und eines Preises von lediglich € 229,99 präsentiert sich der S3 Lite von Fosi Audio damit als ausgesprochen interessante Möglichkeit, eine bestehende HiFi-Kette um moderne Streaming-Funktionalität zu erweitern.

Produkt Fosi Audio S3 Lite HiFi Music Audio Streamer Preis € 229,99

Technische Daten Fosi Audio S3 Lite

Produkt Fosi Audio S3 Lite Produkttyp Digitaler Streaming Transport Streaming-Prozessor Amlogic A113X D/A-Wandler Nicht integriert Audio Op-Amp Nicht integriert Ethernet 10/100 Mbps WiFi WiFi 6, Dual-band 2,4 GHz und 5 GHz Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth Codecs SBC, AAC Streaming-Protokolle Google Cast, Apple AirPlay 2, DLNA, Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect Audioeingänge Keine Digitalausgänge USB-A, optisch, koaxial Fernbedienung Bluetooth Remote Control Multiroom-Wiedergabe Ja Power Sync 12 V Trigger Out Maximale digitale Auflösung Linear PCM bis 32 Bit 768 kHz THD+N Digitalausgang ≤ 0,000003 % laut Hersteller Klangregelung 10-Band Equalizer über Fosi Audio App Stromversorgung 12 V DC Abmessungen 147 × 146,5 × 32,5 mm Gewicht 507,2 g

Marke Fosi Audio Hersteller Fosi Audio Vertrieb audioNEXT GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Fosi Audio