Boulder 808 Phono Preamplifier – Neue Phono-Vorstufe der Boulder 800 Series
Der neue Boulder 808 Phono Preamplifier feiert im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 seine Premiere und schließt eine bislang offene Lücke in der Boulder 800 Series. Die kompakte Phono-Vorstufe setzt auf einen vollständig symmetrischen Signalweg, individuell konfigurierbare Personality Cards für die Tonabnehmer-Anpassung sowie ein massiv aus Aluminium gefertigtes Gehäuse. Damit bringt Boulder Amplifiers zentrale Tugenden der größeren Phono-Lösungen in ein Format, das zum Boulder 812 DAC/Preamp und zum Boulder 861 Stereo Power Amplifier passt.
- Der Boulder 808 Phono Preamplifier ist eine neue Phono-Vorstufe der Boulder 800 Series und wird erstmals auf der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Die kompakte Lösung setzt auf einen vollständig symmetrischen Signalweg, XLR-Ein- und Ausgänge, 70 dB Verstärkung für MC- und 44 dB für MM-Tonabnehmer sowie individuell konfigurierbare Personality Cards zur Anpassung der Tonabnehmer-Last. Ein massiv gefertigtes Aluminiumgehäuse, Low-cut-Filter und Mono-Modus unterstreichen den konsequent audiophilen Anspruch.
Boulder Amplifiers wurde vor mehr als 40 Jahren nahe Boulder, Colorado gegründet und hat seine frühen Wurzeln im Broadcast- und Recording-Bereich. Dort waren vor allem neutrale, transparente und dauerhaft zuverlässige Audiokomponenten gefragt – Eigenschaften, die später auch den Wechsel des Unternehmens in den High-end Home Audio Markt prägten. Entwicklung, Fertigung und Montage erfolgen heute in einer eigenen Produktionsstätte, die unabhängige Eigentümerstruktur blieb seit der Gründung bestehen. Mit dem Boulder 808 Phono Preamplifier erweitert Boulder Amplifiers nun die Boulder 800 Series um eine dedizierte Phono-Vorstufe für MM- und MC-Tonabnehmer. Das neue Modell feiert im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 seine Premiere und setzt auf einen vollständig symmetrischen Signalweg, individuell konfigurierbare Personality Cards sowie ein massiv aus Aluminium gefertigtes Gehäuse.
Key Facts
- Kompakte Phono-Vorstufe der Boulder 800 Series
- Für MM- und MC-Tonabnehmer ausgelegt
- Vollständig symmetrischer Signalweg mit XLR-Ein- und Ausgängen
- Personality Cards zur individuellen Anpassung der Tonabnehmer-Last
- 70 dB Verstärkung für MC- und 44 dB für MM-Systeme
- Mono-Modus und Low-cut-Filter direkt an der Front schaltbar
- Massiv aus Aluminium gefertigtes Gehäuse
- Weltpremiere auf der HIGH END Vienna 2026
Phono-Erweiterung für die Boulder 800 Series
Mit dem Boulder 808 Phono Preamplifier ergänzt Boulder Amplifiers die Boulder 800 Series um jene Komponente, die in dieser Baureihe bislang fehlte: eine dedizierte Phono-Vorstufe. Das Gerät ist so konzipiert, dass es formal und funktional zu bestehenden Lösungen wie der Boulder 812 DAC/Preamp und der Boulder 861 Stereo Power Amplifier passt, aber auch direkt mit dem Boulder 866 Integrated Amplifier kombiniert werden kann.
Der neue Boulder 808 Phono Preamplifier ist damit nicht als abgespeckte Variante größerer Boulder-Lösungen zu verstehen. Vielmehr überträgt Boulder wesentliche Konstruktionsprinzipien der größeren Serien in ein kompakteres Format. Dazu zählen der symmetrische Aufbau, die mechanisch aufwändige Gehäusekonstruktion, kurze Signalwege und eine konsequente Trennung empfindlicher Audioschaltungen von möglichen Störquellen.
Im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 zeigt Boulder Amplifiers zudem auch den neuen Boulder 851 Mono Power Amplifier. Dieser wird bei sempre-audio.at in einer separaten Meldung behandelt.
Vollständig symmetrischer Signalweg
Eine zentrale Rolle spielt beim Boulder 808 Phono Preamplifier der vollständig symmetrische Signalweg. Boulder verweist darauf, dass ein Phono-Tonabnehmer im Kern eine symmetrische Signalquelle darstellt. Entsprechend wird dieses Prinzip beim 808 konsequent weitergeführt, um das extrem kleine Ausgangssignal eines Tonabnehmers möglichst rauscharm, stabil und verlustfrei zu verarbeiten.
Die Anschlüsse sind entsprechend als 3-pin XLR ausgeführt. Auf der Rückseite finden sich ein Paar symmetrische XLR-Eingänge sowie ein Paar symmetrische XLR-Ausgänge. Die Ausgangsimpedanz beträgt 100 Ohm, der maximale Ausgangspegel wird mit 16 V rms angegeben. Damit soll der 808 auch längere Kabelwege souverän treiben können, ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen.
Anpassung über Personality Cards
Besonders interessant ist die Anpassung an unterschiedliche Tonabnehmer. Der Boulder 808 Phono Preamplifier arbeitet mit so genannten Personality Cards, über die sich die resistive und kapazitive Last individuell konfigurieren lässt. Dieses Konzept kennt man in ähnlicher Form von größeren Boulder-Phono-Vorstufen wie der Boulder 1108 Phono Preamplifier und der Boulder 2108 Phono Preamplifier.
Ab Werk ist die Last laut Hersteller für MC-Tonabnehmer auf 100 Ohm und für MM-Tonabnehmer auf 47 kOhm gesetzt. Die maximale Eingangsimpedanz wird für MC mit 1.000 Ohm, für MM mit 47 kOhm angegeben. Entscheidend ist dabei nicht allein die Flexibilität, sondern die Art der Umsetzung: Boulder verzichtet im eigentlichen Signalweg auf zusätzliche Relais, Schalter oder ferngesteuerte Schaltungen. Die Anpassung erfolgt über die Personality Cards, wodurch der empfindliche Signalpfad möglichst puristisch gehalten werden soll.
Der Boulder 808 Phono Preamplifier bietet eine Verstärkung von 70 dB für MC-Systeme sowie 44 dB für MM-Systeme. Damit deckt er ein breites Spektrum hochwertiger Tonabnehmer ab, vom klassischen Moving Magnet System bis hin zu leisen Moving Coil Tonabnehmern.
Direkte Bedienung an der Front
Die Front des Boulder 808 Phono Preamplifier ist bewusst reduziert gehalten, bietet aber genau jene Funktionen, die im Alltag mit Schallplatten sinnvoll sind. Neben Standby und Mute stehen ein schaltbarer Low-cut-Filter sowie ein Mono-Modus zur Verfügung.
Der Low-cut-Filter soll tieffrequente Störungen reduzieren, wie sie etwa durch Plattenwellenschlag oder Laufwerks-Rumpeln entstehen können. Der Mono-Modus wiederum ist für Mono-Pressungen gedacht und kann dort eine stabilere Abbildung und geringeres Rauschen ermöglichen. Boulder setzt damit auf Funktionen, die nicht dem Datenblatt zuliebe integriert wurden, sondern tatsächlich aus der Praxis des Plattenhörens stammen.
Mechanische Präzision als Teil des Schaltungskonzepts
Das Gehäuse des Boulder 808 Phono Preamplifier wird aus massiven Aluminiumblöcken gefertigt. Das ist bei Boulder nicht bloß ein gestalterisches Statement, sondern Teil des technischen Konzepts. Gerade bei einer Phono-Vorstufe, die mit extrem kleinen Signalspannungen arbeitet, können mechanische Stabilität, Dämpfung und Abschirmung entscheidend sein.
Das massive, präzise gefräste Gehäuse soll Vibrationen reduzieren, strukturelle Resonanzen minimieren und die empfindliche analoge Schaltung vor äußeren Einflüssen schützen. Ergänzend dazu setzt Boulder auf interne Abschirmung und eine räumlich getrennte, geschirmte Stromversorgung. Die Leistungsaufnahme wird mit maximal 15 W angegeben.
Kompakte Architektur, eigene Fertigung
Boulder betont, dass sämtliche Platinen des 808 im eigenen Haus entwickelt und gefertigt werden. Die kompakte Hauptplatine nutzt SMD-Technik, wodurch Bauteile präzise platziert und Masseflächen sowie Signalwege optimiert werden können. Das Ziel ist ein möglichst kurzer, kontrollierter Signalfluss bei hoher Langzeitstabilität.
Diese Herangehensweise passt zur Rolle des 808 innerhalb der 800 Series. Das Gerät soll nicht als Lifestyle-Variante eines größeren Boulder-Produkts auftreten, sondern als vollwertige Phono-Vorstufe in einem wohnraumfreundlicheren Format. Der 808 ist damit für Anlagen gedacht, in denen analoge Wiedergabe auf hohem Niveau gefragt ist, ohne dass das Setup zwangsläufig die Dimensionen größerer Boulder-Systeme annehmen muss.
Alle Vorteile auf einen Blick
- Vollwertige Phono-Vorstufe innerhalb der Boulder 800 Series
- Geeignet für hochwertige MM- und MC-Tonabnehmer
- Individuelle Anpassung über austauschbare Personality Cards
- Vollständig symmetrischer Signalweg für maximale Störarmut
- Mono-Modus für Mono-Pressungen direkt schaltbar
- Low-cut-Filter gegen tieffrequente Störungen
- Massives Aluminiumgehäuse mit hoher mechanischer Stabilität
- Geschirmte Stromversorgung zum Schutz der empfindlichen Audioschaltungen
- Kompaktes Format passend zu Boulder 812 DAC/Preamp und Boulder 861 Stereo Power Amplifier
Preis und Verfügbarkeit
Der Boulder 808 Phono Preamplifier wird erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Die Messe findet von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna statt. Boulder Amplifiers ist auf Level 3 in den Räumen 3.81 und 3.83 vertreten.
Laut Hersteller soll die weltweite Auslieferung unmittelbar nach der HIGH END Vienna 2026 beginnen. Einen konkreten Preis nennt Boulder Amplifiers derzeit noch nicht. Für Deutschland wird Boulder Amplifiers von der HiFi-ve GmbH betreut.
Wir meinen…
Mit dem Boulder 808 Phono Preamplifier wird die Boulder 800 Series erstmals auch im analogen Bereich vollständig. Besonders reizvoll ist dabei, dass Boulder Amplifiers nicht versucht, analoge Wärme plakativ zu inszenieren, sondern die Phono-Vorstufe ganz aus der eigenen Ingenieurtradition heraus entwickelt: symmetrisch, mechanisch massiv, klar strukturiert und konsequent auf Signalreinheit ausgelegt. Wer einen kompakten, aber kompromisslos gedachten Einstieg in die Phono-Welt von Boulder Amplifiers sucht, dürfte hier eine sehr ernstzunehmende neue Option finden.
|Produkt
|Boulder 808 Phono Preamplifier
|Preis
|k. A.
Technische Daten
|Produkt
|Boulder 808 Phono Preamplifier
|Charakterisierung
|Phono-Vorstufe der Boulder 800 Series für MM- und MC-Tonabnehmer
|Eingänge
|1 Paar 3-pin XLR, symmetrisch, adaptierbar auf unsymmetrisch
|Ausgänge
|1 Paar 3-pin XLR, symmetrisch, adaptierbar auf unsymmetrisch
|Tonabnehmer
|MM und MC
|Anpassung
|Resistive und kapazitive Last über austauschbare Personality Cards
|Eingangsimpedanz MC
|Maximal 1.000 Ohm
|Eingangsimpedanz MM
|47 kOhm
|Werkseitige Last MC
|100 Ohm
|Ausgangsimpedanz
|100 Ohm symmetrisch
|Maximaler Ausgangspegel
|16 V rms
|Verstärkung RIAA
|70 dB für MC, 44 dB für MM
|Frequenzgang
|20 Hz bis 20 kHz, RIAA +0,25 dB
|Klirrfaktor
|0,01 % THD
|Rauschen
|MC 123 mV, 20 Hz bis 20 kHz
|Kanaltrennung
|-90 dB oder besser, 20 Hz bis 20 kHz
|Funktionen
|Standby, Mute, Low-cut-Filter, Mono-Modus
|Stromversorgung
|90 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
|Leistungsaufnahme
|Maximal 15 W
|Gehäuse
|Aus massiven Aluminiumblöcken gefertigt
|Gewicht
|4,76 kg
|Marke
|Boulder Amplifiers
|Hersteller
|Boulder Amplifiers
|Vertrieb
|Hifi-ve GmbH
|Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at