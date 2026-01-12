In aller Kürze Der Harman Kardon Aura Studio 5 WiFi ist ein All-in-One-Lautsprecher mit Wi-Fi-Streaming, automatischer Raumanpassung und charakteristischer Lichtkuppel für moderne Wohnräume.

Der Markt für kompakte All-in-One-Lautsprecher hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Stand früher vor allem Bluetooth-Konnektivität im Fokus, erwarten Nutzer heute eine nahtlose Einbindung in bestehende Streaming-Ökosysteme, stabile Netzwerkverbindungen und eine einfache Integration in vernetzte Wohnumgebungen. Genau in diesem Umfeld positioniert Harman Kardon den neuen Harman Kardon Aura Studio 5 WiFi – als Weiterentwicklung eines bekannten Designobjekts hin zu einem technisch zeitgemäßen, vielseitig nutzbaren Lautsprechersystem und als direkter Nachfolger des Harman Kardon Aura Studio 5.

Key Facts

All-in-One-Lautsprecher mit integriertem Subwoofer und Mehrwege-Treiberkonzept

WiFi-Streaming mit Unterstützung gängiger Streaming-Ökosysteme

Unterstützung von Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon als Roon Ready Device

Bluetooth 6.0 für direkte drahtlose Wiedergabe

Automatische Anpassung an die Raumakustik

Multiroom- und Lautsprecher-Gruppierung möglich

Integrierte, steuerbare Ambientbeleuchtung

Zusätzliche Bluetooth-Wiedergabe für flexible Nutzung

Design und Konzept – Form trifft Funktion

Der Aura Studio 5 WiFi bleibt der charakteristischen Formsprache seiner Vorgänger treu. Die transparente Kuppel und die zentrale Lautsprechereinheit sind nicht nur gestalterisches Merkmal, sondern definieren auch die Abstrahlung des Schalls im Raum. Neu sind dezente Designanpassungen wie dunklerer Stoffbezug und feinere Oberflächenakzente, die den Lautsprecher visuell ruhiger wirken lassen.

Die integrierte Lichtkuppel ist dabei kein reines Stilmittel. Sie dient als atmosphärisches Element, das sich an die Musikwiedergabe anpasst und so insbesondere in Wohnräumen eine zusätzliche Ebene der Wahrnehmung schafft.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 5 WiFi

Moderne Konnektivität über WiFi

Mit der WiFi-Anbindung löst sich der Aura Studio 5 WiFi von den typischen Einschränkungen klassischer Bluetooth-Lautsprecher. Musik wird direkt aus dem Netzwerk gestreamt, unabhängig vom Smartphone als Zuspieler. Das sorgt nicht nur für stabilere Wiedergabe, sondern ermöglicht auch die Nutzung hochauflösender Audioformate sowie die Einbindung in Multiroom-Setups.

Unterstützt werden laut Hersteller unter anderem Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect sowie Roon, da das System zum Marktstart Roon-Ready-zertifiziert sein soll. Ergänzend steht Bluetooth 6.0 für spontane Verbindungen bereit, etwa für Gäste oder schnelle Wiedergabe ohne Netzwerk.

Klangarchitektur und praktische Vorteile

Im Inneren arbeitet ein Drei-Wege-System mit integriertem Subwoofer und mehreren Mittel- und Hochton-Treibern. Diese Architektur zielt darauf ab, auch ohne externe Lautsprecher ein vollwertiges, raumfüllendes Klangbild zu erzeugen.

Ein zentraler Punkt für den Alltagsnutzen ist die automatische Raumanpassung. Der Lautsprecher analysiert seine Aufstellung und passt die Wiedergabe entsprechend an. Gerade in typischen Wohnumgebungen, in denen Lautsprecher selten ideal platziert werden, trägt diese Funktion dazu bei, konsistenten Klang ohne manuelle Eingriffe zu ermöglichen.

Bedienung, App und Lichtsteuerung

Die Steuerung erfolgt primär über die Harman Kardon ONE App. Hier lassen sich sowohl Streaming-Dienste auswählen als auch Klang- und Lichtparameter anpassen. Die Beleuchtung bietet mehrere voreingestellte Szenen, Helligkeit und Farbwirkung können individuell justiert werden.

Ein frei belegbarer Moment-Button am Gerät erlaubt es zudem, bevorzugte Inhalte oder Szenen direkt am Lautsprecher abzurufen – ein Detail, das im Alltag den Bedienkomfort erhöht.

Vernetzung und Multiroom-Einsatz

Der Aura Studio 5 WiFi lässt sich in Multiroom-Umgebungen integrieren und mit weiteren kompatiblen Lautsprechern gruppieren. Damit eignet er sich nicht nur als einzelnes Klangobjekt, sondern auch als Bestandteil eines größeren Audiosystems, das mehrere Räume abdeckt. Die Möglichkeit zur Stereo- oder Multi-Lautsprecher-Verbindung erweitert den Einsatzbereich zusätzlich.

Preis und Verfügbarkeit

Der Harman Kardon Aura Studio 5 WiFi soll ab März 2026 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei € 379,99,-

Fazit – Designobjekt mit zeitgemäßer Technik

Der Harman Kardon Aura Studio 5 WiFi bleibt seiner Rolle als markantes Designobjekt treu, entwickelt dieses Konzept jedoch technisch konsequent weiter. Durch die Integration von WiFi-Streaming, automatischer Raumanpassung und Multiroom-Funktionen rückt der praktische Nutzen deutlich stärker in den Vordergrund als bei früheren Generationen, ohne den charakteristischen Auftritt des Lautsprechers zu verwässern. Damit richtet sich der Aura Studio 5 WiFi von Harman Kardon an Nutzer, die ein visuell prägendes Klangobjekt suchen, zugleich aber zeitgemäße Streaming-Standards und eine komfortable Einbindung in vernetzte Wohnumgebungen erwarten.

Produkt Harman Kardon Aura Studio 5 WiFi Preis € 379,99

Technische Daten

Produkt Harman Kardon Aura Studio 5 WiFi Lautsprecherprinzip Drei-Wege-System Subwoofer 5,25 Zoll Mittelton Sechs 1,5 Zoll Treiber Hochton 1 Hochtöner Netzwerk WiFi Streaming Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon Ready Bluetooth Bluetooth 6.0 Multiroom Ja Raumkalibrierung Automatisch Beleuchtung Integrierte Ambientbeleuchtung

Marke Harman Kardon Hersteller Harman International Vertrieb Harman Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

