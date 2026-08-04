In aller Kürze HeimkinoWelt hat das letzte vom international anerkannten Home-Cinema-Experten Roland Koller konzipierte Referenzkino technisch aktualisiert. Die Komponenten von Christie, JBL Synthesis, Trinnov, Crown und CINEAK werden nun exklusiv angeboten.

Das letzte von Roland Koller konzipierte Heimkino steht nun in seiner finalen technischen Fassung bereit. Roland Koller galt weit über Österreich hinaus als ausgewiesener Experte im Bereich Home Cinema und prägte mit seinen konsequent als Gesamtsystem geplanten Projekten die professionelle Heimkino-Szene. Nach seinem Ableben im Jahr 2025 übernahm der Wiener Fachhändler HeimkinoWelt auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin die Verantwortung für dieses außergewöhnliche Referenzprojekt, aktualisierte dessen Technik und dokumentierte die vollständige Konfiguration. Wohl niemand könnte dieses fachliche Erbe würdiger antreten als der Fachhändler HeimkinoWelt von Thomas Chuchlik und Ing. Roland Scholz. Nun werden die verwendeten Komponenten erstmals angeboten – darunter ein professioneller 4K-Projektor von Christie, ein komplettes JBL Synthesis Lautsprecher-System, ein Trinnov Altitude16 AV-Prozessor, Crown Digital-Endstufen und CINEAK Kinosessel.

Key Facts – Das letzte Heimkino von Roland Koller

Letztes von Roland Koller entwickeltes Referenz-Heimkino

Von einem international anerkannten Home-Cinema-Experten als Gesamtsystem konzipiert

Nach seinem Ableben im Jahr 2025 von HeimkinoWelt übernommen

Von HeimkinoWelt technisch aktualisiert und vollständig dokumentiert

Christie Mirage 4K32 Professional 4K Projector

JBL Synthesis Lautsprecher- und Subwoofer-System

Trinnov Altitude16 AV-Prozessor mit HDMI 2.1

Crown DCi Digital-Endstufen

CINEAK Largo Kinosessel

Komponenten ausschließlich nach persönlicher Beratung erhältlich

Ein international anerkannter Experte für Home Cinema

Ein professionell geplantes Heimkino entsteht nicht durch das bloße Zusammenstellen hochwertiger Geräte. Entscheidend ist, wie Lautsprecher, Subwoofer, Signalverarbeitung, Verstärker, Projektion und Raumakustik aufeinander abgestimmt werden. Genau darin lag die besondere Stärke von Roland Koller.

Sein Ruf reichte weit über Österreich hinaus. In der internationalen Home-Cinema-Szene galt Roland Koller als ausgewiesener Experte für anspruchsvolle, kompromisslos geplante Heimkinos. Seine Projekte folgten keinem Baukastenprinzip. Für ihn war ein Heimkino ein Gesamtsystem, dessen einzelne Komponenten erst durch sorgfältige Planung, akustische Optimierung und exakte Kalibrierung ihre eigentliche Leistungsfähigkeit entfalten konnten.

Das nun von HeimkinoWelt präsentierte Kino war sein letztes Projekt. Es besitzt damit eine Bedeutung, die weit über seine bemerkenswerte technische Ausstattung hinausgeht. Es dokumentiert die Arbeitsweise eines Planers, der Bild, Ton, Raum und Bedienung niemals getrennt voneinander betrachtete.

Ein letzter persönlicher Wunsch

Vor seinem Ableben im Jahr 2025 wandte sich Roland Koller mit dem ausdrücklichen Wunsch an HeimkinoWelt, sich um dieses Referenz-Heimkino zu kümmern. Darin liegt nicht zuletzt ein außergewöhnlicher Vertrauensbeweis gegenüber Thomas Chuchlik und Ing. Roland Scholz.

Wohl niemand könnte das fachliche Erbe von Roland Koller in diesem Bereich würdiger antreten als HeimkinoWelt. Thomas Chuchlik und Ing. Roland Scholz teilen jenen Anspruch, der auch Kollers Arbeit bestimmte: Ein erstklassiges Heimkino muss von Beginn an als zusammenhängendes System geplant werden. Einzelne Komponenten können noch so leistungsfähig sein – entscheidend bleiben ihre Auswahl, ihre Einbindung in den Raum und die präzise Abstimmung des gesamten Systems.

Für HeimkinoWelt bedeutete die Übernahme daher nicht allein, eine umfangreiche Installation zu verwalten. Es galt vielmehr, ein außergewöhnliches Projekt verantwortungsvoll weiterzuführen. Der Wiener Fachhändler brachte das Kino auf den aktuellen technischen Stand und dokumentierte die eingesetzten Komponenten. Damit blieb nachvollziehbar, welche Aufgaben die einzelnen Geräte innerhalb des Gesamtsystems erfüllten und wie sie miteinander kombiniert waren.

Gerade bei einer Installation dieser Größenordnung ist diese Dokumentation entscheidend. Ein professioneller Projektor oder ein leistungsfähiger Lautsprecher entfaltet sein Potenzial nicht unabhängig vom Raum, von der Positionierung und von der Signalverarbeitung. Wer eine der Komponenten übernimmt, erhält daher auf Wunsch auch Unterstützung bei Planung, Kalibrierung, Transport und Installation.

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Die technische Aktualisierung respektiert das ursprüngliche Konzept

Das Heimkino wurde nicht als Ansammlung prominenter Produktnamen entworfen. Seine Qualität ergibt sich aus der durchgängigen Systemplanung. Die Modernisierung durch HeimkinoWelt orientierte sich daher am ursprünglichen Konzept und führte es mit aktueller Technik fort.

Das Zentrum der Signalverarbeitung bildet ein Trinnov Altitude16 AV-Prozessor mit HDMI 2.1. Er übernimmt innerhalb eines anspruchsvollen Heimkinos eine Schlüsselrolle: Hier laufen die Bild- und Tonsignale zusammen, bevor sie für die einzelnen Kanäle aufbereitet und an die Verstärker weitergereicht werden. Ebenso wichtig ist seine Aufgabe bei der Anpassung des Systems an den konkreten Raum.

Die Leistungsverstärkung übernehmen Digital-Endstufen von Crown. Zum Einsatz kommen eine Crown DCi 8|300 und eine Crown DCi 4|600N. Diese Geräte sind auf professionelle Installationen ausgelegt und stellen die notwendige Leistung für das umfangreiche JBL Synthesis Lautsprecher-System bereit.

JBL Synthesis für Front, Surround und Tiefton

Drei JBL SK2-3300 bilden die Front des Kinos. Sie waren für die Wiedergabe der drei vorderen Hauptkanäle vorgesehen und damit für jenen Bereich verantwortlich, in dem sich ein wesentlicher Teil des akustischen Geschehens konzentriert.

Für die seitlichen und rückwärtigen Kanäle wurden sechs JBL Synthesis SCL-4 In-wall Lautsprecher eingesetzt. Die Integration in die Wände erlaubt eine klare Raumgestaltung, ohne die für ein geschlossenes Klangfeld notwendige Anzahl an Lautsprechern reduzieren zu müssen.

Den Tieftonbereich deckt eine Kombination aus zwei JBL S1S EX und einem JBL 5628 Professional Subwoofer ab. Die Verteilung auf mehrere Subwoofer schafft die Voraussetzung, tiefe Frequenzen kontrolliert in den Raum einzubinden. Wie gleichmäßig dies tatsächlich gelingt, hängt wesentlich von Positionierung, Raumakustik und Kalibrierung ab – jenen Disziplinen also, die Roland Koller stets als festen Bestandteil der Gesamtplanung verstand.

Christie Mirage 4K32 für das Bild

Auch die Projektion folgt dem professionellen Anspruch des Kinos. Der Christie Mirage 4K32 ist kein klassischer Heimkino-Projektor, sondern eine professionelle 4K-Projektionslösung. Ein Gerät dieser Klasse verlangt nach einer entsprechend geplanten Installation, ausreichendem Raum und einer präzisen Abstimmung auf Leinwand und Projektionsumgebung.

Gerade diese Projektion verdeutlicht die Dimension des Projekts. Bildgröße und Bildwirkung wurden nicht nachträglich an einen bestehenden Wohnraum angepasst. Der Raum selbst war Teil des Konzepts und wurde gezielt auf die Wiedergabe hin geplant.

CINEAK Largo – der Sitzplatz gehört zum Kino

Zur finalen Konfiguration zählen auch CINEAK Largo Kinosessel. Was zunächst wie ein reines Komfortthema erscheinen mag, besitzt in einem Referenzkino durchaus technische Bedeutung. Sitzposition, Augenhöhe und Abstand zur Leinwand beeinflussen die Bildwirkung ebenso wie die akustische Wahrnehmung.

Die Sessel waren daher nicht bloß Ausstattung, sondern Teil der Raumplanung. Ihre Anordnung definierte die relevanten Hör- und Sehpositionen, auf die das System ausgerichtet und kalibriert wurde.

Die Komponenten der finalen Konfiguration

Komponente Anzahl Aufgabe im Heimkino Christie Mirage 4K32 1 Professionelle 4K-Projektion JBL SK2-3300 LCR 3 Frontkanäle JBL Synthesis SCL-4 6 In-wall Surround-Lautsprecher JBL S1S EX 2 Kompakte High-performance Subwoofer JBL 5628 1 Professioneller Subwoofer Trinnov Altitude16 mit HDMI 2.1 1 AV-Signalverarbeitung und Systemsteuerung Crown DCi 8|300 1 Mehrkanal-Leistungsverstärkung Crown DCi 4|600N 1 Mehrkanal-Leistungsverstärkung CINEAK Largo mehrere Kinosessel der Installation

Kein gewöhnlicher Abverkauf

HeimkinoWelt bietet die Komponenten ausschließlich nach persönlicher Rücksprache an. Das ist bei einem Projekt dieser Art nur konsequent. Abmessungen, Einbaumöglichkeiten, vorhandene Elektronik und akustische Rahmenbedingungen müssen geklärt werden, bevor sich beurteilen lässt, ob ein bestimmtes Gerät sinnvoll in ein neues Heimkino integriert werden kann.

Der Fachhändler stellt deshalb nicht allein Informationen zu Zustand, Lieferumfang und technischen Details bereit. Zum Angebot gehören auf Wunsch auch persönliche Beratung, fachgerechte Planung, professionelle Kalibrierung sowie Unterstützung bei Transport und Installation.

Auf diese Weise bleibt ein wesentlicher Teil des ursprünglichen Gedankens erhalten: Hochwertige Heimkino-Technik soll nicht isoliert betrachtet, sondern als Bestandteil eines sorgfältig geplanten Systems eingesetzt werden.

Das Vermächtnis lebt in neuen Projekten weiter

Mit dem Verkauf der Komponenten endet zwar die ursprüngliche Installation, nicht aber zwangsläufig ihre Geschichte. Projektor, Lautsprecher, Subwoofer, AV-Prozessor, Endstufen und Kinosessel können künftig zu wesentlichen Bestandteilen neuer Heimkinos werden.

Dabei liegt die besondere Chance nicht allein darin, professionelle High-end-Komponenten zu erwerben. Interessenten erhalten Zugang zu Geräten, die für ein außergewöhnliches Referenzkino ausgewählt, als zusammenhängendes System eingesetzt und von HeimkinoWelt dokumentiert wurden.

Die angebotenen Produkte sind Einzelstücke. Manche Komponenten können möglicherweise gemeinsam übernommen werden, andere werden ihren Platz in vollkommen neu geplanten Anlagen finden. Über Verfügbarkeit, Zustand, Lieferumfang und Kombinationsmöglichkeiten informiert HeimkinoWelt im Rahmen einer persönlichen Beratung.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Dokumentierte Herkunft: Sämtliche Komponenten stammen aus dem letzten von Roland Koller konzipierten Heimkino.

Sämtliche Komponenten stammen aus dem letzten von Roland Koller konzipierten Heimkino. Professionelle Systemtechnik: Christie, JBL Synthesis, Trinnov und Crown bildeten ein durchgängig geplantes Bild- und Tonsystem.

Christie, JBL Synthesis, Trinnov und Crown bildeten ein durchgängig geplantes Bild- und Tonsystem. Aktualisierte Konfiguration: HeimkinoWelt hat das Referenzkino technisch auf den aktuellen Stand gebracht.

HeimkinoWelt hat das Referenzkino technisch auf den aktuellen Stand gebracht. Persönliche Beratung: Die Eignung der Geräte für ein neues Projekt wird individuell beurteilt.

Die Eignung der Geräte für ein neues Projekt wird individuell beurteilt. Fachgerechte Planung: Die Komponenten können in ein neu konzipiertes Heimkino integriert werden.

Die Komponenten können in ein neu konzipiertes Heimkino integriert werden. Professionelle Kalibrierung: HeimkinoWelt bietet die präzise Anpassung an den jeweiligen Raum an.

HeimkinoWelt bietet die präzise Anpassung an den jeweiligen Raum an. Transport und Installation: Auf Wunsch übernimmt der Fachhändler auch die praktische Umsetzung vor Ort.

Auf Wunsch übernimmt der Fachhändler auch die praktische Umsetzung vor Ort. Seltene Einzelstücke: Jede angebotene Komponente ist nur in der jeweils angeführten Stückzahl verfügbar.

Preis und Verfügbarkeit

Die Komponenten aus dem letzten von Roland Koller entwickelten Heimkino werden exklusiv über HeimkinoWelt angeboten. Es handelt sich durchwegs um Einzelstücke beziehungsweise um die jeweils angeführten Stückzahlen aus der ursprünglichen Installation. Preise, aktueller Zustand, Lieferumfang und Verfügbarkeit werden ausschließlich auf persönliche Anfrage bekannt gegeben. HeimkinoWelt bietet darüber hinaus Beratung, Planung, Kalibrierung sowie Unterstützung bei Transport und Installation an.

Wir meinen…

Roland Koller war nicht allein eine prägende Persönlichkeit der österreichischen Heimkino-Szene. Er galt weit über die Grenzen Österreichs hinaus als ausgewiesener Experte im Bereich Home Cinema und als Planer, der jedes seiner Projekte mit außergewöhnlicher Konsequenz als Gesamtsystem verstand.

Dass er HeimkinoWelt persönlich darum bat, sich seines letzten Referenz-Heimkinos anzunehmen, kann daher kaum hoch genug eingeschätzt werden. Wohl niemand könnte dieses Erbe würdiger antreten als der Fachhändler HeimkinoWelt von Thomas Chuchlik und Ing. Roland Scholz. Beide stehen für denselben grundlegenden Anspruch: Professionelles Home Cinema entsteht nicht durch einzelne spektakuläre Komponenten, sondern durch Erfahrung, sorgfältige Planung und die präzise Abstimmung von Raum, Bild und Ton.

HeimkinoWelt hat die Anlage technisch aktualisiert, ihren Aufbau dokumentiert und begleitet die weitere Verwendung der Komponenten mit persönlicher Beratung. So wird aus dem Verkauf kein beliebiger Abverkauf gebrauchter Technik. Es ist die verantwortungsvolle Weitergabe eines international beachteten Stücks österreichischer Heimkino-Geschichte.

Thema HeimkinoWelt präsentiert das letzte von Roland Koller konzipierte Home Cinema HeimkinoWelt „1080p“ Audiovisuelle Systeme GmbH

Marke HeimkinoWelt Hersteller HeimkinoWelt "1080p" Audiovisuelle Systeme GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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