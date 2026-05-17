In aller Kürze Google bringt Dolby Atmos auf Google Android Auto. Damit wird immersives Audio in unterstützten Apps und Fahrzeugen breiter verfügbar, unter anderem bei Marken wie BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata und Volvo. Die Integration ist Teil einer größeren Weiterentwicklung von Google Android Auto mit neuer Oberfläche, Full HD Video, überarbeiteten Medien-Apps, Immersive Navigation in Google Maps und stärkerer Gemini-Integration.

Musik im Auto war lange eine Frage guter Lautsprecher, kräftiger Verstärker und sorgfältiger Abstimmung. Inzwischen entscheidet jedoch zunehmend auch die Plattform darüber, welches Klangerlebnis tatsächlich ankommt. Mit der Ankündigung, Dolby Atmos in Google Android Auto zu integrieren, verschiebt Google den Schwerpunkt spürbar: Immersive Audio wird nicht länger nur als exklusives Merkmal einzelner Premium-Infotainment-Systeme verstanden, sondern als Teil einer breiteren, plattformübergreifenden Unterhaltungserfahrung im Fahrzeug.

Key Facts

Dolby Atmos kommt für Google Android Auto in unterstützten Apps und Fahrzeugen

Start mit Marken wie BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata und Volvo

Immersive Audio wird damit deutlich breiter im Auto verfügbar

Android Auto läuft laut Google bereits in mehr als 250 Millionen kompatiblen Fahrzeugen

Neue Entertainment-Funktionen ergänzen die nächste Generation von Google Android Auto

Weitere Neuerungen betreffen Full HD Video, überarbeitete Medien-Apps, Google Maps und Gemini

Wichtiger Schritt für Streaming-Dienste, Automobilhersteller und In-Car Entertainment

Dolby Atmos im Auto – Aus Zusatzfunktion wird Plattform-Thema

Die zentrale Nachricht ist klar: Google Android Auto soll künftig immersiven, räumlichen Klang über Dolby Atmos unterstützen. Damit erweitert sich der Zugang zu Dolby Atmos im Fahrzeug deutlich, denn Android Auto ist keine Nischenlösung einzelner Hersteller, sondern eine der weltweit wichtigsten Smartphone-basierten Plattformen für das Auto. Google spricht von mehr als 250 Millionen Android Auto-kompatiblen Fahrzeugen auf den Straßen.

Für Dolby Atmos ist das ein strategisch wichtiger Schritt. Bislang war immersives Audio im Fahrzeug stark von konkreten Fahrzeugmodellen, einzelnen Infotainment-Systemen, bestimmten Premium-Audiosystemen und der jeweiligen App-Unterstützung abhängig. Mit Google Android Auto kommt nun eine weitere große Plattform hinzu, über die Nutzerinnen und Nutzer auf entsprechende Inhalte zugreifen können – vorausgesetzt, Fahrzeug, App und Audioausgabe unterstützen die Funktion.

Damit wird Dolby Atmos im Auto weniger als einzelnes Ausstattungsmerkmal verstanden, sondern stärker als Bestandteil eines Ökosystems. Musik, Podcasts, Hörbücher und Video-Inhalte werden längst nicht mehr ausschließlich im Wohnzimmer, über Kopfhörer oder am Smartphone konsumiert. Das Auto wird zunehmend zur weiteren Wiedergabezone – technisch anspruchsvoll, akustisch herausfordernd, aber für viele Nutzer im Alltag besonders relevant.

Warum Dolby Atmos im Auto besonders spannend ist

Ein Fahrzeug ist akustisch kein einfacher Raum. Enge Sitzpositionen, Glasflächen, asymmetrische Hörplätze, Fahrgeräusche und unterschiedliche Innenraumgrößen stellen hohe Anforderungen an Wiedergabe und Abstimmung. Genau deshalb ist die Integration von immersiven Formaten im Auto mehr als ein reines Feature auf einer Liste.

Dolby Atmos arbeitet objektbasiert und erlaubt es, Klangereignisse freier im Raum zu platzieren als bei klassischem Stereo oder konventionellem Mehrkanalton. Im Idealfall entsteht dadurch nicht einfach ein breiteres Klangbild, sondern ein präziserer, räumlicherer Eindruck. Stimmen, Instrumente, Effekte und Rauminformationen können sich deutlicher voneinander lösen. Gerade in einem Fahrzeug, in dem mehrere Personen auf unterschiedlichen Sitzplätzen hören, kann dies ein wesentlicher Vorteil sein.

Entscheidend bleibt jedoch die Umsetzung. Dolby Atmos allein garantiert noch kein überzeugendes Ergebnis. Die Qualität hängt vom jeweiligen Fahrzeug, vom Audiosystem, von der Lautsprecheranordnung, von der Signalverarbeitung und von der Abstimmung des Herstellers ab. Dennoch ist die Plattform-Integration ein wichtiger Schritt, weil sie den Zugang zu immersiven Inhalten vereinfacht und standardisiert.

Von Apple CarPlay bis Google Android Auto – Dolby Atmos wird allgegenwärtiger

Für Konsumenten zählt vor allem eines: Sie wollen ihre Inhalte dort nutzen, wo sie gerade sind. Dolby Atmos ist bereits über zahlreiche Dienste und Plattformen präsent, darunter Amazon Music, Apple Music, Audible und Apple CarPlay. Mit Google Android Auto kommt nun eine weitere zentrale Schnittstelle hinzu.

Das ist vor allem deshalb relevant, weil viele Nutzer ihr Auto nicht mehr als isoliertes Unterhaltungssystem betrachten. Playlists, Hörbücher, Podcasts und Empfehlungen sollen vom Smartphone nahtlos ins Fahrzeug wandern. Wenn Dolby Atmos künftig auch über Google Android Auto verfügbar ist, wird die Lücke für Android-Nutzer kleiner. Für Automobilhersteller wiederum entsteht eine weitere Möglichkeit, moderne Audioerlebnisse anzubieten, ohne dass jeder Zugang ausschließlich über ein proprietäres Infotainment-System laufen muss.

Für die Branche ist das ein Signal: Immersive Audio im Auto wird zur erwartbaren Funktion. Nicht jedes Fahrzeug wird dadurch automatisch zum High-end Hörraum, aber die Verfügbarkeit solcher Formate rückt stärker in den Alltag.

Unterstützte Fahrzeuge und Apps als entscheidender Punkt

Google formuliert die Einführung bewusst mit Einschränkung: Dolby Atmos kommt in unterstützten Apps und unterstützten Fahrzeugen. Das ist wichtig, denn bei In-Car Entertainment greifen mehrere Ebenen ineinander. Die App muss entsprechende Inhalte bereitstellen, Google Android Auto muss die Wiedergabe unterstützen, das Fahrzeug muss die Funktion freigeben und das Audiosystem muss in der Lage sein, den räumlichen Klang sinnvoll umzusetzen.

Zum Start nennt Google unter anderem BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata und Volvo. Diese Liste dürfte sich im Laufe der Zeit erweitern, denn Google spricht ausdrücklich von unterstützten Fahrzeugen und einer fortlaufenden Einführung.

Für Nutzer bedeutet das: Dolby Atmos über Google Android Auto wird nicht automatisch in jedem bestehenden Fahrzeug erscheinen. Es wird vielmehr darauf ankommen, ob Hersteller, Modell, Softwarestand, Infotainment-System und verwendete App zusammenspielen. Genau hier liegt auch eine der größten Herausforderungen für immersive Audioformate im Auto: Die Kette ist länger als im Wohnzimmer oder bei Kopfhörern.

Premium Entertainment: Video, Audio und Medien-Apps werden ausgebaut

Dolby Atmos ist Teil einer größeren Weiterentwicklung von Google Android Auto. Google kündigt eine neue Generation der Plattform an, die neben dem Klang auch Oberfläche, Navigation, Video und Assistenzfunktionen betrifft.

Ein wichtiger Baustein ist ein neues Entertainment-Erlebnis für Situationen, in denen das Fahrzeug geparkt ist oder lädt. Unterstützte Fahrzeuge sollen Full HD Video mit 60 Bildern pro Sekunde ermöglichen, unter anderem über Apps wie YouTube. Sobald das Fahrzeug wieder fährt, sollen entsprechende Inhalte in unterstützten Apps sicher in eine reine Audiowiedergabe wechseln können. Das ist besonders für Video-Podcasts oder längere Inhalte interessant, die man im Stand ansieht und während der Fahrt weiterhören möchte.

Auch Medien-Apps wie YouTube Music und Spotify sollen visuell überarbeitet werden, um im Auto einfacher und klarer bedienbar zu sein. Das ist im Alltag entscheidend: Gute Audioqualität nutzt wenig, wenn die Bedienoberfläche ablenkt oder umständlich wirkt. Gerade im Fahrzeug muss jedes Detail auf schnelle Erfassbarkeit, große Schaltflächen und reduzierte Komplexität ausgelegt sein.

Neue Oberfläche mit Material 3 Expressive

Google Android Auto erhält zudem eine neue Benutzeroberfläche, die stärker an das Smartphone-Erlebnis anschließen soll. Google nennt Material 3 Expressive als Designgrundlage. Dazu gehören expressivere Schriften, weichere Animationen, Hintergrundbilder und ein Layout, das sich besser an unterschiedliche Bildschirmformate anpassen soll.

Das ist nicht nur eine kosmetische Änderung. Fahrzeuginnenräume unterscheiden sich heute massiv: klassische Querformate, ultrabreite Displays, hochformatige Screens, gebogene Anzeigen und markenspezifische Bildschirmgeometrien. Eine Plattform wie Google Android Auto muss daher flexibler reagieren als früher.

Neu sind zudem Widgets, die kurze Informationen auf einen Blick darstellen sollen. Dazu zählen etwa Favoritenkontakte, Wetter, Smart-Home-Funktionen wie Garagentorsteuerung oder andere Schnellzugriffe. Für die Praxis ist das ein nachvollziehbarer Schritt, solange die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt. Das Auto ist kein Smartphone auf Rädern; jede zusätzliche Funktion muss sich an Sicherheit und Bedienbarkeit messen lassen.

Google Maps mit Immersive Navigation

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Google Maps. Google spricht von der größten Aktualisierung der Navigation seit mehr als einem Jahrzehnt. Unter dem Begriff Immersive Navigation soll die Karte lebendiger und räumlicher werden, inklusive 3D-Darstellung von Gebäuden, Überführungen und Gelände.

Hinzu kommen besser hervorgehobene Details wie Fahrspuren, Ampeln und Stoppschilder. Das Ziel ist eine klarere Orientierung bei komplexen Kreuzungen, Spurwechseln und Abfahrten. Für Google Android Auto ist das besonders wichtig, weil Navigation weiterhin die zentrale Funktion im Fahrzeug bleibt. Eine schönere Oberfläche allein reicht nicht; entscheidend ist, ob sie in schwierigen Verkehrssituationen tatsächlich schneller verständlich ist.

Gemini wird stärker ins Auto integriert

Neben Entertainment und Navigation baut Google auch die Rolle von Gemini im Auto aus. Gemini soll in Google Android Auto breiter verfügbar werden und künftig stärker kontextbezogen arbeiten können, sofern das Smartphone Gemini Intelligence unterstützt.

Google nennt als Beispiel eine Nachricht, in der ein Kontakt nach einer Adresse fragt. Gemini soll den Kontext erkennen, relevante Informationen aus Nachrichten, E-Mail oder Kalender finden und eine passende Antwort vorschlagen können. Auch Bestellungen während der Fahrt werden als Szenario genannt, etwa über Doordash, wobei der Nutzer die Aktion bestätigen muss.

Für den europäischen Markt wird man solche Beispiele je nach Dienst und Region einordnen müssen. Grundsätzlich zeigt sich aber, wohin die Entwicklung geht: Das Auto wird nicht nur Wiedergabe- und Navigationsort, sondern eine stärker in den digitalen Alltag eingebundene Umgebung. Gerade deshalb wird es wichtig sein, dass solche Funktionen nicht zum Ablenkungsrisiko werden, sondern tatsächlich über Sprachsteuerung, Kontextverständnis und minimale Interaktion funktionieren.

Google built-in: tiefere Fahrzeugintegration als zweiter Strang

Parallel zu Google Android Auto entwickelt Google auch Fahrzeuge mit Google built-in weiter. Dabei läuft das Google-Ökosystem direkt im Fahrzeug, ohne zwingend auf die Smartphone-Projektion angewiesen zu sein. Laut Google ist Google built-in inzwischen in mehr als 100 Modellen von 16 Marken verfügbar.

Auch hier sollen verbesserte Medien-Apps, Video-zu-Audio-Übergänge, Gemini, Google Maps und Meeting-Apps wie Zoom eine Rolle spielen. Der Unterschied liegt in der Tiefe der Integration. Bei Fahrzeugen mit Google built-in kann Google enger mit Fahrzeugdaten und Hardware arbeiten. Gemini soll etwa Fragen zum konkreten Fahrzeug beantworten können, beispielsweise zu Warnleuchten oder dazu, ob ein Gegenstand in den Kofferraum passt.

Für die Audio-Perspektive bleibt Google Android Auto dennoch der größere Hebel, weil es in deutlich mehr Fahrzeugen nutzbar ist. Dolby Atmos auf Google Android Auto adressiert daher nicht nur neue Fahrzeuge mit tief integrierter Google-Software, sondern eine viel breitere Nutzerbasis.

Alle Vorteile auf einen Blick

Dolby Atmos wird für Android-Nutzer im Auto einfacher erreichbar

Immersive Audio rückt stärker aus der Premium-Nische in den Alltag

Streaming-Dienste können räumliche Inhalte konsistenter ins Fahrzeug bringen

Automobilhersteller erhalten eine zusätzliche Plattform für moderne Audioerlebnisse

Google Android Auto wird als Entertainment-Schnittstelle deutlich aufgewertet

Die Verbindung aus Musik, Video, Navigation und Assistenz wird enger

Das Auto wird stärker Teil des persönlichen Medien-Ökosystems

Verfügbarkeit und unterstützte Fahrzeuge

Google kündigt Dolby Atmos für Google Android Auto in unterstützten Apps und unterstützten Fahrzeugen an. Der Start erfolgt mit Marken wie BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata und Volvo. Eine konkrete Modellliste nennt Google in der Ankündigung nicht, ebenso wenig eine abschließende Liste kompatibler Apps.

Die Einführung ist daher als schrittweise Erweiterung zu verstehen. Ob Dolby Atmos im konkreten Fahrzeug verfügbar sein wird, hängt vom jeweiligen Modell, dem Infotainment-System, dem Softwarestand, der App-Unterstützung und der Audioarchitektur des Fahrzeugs ab. Nutzer sollten daher bei Fahrzeughersteller, App-Anbieter und Google Android Auto prüfen, ob die Funktion für ihr konkretes Fahrzeug freigegeben wird.

Fazit

Mit Dolby Atmos für Google Android Auto wird immersives Audio im Auto deutlich relevanter. Nicht, weil jedes kompatible Fahrzeug dadurch automatisch zu einem perfekt abgestimmten Mehrkanal-Hörraum wird, sondern weil Google eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen Smartphone, Streaming-Diensten und Fahrzeug öffnet. Genau diese Plattformwirkung ist entscheidend.

Für Dolby Atmos bedeutet die Integration eine größere Reichweite. Für Automobilhersteller entsteht ein weiterer Weg, hochwertige Audioerlebnisse anzubieten. Für Nutzer wird der Zugang einfacher, sofern Fahrzeug, App und Audiosystem zusammenspielen. In Summe zeigt die Ankündigung, wohin sich In-Car Entertainment entwickelt: Das Auto wird mehr denn je zum vernetzten Medienraum – mit Navigation, Video, Sprachassistenz und nun auch immersivem Klang als selbstverständlicherem Bestandteil des digitalen Alltags.

Thema Google Android Auto erhält Dolby Atmos Google

Technik und Funktionen im Überblick

Produkt Google Android Auto mit Dolby Atmos Neue Audiofunktion Dolby Atmos in unterstützten Apps und Fahrzeugen Unterstützte Marken zum Start Unter anderem BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata und Volvo Relevanz Breiterer Zugang zu immersivem Audio im Fahrzeug Weitere Entertainment-Funktion Full HD Video mit 60 Bildern pro Sekunde in unterstützten Fahrzeugen Video-Nutzung Wiedergabe im Stand beziehungsweise beim Laden, Übergang zu Audio-only während der Fahrt in unterstützten Apps Medien-Apps Visuelle Überarbeitung unter anderem für YouTube Music und Spotify Oberfläche Neues Android Auto Design mit Material 3 Expressive Navigation Google Maps mit Immersive Navigation und stärkerer 3D-Darstellung Assistenz Breitere Integration von Gemini in Google Android Auto Google built-in Erweiterte Funktionen für Fahrzeuge mit direkt integriertem Google-System

Marke Google LLC. Hersteller Alphabet Inc. Vertrieb Alphabet Inc. Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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