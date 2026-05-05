In aller Kürze Der iFi ZEN Air Blue 2 ist ein kompakter Bluetooth-DAC mit Bluetooth 5.4, aptX Lossless, LDAC, Qualcomm QCC3095, ESS Sabre DAC und flexibler 5 bis 12 V Stromversorgung. Er erweitert bestehende HiFi-Anlagen, Aktivlautsprecher und Car-Audio-Systeme um hochwertige kabellose Wiedergabe.

Bluetooth ist längst nicht mehr nur eine Komfortfunktion für Kopfhörer und tragbare Lautsprecher. Mit den aktuellen Codecs ist die kabellose Übertragung auch für klassische HiFi-Anlagen interessant geworden, vor allem dann, wenn vorhandene Systeme keine moderne Streaming- oder Wireless-Funktion bieten. Genau hier setzt der neue iFi ZEN Air Blue 2 an: Er soll bestehende Anlagen unkompliziert um Bluetooth 5.4 erweitern und dabei bewusst näher an den Anspruch einer HiFi-Komponente rücken als an jenen eines einfachen Bluetooth-Adapters.

Der neue iFi ZEN Air Blue 2 von iFi audio ist damit als kompakter Bluetooth-DAC konzipiert, der Musik von Smartphone, Tablet, Notebook oder kompatiblen Playern kabellos empfängt und als analoges Signal an ein bestehendes System weitergibt. iFi audio positioniert ihn als besonders leistbare Lösung für all jene, die ihre HiFi-Anlage, ein Aktivlautsprecher-System oder auch ein Car-Audio-Setup ohne großen Umbau um hochwertige Bluetooth-Wiedergabe erweitern wollen.

Key Facts

Bluetooth 5.4 – aktuelle Funktechnik für stabile kabellose Audioübertragung

aptX Lossless – Bluetooth-Wiedergabe laut Hersteller in CD-Qualität mit bis zu 1.200 kBit/s

LDAC – zusätzlich unterstützt mit bis zu 990 kBit/s

Breite Codec-Unterstützung – aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC und SBC sind ebenfalls an Bord

Drei getrennte Stufen – Qualcomm Bluetooth-Chip, ESS Sabre DAC und eigene Ausgangsstufe

Flexible Stromversorgung – 5 bis 12 V Gleichspannung für Heim-, Auto- und Freizeit-Setups

Auto-Power-on – automatisches Einschalten etwa beim Start eines Fahrzeugs

Preis € 139,-

Bluetooth 5.4 und aptX Lossless als Kern der Lösung

Der iFi ZEN Air Blue 2 setzt auf Bluetooth 5.4 und soll damit eine stabile, moderne Verbindung zwischen Zuspieler und Audiosystem ermöglichen. Im Mittelpunkt steht aptX Lossless, also jener Codec, der laut Hersteller eine Übertragung in CD-Qualität mit bis zu 1.200 kBit/s erlaubt. Damit spricht iFi audio vor allem Nutzer an, die zwar die Bequemlichkeit von Bluetooth schätzen, aber nicht auf eine möglichst hochwertige Signalübertragung verzichten wollen.

Wichtig ist dabei die breite Codec-Unterstützung. Neben aptX Lossless verarbeitet der iFi ZEN Air Blue 2 auch LDAC, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC und SBC. Das ist in der Praxis entscheidend, weil nicht jedes Smartphone oder Tablet jeden Codec unterstützt. Während aptX Lossless vor allem mit kompatiblen Qualcomm Snapdragon Sound Geräten relevant ist, bietet LDAC mit bis zu 990 kBit/s eine attraktive Alternative für viele Google Android Geräte. AAC wiederum bleibt für Apple iPhone und Apple iPad wichtig, SBC sichert die Basiskompatibilität.

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Drei getrennte Stufen statt einfacher Bluetooth-Lösung

iFi audio hebt beim iFi ZEN Air Blue 2 besonders den internen Aufbau hervor. Statt alle Aufgaben einem einzigen Chip zu überlassen, setzt das Unternehmen auf eine dreistufige Architektur. Der Bluetooth-Empfang erfolgt über einen Qualcomm QCC3095, die D/A-Wandlung übernimmt ein ESS Sabre DAC, die analoge Ausgangsstufe arbeitet mit speziell abgestimmten Operationsverstärkern.

Dieser Aufbau ist für die Praxis relevanter, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Bluetooth-Empfänger im Einstiegsbereich behandeln Empfang, Wandlung und Ausgangsstufe oft als reine Funktionskette. iFi audio verfolgt hier einen stärker an klassischen HiFi-Komponenten orientierten Ansatz: Das digitale Signal wird zunächst möglichst sauber empfangen, anschließend in einer dedizierten DAC-Stufe gewandelt und danach über eine eigene analoge Ausgangsstufe weitergegeben. Der Hersteller verspricht dadurch eine klarere, stabilere und klanglich ambitioniertere Umsetzung als bei einfachen Bluetooth-Adaptern.

Für vorhandene HiFi-Anlagen, Aktivlautsprecher und Car Audio

Der iFi ZEN Air Blue 2 ist nicht als kompletter Netzwerk-Streamer gedacht, sondern als gezielte Bluetooth-Erweiterung. Genau das kann im Alltag ein Vorteil sein. Wer eine bestehende Anlage besitzt, die klanglich überzeugt, aber keine moderne kabellose Schnittstelle bietet, kann sie mit dem kleinen iFi-Wandler weiter nutzen. Das gilt für klassische Verstärker ebenso wie für Aktivlautsprecher, Desktop-Systeme oder ältere Komponenten im Zweitwohnsitz.

Neu ist die besonders flexible Stromversorgung. Der iFi ZEN Air Blue 2 arbeitet mit 5 bis 12 V Gleichspannung und lässt sich damit nicht nur zuhause, sondern auch in Fahrzeugen, auf Booten oder in anderen batteriebetriebenen Setups integrieren. Für den Einsatz im Auto ist zudem die Auto-Power-on-Funktion gedacht: Wird das Fahrzeug gestartet, kann sich der Bluetooth-DAC automatisch einschalten. Ergänzend bleibt eine physische Ein/Aus-Taste erhalten, sodass der Nutzer die Kontrolle über Betrieb und Kopplung behält.

Nicht Streaming ersetzen, sondern Bluetooth aufwerten

Der iFi ZEN Air Blue 2 ist kein Ersatz für einen vollwertigen Netzwerk-Streamer mit UPnP, DLNA, Apple AirPlay, Google Cast oder direkter App-Integration für Musikdienste. Sein Konzept ist enger gefasst, dafür aber sehr klar: Er soll Bluetooth klanglich und technisch auf ein höheres Niveau bringen. Das macht ihn besonders interessant für Nutzer, die Musikdienste direkt am Smartphone bedienen, gelegentlich Gäste kabellos verbinden lassen oder eine bestehende Anlage ohne App-Ökosystem unkompliziert erweitern wollen.

Gerade dieser Fokus unterscheidet den iFi ZEN Air Blue 2 von vielen größeren Streaming-Lösungen. Es braucht keinen Netzwerkzugang, keinen Server, keine App-Verwaltung und keine Systemeinrichtung. Quelle koppeln, Wiedergabe starten, vorhandene Anlage nutzen – so einfach bleibt Bluetooth, nur mit deutlich breiterer Codec-Unterstützung und einer für diese Preisklasse auffallend durchdachten Signalführung.

Preis und Verfügbarkeit

Der iFi ZEN Air Blue 2 soll zum Preis von € 139,- angeboten werden. Laut Hersteller ist das Modell bereits verfügbar.

Fazit

Mit dem iFi ZEN Air Blue 2 bringt iFi audio einen Bluetooth-DAC auf den Markt, der bewusst mehr sein will als ein einfacher Funkempfänger. Bluetooth 5.4, aptX Lossless, LDAC und die dreistufige Architektur mit Qualcomm QCC3095, ESS Sabre DAC und separater Ausgangsstufe machen ihn zu einer technisch interessanten Lösung für bestehende HiFi-Anlagen. Besonders gelungen ist die Erweiterung des Einsatzbereichs: Durch 5 bis 12 V Gleichspannung und Auto-Power-on eignet sich der iFi ZEN Air Blue 2 nicht nur für das Wohnzimmer, sondern auch für Auto, Boot oder mobile Freizeit-Setups. Wer Bluetooth komfortabel nutzen, aber nicht auf eine möglichst saubere Umsetzung verzichten will, findet hier eine kompakte und preislich attraktive Lösung.

Produkt iFi ZEN Air Blue 2 Preis € 139,-

Technische Daten

Produkt iFi ZEN Air Blue 2 Produkttyp Bluetooth-DAC Bluetooth-Version Bluetooth 5.4 Bluetooth-Chipsatz Qualcomm QCC3095 DAC ESS Sabre DAC Unterstützte Codecs aptX Lossless, LDAC, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC, SBC Dynamikumfang 110 dB (A), 0 dBFS Frequenzgang 10 Hz bis 20 kHz (-3 dB bei 44,1 kHz) Frequenzgang Hi-res Audio 20 Hz bis 40 kHz (-3 dB bei 96 kHz) Stromversorgung 5 bis 12 V Gleichspannung Abmessungen 158 x 100 x 35 mm Lieferumfang iFi ZEN Air Blue 2, USB-auf-DC-Kabel 1,2 m, kurze Antenne, lange Antenne, Schnellstartanleitung, Garantiekarte Garantie 12 Monate, 24 Monate in der EU

Marke iFi Audio Hersteller Abbingdon Music Research Vertrieb WOD Audio Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle iFi Audio