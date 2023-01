Harman ExPLORE 2023 - JBL SPINNER BT Turntable

In aller Kürze Mit dem JBL SPINNER BT stellt Harman Luxury Audio Group nun einen Bluetooth-fähigen Schallplatten-Spieler vor.

Beim neuen Bluetooth-fähigem Schallplatten-Spieler JBL SPINNER BT verbinde man ikonisches Design mit der Möglichkeit, Schallplatten „kabellos“ und mit hoher Audio-Qualität wiederzugeben, davon zeigt sich die Harman Luxury Audio Group überzeugt, die diese Lösung der Marke JBL Synthesis im Rahmen der gleichzeitig mit der CES 2023 in Las Vegas abgehaltenen Harman ExPLORE 2023 präsentiert.

JBL SPINNER BT – Schallplatten-Spieler für den modernen Lifestyle

Man kann klar festhalten, dass man bei Harman Luxury Audio Group beim neuen JBL SPNNER BT sich an jene Kunden richtet, die in einem Schallplatten-Spieler eine Lösung des modernen Lifestyle sehen und ein Produkt suchen, dass sich besonders einfach handhaben und in verschiedenste Audio-Systeme leicht integrieren lässt.

Elegantes Design

Der Hersteller verspricht für den neuen JBL SPINNER BT ein elegantes Design, wobei man auf eine Chassis aus MDF setzt, das in Schwarz lackiert ist und Marken-typische Orange Akzente aufweist.

Der Plattenteller sei, so der Hersteller, ebenso wie der Tonarm des JBL SPINNER BT aus Aluminium gefertigt, wobei eine Matte aus Kork als Auflage dient. Auch der Plattenteller ist, wie schon das Chassis, mit einem Orangen Akzent versehen.

Das Laufwerk ruht auf bedämpft ausgeführten Standfüssen, die somit eine optimale Entkopplung sicherstellen sollen.

Teil des Lieferumfangs ist, dies sei an dieser Stelle erwähnt, eine passende Staubschutz-Haube.

Bluetooth 5.2 mit aptX HD

Um möglichst viele Kunden zu erreichen, die einen einfach zu handhabenden Schallplatten-Spieler wünschen, setzt man beim neuen JBL SPINNER BT, wie der Name ja schon erahnen lässt, auf Bluetooth für die Signalübertragung. Hierbei kommt Bluetooth 5.2 zum Einsatz, wobei neben SBC und AAC auch aptX sowie aptX HD des Spezialisten Qualcomm Inc. genutzt wird. Damit ist eine Signalübertragung in „CD-Qualität“ bzw. gar Hi-res Audio möglich, wenngleich nur mit 24 Bit und 48 kHz.

Integrierte Phono-Vorstufe

Natürlich bietet der neue JBL SPINNER BT aber auch die Möglichkeit, diesen über Kabel an ein Audio-System anzuschließen, wobei man hierbei die Möglichkeit hat, eine integrierte Phono-Vorstufe zu aktivieren. Man muss also keine zusätzliche Investition tätigen, kann den neuen JBL SPINNER BT direkt an jedwedes Audio-System anschließen.

Sofort einsatzbereit

Der neue JBL SPINNER BT ist als Laufwerk ausgelegt, das sofort einsatzbereit ist. Demzufolge liefert der Hersteller diese Lösung bereits mit einem vormontiertem Tonabnehmer-System des Spezialisten Audio-Technica Ltd. aus, wobei es sich um ein MM Cartridge handelt, das auf einem abnehmbaren Headshell montiert ist.

Die Drehzahl kann zwischen 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro Minute auf Knopfdruck eingestellt werden, der riemengetriebene Aluminium-Plattenteller wird also mittels elektronischer Drehzahlregelung gesteuert.

„Der JBL SPINNER BT steht beispielhaft für die Freude an Musik und Vinyl und wir freuen uns, ihn auf der Harman ExPLORE vorzustellen. Mit der Bluetooth 5.2 Technologie bietet der Plattenspieler den Zuhörern eine schnelle drahtlose Verbindung zu ihren Plattensammlungen. So können sie ihre Alben auf vielfältige Weise genießen, ohne den charakteristischen Klang von Vinyl zu verlieren. Dazu setzt sein schlankes Design in jedem System ein mutiges Statement. Und mit seinem analogen Ausgang sowie dem integrierten Phono-Vorverstärker ist der JBL SPINNER BT gleichermaßen bei Puristen zu Hause, die eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen.“ Jim Garrett, Senior Director, Product Strategy and Planning, Harman Luxury Audio Group

Preise und Verfügbarkeit

Interessant ist, dass Harman Luxury Audio Group den neuen JBL SPINNER BT bereits jetzt ankündigt, wird dieser doch erst nach derzeit vorliegenden Informationen im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen, und zwar zum Preis von € 425,-

Wir meinen…

Man wolle mit dem neuen JBL SPINNER BT einen Schallplatten-Spieler mit eigenständigem Design und einfachster Handhabung anbieten, der Einsteiger und HiFi-Enthusiasten gleichermaßen ansprechen könne, so Harman Luxury Audio Group über das neueste Produkt der Marke JBL Synthesis, das nunmehr im Rahmen der Harman ExPLORE 2023 in Las Vegas präsentiert wurde. Tatsächlich hat man es hier wohl mit einer Lösung zu tun, die sich insbesondere an Einsteiger richtet, die man speziell mit der Signalübertragung über Bluetooth anspricht.

PRODUKT JBL SPINNER BT Turntable Preis € 425,-

Ähnliche Beiträge