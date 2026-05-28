In aller Kürze HIGHRESAUDIO bietet mit HRA Streaming eine native Apple iOS App für iPhone und iPad an. Die App unterstützt UPnP/DLNA, Apple AirPlay 2 und Bluetooth, bietet Zugriff auf das Musikarchiv des Dienstes und bindet den HRA-VirtualVault für bereits gekaufte Downloads ein. Für Kunden mit aktivem HRA Streaming Abonnement ist HRA Streaming kostenlos verfügbar.

HIGHRESAUDIO zählt seit Jahren zu jenen Musikdiensten, die hochauflösende Wiedergabe nicht als bloßes Zusatzmerkmal, sondern als eigentlichen Kern ihres Angebots verstehen. Das Unternehmen versteht sich nicht nur bei Hi-res Audio Downloads sondern auch Hi-res Audio Streaming als Service-Anbieter ganz im Sinne der Qualität, nicht allein Quantität – siehe hierzu die Reportage „HIGHRESAUDIO – HRA Streaming für Musikgenuss in echter Studioqualität“. Nun erweitert das Berliner Unternehmen sein Ökosystem um einen wichtigen mobilen Baustein: Mit HRA Streaming steht erstmals eine native Apple iOS App für Apple iPhone und Apple iPad bereit. Für Bestandskunden ist das ein ebenso naheliegender wie bedeutender Schritt. Wer HIGHRESAUDIO bislang über Downloads, kompatible HiFi-Komponenten oder stationäre Streaming-Lösungen genutzt hat, erhält nun einen direkten mobilen Zugang zum Angebot. Für neue Abonnenten wiederum wird HRA Streaming dort verfügbar, wo Musik heute oft ausgewählt, organisiert und an Wiedergabesysteme weitergereicht wird: auf dem Smartphone und Tablet.

Key Facts

Native Apple iOS App HRA Streaming für Apple iPhone und Apple iPad

Kostenlos für Kunden mit aktivem HRA Streaming Abonnement

Streaming per UPnP/DLNA, Apple AirPlay 2 und Bluetooth

Zugriff auf das Musikarchiv von HIGHRESAUDIO

HRA-VirtualVault für bereits gekaufte Downloads

Redaktionell gepflegte Playlists und Empfehlungen

Digitale Booklets im PDF-Format

Persönliches Benutzerprofil mit optionalem Genre-Modus

Kein On-the-Fly-Downsampling laut Anbieter

Siebentägige kostenlose Testphase für HRA Streaming

HRA Streaming als mobiler Zugang zu HIGHRESAUDIO

HIGHRESAUDIO wurde im Jahr 2010 gegründet und positioniert sich seither als Musikdienst für Hörer, die bewusst auf Klangqualität achten. Das Unternehmen bietet hochauflösende Downloads zum Kauf sowie Streaming im Abonnement und verweist auf ein Angebot mit mehr als einer Million Tracks über unterschiedliche Genres hinweg. Ein zentrales Merkmal ist die Qualitätskontrolle der bereitgestellten Inhalte, wobei HIGHRESAUDIO besonders auf native 24 Bit Aufnahmen und möglichst hohe verfügbare Abtastraten verweist.

Mit der Apple iOS App HRA Streaming erweitert HIGHRESAUDIO dieses Konzept nun um jene mobile Komponente, die für ein zeitgemäßes Streaming-Angebot unverzichtbar ist. Apple iPhone und Apple iPad werden damit nicht nur zur Fernbedienung, sondern zum direkten Zugangspunkt für den Streaming-Dienst.

Die App soll Zugriff auf Neuerscheinungen, Backkatalog, redaktionelle Empfehlungen, Charts, Playlists, den Entdeckungsmodus sowie eigene Wiedergabelisten bieten. Auch digitale Booklets im PDF-Format lassen sich laut Anbieter über HRA Streaming lesen. Damit bleibt HIGHRESAUDIO näher an der klassischen Albumkultur als viele große Streaming-Plattformen, bei denen Musik häufig auf einzelne Titel und algorithmisch gereihte Empfehlungen reduziert wird.

Foto © HIGHRESAUIDO | HIGHRESAUDIO präsentiert HRA Streaming App für Apple iOS

UPnP/DLNA, Apple AirPlay 2 und Bluetooth

Besonders wichtig ist die Art, wie HRA Streaming in bestehende Wiedergabesysteme eingebunden wird. Über UPnP/DLNA kann Musik hochauflösend in 24 Bit an kompatible Netzwerkgeräte gestreamt werden. Das ist vor allem für hochwertige Netzwerk-Player, Streaming-Verstärker, All-in-One-Systeme und moderne HiFi-Komponenten relevant.

Apple AirPlay 2 ergänzt diese Option um eine besonders komfortable drahtlose Wiedergabe innerhalb kompatibler Apple AirPlay Setups. Damit lassen sich Inhalte einfach an entsprechende Lautsprecher, Streaming-Komponenten oder Multiroom-Systeme übertragen. Bluetooth wiederum sorgt für maximale Alltagstauglichkeit, etwa bei Kopfhörern, portablen Lautsprechern oder kompakten Desktop-Audio-Lösungen.

Damit deckt HRA Streaming drei zentrale Nutzungsszenarien ab: audiophil orientiertes Streaming per UPnP/DLNA, komfortable drahtlose Wiedergabe per Apple AirPlay 2 und unkomplizierte Nutzung per Bluetooth.

Die App als wesentlicher Schritt

Für HIGHRESAUDIO ist HRA Streaming ein zentraler Schritt, um den Dienst für bestehende Kunden wie auch für neue Nutzer komfortabler zugänglich zu machen.

„Endlich können unsere Bestandskunden und Neukunden über UPnP/DLNA hochauflösend in 24 Bit oder verlustfrei über Apple AirPlay 2 und Bluetooth auf jedes beliebige Endgerät die Musik im Abo streamen.“ Lothar Kerestedjian, Gründer und CEO von HIGHRESAUDIO

Dieses Zitat beschreibt den Kern der App sehr präzise. Es geht nicht allein darum, dass HIGHRESAUDIO nun auf Apple iPhone und Apple iPad verfügbar ist. Entscheidend ist vielmehr, dass HRA Streaming als flexible Brücke zu sehr unterschiedlichen Wiedergabesystemen dient.

Redaktionelle Pflege statt reiner Algorithmus

Ein wesentliches Merkmal von HIGHRESAUDIO bleibt der kuratierte Ansatz. Das Unternehmen verweist ausdrücklich auf redaktionell gepflegte Playlists, Empfehlungen durch Musikjournalisten und eine gezielte Aufbereitung des Angebots. Damit unterscheidet sich HIGHRESAUDIO von vielen großen Streaming-Diensten, bei denen algorithmische Empfehlungen die Nutzung dominieren.

HRA Streaming führt diesen Ansatz fort. Nutzer sollen nicht nur Musik suchen und abspielen, sondern über Neuerscheinungen, redaktionelle Empfehlungen, Charts, Playlists und einen Entdeckungsmodus gezielt durch das Angebot geführt werden. Der Dienst versteht sich damit nicht als neutrale Datenbank, sondern als redaktionell betreute Plattform für Musikliebhaber.

Ergänzt wird dies durch ein persönliches Benutzerprofil, das HIGHRESAUDIO als Genre-Modus beschreibt. Dabei können Nutzer Angaben zu bevorzugten Künstlern, Genres und Stimmungen machen. Der entsprechende Filter lässt sich laut Anbieter in der App aktivieren oder deaktivieren und in den Kontoeinstellungen anpassen.

HRA-VirtualVault für bestehende Download-Kunden

Ein besonders sinnvoller Aspekt von HRA Streaming ist die Integration des HRA-VirtualVault. Kunden, die bei HIGHRESAUDIO bereits Downloads gekauft haben, können über die App auf diese Inhalte zugreifen und sie vom HRA-VirtualVault streamen. Laut Anbieter ist dies auch ohne aktives Streaming-Abonnement möglich.

Damit bindet HIGHRESAUDIO seine Download-Historie elegant in die neue mobile Nutzung ein. Wer über Jahre Musik bei HIGHRESAUDIO erworben hat, erhält nun einen komfortablen Zugriff auf diese Sammlung, ohne Dateien manuell auf mobile Geräte übertragen zu müssen.

Gerade für Hörer, die Musik weiterhin besitzen möchten, aber im Alltag dennoch flexible Streaming-Nutzung erwarten, ist dies ein wichtiger Mehrwert. HIGHRESAUDIO verbindet hier Kaufmodell und Streaming auf eine Weise, die für anspruchsvolle Musikliebhaber durchaus Charme hat.

Keine Pegel-Normalisierung, kein adaptives Streaming

HIGHRESAUDIO betont zudem, dass Musik nicht manipuliert, re-codiert oder durch Filter angepasst werde, um Lautstärkepegel über Alben oder Playlists hinweg anzugleichen. Kunden sollen die volle Dynamik der jeweiligen Aufnahme erhalten.

Ebenso verweist das Unternehmen darauf, kein On-the-Fly-Downsampling und kein adaptives Streaming einzusetzen, um sich Verbindungen mit geringer Bandbreite anzupassen. Die weltweite Auslieferung der Streams erfolgt laut HIGHRESAUDIO über die Akamai-Cloud.

Das ist eine klare audiophile Positionierung. Während viele Streaming-Dienste aus Gründen der Stabilität und Datenoptimierung stark auf adaptive Verfahren setzen, hält HIGHRESAUDIO an einem qualitätsorientierten Ansatz fest. Das mag höhere Anforderungen an Netzwerk und Verbindung stellen, entspricht aber dem Selbstverständnis des Dienstes.

Alle Vorteile auf einen Blick

Native Apple iOS App HRA Streaming für Apple iPhone und Apple iPad

Einfacherer mobiler Zugriff auf HIGHRESAUDIO

UPnP/DLNA für hochauflösendes Streaming an kompatible HiFi-Komponenten

Apple AirPlay 2 für komfortable drahtlose Wiedergabe

Bluetooth für flexible Nutzung mit Kopfhörern, Lautsprechern und Desktop-Audio-Systemen

HRA-VirtualVault für bereits gekaufte HIGHRESAUDIO Downloads

Redaktionell gepflegte Empfehlungen und Playlists

Digitale Booklets im PDF-Format

Persönliches Benutzerprofil mit optionalem Genre-Modus

Klare Ausrichtung auf Dynamik, Auflösung und unverfälschte Wiedergabe

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Apple iOS App HRA Streaming steht ab 5. Juni 2026 für Apple iPhone und Apple iPad im Apple App Store zur Verfügung. Für Kunden mit aktivem HRA Streaming Abonnement ist die Nutzung der App kostenlos.

HIGHRESAUDIO bietet für HRA Streaming eine siebentägige kostenlose Testphase an. Das HRA Streaming Abonnement wird laut Anbieter zum Sonderpreis von € 79,- für sechs Monate oder € 149,- für zwölf Monate angeboten. Das Paket HRA Streaming plus Downloads ist für zwölf Monate zum Preis von € 199,- verfügbar. Bei dieser Variante erhalten Kunden laut HIGHRESAUDIO auf Downloads einen dauerhaften Rabatt von 30 Prozent.

Wir meinen…

Mit HRA Streaming setzt HIGHRESAUDIO einen wichtigen und sehr willkommenen Schritt. Der Dienst wird mobiler, komfortabler und alltagstauglicher, ohne seine klare Ausrichtung auf hochauflösende Musik und unverfälschte Wiedergabe aufzugeben.

Besonders überzeugend ist, dass HIGHRESAUDIO die App nicht als bloße Ergänzung präsentiert, sondern als sinnvolle Erweiterung des gesamten Angebots. UPnP/DLNA, Apple AirPlay 2 und Bluetooth sorgen für breite Anschlussfähigkeit, der HRA-VirtualVault bindet bestehende Download-Kunden ein, und die redaktionelle Pflege bleibt ein starkes Unterscheidungsmerkmal.

Für Musikliebhaber, die Qualität, Albumkultur und kuratierte Empfehlungen schätzen, ist HRA Streaming daher deutlich mehr als ein technisches Update. Die App macht HIGHRESAUDIO im Alltag greifbarer und dürfte den Dienst für viele Nutzer spürbar attraktiver machen.

Produkt HRA Streaming App for Apple iOS Preis HRA Streaming 7 Tage Testphase kostenlos

HRA Streaming 6 Monate € 79,-

HRA Streaming 12 Monate € 149,-

HRA Streaming plus Downloads 12 Monate € 199,-



Bei HRA Streaming plus Downloads erhalten Kunden laut HIGHRESAUDIO zusätzlich einen dauerhaften Rabatt von 30 Prozent auf Downloads.

Marke HIGHRESAUDIO Hersteller HIGHRESAUDIO UG Vertrieb HIGHRESAUDIO UG Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über HIGHRESAUDIO UG

Quelle HIGHRESAUDIO UG