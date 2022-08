IFA 2022 – Nubert electronic GmbH präsentiert breit aufgestelltes Soundbar-Sortiment

In aller Kürze Soundbar-Systeme sind es, die Nubert electronic GmbH allen voran in den Fokus der Präsentation auf der IFA 2022 rückt.

Für Nubert electronic GmbH gewann der Bereich Soundbar-Systeme über die letzten Jahre hinweg immer mehr an Bedeutung. Dies liegt natürlich allen voran darin begründet, dass dieses Marktsegment seit Jahr und Tag insgesamt ein enorm florierendes ist, da Konsumenten für besseren Fernsehton gerne zu diesen Lösungen greifen, hinzu kommt aber auch, dass man in Schwäbisch Gmünd eine ganz eigene, einzigartige Philosophie bei der Entwicklung derartiger Lösungen verfolgt, der sich als enorm erfolgreich erwiesen hat.

Es sind nicht wirklich Soundbar-Systeme…

Einmal mehr muss man also an dieser Stelle ausführen, dass die Lösungen aus dem Hause Nubert electronic GmbH zwar unter dem Begriff Soundbar gehandelt werden, streng genommen aber tatsächlich keine sind, sondern eher dem entsprechen, was man als Soundbase oder Soundplate bezeichnen würde.

Die Entwickler von Nubert electronic GmbH setzen also eher auf jene Tugenden, die seit jeher in der Konzeption hochwertiger Lautsprecher-Systeme gelten, Volumen, ein solides Gehäuse, hochwertige Chassis und natürlich kräftige Verstärker-Module sind der Weg zu besten Ergebnissen. Die Lösungen von Nubert electronic GmbH sind somit nicht so schlank wie manch andere Soundbar am Markt, können auch nicht einfach unterhalb des Fernsehers an die Wand montiert werden, sind aber dennoch so ausgelegt, dass man sie problemlos ins Wohnzimmer integrieren kann, etwa in oder auf einem eleganten AV-Möbel. Und sie liefern satten, druckvollen Klang.

Interessant ist auch, dass man bei Nubert electronic GmbH im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern in diesem Bereich tunlichst nicht von Surround Sound aus einer einzigen Quelle oder gar einer Lösung spricht, die ein komplettes Mehrkanal Home Cinema System ersetzen könne, sich vielmehr auf Stereo konzentriert, und zwar im Wesentlichen bis heute.

Soundbars anders denken…

Die allererste ausgewiesene Lösung für besseren TV-Sound wurde von Nubert electronic GmbH im Jahr 2014 auf den Markt gebracht, und zwar in Form der Nubert nuPro AS-250, die bereits als Soundplate ausgelegt war, auf der das TV-Gerät direkt platziert werden konnte.

Die Initiativzündung kam damals von Geschäftsleiter Roland Spiegler, dem natürlich der unbefriedigende Klang der meisten Soundbar-Systeme nicht verborgen blieb.

„Stereo-Soundbars auf HiFi-Niveau gab es nicht, alle hatten sich auf schmale Riegel mit Pseudo-Surround Sound spezialisiert. Die Überlegung: Mit einer kompakten Lösung den Fernsehton drastisch verbessern und auch die HiFi-Anlage ersetzen. Da wir gerade unsere nuPro A-100 vorgestellt hatten, war der Auftrag an unseren Entwicklungsleiter Markus Pedal schlicht: Auf Basis von zwei quergelegten A-100 eine richtig gut klingende Soundbar bauen! Natürlich war das alles ein wenig komplizierter, aber der Grundgedanke für unsere Stereo-Soundbars mit HiFi-Anspruch war gelegt.“ Roland Spiegler, Nubert electronic GmbH

Heute präsentiert sich das Produktsortiment von Nubert electronic GmbH im Bereich Soundbar-Systeme sehr breit aufgestellt, wobei vom Einsteiger-System bis hin zur High-end Lösung alles geboten wird, was man erwarten darf.

Foto © Nubert electronic GmbH | IFA 2022 – Nubert electronic GmbH präsentiert breit aufgestelltes Soundbar-Sortiment

Nubert nuBox AS-225 und Nubert nuBoxx AS-225 max

Den Einstieg bildet noch die Nubert nuBox AS-225, die allerdings bereits als Auslaufmodell ausgewiesen ist, sich aber dennoch großer Beliebtheit auf Grund ihres sehr guten Preis-Leistungsverältnis erfreut. Sie markiert aus Sicht von Nubert electronic GmbH mit einem Preis von € 398,- nach wie vor mit einer zeitgemäßen Ausstattung wie HDMI-Schnittstelle und Bluetooth inklusive Unterstützung von aptX aufwarten kann, selbst wenn sie bereits seit 2020 im Sortiment ist.

Foto © Nubert electronic GmbH | IFA 2022 – Nubert electronic GmbH präsentiert breit aufgestelltes Soundbar-Sortiment

Eine Stufe darüber ist die Nubert nuBoxx AS-225 max angesiedelt, die noch mehr Klangoptionen sowie einen integrierten Dolby Digital Decoder aufweist und zum Preis von € 398,- angeboten wird.

„Für viele unserer Kunden ist die nuBox AS-225 oder deren Nachfolger der erste Kontakt zu unserer Marke und man kann die Begeisterung förmlich greifen, wenn man die Bewertungen der Kunden zu diesen Soundbars liest. Typisch Nubert: Viel Klang zum günstigen Preis.“ Sebastian Hennig, Leiter im Bereich eCommerce Nubert electronic GmbH

Foto © Nubert electronic GmbH | IFA 2022 – Nubert electronic GmbH präsentiert breit aufgestelltes Soundbar-Sortiment

Nubert nuBoxx AS-425 max

Die Nubert nuBoxx AS-425 max kam Ende letzten Jahres auf den Markt und erwies sich von Anbeginn an als großer Erfolg für Nubert electronic GmbH. Kein Wunder, bietet sie doch Ausstattungsmerkmale wie einen Decoder für Dolby Digital und DTS, weist neben HDMI auch Bluetooth inklusive aptX HD Unterstützung auf, und präsentiert sich für einen Preis von € 698,- als erstaunlich leistungsstark.

Zunächst „nur“ in den neuen Design-Varianten Weiss in Kombination mit Eisgrau sowie Schwarz in Verbindung mit Graphit erhältlich, steht die Nubert nuBoxx AS-425 max seit Kurzem auch in den klassischen Ausführungen Schwarz und Weiss zur Verfügung.

„Wir wollten mit der AS-425 max bewusst neue Wege gehen und einmal andere Farbkombinationen anbieten. Das ist von Erfolg gekrönt und gerade junge Kunden finden Graphit und Eisgrau einfach gut. Aber wer uns kennt, weiß: Wir hören auch Kunden mit anderen Wünschen zu und deshalb haben wir nun Unifarben ergänzt.“ Martin Bühler, Vertriebsleiter bei Nubert electronic GmbH

Foto © Nubert electronic GmbH | IFA 2022 – Nubert electronic GmbH präsentiert breit aufgestelltes Soundbar-Sortiment

Nubert nuPro AS-3500

Die Nubert nuPro AS-3500 nimmt mit einem Preis von € 995,- eine ganz wesentliche Rolle im Angebot von Nubert electronic GmbH ein. Mit dieser Lösung steht ein Soundboard bereit, das man als typisch für das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd bezeichnen kann. Letztlich hat man es hierbei mit einer Lösung zu tun, die die Ausstattung und Leistungsdaten kaum Wünsche offen lässt, dennoch zu einem moderaten Preis angeboten wird.

„Die nuPro AS-3500 steht ganz in der schwäbischen Tradition unserer Firma: Top-Technik bezahlbar und dazu noch günstig im Unterhalt durch geringen Stromverbrauch.“ Holger Nubert, Verantwortlicher Retail-Segment Nubert electronic GmbH

Foto © Nubert electronic GmbH | IFA 2022 – Nubert electronic GmbH präsentiert breit aufgestelltes Soundbar-Sortiment

Nubert nuPro XS-8500 RC

Eine ganz besondere Stellung nimmt die Nubert nuPro XS-8500 RC ein, denn damit steht seit Kurzem das neue Flaggschiff aus dem Hause Nubert electronic GmbH bereit, das mit nichts vergleichbar ist, was das Unternehmen bislang in diesem Marktsegment auf den Markt brachte, aber auch mit nichts, was der Mitbewerb bislang bereit hält.

Nicht umsonst spricht man hier von einer High-end Lösung, und auch erstmals von einem Produkt, das tatsächlich das Zeug dazu hat, ein herkömmliches HiFi- ja gar Mehrkanal AV-System basierend auf einem AV-Receiver und entsprechenden passiven Lautsprecher-Systemen komplett zu ersetzten.

Die Soundbar sei für Musikwiedergabe optimiert und auch an die Film- und Serienfans habe man bei der Entwicklung natürlich gedacht und setzt hier auf die Unterstützung von Dolby Digital Surround bis hin zu Dolby Atmos.



Davon verarbeitet die Nubert nuPro XS-8500 RC bis zu 3.1 nativ, wobei der Center-Kanal vom linken und rechten Kanal emuliert, und der LFE-Kanal über die beiden nach unten wirkenden Tieftöner abgebildet wird.

So richtig zur Sache geht es, wenn man die Nubert nuPro XS-8500 RC erweitert, und zwar mit bis zu acht weiteren Kanälen, und das komplett kabellos. Dafür ist diese Soundbar die erste ihrer Art, die nicht nur Nubert X-Connect für die Signalübertragung mittels Funk etwa zum Subwoofer oder aktiven Stereo-Speakern, sondern auf das neue Nubert X-Connect Surround setzt, mit dem ein komplettes Multichannel-System gänzlich ohne Kabel realisiert werden kann. Dafür stehen die neuen Nubert nuPro XS Modelle bereit.

Nubert electronic GmbH ist überzeugt, damit die Erfüllung eines Traumes für alle, die einen einfachen Anschluss mit vollem Dolby Atmos Klang möchten, wahr werden zu lassen.

„Die nuPro XS-8500 RC ist mehr als nur die Evolution unserer Stereolösungen, sondern ist drei Schritte weitergedacht: Wir setzen nicht nur auf 5.1 Unterstützung, sondern sparen direkt noch die Kabel und integrieren wireless bis zur 7.1.4 Wiedergabe.“ Markus Pedal, Entwicklungsleiter Nubert electronic GmbH

Speziell diese Soundbar wird wohl in Berlin zur IFA 2022 für viele Besucher im Fokus stehen, auch in Verbindung mit den von Nubert electronic GmbH ja bereits in Aussicht gestellten aktiven Deckenlautsprecher-Systemen.

Wann und wo – Die Fakten…

Die IFA 2022 öffnet am 2. September 2022 ihre Pforten, Besucher haben dann bis 6. September 2022 ausreichend Zeit, sich über alle Neuerungen ausführlich zu informieren. Nubert electronic GmbH ist in Halle 1.2 an Stand 235 zu finden.

Wir meinen…

Dass Nubert electronic GmbH bei Soundbar-Systemen einen gänzlich eigenen, sehr erfolgreichen Weg verfolgt, davon können sich Besucher auf der IFA 2022 in Berlin Anfang September überzeugen. Die Lösungen in den unterschiedlichsten Preisklassen werden hier im Fokus stehen, allen voran natürlich die neue High-end Soundbar Nubert nuPro XS-8500 RC, die nicht nur ein HiFi-System, sondern erstmals ein komplettes AV-System ersetzen kann und dabei selbst die Realisierung von Dolby Atmos gänzlich ohne Kabel ermöglicht.

