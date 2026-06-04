In aller Kürze Der iFi GO link 2 Max ist ein kompakter USB-C Dongle-DAC mit Dual ESS Sabre DAC, S-Balanced 3,5 mm Ausgang und bis zu 241 mW Ausgangsleistung. Er unterstützt Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie natives DSD256 und wird zur HIGH END Vienna 2026 präsentiert.

Mit dem iFi GO link 2 Max stellt iFi Audio im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 einen neuen kompakten, zudem sehr günstigen USB-C Dongle-DAC vor, der Kopfhörer direkt an Smartphone, Notebook oder PC deutlich hochwertiger ansteuern soll. Das Modell versteht sich als Nachfolger der bisherigen iFi GO link Lösungen und soll vor allem dort ansetzen, wo portable Kopfhörer-Wiedergabe heute oft limitiert ist: bei Ausgangsleistung, Kanaltrennung, Jitter-Verhalten und sauberer Lautstärkeregelung. Dafür kombiniert iFi Audio zwei ESS Sabre DACs mit einer S-Balanced Ausgangsschaltung, iFi GMT Clocking und einer hardware-basierten Pegelregelung. Zugleich bleibt das Konzept bewusst einfach: USB-C einstecken, Kopfhörer anschließen, Musik abspielen.

Key Facts

Kompakter USB-C Dongle-DAC für Smartphone, Notebook und PC

Dual-DAC-Architektur mit zwei ESS Sabre DACs

Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie natives DSD256

Bis zu 241 mW Ausgangsleistung für mobile Kopfhörer

4,4 mm Pentaconn als symmetrischer Ausgang, S-Balanced 3,5 mm Kopfhörerausgang für geringeres Übersprechen

iFi Nexis App mit digitalen Filtern und Firmware-Updates für Google Android

Preis laut Hersteller: € 85,-

Kleiner DAC, größerer Anspruch

Der iFi GO link 2 Max bleibt dem Grundgedanken eines besonders kompakten USB-C Dongle-DACs treu. Er soll dort eingesetzt werden, wo moderne Smartphones und Notebooks zwar digitale Musikquellen sind, aber keine entsprechend hochwertige analoge Kopfhörerstufe mehr bieten. Statt eines simplen USB-Adapters erhält der Anwender damit einen eigenständigen D/A-Wandler samt Kopfhörerverstärker, der ohne separates Netzteil direkt am Zuspieler betrieben wird.

iFi Audio gibt für den iFi GO link 2 Max eine Ausgangsleistung von bis zu 241 mW an. Das ist für diese Geräteklasse beachtlich und soll dem kleinen DAC genügend Reserven für eine breite Auswahl portabler Kopfhörer und In-ear Lösungen geben. Damit richtet sich der iFi GO link 2 Max nicht nur an Hörer, die unterwegs eine bessere Klangqualität suchen, sondern auch an Anwender, die am Notebook oder Desktop-Rechner eine sehr kompakte Kopfhörer-Lösung wünschen.

Foto © iFi Audio | iFi GO link 2 Max Foto © iFi Audio | iFi GO link 2 Max Foto © iFi Audio | iFi GO link 2 Max Foto © iFi Audio | iFi GO link 2 Max

Zwei ESS Sabre DACs für getrennte Kanäle

Im Inneren setzt iFi Audio auf eine Dual-DAC-Architektur mit zwei ESS Sabre DAC-Chips. Dabei wird jedem Audiokanal ein eigener DAC zugeordnet, was laut Hersteller eine bessere Detailzeichnung, klarere Kanaltrennung und präzisere räumliche Abbildung ermöglichen soll. Der iFi GO link 2 Max unterstützt Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie natives DSD256.

Zusätzlich verweist iFi Audio auf Technologien wie Quad DAC+ und Time Domain Jitter Eliminator innerhalb der DAC-Plattform. In Kombination mit der iFi GMT Clock-Schaltung und einem speziellen Quarzoszillator soll dies besonders niedrige Verzerrungen, gute Klarheit und stabiles Timing gewährleisten. Solche Details zeigen, dass iFi Audio den iFi GO link 2 Max nicht als reine Zubehörlösung versteht, sondern als ernst zu nehmenden Miniatur-DAC für anspruchsvollere Kopfhörer-Nutzung.

Dynamic Range Enhancement und THD-Kompensation

Eine der zentralen Neuerungen ist das sogenannte Dynamic Range Enhancement, kurz DRE. Es soll laut iFi Audio bis zu 6 dB zusätzlichen Abstand zwischen leisen und lauten Passagen ermöglichen. In der Praxis zielt dies auf mehr Kontrast, mehr Feindynamik und eine lebendigere Darstellung bei Musik mit großen Pegelunterschieden.

Auch bei den Verzerrungen will iFi Audio angesetzt haben. Eine THD-Kompensation soll Verzerrungen gegenüber dem ursprünglichen iFi GO link Max um mehr als 50 Prozent reduzieren. Solche Angaben sind naturgemäß Herstellerwerte, zeigen aber klar, worauf der Fokus gelegt wurde: mehr Kontrolle, weniger Artefakte und eine sauberere Wiedergabe aus einem sehr kleinen Formfaktor.

S-Balanced Ausgang über 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke

Der Kopfhörerausgang des iFi GO link 2 Max ist als 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke ausgeführt, nutzt aber iFis S-Balanced Technologie. Diese Schaltung überträgt Prinzipien symmetrischer Signalführung auf einen klassischen Single-ended Ausgang und soll das Übersprechen zwischen den Kanälen laut Hersteller halbieren. Der Vorteil liegt auf der Hand: Anwender müssen keine speziellen symmetrischen Kopfhörerkabel verwenden, sollen aber dennoch von einer saubereren Kanaltrennung profitieren.

Gerade bei mobilen Kopfhörern und In-ear Lösungen bleibt die 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke nach wie vor ein sehr praxisnaher Standard. iFi Audio verbindet hier also Alltagstauglichkeit mit einer Schaltung, die technisch über das hinausgehen soll, was viele einfache Dongle-DACs bieten.

iFi Nexis App mit Einschränkung

Der iFi GO link 2 Max ist mit der iFi Nexis App kompatibel. Darüber sollen Firmware-Updates drahtlos möglich sein, ohne dass Dateien manuell heruntergeladen oder ein Desktop-Rechner verwendet werden muss. Zudem bietet die App zwei digitale Filter, namentlich Hybrid und Linear, mit denen sich der Klangcharakter in einem gewissen Rahmen anpassen lässt.

Wichtig ist allerdings die Einschränkung: iFi Audio weist darauf hin, dass derzeit Funktionen der iFi Nexis Funktionen wie Firmware-Updates, Filterwahl und Lautstärkebegrenzung, exklusiv für Google Android bereit stehen. Wer den iFi GO link 2 Max an Apple iOS Geräten nutzt, erhält damit den eigentlichen USB-C DAC samt Kopfhörerverstärker, aber nicht den vollen Funktionsumfang der App.

Saubere Pegelregelung statt Software-Verlust

Ein Detail, das im Alltag durchaus relevant sein kann, ist die hardware-basierte Lautstärkeregelung. iFi Audio hebt hervor, dass der iFi GO link 2 Max die Lautstärke nicht rein über eine Reduktion der digitalen Daten regelt. Eine reine Software-Regelung kann bei starker Absenkung theoretisch Auflösung kosten, weil weniger digitale Information an den DAC weitergereicht wird.

Die hardware-basierte Lösung des iFi GO link 2 Max soll diesen Effekt vermeiden und eine präzisere Pegelanpassung erlauben. Ergänzt wird dies durch ein versilbertes Kupferkabel mit einzeln isolierten Leitern in Twisted-Pair-Ausführung, das Induktivität und Kapazität reduzieren sowie Störeinflüsse minimieren soll.

Alle Vorteile auf einen Blick

Mehr Ausgangsleistung für mobile Kopfhörer und In-ear Lösungen

Dual-DAC-Architektur für bessere Kanaltrennung und präzisere Abbildung

Hi-res Audio Wiedergabe bis 32 Bit und 384 kHz sowie natives DSD256

S-Balanced Ausgang über klassische 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke

Hardware-basierte Lautstärkeregelung ohne rein digitale Pegelabsenkung

iFi Nexis App mit digitalen Filtern und drahtlosen Firmware-Updates für Google Android

Sehr kompakter Formfaktor für Smartphone, Notebook und Desktop-Nutzung

Preis und Verfügbarkeit

Der iFi GO link 2 Max soll über die Webseite von iFi Audio sowie über autorisierte Fachhändler erhältlich sein. Als Preis nennt der Hersteller € 85,-. Damit positioniert iFi Audio den neuen USB-C Dongle-DAC in einem Bereich, der klar auf unkomplizierte, aber technisch ambitionierte Aufwertung mobiler Kopfhörer-Wiedergabe abzielt.

Wir meinen…

Mit dem iFi GO link 2 Max bringt iFi Audio einen kleinen USB-C DAC, bei dem der Hersteller nicht mit den typischen Hi-res Audio Eckdaten argumentiert, sondern mit einigen für die Praxis wichtigen Details. Dual-DAC-Architektur, S-Balanced Ausgang, hardware-basierte Lautstärkeregelung und iFi Nexis App machen aus dem kompakten Adapter eine recht erwachsene Kopfhörer-Lösung. Die Beschränkung der App-Funktionen auf Google Android sollte man kennen, am grundsätzlichen Reiz des Konzepts ändert sie aber wenig.

Produkt iFi GO link 2 Max Preis € 85,-

Technische Daten

Produkt iFi GO link 2 Max Charakterisierung Kompakter USB-C Dongle-DAC mit integriertem Kopfhörerverstärker Gerätekategorie Mobiler USB-DAC und Kopfhörerverstärker Anschluss zum Zuspieler USB-C DAC-Plattform ESS Sabre DACs DAC-Architektur Dual-DAC-Aufbau mit je einem DAC pro Kanal Unterstützte Linear PCM Auflösung Bis 32 Bit und 384 kHz DSD-Unterstützung Natives DSD256 Ausgangsleistung Bis zu 241 mW Kopfhörerausgang 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke und 4,4 mm Pentaconn Ausgangstechnologie iFi S-Balanced Single-ended Ausgang Dynamik-Funktion Dynamic Range Enhancement mit laut Hersteller bis zu 6 dB zusätzlichem Dynamikumfang Verzerrungsreduktion THD-Kompensation, laut Hersteller über 50 Prozent weniger Verzerrungen gegenüber dem ursprünglichen iFi GO link Max Clocking iFi GMT Clock-Schaltung mit speziellem Quarzoszillator Jitter-Technologie Time Domain Jitter Eliminator Kabel Versilbertes Kupferkabel mit einzeln isolierten Leitern in Twisted-Pair-Ausführung Lautstärkeregelung Hardware-basierte Pegelregelung App-Anbindung iFi Nexis App Digitale Filter Hybrid und Linear App-Funktionen Firmware-Updates, Filterwahl und Lautstärkebegrenzung laut Hersteller aktuell exklusiv für Google Android

Marke iFi Audio Hersteller Abbingdon Music Research Vertrieb WOD Audio Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren

Über iFi Audio

Quelle iFi Audio