In aller Kürze Harbeth Audio Ltd. präsentierte auf der HIGH END Vienna 2026 die Harbeth NLE-3, ein aktives Drei-Wege-Monitor-System mit RADIAL-Technologie, separatem DSP-Controller und externer Class-D Ncore Sechs-Kanal-Endstufe. Das Komplettsystem verbindet klassische Harbeth-Monitor-Tugenden mit moderner digitaler Signalverarbeitung.

Harbeth Audio Ltd. nutzte die HIGH END Vienna 2026 für eine besondere Überraschung: im Rahmen der Fachmesse in Wien stellte man mit dem Harbeth NLE-3 ein bemerkenswertes neues Lautsprecher-System vor. Die Abkürzung NLE steht für „New Listening Experience“, und genau diesen Anspruch formuliert der britische Hersteller für sein bislang aufwendigstes Lautsprecher-Projekt. Statt eines weiteren passiven Monitors setzt Harbeth Audio Ltd. hier auf ein komplettes aktives System aus zwei Drei-Wege-Lautsprechern, separatem DSP-Controller und externer Sechs-Kanal-Endstufe. Im Zentrum stehen dennoch vertraute Harbeth-Tugenden: ein großer Mitteltonbereich mit hauseigener RADIAL-Technologie, ein klassisch proportioniertes Monitor-Gehäuse und die Fertigung in Großbritannien. Neu ist die Art, wie Harbeth diese Basis nun mit digitaler Signalverarbeitung, Bassmanagement und einer exakt abgestimmten Verstärkerlösung verbindet.

Key Facts Harbeth NLE-3

Erstes Harbeth NLE-3 System als aktive Komplettlösung mit DSP

Zwei Drei-Wege-Monitore, separater DSP-Controller und externe Sechs-Kanal-Endstufe

300 mm Tieftöner, 200 mm Harbeth RADIAL Treiber und 21 mm Hochtonkalotte

Class-D Ncore Verstärkerlösung nach Spezifikation von Harbeth Audio Ltd.

DSP-Funktionen für Klangregelung, Bassmanagement und Stage Perspective

Erhältlich in Walnut, Satin Black, Ivory Sand und Midnight Blue

Für den DACH-Raum wird ein Preis von € 29.000,- genannt

Harbeth NLE-3 – Ein aktives System, aber nach Harbeth-Art

Die Harbeth NLE-3 ist kein Aktivlautsprecher im heute üblichen Sinn, bei dem Verstärker, Wandler, Streaming-Plattform und digitale Signalverarbeitung vollständig im Lautsprechergehäuse verschwinden. Harbeth Audio Ltd. wählt einen anderen Ansatz: Die Lautsprecher bleiben als große Drei-Wege-Monitore klar erkennbar, während die Signalverarbeitung und Verstärkung ausgelagert werden. Das System besteht aus zwei Lautsprechern, einem eigenen Harbeth DSP-Controller und einer separaten Sechs-Kanal-Endstufe.

Dieser Aufbau ist technisch interessant, weil er die Vorteile eines aktiven Konzepts mit einer für Harbeth typischen Systemlogik verbindet. Die Treiber werden nicht über eine klassische passive Frequenzweiche von einem externen Vollverstärker versorgt, sondern über eine exakt definierte Elektroniklösung angesteuert. Gleichzeitig bleibt die Lösung offen für unterschiedliche Quellen: Harbeth Audio Ltd. spricht ausdrücklich davon, dass die Harbeth NLE-3 vom Frontend der Wahl oder von einer Streaming-Lösung angesteuert werden kann. Ein integriertes Streaming-Modul ist damit nicht der Kern des Konzepts; die Harbeth NLE-3 versteht sich vielmehr als hochwertige, aktive Lautsprecherplattform für bestehende Vorstufen, DACs, Streamer oder andere Zuspieler.

Foto © Harbeth Audio Ltd.| Harbeth NLE-3 Professional Monitor Loudspeaker System Foto © Harbeth Audio Ltd.| Harbeth NLE-3 Professional Monitor Loudspeaker System Foto © Harbeth Audio Ltd.| Harbeth NLE-3 Professional Monitor Loudspeaker System Foto © Harbeth Audio Ltd.| Harbeth NLE-3 Professional Monitor Loudspeaker System Foto © Harbeth Audio Ltd.| Harbeth NLE-3 Professional Monitor Loudspeaker System Foto © Harbeth Audio Ltd.| Harbeth NLE-3 Professional Monitor Loudspeaker System

RADIAL-Technologie als akustisches Zentrum

So modern die Systemarchitektur der Harbeth NLE-3 auch wirkt, im Herzen bleibt sie ein Lautsprecher aus der Harbeth-Welt. Der Mitteltonbereich wird von einem 200 mm Harbeth RADIAL Treiber übernommen, also jener Material- und Membrantechnologie, mit der Harbeth Audio Ltd. seit vielen Jahren den besonders kritischen Stimmbereich adressiert. Der Hersteller verweist hier auf die Verbindung aus Klarheit, Detailtreue und kontrolliertem Eigenverhalten der Membran.

Darunter arbeitet ein 300 mm Harbeth Tieftöner, der dem System nicht nur physische Autorität, sondern auch die für einen großen Monitor typische Souveränität verleihen soll. Den Hochtonbereich übernimmt eine 21 mm Ferrofluid gekühlte Kalotte. Der angegebene Frequenzbereich reicht von 35 Hz bis 20 kHz bei ± 3 dB im Freifeld. Damit positioniert Harbeth Audio Ltd. die Harbeth NLE-3 klar als vollwertiges, erwachsenes Lautsprecher-System und nicht als kompaktes Aktivkonzept mit zusätzlichem Subwoofer-Bedarf.

DSP-Controller mit Klangregelung, Bassmanagement und Stage Perspective

Der separate DSP-Controller ist der eigentliche Bruch mit der klassischen Harbeth-Linie. Er wurde laut Hersteller von Harbeth Audio Ltd. entwickelt und gefertigt und erlaubt nicht nur die digitale Abstimmung des Gesamtsystems, sondern auch Eingriffe, die in einem passiven Lautsprecher nur eingeschränkt oder gar nicht möglich wären.

Dazu zählen Klangregelung, Bassmanagement, Lautstärkeregelung, Filtersteilheit und die Funktion Stage Perspective. Letztere soll eine Anpassung der räumlichen Abbildung ermöglichen und damit helfen, das System auf Hörraum, Aufstellung und persönliche Präferenz abzustimmen. Wichtig ist dabei: Harbeth Audio Ltd. beschreibt den DSP nicht als Effektplattform, sondern als Werkzeug, um die akustische Performance der Lautsprecher präzise auszureizen.

Externe Class-D Ncore Endstufe nach Harbeth-Spezifikation

Die Verstärkung übernimmt eine externe Class-D Ncore Endstufe, die nach den Vorgaben von Harbeth Audio Ltd. spezifiziert wurde. Sie ist als Sechs-Kanal-Lösung ausgeführt und damit auf die aktive Ansteuerung der beiden Drei-Wege-Lautsprecher ausgelegt. Das System bleibt dadurch konsequent als Einheit gedacht: Lautsprecher, DSP und Verstärker sind nicht beliebige Einzelkomponenten, sondern ein abgestimmtes Paket.

Diese Entscheidung ist für Harbeth durchaus bemerkenswert. Die Marke war über Jahrzehnte eng mit passiven Monitoren verbunden, bei denen Verstärkerwahl, Aufstellung und Raum einen großen Teil der individuellen Abstimmung ausmachten. Mit der Harbeth NLE-3 verschiebt sich dieser Ansatz: Der Hersteller übernimmt mehr Kontrolle über das gesamte elektrische und akustische Verhalten des Systems, ohne die Lautsprecher in ein geschlossenes Streaming-Ökosystem zu verwandeln.

Großer Monitor, klassisches Format, neue Farben

Auch optisch bleibt die Harbeth NLE-3 näher am klassischen Monitor als an der Lifestyle-Kategorie. Die Lautsprecher messen 610 mm in der Höhe, 313 mm in der Breite und 424 mm in der Tiefe. Mit 40 kg pro Lautsprecher handelt es sich um ein substantielles System, das trotz vergleichsweise kompakter Proportionen eindeutig ernsthafte Lautsprecherständer, solide Aufstellung und sorgfältige Positionierung verlangt.

Harbeth Audio Ltd. bietet die Harbeth NLE-3 in den Ausführungen Walnut, Satin Black, Ivory Sand und Midnight Blue an. Damit öffnet sich die Marke sichtbarer als früher für wohnraumorientierte Gestaltung, ohne den Monitor-Charakter des Produkts aufzugeben. Gerade die neuen Finishes Ivory Sand und Midnight Blue dürften dafür sorgen, dass die Harbeth NLE-3 nicht nur in klassischen HiFi-Umgebungen, sondern auch in anspruchsvoll gestalteten Wohnräumen eine Rolle spielen kann.

Alle Vorteile auf einen Blick

Aktives Komplettsystem ohne Zwang zu einer integrierten Streaming-Plattform

Große Harbeth Monitor-Architektur mit moderner DSP-Kontrolle

Externe Elektronik statt Verstärkertechnik im Lautsprechergehäuse

Präzise Abstimmung von Treibern, DSP und Sechs-Kanal-Endstufe

RADIAL-Mitteltontechnologie für den besonders sensiblen Stimmbereich

Bassmanagement und Stage Perspective für bessere Anpassung an Raum und Aufstellung

Vier Gehäuseausführungen für klassische und moderne Wohnumgebungen

Preis und Verfügbarkeit

Die Harbeth NLE-3 wurde erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Für das komplette System aus zwei Lautsprechern, DSP-Controller und Class-D Ncore Endstufe wird ein Listenpreis von € 29.000,- genannt. Die Marke Harbeth wird im DACH-Raum seit kurzem über die Drei H Vertriebs GmbH in Hamburg betreut.

Wir meinen…

Mit der Harbeth NLE-3 macht Harbeth Audio Ltd. einen Schritt, der größer ist, als es die vertraute Monitor-Optik zunächst vermuten lässt. Die Marke bleibt bei großen Treibern, seriöser Gehäusearchitektur und der eigenen RADIAL-Technologie, übernimmt nun aber deutlich mehr Kontrolle über Verstärkung, Filterung und Anpassung an den Hörraum. Das ist kein modischer Aktivlautsprecher mit App-Glanz und Streaming-Vollausstattung, sondern ein konsequent gedachtes, aktives Monitor-System für Musikliebhaber, die Harbeth-Klang mit moderner Systempräzision verbinden wollen. Gerade darin liegt der Reiz: Die Harbeth NLE-3 modernisiert das klassische Harbeth-Prinzip, ohne es in eine beliebige Lifestyle-Lösung zu verwandeln.

Produkt Harbeth NLE-3 Professional Monitor Loudspeaker System Preis € 11.000,-

Technische Daten Harbeth NLE-3 Professional Monitor Loudspeaker System

Produkt Harbeth NLE-3 Professional Monitor Loudspeaker System Charakterisierung Aktives Drei-Wege-Monitor-System mit externem DSP-Controller und externer Sechs-Kanal-Endstufe Systemumfang Zwei Lautsprecher, Harbeth DSP-Controller, Class-D Ncore Verstärker nach Harbeth-Spezifikation Lautsprecherprinzip Drei-Wege-Monitor Tiefton 300 mm Harbeth Tieftöner Mittelton 200 mm Harbeth RADIAL Treiber Hochton 21 mm Ferrofluid gekühlte Hochtonkalotte Frequenzbereich 35 Hz bis 20 kHz, ± 3 dB Freifeld Eingänge Lautsprecher Sechs 4 mm Anschlussklemmen DSP-Funktionen Klangregelung, Bassmanagement, Lautstärke, Filtersteilheit, Stage Perspective Verstärkung Externe Class-D Ncore Sechs-Kanal-Endstufe nach Harbeth-Spezifikation Abmessungen 610 x 313 x 424 mm (H x B x T) Gewicht 40 kg pro Lautsprecher Ausführungen Walnut, Satin Black, Ivory Sand, Midnight Blue Fertigung Designed and handmade in the UK

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