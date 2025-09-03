In aller Kürze Der Harman Kardon Aura Studio 5 vereint laut Harman International elegantes Design, immersiven 360° Sound und stimmungsvolle Lichtwelten zu einem einzigartigen Desktop Audio Erlebnis.

Seit über 70 Jahren stehe die Marke Harman Kardon für audiophile Klangqualität, stilvolles Industrie-Design und detailverliebte Verarbeitung. so Harman International. Tatsache ist, besonders im Bereich Desktop Audio Systems hat sich die Marke mit Klassikern wie den Harman Kardon SoundSticks einen Platz in der Design- und Audio-Geschichte gesichert – nicht umsonst ist dieses System Teil der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Harman Kardon versteht es wie kaum ein anderer Hersteller, elegantes Design und hochwertige Klangarchitektur miteinander zu verschmelzen.

Dabei setzt das Unternehmen immer wieder neue Maßstäbe, indem es innovative Features mit ikonischer Ästhetik verbindet. Der Harman Kardon Aura Studio 5 sei das neueste Beispiel dieser Philosophie, so Harman International. Man spricht von einem Desktop Speaker, der nicht nur Klang liefert, sondern ein Erlebnis für alle Sinne schafft.

Zeitloses Design neu gedacht

Das Aura Studio 5 besticht durch seine ikonische, transparente Kuppel-Form, die nun mit subtil getöntem Glas, Metallic-Elementen und einer textilen Basis neu interpretiert wurde. Dieses Design-Objekt fügt sich harmonisch in moderne Wohn- und Arbeitsumgebungen ein und bleibt dennoch ein markanter Blickfang. Lichtreflexe auf der Oberfläche verstärken die skulpturale Präsenz des Lautsprechers und schaffen ein Ambiente von stilvoller Eleganz.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker

Immersiver Klang mit Drei-Wege-Lautsprecher-Design

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Subwoofer, einem Tweeter und sechs Full-range-Treibern liefert der Harman Kardon Aura Studio 5 insgesamt 160 Watt Ausgangsleistung. Die so genannte Constant Sound Field Technologie sorgt dafür, dass der Klang überall im Raum gleichmäßig verteilt wird – egal, ob man sitzt, steht oder sich bewegt. Das Ergebnis ist ein weiter Klangraum mit druckvollem Bass, klaren Höhen und warmen Mitten.

Eine neue Dimension von Licht und Atmosphäre

Die integrierte 360° Ambient-Beleuchtung verwandelt Musik in ein visuelles Erlebnis. Sanfte Wasserwellen, warmes Flackern wie Feuer oder dynamische Farbmuster – die Lichteffekte lassen sich individuell anpassen und reagieren auf den Rhythmus der Musik. Über die Harman Kardon One App können Nutzer Farben, Muster und Helligkeit personalisieren und so für jede Stimmung das passende Ambiente schaffen.

Smarte Konnektivität und flexible Steuerung

Der Aura Studio 5 unterstützt Bluetooth 5.4 und ermöglicht das gleichzeitige Koppeln von bis zu zwei Quellgeräten. Wer noch mehr Klangtiefe wünscht, kann zwei Aura Studio 5 drahtlos koppeln und so ein echtes Stereo-Erlebnis genießen. Über Auracast können zudem mehrere Lautsprecher zu einem synchronisierten Multi-Speaker-System verbunden werden. Die Steuerung erfolgt bequem per Harman Kardon One App, die EQ-Anpassungen, Lichtsteuerung und Software-Updates vereint.

Nachhaltigkeit im Design integriert

Der Harman Kardon Aura Studio 5 setzt nicht nur auf Klang- und Designqualität, sondern auch auf Umweltbewusstsein. wie man von Seiten des Herstellers explizit hervor hebt. Teile des Gehäuses bestehen aus recyceltem Kunststoff und Aluminium, die Verpackung aus FSC-zertifiziertem Papier mit umweltfreundlichem Soja-Druck. Damit verbindet Harman Kardon nachhaltige Ansätze mit luxuriösem Lifestyle.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker

Technische Daten Harman Kardon Aura Studio 5

Abmessungen (H × B × T): 306,4 × 234 × 234 mm

Gewicht: 4,2 kg

Gehäusematerial: teils recycelter Kunststoff & Aluminium

Farbe: Schwarz mit transparenter Kuppel

Lautsprecherbestückung: 6 × 40 mm Mittelhochtöner, 1 × 25 mm Tweeter, 1 × 143 mm Subwoofer

Leistung 2 × 20 W + 1 × 20 W + 1 × 100 W RMS

Frequenzbereich: 45 Hz – 20 kHz (–6 dB)

Konnektivität: Bluetooth 5.4, Auracast

App-Steuerung: Harman Kardon One App

Besonderheiten: Constant Sound Field Technologie (gleichmäßige Klangverteilung), 3-Wege-Lautsprecherdesign mit Subwoofer, 360° Ambient-Beleuchtung, individuell anpassbar, Möglichkeit zur Stereo-Kopplung von zwei Aura Studio 5, Verpackung aus FSC-zertifiziertem Papier, umweltfreundlicher Druck

Für wen ist der Harman Kardon Aura Studio 5 geeignet?

Designliebhaber: Wer Wert auf ein ikonisches, modernes und stilvolles Lautsprecher-Design legt.

Musik-Enthusiasten: Perfekt für alle, die detailreichen, raumfüllenden Sound mit kräftigen Bässen schätzen.

Technikaffine Nutzer: Ideal für Menschen, die Bluetooth-Streaming, App-Steuerung und Auracast-Multiroom nutzen möchten.

Stimmungsbewusste Hörer: Für alle, die ihre Musik mit atmosphärischem Licht kombinieren und Klang mit Ambiente verbinden wollen.

Vielseitige Anwender: Ob für Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder gesellige Abende – der Aura Studio 5 passt in unterschiedlichste Lebenssituationen.

Nachhaltigkeitsorientierte Käufer: Menschen, die Wert auf recycelte Materialien und umweltfreundliche Verpackung legen.

„Mit dem Aura Studio 5 haben wir Klang und Licht auf eine Weise vereint, die sich natürlich, immersiv und emotional anfühlt. Dieser Lautsprecher erfüllt nicht nur den Raum mit Musik, sondern beeinflusst die Atmosphäre, wertet Räume auf und schafft ein Erlebnis, das tief mit dem Lebensgefühl im Zuhause verbunden ist.“ Carsten Olesen, President of Consumer Audio Harman International

Preise und Verfügbarkeit

Der Harman Kardon Aura Studio 5 ist ab Anfang November 2025 verfügbar, und zwar zum empfohlenen Verkaufspreis von € 329,99.

Fazit

Mit dem Aura Studio 5 zeigt Harman Kardon eindrucksvoll, warum die Marke seit Jahrzehnten im Bereich Desktop Audio Systems führend ist. Das System kombiniert ikonisches Design mit immersivem 360°-Klang, smarter Konnektivität und faszinierenden Lichteffekten. Ob für Musik, Entertainment oder als stilvolles Wohnaccessoire – der Aura Studio 5 ist mehr als ein Lautsprecher, er ist ein Lifestyle-Objekt, das Klang, Licht und Design perfekt vereint.

Produkt Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth Home Speaker Preis € 329,99

Marke Harman Kardon Hersteller Harman International Vertrieb Harman Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über Harman International

Quelle Harman International