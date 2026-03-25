In aller Kürze Die Grado Classic Series bündelt sieben zentrale offene Kopfhörer von Grado Labs in einer klar definierten Produktfamilie. Mit X2 Treiberplattform, neuen Kabeln und verfeinerten Komfortdetails modernisiert der Hersteller den klassischen kabelgebundenen Grado und spannt dabei einen Preisrahmen von US$ 125,- bis US$ 1.995,- auf.

Grado Labs gehört zu jenen Herstellern, deren Produkte nicht über wechselnde Moden definiert werden, sondern über Wiedererkennungswert. Genau darin liegt der Reiz der neuen Grado Classic Series. Der traditionsreiche Spezialist aus Brooklyn fasst einige seiner prägendsten offenen Kopfhörer unter einem gemeinsamen Dach zusammen und schafft damit nicht einfach eine neue Bezeichnung, sondern eine deutlich lesbarere Ordnung im eigenen Portfolio. Für den Anwender ist das weit mehr als Kosmetik, denn gerade bei einem Hersteller mit starker Historie hilft eine klare Struktur dabei, schneller zum passenden Modell zu finden, sei es als Einstieg in die Welt offener Kopfhörer oder als gezielte Suche nach einer reiferen, materialbetonten Referenzlösung.

Key Facts

Die Grado Classic Series bündelt sieben bekannte offene Kopfhörermodelle unter einer gemeinsamen Serienstruktur.

Alle Modelle der Serie nutzen die X2 Treiberplattform.

Überarbeitete Kabel, verfeinerte Kopfband-Konstruktionen und optimierte Bauteile sollen Handhabung, Haltbarkeit und Langzeitkomfort verbessern.

Die Classic Series bleibt der klassischen fest angeschlagenen Kabelkonstruktion treu, während abnehmbare Kabel weiterhin der Signature Line vorbehalten sind.

Zum Start nennt Grado eine Verfügbarkeit ab Ende März 2026, die Preise beginnen bei US$ 125,-.

Warum Grado die Classic Series jetzt schärfer fasst

Die Stärke dieser Neuordnung liegt darin, dass Grado nicht bei einem abstrakten Seriennamen stehen bleibt, sondern einen nachvollziehbaren Rahmen schafft. Neben Signature Line und Wireless Series definiert die Classic Series künftig jenen Bereich, der für viele Hörer geradezu das Herz der Marke ausmacht: offene, klassische, kabelgebundene Kopfhörer mit jener direkten, lebendigen und unverwechselbar offenen Spielweise, für die Grado seit Jahrzehnten geschätzt wird. Dass der Hersteller ausgerechnet diese Modelle nun unter einem Banner zusammenführt, ist auch deshalb plausibel, weil viele davon für langjährige Hörer den ersten ernsthaften Kontakt mit HiFi über Kopfhörer markierten. Die neue Serienbezeichnung macht also sichtbar, was im Markt seit Jahren ohnehin Realität war.

Foto © Grado Labs Inc. | Grado Classic Series Foto © Grado Labs Inc. | Grado Classic Series Foto © Grado Labs Inc. | Grado Classic Series Foto © Grado Labs Inc. | Grado Classic Series Foto © Grado Labs Inc. | Grado Classic Series Foto © Grado Labs Inc. | Grado Classic Series Foto © Grado Labs Inc. | Grado Classic Series

Die Technik dahinter – X2 Treiberplattform als gemeinsamer Nenner

Im Zentrum der Grado Classic Series steht die X2 Treiberplattform. Grado beschreibt sie als Weiterentwicklung der eigenen Treiberarchitektur, die auf mehr Konsistenz, bessere Kontrolle und eine feinere Abstimmung abzielt. Für die Praxis ist das die entscheidende Botschaft, denn ein Treiber entscheidet nicht nur über Pegelfestigkeit oder Auflösung auf dem Papier, sondern darüber, ob ein Kopfhörer Stimmen sauber konturiert, Impulse präzise zeichnet und im Hochton offen wirkt, ohne ins Nervöse zu kippen. Laut Grado soll die X2 Plattform mehr Klarheit, größere Ausdehnung und eine ausgewogenere Balance ermöglichen, ohne jene unmittelbare, energetische Gangart aufzugeben, die man mit der Marke verbindet. Ebenso wichtig ist der Hinweis, dass jedes Modell in Bezug auf sein jeweiliges Gehäuse abgestimmt wird. Das deutet darauf hin, dass Grado die Serie nicht über einen Gleichmacher definiert, sondern den gemeinsamen technischen Unterbau nutzt, um unterschiedliche Charaktere gezielt herauszuarbeiten.

Für den Hörer ist das relevant, weil genau hier der Unterschied zwischen bloßer Modellpflege und sinnvoller Weiterentwicklung liegt. Wenn ein Hersteller die Treiberbasis modernisiert, ohne die Eigenständigkeit der einzelnen Modelle einzuebnen, kann das zwei Vorteile zugleich bringen: ein konsistenteres Qualitätsniveau über die Serie hinweg und dennoch unterschiedliche Abstufungen innerhalb des Programms. Gerade bei offenen Kopfhörern, die oft wegen ihrer Luftigkeit, Direktheit und Räumlichkeit gewählt werden, ist diese Balance entscheidend.

Verbesserungen, die man nicht nur sieht, sondern täglich spürt

Grado belässt es nicht beim Treiber. Die Classic Series erhält laut Hersteller auch neue Kabelkonstruktionen, die auf Entwicklungen aus der Signature Line aufbauen. Sie sollen leichter, weicher und flexibler ausfallen und gleichzeitig die Signalintegrität wahren. Das klingt zunächst nach einem Detail, ist im Alltag eines kabelgebundenen Kopfhörers aber alles andere als nebensächlich. Ein geschmeidigeres Kabel verbessert die Handhabung spürbar, reduziert mechanische Steifheit und macht lange Hörsitzungen angenehmer, weil weniger Zug am Hörer entsteht und sich der Kopfhörer natürlicher bewegt. Gerade bei stationären Hörplätzen ist das ein Punkt, den man nicht nach fünf Minuten, sondern nach zwei Stunden wirklich zu schätzen weiß.

Hinzu kommen verfeinerte Kopfband-Konstruktionen, die auf mehr Komfort und längere Haltbarkeit ausgelegt sind. Auch hier geht es weniger um einen spektakulären Einzelaspekt als um die Summe jener Verbesserungen, die ein Produkt im täglichen Einsatz überzeugender machen. Ein guter offener Kopfhörer soll nicht nur klanglich frei spielen, sondern auch körperlich unaufdringlich bleiben. Wenn der Druck sauber verteilt wird und Materialien dort nachgeben, wo der Kopf es verlangt, wird aus einem technisch interessanten Produkt ein ernsthaft alltagstaugliches Werkzeug für lange Hörabende.

Welche Modelle die Grado Classic Series umfasst

Zur Grado Classic Series zählen die Modelle Grado GS3000, Grado GS1000, Grado RS1, Grado Hemp, Grado SR325, Grado SR80 und Grado SR60. Damit spannt Grado den Bogen vom vergleichsweise niederschwelligen Einstieg bis hin zu jenen Modellen, die innerhalb der Marke seit Jahren einen nahezu ikonischen Ruf genießen. Genau diese Spreizung macht die Serie interessant. Sie richtet sich nicht nur an langjährige Grado-Anhänger, sondern auch an Hörer, die die offene Bauweise und den markentypischen Klang erstmals kennenlernen wollen. Dass Grado diese Bandbreite nun als zusammenhängende Familie präsentiert, dürfte vielen Interessenten die Orientierung erleichtern.

Die Tatsache, dass Grado an der fest angeschlagenen Kabelkonstruktion festhält, ist ebenfalls Teil dieser Positionierung. Wer bewusst nach einem puristischen, klassischen Grado sucht, bekommt genau das. Wer hingegen Wert auf abnehmbare Kabel legt, wird laut Grado weiterhin in der Signature Line fündig. Auch das ist praktisch gedacht: Nicht jede Serie muss alles abdecken, solange die Aufteilung nachvollziehbar bleibt.

Fertigung in Brooklyn und die Bedeutung für die Marke

Dass sämtliche Modelle der Grado Classic Series weiterhin in Brooklyn gefertigt werden, ist mehr als ein Herkunftssiegel. Gerade bei einer Marke wie Grado ist die Fertigung eng mit Identität verknüpft. Für viele Käufer ist das nicht bloß ein emotionaler Zusatz, sondern ein Hinweis darauf, dass Entwicklung, Abstimmung und Endmontage in einer gewachsenen Tradition stehen. Das allein garantiert natürlich noch keinen guten Klang. Aber es erklärt, warum Grado selbst bei einer Portfolio-Neuordnung nicht den Bruch sucht, sondern die Weiterentwicklung aus dem eigenen Markenkern heraus formuliert. Die Classic Series ist damit keine Neudefinition von Grado, sondern eine präzisere Lesart dessen, wofür die Marke seit Jahrzehnten steht.

Preis und Verfügbarkeit

Die Grado Classic Series soll laut Hersteller ab Ende März 2026 verfügbar sein und deckt preislich ein ungewöhnlich breites Feld ab. Den Einstieg markiert der Grado SR60 mit US$ 125,-, darüber folgen der Grado SR80 mit US$ 175,- und der Grado SR325 mit US$ 350,-. Im mittleren Bereich positioniert Grado den Grado Hemp zu US$ 495,- sowie den Grado RS1 zu US$ 750,-. Deutlich exklusiver treten der Grado GS1000 zu US$ 1.195,- und der Grado GS3000 zu US$ 1.995,- an. Damit spannt die Grado Classic Series den Bogen von einem vergleichsweise niederschwelligen Zugang zur offenen Grado-Welt bis hin zu jenen Modellen, die klar im ambitionierten High-End-Segment angesiedelt sind.

Fazit – Die Ordnung hinter dem Mythos

Mit der Grado Classic Series macht Grado Labs Inc. etwas erstaunlich Bodenständiges und gerade deshalb Richtiges: Der Hersteller sortiert sein Angebot neu, ohne den eigenen Charakter zu verwässern. Die X2 Treiberplattform, überarbeitete Kabel und verfeinerte Komfortdetails deuten darauf hin, dass hier nicht bloß Etiketten getauscht wurden. Für technisch interessierte Hörer ist vor allem entscheidend, dass die Grado Classic Series den klassischen offenen Grado klarer denn je als eigenständige Produktfamilie sichtbar macht und damit die Wahl des passenden Modells deutlich plausibler werden lässt.

Produkt Grado Classic Series Preis Grado GS3000 US$ 1.995,-

Grado GS1000 1.195,-

Grado RS1 US$ 750,-

Grado Hemp US$ 495,-

Grado SR325 US$ 350,-

Grado SR80 US$ 175,-

Grado SR60 US$ 125,-

Technische Daten im Überblick

Produkt Grado Classic Series Charakterisierung Offene kabelgebundene Kopfhörer-Serie mit klassischer Grado-Abstimmung; ausgelegt auf direkte, luftige und lebendige Wiedergabe Einordnung im Portfolio Neben Grado Signature Line und Grado Wireless Series als eigenständige Serienfamilie positioniert Modelle der Serie Grado GS3000, Grado GS1000, Grado RS1, Grado Hemp, Grado SR325, Grado SR80 und Grado SR60 Treiberplattform X2 Treiberplattform; soll mehr Klarheit, bessere Kontrolle und ausgewogenere Balance bringen, was sich klanglich in präziserer Kontur, mehr Offenheit und ruhigerer Gesamtzeichnung niederschlagen soll Abstimmung Jedes Modell wird laut Hersteller passend zum jeweiligen Gehäuse abgestimmt; das begünstigt individuelle Klangcharaktere innerhalb einer gemeinsamen technischen Basis Bauweise Offene Konstruktion; unterstützt eine freie, räumliche Wiedergabe und eine unmittelbare Ansprache, verlangt aber eine ruhige Hörumgebung Kabel Fest angeschlagenes Kabel in neuer Signature-Konstruktion; leichter und flexibler ausgelegt, was Handhabung und Langzeitkomfort verbessern soll Kopfband Überarbeitete Kopfband-Konstruktion; soll Tragekomfort und Haltbarkeit im täglichen Einsatz steigern Fertigung Montage in Brooklyn, New York

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