In aller Kürze iFi Audio präsentiert mit dem iFi iDSD GR 2 einen neuen portablen DAC/Amp mit Texas Instruments PCM1795 Burr-Brown DAC, Bluetooth mit unter anderem aptX Lossless und LDAC, JVC K2HD Technology, Touchscreen und bis zu 1.513 mW RMS Ausgangsleistung.

iFi Audio nutzte die HIGH END Vienna 2026 unter anderem dazu, um mit dem iFi iDSD GR 2 eine der spannendsten Neuheiten im Bereich Portable Audio zu zeigen. Der neue DAC/Kopfhörer-Verstärker folgt auf den viel beachteten iFi xDSD Gryphon, soll aber nicht bloß eine Modellpflege darstellen, sondern technisch in wesentlichen Punkten neu aufgesetzt sein. Im Zentrum stehen ein neuer Burr-Brown PCM1795 Current-output DAC, eine durchgehend symmetrisch ausgelegte Verstärkersektion, moderne Bluetooth-Funktionalität bis hin zu aptX Lossless und ein deutlich überarbeitetes Bedienkonzept. Damit positioniert iFi Audio den iFi iDSD GR 2 als mobile, aber keineswegs einfache Lösung für Kopfhörer, In-ear Monitore, aktive Systeme und kompakte Desktop-Setups. Der iFi iDSD GR 2 steht nunmehr im Fachhandel zur Verfügung.

Key Facts

Neuer portabler DAC/Amp als Nachfolger des iFi xDSD Gryphon

Burr-Brown PCM1795 Current-output DAC mit nativer 32 Bit Architektur

Linear PCM bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

Bluetooth 5.4 mit aptX Lossless, LDAC, LHDC/HWA, aptX Adaptive, AAC und SBC

Bis zu 1.513 mW RMS Ausgangsleistung am symmetrischen 4,4 mm Pentaconn Ausgang

OLED-Farbdisplay mit kapazitivem Touchscreen

K2HD Technologie von JVCKENWOOD sowie zusätzlicher K2 Modus

Hybrid Power Mode für kombinierte externe Stromversorgung und Akkubetrieb

Preis: € 549,-

Vom xDSD Gryphon zum iDSD GR 2

Der iFi xDSD Gryphon galt als eine jener portablen Lösungen, die bewusst mehr sein wollten als ein klassischer USB-DAC für unterwegs. Genau an diesem Punkt setzt der iFi iDSD GR 2 an, allerdings mit einer wesentlich weiter gefassten technischen Grundlage. iFi Audio spricht von einer von Grund auf neu entwickelten Architektur, bei der DAC, analoge Ausgangsstufe, Kopfhörer-Verstärkung, Bedienung und drahtlose Signalverarbeitung gleichermaßen überarbeitet wurden.

Interessant ist dabei vor allem die Rolle, die der iFi iDSD GR 2 im Sortiment einnimmt. Er ist kein reiner Dongle-DAC, aber auch kein schwer transportabler Desktop-Kopfhörer-Verstärker. Vielmehr zielt er auf jene Anwender, die unterwegs, im Büro oder am kompakten Hörplatz eine vollwertige DAC/Amp-Lösung nutzen wollen, ohne bei Anschlussvielfalt, Ausgangsleistung oder Kopfhörer-Kompatibilität allzu große Kompromisse einzugehen.

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Texas Instruments PCM1795 Burr-Brown DAC als neue Wandlerbasis

Ein zentraler technischer Schritt ist der Wechsel auf den Texas Instruments PCM1795 Burr-Brown DAC. Laut iFi Audio kommt dieser DAC-Chipsatz erstmals in einem DAC des Unternehmens zum Einsatz. Es handelt sich um einen Current-output DAC, der den Entwicklern mehr Spielraum bei der Auslegung der nachfolgenden analogen Ausgangsstufe geben soll. Genau das ist bei einem kompakten Gerät dieser Klasse entscheidend, denn nicht allein der Wandlerchip, sondern dessen analoge Einbindung bestimmt maßgeblich, wie stabil, rauscharm und dynamisch ein solcher DAC/Amp am Ende arbeitet.

Der iFi iDSD GR 2 unterstützt Linear PCM bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512. Damit ist er auf der digitalen Seite klar im Hi-res Audio Bereich positioniert, ohne sich allein über Maximaldaten zu definieren. Wesentlicher erscheint die Kombination aus Burr-Brown Wandler, neuem analogen Ausgangsdesign und der von iFi Audio typischen Abstimmung, die nicht auf klinische Schärfe, sondern auf eine möglichst organische, langzeittaugliche Wiedergabe ausgelegt sein soll.

Durchgehend symmetrische Verstärkersektion

Auch die Verstärkerstufe wurde neu konzipiert. iFi Audio setzt beim iFi iDSD GR 2 auf Class A Operationsverstärker und eine nach Herstellerangaben vollständig symmetrische Signalführung. Das soll Verzerrungen reduzieren und zugleich eine stabilere Performance über längere Betriebszeiten hinweg ermöglichen. Gerade bei portablen DAC/Amps ist das keine Nebensache, denn sie müssen sehr unterschiedliche Lasten bedienen können: empfindliche In-ear Monitore, kompakte mobile Kopfhörer, aber auch anspruchsvollere Over-ear Modelle.

Die maximale Ausgangsleistung gibt iFi Audio mit 1.513 mW RMS an 32 Ohm über den symmetrischen 4,4 mm Pentaconn Ausgang an. Über den 3,5 mm S-Balanced Ausgang stehen bis zu 567 mW an 32 Ohm zur Verfügung. Damit übertrifft der iFi iDSD GR 2 seinen Vorgänger laut Hersteller um rund 50 Prozent bei der Kopfhörerleistung. Für die Praxis bedeutet das mehr Reserven bei dynamischen Peaks, bessere Kontrolle bei niederohmigen Kopfhörern und mehr Spielraum bei Modellen, die an kleinen Mobilgeräten sonst oft zu zahm oder zu komprimiert wirken.

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iEMatch für empfindliche In-ear Monitore

Hohe Leistung allein wäre bei einem portablen DAC/Amp nur die halbe Geschichte. Viele Anwender nutzen solche Geräte schließlich nicht nur mit großen Kopfhörern, sondern auch mit hochempfindlichen In-ear Monitoren. Hier setzt iFi Audio erneut auf iEMatch, diesmal laut Hersteller mit überarbeiteter Schaltung und niederohmigen MOSFETs. Ziel ist es, Rauschen zu reduzieren, den nutzbaren Regelbereich der Lautstärke zu vergrößern und auch sehr empfindliche In-ears sauber kontrollierbar zu machen.

Das macht den iFi iDSD GR 2 besonders flexibel. Er soll nicht nur Leistung für anspruchsvollere Kopfhörer bereitstellen, sondern zugleich im niedrigen Leistungsbereich ausreichend feinfühlig agieren. Genau diese Spannweite entscheidet in der Praxis darüber, ob ein portabler DAC/Amp wirklich universell einsetzbar ist oder nur mit bestimmten Kopfhörern überzeugt.

Bluetooth 5.4 mit aptX Lossless und LDAC

Drahtlose Wiedergabe spielt beim iFi iDSD GR 2 eine deutlich wichtigere Rolle als bei vielen klassischen Kopfhörer-Verstärkern. iFi Audio integriert Bluetooth 5.4 und unterstützt neben SBC und AAC auch aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC sowie LHDC/HWA. Damit ist der iFi iDSD GR 2 breit aufgestellt, ganz gleich ob die Quelle ein Smartphone, Tablet, Notebook oder ein spezialisierter mobiler Player ist.

Besonders relevant ist aptX Lossless, das unter passenden Bedingungen CD-Qualität mit 16 Bit und 44,1 kHz ermöglichen soll. Für höhere Bitraten steht zudem LDAC mit bis zu 990 kBit/s zur Verfügung. Damit bleibt Bluetooth zwar abhängig von Quelle, Codec, Umgebung und Verbindungsgüte, doch die Ausstattung des iFi iDSD GR 2 zeigt klar, dass iFi Audio drahtlose Wiedergabe hier nicht als Komfort-Zusatz, sondern als ernstzunehmenden Signalweg versteht.

USB-C, S/PDIF und analoge Einbindung

Neben Bluetooth steht USB-C als zentraler digitaler Eingang bereit. Darüber hinaus nennt iFi Audio S/PDIF koaxial und S/PDIF optisch, wodurch sich der iFi iDSD GR 2 nicht nur mit mobilen Zuspielern, sondern auch mit klassischen digitalen Quellen verbinden lässt. Für die analoge Seite stehen ein symmetrischer 4,4 mm Pentaconn Anschluss sowie eine 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke zur Verfügung.

Damit lässt sich der iFi iDSD GR 2 nicht nur als Kopfhörer-Verstärker, sondern auch als kompakter Vorverstärker oder DAC in einer kleinen HiFi-Kette nutzen. Gerade diese Doppelrolle macht das Gerät interessant: unterwegs direkt am Kopfhörer, am Schreibtisch vor Aktiv-Lautsprechern oder stationär als Schnittstelle zwischen digitalen Quellen und einer analogen Anlage.

Touchscreen, iFi Nexis und OTA Updates

Eine sichtbare Neuerung gegenüber dem Vorgänger ist das Bedienkonzept. Der iFi iDSD GR 2 verfügt über ein OLED-Farbdisplay mit kapazitivem Touchscreen. Laut Hersteller sollen dadurch zentrale Funktionen ohne tiefes Menüsystem erreichbar sein. Für ein kompaktes Gerät mit vielen Betriebsarten, Eingängen, Klangoptionen und Ausgangskonfigurationen ist das mehr als Kosmetik, denn gute Bedienung entscheidet im Alltag oft darüber, ob eine vielseitige Lösung tatsächlich gerne genutzt wird.

Zusätzlich ist der iFi iDSD GR 2 mit iFi Nexis kompatibel. Über die App lassen sich weiterführende Einstellungen vornehmen, außerdem sind Over-the-air Updates vorgesehen. iFi Audio weist darauf hin, dass USB-basierte iFi Nexis Funktionen zusätzliche Features darstellen, die exklusiv Google Android Geräten vorbehalten sind. Damit bleibt der iFi iDSD GR 2 zumindest auf Software-Seite entwicklungsfähig und kann nach dem Kauf weiter verfeinert werden.

K2HD und K2 Modus für digitale Aufnahmen

Mit JVC K2HD integriert iFi Audio eine Technologie von JVCKENWOOD, die digitale Aufnahmen klanglich aufbereiten soll. Ziel ist es laut Hersteller, harmonische Details, Tiefe und tonale Nuancen stärker herauszuarbeiten, die im Zuge der Digitalisierung verloren gegangen sein können. Das ist natürlich ein Eingriff in das Signal und damit Geschmackssache, passt aber zur Philosophie von iFi Audio, technische Präzision nicht als rein messtechnische Trockenübung zu verstehen.

Für Anwender, die eine weniger stark eingreifende Variante bevorzugen, steht zusätzlich ein K2 Modus basierend auf JVC K2 Technology bereit. Dieser soll eine ähnliche klangliche Verfeinerung bieten, jedoch ohne Upsampling arbeiten. Damit bleibt die Funktion optional und eröffnet Spielraum zwischen möglichst unveränderter Wiedergabe und bewusstem klanglichem Feintuning.

Hybrid Power Mode für längere Sessions

Ein weiteres Detail betrifft die Stromversorgung. Der iFi iDSD GR 2 arbeitet mit einem Lithium-Polymer Akku mit 4.900 mAh, die Laufzeit gibt iFi Audio mit rund sieben Stunden an. Neu ist ein Hybrid Power Mode, der externe Stromversorgung und Akkubetrieb intelligent kombinieren soll. Wird das Gerät an eine externe Stromquelle angeschlossen, soll zunächst diese genutzt werden; bei zusätzlichem Leistungsbedarf kann der Akku unterstützend einspringen.

Das ist vor allem für längere Hörsessions am Schreibtisch relevant. Der iFi iDSD GR 2 kann laut Hersteller länger angeschlossen bleiben, ohne den Akku permanent unnötig zu belasten. Für ein Gerät, das mobil gedacht ist, aber oft auch stationär eingesetzt werden dürfte, ist das ein praxisnahes Detail.

Alle Vorteile auf einen Blick

Mehr Leistungsreserven für anspruchsvollere Kopfhörer als beim Vorgänger

Feine Anpassung für empfindliche In-ear Monitore durch iEMatch

Moderne drahtlose Wiedergabe mit Bluetooth 5.4 und aptX Lossless

Hohe Codec-Breite inklusive LDAC und LHDC/HWA

Direkte Bedienung über OLED-Farbdisplay und Touchscreen

Flexible Nutzung als DAC, Kopfhörer-Verstärker oder kompakter Vorverstärker

Hi-res Audio Wiedergabe über USB-C bis 32 Bit und 768 kHz

Stationärer Einsatz dank Hybrid Power Mode praxistauglicher gelöst

K2HD und K2 Modus als optionale Klangbearbeitung

Kompaktes Format mit symmetrischem 4,4 mm Pentaconn Anschluss

Preis und Verfügbarkeit

Der iFi iDSD GR 2 solle laut Hersteller bereit im Juli zur Verfügung stehen, dieses Versprechen konnte man nicht ganz einhalten. Nun aber findet man diese spannende Lösung zum Preis von € 549,- im Fachhandel. Optional bietet iFi Audio ein passendes Case zum Preis von € 49,95 an.

Wir meinen…

Mit dem iFi iDSD GR 2 legt iFi Audio keinen simplen Gryphon-Nachfolger vor, sondern eine technisch deutlich weiter gefasste portable DAC/Amp-Lösung. Die Kombination aus Texas Instruments PCM1795 Burr-Brown DAC, hoher Ausgangsleistung, Bluetooth mit aptX Lossless und LDAC, iEMatch, JVC K2HD Technology und neuem Touchscreen zeigt, dass hier nicht nur mehr Leistung, sondern auch mehr Alltagstauglichkeit im Fokus steht. Besonders spannend ist der breite Einsatzbereich: In-ear Monitore, anspruchsvollere Kopfhörer, Desktop Audio und kleine HiFi-Ketten werden von einem Gerät adressiert, das dennoch portabel bleibt. Wenn die Abstimmung hält, was die technische Basis verspricht, könnte der iFi iDSD GR 2 einer der vielseitigsten mobilen DAC/Amps seiner Preisklasse werden.

Produkt iFi iDSD GR 2 Preis € 549,-

Technische Daten

Produkt iFi iDSD GR 2 Charakterisierung Portabler DAC, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker DAC-Chipsatz Texas Instruments PCM1795 Burr-Brown Current-output DAC Digitale Eingänge USB-C, Bluetooth 5.4, S/PDIF koaxial und S/PDIF optisch Analoge Eingänge 4,4 mm Pentaconn symmetrisch, 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke unsymmetrisch Analoge Ausgänge 4,4 mm Pentaconn symmetrisch, 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke unsymmetrisch Kopfhörer-Ausgänge 4,4 mm Pentaconn symmetrisch, 3,5 mm S-Balanced Unterstützte Formate Linear PCM bis zu 32 Bit und 768 kHz, DSD512 Bluetooth Bluetooth 5.4 Bluetooth-Codecs aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC Ausgangsleistung symmetrisch 6,94 V beziehungsweise 1.513 mW an 32 Ohm; 8,60 V beziehungsweise 119 mW an 600 Ohm Ausgangsleistung S-Balanced 4,26 V beziehungsweise 567 mW an 32 Ohm; 4,27 V beziehungsweise 30 mW an 600 Ohm Ausgangsimpedanz symmetrisch ≤ 0,4 Ohm; ≤ 4,5 Ohm mit iEMatch Ausgangsimpedanz S-Balanced ≤ 0,2 Ohm; ≤ 4,4 Ohm mit iEMatch Signal/Rauschabstand und Dynamikumfang 115 dBA über alle Ausgänge THD+N 0,006 Prozent an 16 Ohm an den Kopfhörer-Ausgängen; 0,0005 Prozent bei 0 dBFS an den Line-Ausgängen Akku Lithium-Polymer, 4.900 mAh Laufzeit Rund sieben Stunden Stromversorgung USB-C, 5 V / > 1,8 A Ladezeit Rund 3,5 Stunden Bedienung OLED-Farbdisplay mit kapazitivem Touchscreen, iFi Nexis App Abmessungen 141 x 75 x 19 mm Gewicht 268 g Lieferumfang iFi iDSD GR 2, USB-A auf USB-C Kabel, USB-C auf USB-C Kabel, Mikrofaser-Schutztasche, Anleitung

Marke iFi Audio Hersteller Abbingdon Music Research Vertrieb WOD Audio Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle iFi Audio