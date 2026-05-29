In aller Kürze Der Gold Note DS-5.2 ist ein kompakter Streaming DAC der Gold Note Series 5.2 und vereint Netzwerk-Player, D/A-Wandler, Vorstufe und Kopfhörerverstärker in einem Gerät. Er unterstützt High-res Audio bis Linear PCM 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512, bietet Roon Ready, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, Apple AirPlay 2, DLNA/UPnP, Ethernet, WiFi und bi-direktionales Bluetooth 5.3. Über das externe Netzteil Gold Note PSX-5.2 lässt sich der DS-5.2 innerhalb des modularen Gold Note Ecosystems weiter aufrüsten.

Gold Note baut die neue Gold Note Series 5.2 konsequent weiter aus und rückt dabei nun die digitale Quelle in den Mittelpunkt. Der Gold Note DS-5.2 ist als kompakter Streaming DAC konzipiert, der nicht allein als Netzwerk-Player oder D/A-Wandler verstanden werden soll, sondern als vollständige digitale Schaltzentrale für moderne HiFi-Systeme. Das italienische Unternehmen verbindet darin Streaming, High-res Audio-Wandlung, Vorstufen-Funktion und Kopfhörerbetrieb in einem bewusst schlanken Format. Zugleich greift der Gold Note DS-5.2 jene modulare Systemidee auf, die Gold Note mit der Series 5.2 verfolgt: ein Gerät soll für sich allein vollständig nutzbar sein, aber durch passende Komponenten wie das externe Netzteil Gold Note PSX-5.2 gezielt wachsen können. Die Premiere feiert diese Lösung auf der HIGH END Vienna 2026.

Key Facts

Kompakter Streaming DAC der neuen Gold Note Series 5.2

Netzwerk-Player, D/A-Wandler, Vorstufe und Kopfhörerverstärker in einem Gerät

High-res Audio bis Linear PCM 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

Roon Ready, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect und Apple AirPlay 2

WiFi, Ethernet, DLNA/UPnP, Deezer, Internet Radio und Plāys with Audirvāna

Bi-direktionales Bluetooth 5.3 für flexible drahtlose Nutzung

Analoge Vorstufen-Funktion für Endstufen oder aktive Lautsprecher

6,3 mm Stereo-Klinke für Kopfhörer an der Front

Steuerung über GN Control App für Apple iOS und Google Android sowie 2,8 Zoll Touchscreen

Optionales Performance-Upgrade über das externe Netzteil Gold Note PSX-5.2

Digitale Zentrale für die Gold Note Series 5.2

Mit dem Gold Note DS-5.2 adressiert Gold Note Anwender, die ihre digitale Musikwiedergabe nicht aus mehreren Einzelkomponenten aufbauen wollen, aber dennoch Wert auf eine hochwertige, ausbaufähige Lösung legen. Das Gerät kombiniert Streaming-Client, D/A-Wandler, Vorstufe und Kopfhörerverstärker in einem Gehäuse und kann damit sehr unterschiedliche Rollen in einem HiFi-System übernehmen.

In einer klassischen Anlage lässt sich der Gold Note DS-5.2 als digitale Quelle an einen Vollverstärker anschließen. Durch die integrierte Vorstufen-Funktion kann er aber ebenso direkt eine Endstufe oder aktive Lautsprecher ansteuern. Damit reduziert Gold Note die Zahl der notwendigen Komponenten, ohne den DS-5.2 als geschlossenes All-in-One-System zu konzipieren. Vielmehr bleibt er Teil eines modularen Ansatzes, bei dem sich ein System schrittweise erweitern lässt.

Foto © Gold Note | Gold Note DS-5.2 Foto © Gold Note | Gold Note DS-5.2

High-res Audio bis Linear PCM 32 Bit und 768 kHz und DSD512

Der Gold Note DS-5.2 ist auf die Wiedergabe hochauflösender digitaler Musikdaten ausgelegt. Die Wandlung unterstützt Linear PCM bis 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512. Damit ist der neue Streaming DAC nicht nur für die gängigen Streaming-Formate gerüstet, sondern auch für anspruchsvolle lokale Musikbibliotheken, sofern diese über das Netzwerk, per USB oder über kompatible Server bereitgestellt werden.

Gold Note beschreibt den digitalen Ansatz des DS-5.2 nicht als reine Frage von Auflösung, Chipsatz oder technischen Schlagworten. Vielmehr soll das Gerät laut Hersteller darauf ausgelegt sein, musikalische Information möglichst kohärent, stabil und unverfälscht herauszuarbeiten. Der Anspruch ist damit klar: Digitaltechnik soll nicht durch vordergründige Effekte beeindrucken, sondern die Aufnahme in ihrer klanglichen Struktur, Dynamik und harmonischen Substanz nachvollziehbar machen.

Streaming mit UPnP, Roon Ready, Plāys with Audirvāna, TIDAL Connect, Spotify Connect und Qobuz Connect

Bei den Streaming-Funktionen zeigt sich der Gold Note DS-5.2 breit aufgestellt. Unterstützt werden Roon Ready, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Deezer, DLNA/UPnP sowie Internet Radio über vTuner. Auch Audirvāna SAS wird als Partner genannt, die Lösung trägt das Gütesiegel Plāys with Audirvāna, womit der DS-5.2 in jenen digitalen Ökosystemen nutzbar ist, die bei ambitionierten HiFi-Anwendern derzeit besonders relevant sind.

Die Netzwerkanbindung erfolgt wahlweise über Ethernet oder WiFi. Damit lässt sich der Gold Note DS-5.2 sowohl in fest verkabelte HiFi-Installationen als auch in wohnraumfreundliche Setups integrieren, bei denen keine Netzwerkleitung am Hörplatz vorhanden ist. Die Steuerung erfolgt über die GN Control App für Apple iOS und Google Android oder direkt am Gerät über den integrierten 2,8 Zoll Touchscreen.

Bluetooth 5.3 und flexible Anschlüsse

Neben dem Netzwerkbetrieb bietet der Gold Note DS-5.2 auch bi-direktionales Bluetooth 5.3. Damit kann das Gerät nicht nur Musik von mobilen Quellen empfangen, sondern auch Signale drahtlos ausgeben, etwa für kompatible Kopfhörer oder andere Bluetooth-Lösungen. Für ein Gerät dieser Klasse ist das weniger als Ersatz für hochwertige Netzwerk-Wiedergabe zu verstehen, sondern als praktische Ergänzung im Alltag.

Auch bei den Anschlüssen ist der Gold Note DS-5.2 vielseitig ausgelegt. Genannt werden unter anderem USB-A für Speichermedien, USB-C Audio, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch sowie HDMI eARC. Hinzu kommen ein analoger Eingang in Cinch, analoge Ausgänge über Cinch und XLR sowie ein digitaler S/PDIF koaxial Ausgang. Für den persönlichen Musikgenuss steht an der Front eine 6,3 mm Stereo-Klinke für Kopfhörer bereit.

Gold Note Series 5.2 – Einstieg, aber keine Vereinfachung

Gold Note positioniert die Series 5.2 als Einstieg in die Welt des Unternehmens, nicht jedoch als vereinfachte oder kompromisshaft reduzierte Linie. Die Geräte sollen zentrale Ansätze der größeren Baureihen übernehmen, aber in einem kompakteren, effizienter produzierten und zugänglicheren Format anbieten. Genau in dieses Konzept fügt sich der Gold Note DS-5.2 ein.

Das neue Gehäuse der Gold Note Series 5.2 soll nicht nur optisch für eine gemeinsame Designsprache sorgen, sondern auch ein ruhigeres mechanisches und elektrisches Umfeld schaffen. Gold Note verweist in diesem Zusammenhang auf geringere Störeinflüsse, höhere Stabilität und eine bessere Voraussetzung für feine klangliche Durchzeichnung. Gerade bei einem Streaming DAC ist dieser Punkt nicht nebensächlich, denn Netzwerkmodul, digitale Signalverarbeitung, D/A-Wandlung, Vorstufe und Kopfhörerausgang arbeiten hier auf engem Raum zusammen.

Ausbaufähig mit Gold Note PSX-5.2

Wie die anderen Komponenten der Gold Note Series 5.2 ist auch der Gold Note DS-5.2 für den Betrieb mit dem externen Netzteil Gold Note PSX-5.2 vorbereitet. Dieses Netzteil ist als Performance-Upgrade innerhalb der Serie gedacht und soll durch eine stabilere, rauschärmere Stromversorgung insbesondere Ruhe, Kontrolle, Dynamik und Detailabbildung verbessern.

Entscheidend ist dabei die Systemidee: Gold Note versteht Wachstum nicht zwingend als Austausch eines Geräts, sondern als schrittweise Weiterentwicklung. Wer den Gold Note DS-5.2 zunächst als kompakte digitale Zentrale nutzt, kann das System später mit dem Gold Note PSX-5.2 ergänzen und damit innerhalb derselben Plattform weiter ausbauen.

Alle Vorteile auf einen Blick

Zentrale digitale Quelle für moderne HiFi-Systeme

Vereint Streaming, DAC, Vorstufe und Kopfhörerverstärker

Direkter Anschluss an Endstufen oder aktive Lautsprecher möglich

Breite Streaming-Unterstützung inklusive Roon Ready, TIDAL Connect und Qobuz Connect

High-res Audio bis Linear PCM 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

Flexible Netzwerkintegration über Ethernet oder WiFi

Apple AirPlay 2, DLNA/UPnP und Internet Radio für unterschiedliche Nutzungsszenarien

Bi-direktionales Bluetooth 5.3 als praktische Ergänzung

6,3 mm Stereo-Klinke für hochwertigen Kopfhörerbetrieb

HDMI eARC für die Einbindung moderner TV-Systeme

Bedienung über App oder 2,8 Zoll Touchscreen

Ausbauoption über das externe Netzteil Gold Note PSX-5.2

Preis und Verfügbarkeit

Für den neuen Gold Note DS-5.2 wird bislang vom Hersteller kein offizieller Preis genannt, für diese Information sowie Angaben zur Verfügbarkeit wird man sich wohl bis zu HIGH END Vienna 2026 Anfang Juni in Geduld üben müssen.

Wir meinen…

Mit dem Gold Note DS-5.2 erhält die Gold Note Series 5.2 genau jene Komponente, die für viele moderne HiFi-Systeme längst zur eigentlichen Schaltzentrale geworden ist. Entscheidend ist dabei nicht allein die lange Liste unterstützter Streaming-Dienste und Formate, sondern die Kombination aus Netzwerk-Player, DAC, Vorstufe und Kopfhörerverstärker in einem kompakten, dennoch ausbaufähigen Gerät. Wer eine schlanke digitale Lösung sucht, aber nicht in eine Sackgasse investieren will, findet hier einen sehr interessanten Ansatz. Besonders stimmig erscheint, dass Gold Note den DS-5.2 nicht isoliert denkt, sondern als Teil eines modularen Systems, das mit dem Gold Note PSX-5.2 weiter verfeinert werden kann.

Produkt Gold Note DS-5.2 Preis k. A.

Technische Daten

Produkt Gold Note DS-5.2 Charakterisierung Streaming DAC mit Vorstufe und Kopfhörerverstärker der Gold Note Series 5.2 Funktionen Netzwerk-Player, D/A-Wandler, Vorstufe, Kopfhörerverstärker D/A-Wandlung AKM D/A-Wandler Auflösung Linear PCM bis 32 Bit und 768 kHz, DSD512 Streaming Roon Ready, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, Deezer, Apple AirPlay 2, Internet Radio über vTuner Netzwerkprotokolle DLNA/UPnP, Audirvāna-Unterstützung Netzwerk Ethernet, WiFi Bluetooth Bluetooth 5.3, bi-direktional Digitale Eingänge USB-A für Speichermedien, USB-C Audio, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch, HDMI eARC Digitaler Ausgang S/PDIF koaxial Analoger Eingang Cinch Aux Analoge Ausgänge Cinch, XLR Kopfhöreranschluss 6,3 mm Stereo-Klinke Bedienung GN Control App für Apple iOS und Google Android, 2,8 Zoll Touchscreen Netzteil Internes Netzteil, optional aufrüstbar mit Gold Note PSX-5.2 Stromversorgung 100 bis 240 V, 50/60 Hz Abmessungen 200 x 80 x 260 mm Ausführung Black

Marke Gold Note Hersteller Akamai s.r.l. Vertrieb Besser Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Gold Note

Quelle Gold Note