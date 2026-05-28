In aller Kürze Der Boulder 808 Phono Preamplifier ist eine neue Phono-Vorstufe der Boulder 800 Series und wird erstmals auf der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Die kompakte Lösung setzt auf einen vollständig symmetrischen Signalweg, XLR-Ein- und Ausgänge, 70 dB Verstärkung für MC- und 44 dB für MM-Tonabnehmer sowie individuell konfigurierbare Personality Cards zur Anpassung der Tonabnehmer-Last. Ein massiv gefertigtes Aluminiumgehäuse, Low-cut-Filter und Mono-Modus unterstreichen den konsequent audiophilen Anspruch.

Boulder Amplifiers wurde vor mehr als 40 Jahren nahe Boulder, Colorado gegründet und hat seine frühen Wurzeln im Broadcast- und Recording-Bereich. Dort waren vor allem neutrale, transparente und dauerhaft zuverlässige Audiokomponenten gefragt – Eigenschaften, die später auch den Wechsel des Unternehmens in den High-end Home Audio Markt prägten. Entwicklung, Fertigung und Montage erfolgen heute in einer eigenen Produktionsstätte, die unabhängige Eigentümerstruktur blieb seit der Gründung bestehen. Mit dem Boulder 808 Phono Preamplifier erweitert Boulder Amplifiers nun die Boulder 800 Series um eine dedizierte Phono-Vorstufe für MM- und MC-Tonabnehmer. Das neue Modell feiert im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 seine Premiere und setzt auf einen vollständig symmetrischen Signalweg, individuell konfigurierbare Personality Cards sowie ein massiv aus Aluminium gefertigtes Gehäuse.

Key Facts

Kompakte Phono-Vorstufe der Boulder 800 Series

Für MM- und MC-Tonabnehmer ausgelegt

Vollständig symmetrischer Signalweg mit XLR-Ein- und Ausgängen

Personality Cards zur individuellen Anpassung der Tonabnehmer-Last

70 dB Verstärkung für MC- und 44 dB für MM-Systeme

Mono-Modus und Low-cut-Filter direkt an der Front schaltbar

Massiv aus Aluminium gefertigtes Gehäuse

Weltpremiere auf der HIGH END Vienna 2026

Phono-Erweiterung für die Boulder 800 Series

Mit dem Boulder 808 Phono Preamplifier ergänzt Boulder Amplifiers die Boulder 800 Series um jene Komponente, die in dieser Baureihe bislang fehlte: eine dedizierte Phono-Vorstufe. Das Gerät ist so konzipiert, dass es formal und funktional zu bestehenden Lösungen wie der Boulder 812 DAC/Preamp und der Boulder 861 Stereo Power Amplifier passt, aber auch direkt mit dem Boulder 866 Integrated Amplifier kombiniert werden kann.

Der neue Boulder 808 Phono Preamplifier ist damit nicht als abgespeckte Variante größerer Boulder-Lösungen zu verstehen. Vielmehr überträgt Boulder wesentliche Konstruktionsprinzipien der größeren Serien in ein kompakteres Format. Dazu zählen der symmetrische Aufbau, die mechanisch aufwändige Gehäusekonstruktion, kurze Signalwege und eine konsequente Trennung empfindlicher Audioschaltungen von möglichen Störquellen.

Im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 zeigt Boulder Amplifiers zudem auch den neuen Boulder 851 Mono Power Amplifier. Dieser wird bei sempre-audio.at in einer separaten Meldung behandelt.

Foto © Boulder Amplifiers | Boulder 808 Phono Preamplifier

Vollständig symmetrischer Signalweg

Eine zentrale Rolle spielt beim Boulder 808 Phono Preamplifier der vollständig symmetrische Signalweg. Boulder verweist darauf, dass ein Phono-Tonabnehmer im Kern eine symmetrische Signalquelle darstellt. Entsprechend wird dieses Prinzip beim 808 konsequent weitergeführt, um das extrem kleine Ausgangssignal eines Tonabnehmers möglichst rauscharm, stabil und verlustfrei zu verarbeiten.

Die Anschlüsse sind entsprechend als 3-pin XLR ausgeführt. Auf der Rückseite finden sich ein Paar symmetrische XLR-Eingänge sowie ein Paar symmetrische XLR-Ausgänge. Die Ausgangsimpedanz beträgt 100 Ohm, der maximale Ausgangspegel wird mit 16 V rms angegeben. Damit soll der 808 auch längere Kabelwege souverän treiben können, ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen.

Anpassung über Personality Cards

Besonders interessant ist die Anpassung an unterschiedliche Tonabnehmer. Der Boulder 808 Phono Preamplifier arbeitet mit so genannten Personality Cards, über die sich die resistive und kapazitive Last individuell konfigurieren lässt. Dieses Konzept kennt man in ähnlicher Form von größeren Boulder-Phono-Vorstufen wie der Boulder 1108 Phono Preamplifier und der Boulder 2108 Phono Preamplifier.

Ab Werk ist die Last laut Hersteller für MC-Tonabnehmer auf 100 Ohm und für MM-Tonabnehmer auf 47 kOhm gesetzt. Die maximale Eingangsimpedanz wird für MC mit 1.000 Ohm, für MM mit 47 kOhm angegeben. Entscheidend ist dabei nicht allein die Flexibilität, sondern die Art der Umsetzung: Boulder verzichtet im eigentlichen Signalweg auf zusätzliche Relais, Schalter oder ferngesteuerte Schaltungen. Die Anpassung erfolgt über die Personality Cards, wodurch der empfindliche Signalpfad möglichst puristisch gehalten werden soll.

Der Boulder 808 Phono Preamplifier bietet eine Verstärkung von 70 dB für MC-Systeme sowie 44 dB für MM-Systeme. Damit deckt er ein breites Spektrum hochwertiger Tonabnehmer ab, vom klassischen Moving Magnet System bis hin zu leisen Moving Coil Tonabnehmern.

Direkte Bedienung an der Front

Die Front des Boulder 808 Phono Preamplifier ist bewusst reduziert gehalten, bietet aber genau jene Funktionen, die im Alltag mit Schallplatten sinnvoll sind. Neben Standby und Mute stehen ein schaltbarer Low-cut-Filter sowie ein Mono-Modus zur Verfügung.

Der Low-cut-Filter soll tieffrequente Störungen reduzieren, wie sie etwa durch Plattenwellenschlag oder Laufwerks-Rumpeln entstehen können. Der Mono-Modus wiederum ist für Mono-Pressungen gedacht und kann dort eine stabilere Abbildung und geringeres Rauschen ermöglichen. Boulder setzt damit auf Funktionen, die nicht dem Datenblatt zuliebe integriert wurden, sondern tatsächlich aus der Praxis des Plattenhörens stammen.

Mechanische Präzision als Teil des Schaltungskonzepts

Das Gehäuse des Boulder 808 Phono Preamplifier wird aus massiven Aluminiumblöcken gefertigt. Das ist bei Boulder nicht bloß ein gestalterisches Statement, sondern Teil des technischen Konzepts. Gerade bei einer Phono-Vorstufe, die mit extrem kleinen Signalspannungen arbeitet, können mechanische Stabilität, Dämpfung und Abschirmung entscheidend sein.

Das massive, präzise gefräste Gehäuse soll Vibrationen reduzieren, strukturelle Resonanzen minimieren und die empfindliche analoge Schaltung vor äußeren Einflüssen schützen. Ergänzend dazu setzt Boulder auf interne Abschirmung und eine räumlich getrennte, geschirmte Stromversorgung. Die Leistungsaufnahme wird mit maximal 15 W angegeben.

Kompakte Architektur, eigene Fertigung

Boulder betont, dass sämtliche Platinen des 808 im eigenen Haus entwickelt und gefertigt werden. Die kompakte Hauptplatine nutzt SMD-Technik, wodurch Bauteile präzise platziert und Masseflächen sowie Signalwege optimiert werden können. Das Ziel ist ein möglichst kurzer, kontrollierter Signalfluss bei hoher Langzeitstabilität.

Diese Herangehensweise passt zur Rolle des 808 innerhalb der 800 Series. Das Gerät soll nicht als Lifestyle-Variante eines größeren Boulder-Produkts auftreten, sondern als vollwertige Phono-Vorstufe in einem wohnraumfreundlicheren Format. Der 808 ist damit für Anlagen gedacht, in denen analoge Wiedergabe auf hohem Niveau gefragt ist, ohne dass das Setup zwangsläufig die Dimensionen größerer Boulder-Systeme annehmen muss.

Alle Vorteile auf einen Blick

Vollwertige Phono-Vorstufe innerhalb der Boulder 800 Series

Geeignet für hochwertige MM- und MC-Tonabnehmer

Individuelle Anpassung über austauschbare Personality Cards

Vollständig symmetrischer Signalweg für maximale Störarmut

Mono-Modus für Mono-Pressungen direkt schaltbar

Low-cut-Filter gegen tieffrequente Störungen

Massives Aluminiumgehäuse mit hoher mechanischer Stabilität

Geschirmte Stromversorgung zum Schutz der empfindlichen Audioschaltungen

Kompaktes Format passend zu Boulder 812 DAC/Preamp und Boulder 861 Stereo Power Amplifier

Preis und Verfügbarkeit

Der Boulder 808 Phono Preamplifier wird erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Die Messe findet von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna statt. Boulder Amplifiers ist auf Level 3 in den Räumen 3.81 und 3.83 vertreten.

Laut Hersteller soll die weltweite Auslieferung unmittelbar nach der HIGH END Vienna 2026 beginnen. Einen konkreten Preis nennt Boulder Amplifiers derzeit noch nicht. Für Deutschland wird Boulder Amplifiers von der HiFi-ve GmbH betreut.

Wir meinen…

Mit dem Boulder 808 Phono Preamplifier wird die Boulder 800 Series erstmals auch im analogen Bereich vollständig. Besonders reizvoll ist dabei, dass Boulder Amplifiers nicht versucht, analoge Wärme plakativ zu inszenieren, sondern die Phono-Vorstufe ganz aus der eigenen Ingenieurtradition heraus entwickelt: symmetrisch, mechanisch massiv, klar strukturiert und konsequent auf Signalreinheit ausgelegt. Wer einen kompakten, aber kompromisslos gedachten Einstieg in die Phono-Welt von Boulder Amplifiers sucht, dürfte hier eine sehr ernstzunehmende neue Option finden.

Produkt Boulder 808 Phono Preamplifier Preis k. A.

Technische Daten

Produkt Boulder 808 Phono Preamplifier Charakterisierung Phono-Vorstufe der Boulder 800 Series für MM- und MC-Tonabnehmer Eingänge 1 Paar 3-pin XLR, symmetrisch, adaptierbar auf unsymmetrisch Ausgänge 1 Paar 3-pin XLR, symmetrisch, adaptierbar auf unsymmetrisch Tonabnehmer MM und MC Anpassung Resistive und kapazitive Last über austauschbare Personality Cards Eingangsimpedanz MC Maximal 1.000 Ohm Eingangsimpedanz MM 47 kOhm Werkseitige Last MC 100 Ohm Ausgangsimpedanz 100 Ohm symmetrisch Maximaler Ausgangspegel 16 V rms Verstärkung RIAA 70 dB für MC, 44 dB für MM Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz, RIAA +0,25 dB Klirrfaktor 0,01 % THD Rauschen MC 123 mV, 20 Hz bis 20 kHz Kanaltrennung -90 dB oder besser, 20 Hz bis 20 kHz Funktionen Standby, Mute, Low-cut-Filter, Mono-Modus Stromversorgung 90 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz Leistungsaufnahme Maximal 15 W Gehäuse Aus massiven Aluminiumblöcken gefertigt Gewicht 4,76 kg

Marke Boulder Amplifiers Hersteller Boulder Amplifiers Vertrieb Hifi-ve GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Boulder Amplifiers

Quelle Boulder Amplifiers