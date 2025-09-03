Harman Kardon SoundSticks 5 2.1-Kanal Sound System mit smarter Konnektivität

In aller Kürze Die Harman Kardon SoundSticks 5 kombinieren ikonisches Design mit kraftvollem 2.1-Kanal-Sound, smarter Konnektivität und faszinierender Licht-Inszenierung.

Harman Kardon zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Marken für hochwertige Audiolösungen und hat sich besonders im Bereich Desktop Audio Systems einen legendären Ruf erarbeitet. Mit Produkten, die für exzellenten Klang, zeitloses Design und hohe Benutzerfreundlichkeit stehen, gelingt es dem Unternehmen, Technologie und Ästhetik auf einzigartige Weise zu vereinen. Die Marke zeichnet sich durch den Mut aus, ikonische Designs immer wieder neu zu interpretieren, ohne dabei ihre akustischen Wurzeln aus den Augen zu verlieren.

Für Musikliebhaber, Design-Enthusiasten und Technikfans bietet Harman Kardon Systeme, die mehr sind als Lautsprecher – sie sind Lifestyle-Statements. Mit den Harman Kardon SoundSticks 5 knüpft Harman Kardon an eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte an und verleiht einem Klassiker ein modernes Update.

Ikonisches Design trifft moderne Eleganz

Die Harman Kardon SoundSticks 5 greifen das ikonische transparente Kuppel-Design auf und verfeinern es mit Metallic-Akzenten, eleganten Kurven und einer optimierten Bedienoberfläche. Damit bleibt das System sofort wiedererkennbar und wird zugleich zu einem modernen Statement-Piece für jedes Interieur.

Drei-Wege-Lautsprecherdesign für detailreichen Sound

Mit einem kraftvollen Verstärker-Modul in Class D mit 190 Watt RMS und einem Frequenzbereich von 40 Hz bis 20 kHz liefert das 2.1-System beeindruckende Klarheit, so das Versprechen des Herstellers. Der Subwoofer sorgt für präzise, tiefe Bässe, während Seidenkalotten-Hochtöner und Mitteltöner Stimmen und Instrumente realistisch abbilden. Das Ergebnis: Ein detailreiches Klangbild, das von feinen Höhen bis zu sattem Bass überzeugt.

Musik und Licht in perfekter Harmonie

Die SoundSticks 5 erweitern das Hörerlebnis durch eine integrierte Lichtshow. Farben und Animationen passen sich der Musik an und lassen sich je nach Stimmung von entspannend bis energiegeladen variieren – ein multisensorisches Erlebnis, das Sound und Design verschmelzen lässt.

Smarte Konnektivität und einfache Bedienung

Dank Bluetooth 5.4 und HDMI, natürlich mit Unterstützung eines ARC (Audio Return Channel), lässt sich das System mühelos mit Fernsehern, PCs oder mobilen Geräten verbinden. Die Harman Kardon One App ermöglicht eine einfache Einrichtung, EQ-Anpassungen sowie die Steuerung der Lichtshow. Zusätzlich bietet Auracast die Option, mehrere Lautsprecher kabellos zu koppeln und so ein beeindruckendes Klangnetzwerk zu schaffen.

Technische Highlights im Überblick

2.1-Kanal-System mit 190 W Leistung

Drei-Wege-Lautsprecher-Design mit sechs Mitteltönern, zwei Hochtönern und einem Subwoofer

Frequenzgang: 40 Hz bis 20 kHz

Bluetooth 5.4, HDMI-ARC, Auracast

Intuitive Steuerung per App und Touch-Bedienfeld

Transparente Bauweise mit Metallic-Akzenten und integrierter Lichtshow

Das neue Harman Kardon SoundSticks 5 2.1-Kanal Sound-System ist ideal für folgende Einsatzbereiche

Designbewusste Nutzer: Wer Wert auf ikonische, zeitlose Optik legt und sein Zuhause mit einem echten Blickfang bereichern möchte.

Musikliebhaber am Schreibtisch: Perfekt für klaren, detailreichen Stereo-Sound mit kräftigem Bass beim Arbeiten, Lernen oder Entspannen.

Wohnzimmer-Entertainment: Dank HDMI-ARC ideal zur Aufwertung von TV-, Film- und Gaming-Sessions mit raumfüllendem Klang.

Stimmungsvolle Atmosphäre: Die integrierte Lichtshow passt sich der Musik an und schafft je nach Situation eine entspannende oder energiegeladene Stimmung.

Flexibilität durch Vernetzung: Mit Auracast lassen sich mehrere Lautsprecher koppeln – für Partys, größere Räume oder ein immersives Audio-Erlebnis.

„Die SoundSticks standen schon immer für die Verbindung von anspruchsvollem Design und exzellenter Audioperformance – das Original wurde nicht ohne Grund in die permanente Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art aufgenommen. Mit den SoundSticks 5 ehren wir den visionären Geist des Originals und führen ihn mit innovativer Klangtechnologie und intuitivem Design in die Gegenwart.“ Carsten Olesen, President Consumer Audio Harman International

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Harman Kardon SoundSticks 5 soll nach Angaben des Herstellers ab Ende November 2025 im Fachhandel zu finden sein. Für diese Lösung muss man € 329,99 einkalkulieren. Gefertigt ist diese Lösung wahlweise in transparentem Weiß oder in Schwarz mit Rauchglas-Effekt.

Wir meinen

Mit den Harman Kardon SoundSticks 5 beweist Harman International einmal mehr die Stärke der Marke Harman Kardon im Bereich Desktop Audio Systems. Das Lautsprecher-Set verbindet laut Hersteller ikonisches Design mit moderner Technik, beeindruckendem Sound und einem besonderen visuellem Erlebnis. Für Musik, Filme oder Gaming liefere es damit nicht nur kraftvollen Klang, sondern setzt auch ästhetische Akzente im Wohnraum. Ein echtes Statement für alle, die Sound-Qualität und Design gleichermaßen schätzen.

Produkt Harman Kardon SoundSticks 5 Preis € 329,99

Marke Harman Kardon Hersteller Harman International Vertrieb Harman Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

