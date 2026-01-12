In aller Kürze Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi kombinieren ikonisches Design mit WiFi-Streaming, Multiroom-Funktionen und High-Resolution-Audio für moderne Wohnräume.

Seit ihrer Einführung gelten die Harman Kardon SoundSticks von der zu Harman International gehörenden Marke Harman Kardon als Sinnbild für die Verbindung aus außergewöhnlichem Design und markantem Klang. Mit den Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi wird dieses Konzept nun konsequent in die Welt des vernetzten Wohnraums übertragen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein die Klangqualität, sondern die Frage, wie sich ein kompaktes Lautsprechersystem heute flexibel in unterschiedliche Nutzungsszenarien integrieren lässt – vom konzentrierten Musikhören bis zur komfortablen Multiroom-Beschallung.

Key Facts

Ikonisches 2.1-Lautsprechersystem mit transparentem Design

High-Resolution-Audio-Streaming über WiFi

Unterstützung von Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon als Roon Ready Device

Bluetooth 6.0 für direkte drahtlose Wiedergabe

Multiroom- und Lautsprecher-Gruppierung

Drei-Wege-Audiodesign mit separatem Subwoofer

Steuerung und Personalisierung über die Harman Kardon ONE App

WiFi-Streaming als zentraler Mehrwert

Der entscheidende Unterschied zur bisherigen Generation liegt in der erweiterten Konnektivität. Über WiFi ermöglichen die Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi den Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste, ohne auf eine direkte Verbindung zum Smartphone angewiesen zu sein. TIDAL über TIDAL Connect, Qobuz über Qobuz Connect sowie Spotify über Spotify Connect werden geboten.

In der Praxis bedeutet das eine stabilere Wiedergabe, höhere Datenraten für High-resolution-Audio und eine Nutzung, die unabhängig von eingehenden Benachrichtigungen oder Anrufen bleibt. Gleichzeitig lassen sich die Lautsprecher in bestehende Multiroom-Setups integrieren und mit weiteren kompatiblen Lautsprechern gruppieren.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi Foto © Harman Kardon | Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi

Plattformübergreifende Integration und Bedienkomfort

Mit der Unterstützung gängiger Streaming-Standards positionieren sich die SoundSticks 5 WiFi bewusst offen. Nutzer können ihre bevorzugte App oder ihr bevorzugtes Ökosystem beibehalten und das Lautsprechersystem nahtlos einbinden. Daher werden auch Plattformen wie Apple AirPlay und Google Cast unterstützt und die Lösung soll zur Markteinführung als Roon Ready zertifiziert sein.

Ergänzend dazu erlaubt die Harman Kardon ONE App die Verwaltung von Lichtszenen, Lautsprecher-Gruppierungen und individuellen Einstellungen. Over-the-Air-Updates sorgen dafür, dass neue Funktionen und Optimierungen auch langfristig verfügbar bleiben.

Akustisches Konzept und praktische Ausrichtung

Technisch setzen die Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi auf ein Drei-Wege-Design mit einem zentralen Subwoofer sowie separaten Mittel- und Hochtonsystemen in den Satelliten. Ziel ist ein ausgewogenes Klangbild, das sowohl bei geringer Lautstärke als auch bei höherem Pegel seine Struktur bewahrt. Im Alltag zeigt sich der Nutzen dieser Abstimmung insbesondere bei wandnaher oder freier Platzierung, wie sie in Wohnräumen mit starkem Designfokus üblich ist.

Design als funktionaler Bestandteil

Die transparente Formsprache bleibt auch in der WiFi-Version prägend. Sie ist nicht nur ästhetisches Statement, sondern erlaubt eine visuelle Leichtigkeit, die sich unaufdringlich in unterschiedliche Einrichtungsstile einfügt. Dezente Beleuchtungselemente und die klare Materialwahl unterstreichen den Anspruch, Technik sichtbar, aber nicht dominant zu gestalten. Damit bleiben die SoundSticks 5 WiFi ein bewusstes Objekt im Raum, ohne klassische HiFi-Anmutung zu erzwingen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi sind laut Hersteller ab März 2026 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei € 379,99,-

Fazit – Evolution eines Designklassikers mit spürbarem Alltagsnutzen

Mit den SoundSticks 5 WiFi setzt Harman Kardon konsequent auf Evolution statt Neudefinition: Das ikonische Design bleibt erhalten, wird jedoch um zeitgemäße WiFi-Streaming-Funktionen, Multiroom-Fähigkeit und eine breite Plattformunterstützung erweitert. Damit richtet sich das System an Anwender, die den charakteristischen Auftritt und die vertraute Klangsignatur schätzen, zugleich aber einen klaren praktischen Mehrwert durch moderne Vernetzung und flexible Nutzung im Alltag erwarten.

Produkt Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi Preis € 379,99

Technische Daten

Produkt Harman Kardon SoundSticks 5 WiFi System 2.1-Lautsprechersystem Subwoofer 5,25 Zoll Satelliten Sechs 1,6 Zoll Mitteltöner, zwei 1 Zoll Hochtöner Streaming WiFi, Bluetooth 6.0 Streaming-Protokolle Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon Multiroom Ja App-Steuerung Harman Kardon ONE App

Marke Harman Kardon Hersteller Harman International Vertrieb Harman Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

