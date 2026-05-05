In aller Kürze Die Jamo Concert Element Series erweitert die neue Jamo Concert Series um wohnraumorientierte HiFi Lautsprecher und einen aktiven Subwoofer. Jamo Concert Element 50, Jamo Concert Element 70, Jamo Concert Element 90 und Jamo Concert Element SW10 setzen auf flache Gehäuse, vorgelagerte Rundmodule, SB Acoustics Treiber, Brennnesselfaser-Membranen und flexible Integration in moderne Wohnräume.

Mit der Jamo Concert Legacy Series hat Jamo den klassischen passiven HiFi-Strang der neuen Jamo Concert Series vorgestellt. Die Jamo Concert Element Series verfolgt nun denselben Grundgedanken aus einer anderen Richtung: Sie übersetzt klassische HiFi-Lautsprechertechnik in eine Form, die stärker auf moderne Wohnräume, geringe Stellfläche und flexible Platzierung ausgelegt ist. Die Serie umfasst vier Modelle: den kompakten Regallautsprecher Jamo Concert Element 50, die beiden Standlautsprecher Jamo Concert Element 70 und Jamo Concert Element 90 sowie den aktiven Subwoofer Jamo Concert Element SW10. Damit deckt Jamo innerhalb der Concert Element Series sowohl klassische Stereo-Anwendungen als auch größere Setups mit zusätzlicher Tieftonunterstützung ab.

Charakteristisch ist das Design mit flachem Gehäuse und vorgelagertem rundem Treibermodul. Jamo rückt damit das akustisch zentrale Element sichtbar in den Vordergrund, hält die Gehäusetiefe aber bewusst gering. Das ist für moderne Wohnräume ein nachvollziehbarer Ansatz: Die Lautsprecher sollen Präsenz zeigen, ohne viel Stellfläche zu beanspruchen.

Key Facts

Zweite Linie innerhalb der neuen Jamo Concert Series

Modelle: Jamo Concert Element 50, Jamo Concert Element 70, Jamo Concert Element 90 und Jamo Concert Element SW10

Jamo Concert Element 50 als passiver 2-Wege Regallautsprecher

Jamo Concert Element 70 und Jamo Concert Element 90 als passive 3-Wege Standlautsprecher

Jamo Concert Element SW10 als aktiver HiFi Subwoofer

SB Acoustics Treiber, laut Hersteller speziell auf die jeweiligen Gehäuse abgestimmt

Brennnesselfaser-Membranen bei Tief- und Mitteltönern

25 mm Soft-Dome-Hochtöner mit Waveguide

Nach unten abstrahlendes Bassreflexsystem bei den passiven Lautsprechern

Geschlossenes Gehäuse beim Jamo Concert Element SW10

Ausführungen Onyx und Northern Frost

Preise ab € 729,-

Jamo Concert Element Series – Die wohnraumorientierte Seite der Concert Series

Während die Jamo Concert Legacy Series sehr klar auf klassische passive High-end Lautsprecher verweist, geht die Jamo Concert Element Series einen anderen Weg. Sie bleibt technisch im HiFi verankert, wirkt aber stärker auf moderne Wohnsituationen hin entwickelt. Das beginnt bei der flachen Gehäuseform und reicht bis zur Entscheidung, das runde Treibermodul sichtbar aus der Front hervortreten zu lassen.

Diese Gestaltung ist mehr als ein formaler Akzent. Das runde Modul macht den Lautsprecher als Schallwandler erkennbar, während der eigentliche Korpus möglichst kompakt bleibt. Besonders bei den Standlautsprechern ist das interessant, weil Jamo trotz größerer Gehäusevolumina eine vergleichsweise geringe Tiefe anstrebt. Die Lautsprecher sollen also nicht dominant in den Raum ragen, sondern mit begrenzter Stellfläche arbeiten.

Auch technisch ist die Serie klar nachvollziehbar aufgebaut. Jamo setzt auf speziell entwickelte Treiber von SB Acoustics, Brennnesselfaser-Membranen für Tief- und Mittelton sowie 25 mm Soft-Dome-Hochtöner mit Waveguide. Die passiven Modelle arbeiten nach dem Bassreflexprinzip, wobei die Öffnung nach unten geführt wird. Das soll die Aufstellung erleichtern und die Abhängigkeit von der Rückwand verringern.

Brennnesselfaser-Membranen und SB Acoustics Treiber

Jamo spricht bei der Concert Element Series von maßgeschneiderten SB Acoustics Treibern, die auf das jeweilige Gehäusevolumen abgestimmt sind. Bei den Tief- und Mitteltönern kommen Brennnesselfaser-Membranen zum Einsatz. Der praktische Gedanke dahinter ist naheliegend: Solche Faserstrukturen sollen eine günstige Kombination aus geringem Gewicht, innerer Dämpfung und kontrolliertem Membranverhalten bieten.

In der Jamo Concert Element 50 übernimmt ein 165 mm Tiefmitteltöner den unteren und mittleren Frequenzbereich. Bei der Jamo Concert Element 70 arbeitet ein 130 mm Mitteltöner mit einem 200 mm Tieftöner zusammen, bei der Jamo Concert Element 90 kombiniert Jamo einen 165 mm Mitteltöner mit einem 250 mm Tieftöner. Alle passiven Modelle nutzen einen 25 mm Soft-Dome-Hochtöner mit Waveguide, der laut Hersteller auf eine ausgewogene Verbindung aus Präzision, Luftigkeit und sanfter Abstrahlung ausgelegt ist.

Die Jamo Concert Element Series wirkt damit bewusst weniger exklusiv-technisch als die Jamo Concert Legacy Series, aber keineswegs beliebig. Der Fokus liegt auf einer klaren, zweckmäßigen Architektur: ein Treiber pro Frequenzbereich, angepasste Gehäusevolumina, nach unten geführter Bassreflexkanal und eine Gestaltung, die akustische Funktion sichtbar macht, ohne den Lautsprecher unnötig kompliziert wirken zu lassen.

Nach unten abstrahlendes Bassreflexsystem für flexiblere Aufstellung

Ein wichtiges Detail der passiven Modelle ist das nach unten abstrahlende Bassreflexsystem. Bei klassischen Lautsprechern mit rückwärtiger Bassreflexöffnung kann der Abstand zur Wand einen erheblichen Einfluss auf den Tiefton haben. Jamo wählt bei der Concert Element Series eine Lösung, bei der die Bassreflexöffnung nach unten arbeitet und in den Sockelbereich integriert ist.

Das bedeutet nicht, dass die Lautsprecher völlig unabhängig vom Raum wären. Es kann aber die Platzierung erleichtern, weil die direkte Interaktion mit der Rückwand reduziert wird. Für viele Wohnräume ist das praxisnah: Lautsprecher stehen häufig näher an Möbeln, Wänden oder Sideboards, als es ideale HiFi-Aufstellungen vorsehen würden. Genau in diesem Spannungsfeld will die Jamo Concert Element Series offenbar arbeiten.

Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element 50 Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element 50 Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element 50

Jamo Concert Element 50 – Kompakter Lautsprecher mit echter Regaltauglichkeit

Die Jamo Concert Element 50 ist der kompakte Regallautsprecher der Serie. Jamo beschreibt sie nicht nur der Form halber als Regallautsprecher, sondern verweist ausdrücklich auf ihre geringe Gehäusetiefe. Mit einer Tiefe von 213,5 mm beim eigentlichen Gehäuse beziehungsweise 269,5 mm inklusive Sockel soll sie dort Platz finden, wo viele klassische Kompaktlautsprecher bereits zu tief bauen. Das ist ein starkes Praxisargument und passt zur wohnraumorientierten Ausrichtung der Serie.

Technisch handelt es sich um einen passiven 2-Wege Bassreflexlautsprecher. Die Bestückung besteht aus einem 165 mm Tiefmitteltöner mit skandinavischer Brennnesselfaser-Membran, vierlagiger Schwingspule und Jamo Phase Plug sowie einem 25 mm Soft-Dome-Hochtöner. Das vorgelagerte Rundmodul prägt die optische Wirkung, während das flache Gehäuse die Integration in Regale, Sideboards oder kleinere Hörbereiche erleichtern soll.

Der Frequenzbereich wird mit 45 Hz bis 22 kHz bei +/-3 dB angegeben, die untere Grenzfrequenz mit 40 Hz bei -6 dB. Mit 89,5 dB Wirkungsgrad, 4 Ohm Impedanz und einer empfohlenen Verstärkerleistung von 40 bis 150 Watt bleibt die Jamo Concert Element 50 flexibel einsetzbar. Sie verfügt über ein Single-Wiring Terminal und wird mit zwei magnetischen Abdeckungen in Dunkelgrau und Hellgrau geliefert.

Produkt Jamo Concert Element 50 Charakterisierung Passiver HiFi Regallautsprecher Bauweise 2-Wege Bassreflex, nach unten abstrahlend Hochtöner 1 x 25 mm Soft-Dome-Hochtöner Tiefmitteltöner 1 x 165 mm Tieftöner mit skandinavischer Brennnesselfaser-Membran, vierlagiger Schwingspule und Jamo Phase Plug Frequenzbereich 45 Hz bis 22 kHz (+/-3 dB) Untere Grenzfrequenz 40 Hz (-6 dB) Wirkungsgrad 89,5 dB (2,83 V/1 m) Empfohlene Verstärkerleistung 40 bis 150 Watt Impedanz 4 Ohm Anschlüsse Single-Wiring Terminal Abmessungen 378,9 x 319 x 269,5 mm Gewicht 8,3 kg Zubehör Magnetische Abdeckungen in Dunkelgrau und Hellgrau, Gummipads Ausführungen Onyx, Northern Frost

Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element 70 Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element 70 Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element 70

Jamo Concert Element 70 – Schlanke Standlösung für größere Räume

Die Jamo Concert Element 70 überträgt die Formensprache der Serie in einen kompakten Standlautsprecher. Sie bleibt mit einer geringen Gehäusetiefe vergleichsweise wohnraumfreundlich, nutzt aber ein größeres Volumen und eine 3-Wege Architektur. Ziel ist ein kräftigerer Tieftonbereich für größere Räume, ohne zwingend einen Subwoofer einsetzen zu müssen.

Die Bestückung besteht aus einem 200 mm Tieftöner, einem 130 mm Mitteltöner und einem 25 mm Soft-Dome-Hochtöner mit Waveguide. Tief- und Mitteltöner nutzen Brennnesselfaser-Membranen, der Mitteltöner arbeitet mit einem Aluminium Phase Plug. Die Jamo Concert Element 70 deckt laut Hersteller einen Frequenzbereich von 40 Hz bis 22 kHz bei +/-3 dB ab, die untere Grenzfrequenz liegt bei 35 Hz bei -6 dB.

Ein wichtiges Detail ist die horizontale Trennlinie an der Front. Sie ist laut Hersteller nicht bloß Gestaltung, sondern verweist auf die innere duale Kammerarchitektur: Der Tieftöner arbeitet in einem ventilierten Bereich, der Mitteltöner in einem abgedichteten, akustisch getrennten Volumen. Stimmen und Mitten sollen dadurch sauber bleiben, während der Bass sein Fundament behält. Mit 87 dB Wirkungsgrad, 4 Ohm Impedanz und einer empfohlenen Verstärkerleistung von 50 bis 200 Watt ist die Jamo Concert Element 70 ein klassischer passiver Standlautsprecher für solide Verstärker.

Produkt Jamo Concert Element 70 Charakterisierung Passiver kompakter HiFi Standlautsprecher Bauweise 3-Wege Bassreflex, nach unten abstrahlend Gehäusetechnik Duale Kammerarchitektur mit ventiliertem Tieftonbereich und abgedichtetem Mitteltonvolumen Hochtöner 1 x 25 mm Soft-Dome-Hochtöner Mitteltöner 1 x 130 mm Mitteltöner mit skandinavischer Brennnesselfaser-Membran und Jamo Phase Plug Tieftöner 1 x 200 mm Tieftöner mit skandinavischer Brennnesselfaser-Membran Frequenzbereich 40 Hz bis 22 kHz (+/-3 dB) Untere Grenzfrequenz 35 Hz (-6 dB) Wirkungsgrad 87 dB (2,83 V/1 m) Empfohlene Verstärkerleistung 50 bis 200 Watt Impedanz 4 Ohm Anschlüsse Bi-Wiring Terminal Abmessungen 1.017 x 274 x 307 mm Gewicht 18,8 kg Zubehör Magnetische Abdeckungen in Dunkelgrau und Hellgrau, justierbare Gummifüße, Terminal-Brücken Ausführungen Onyx, Northern Frost

Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element 90 Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element 90 Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element 90

Jamo Concert Element 90 – Das größte passive Modell der Linie

Die Jamo Concert Element 90 ist der größte passive Lautsprecher der Jamo Concert Element Series. Sie setzt ebenfalls auf eine 3-Wege Architektur, nutzt jedoch einen 250 mm Tieftöner und einen 165 mm Mitteltöner. Damit ist sie für Räume gedacht, in denen ein vollerer Tieftonbereich gefragt ist, ohne dass zwingend ein Subwoofer Teil des Systems sein muss.

Jamo verweist bei der Jamo Concert Element 90 auf eine duale Kammerkonstruktion mit interner Versteifung. Der Tieftöner arbeitet in einem ventilierten Bereich, der Mitteltöner in einem abgedichteten Volumen. Das soll verhindern, dass Bassdruck den Mitteltonbereich beeinflusst. Gerade bei Stimmen, akustischen Instrumenten und räumlicher Staffelung ist dieser Ansatz sinnvoll, weil der Mitteltonbereich für die Wahrnehmung von Natürlichkeit besonders entscheidend ist.

Bemerkenswert ist der Ansatz „One driver per range“. Jamo setzt bei der Jamo Concert Element 90 also nicht auf mehrere parallel arbeitende Tieftöner, sondern auf einen 250 mm Tieftöner, einen 165 mm Mitteltöner und einen 25 mm Hochtöner, die jeweils klar definierte Aufgaben übernehmen. Das passt zur reduzierten Formensprache der Serie: weniger sichtbare Komplexität, klare Zuständigkeit pro Frequenzbereich.

Der Frequenzbereich wird mit 35 Hz bis 22 kHz bei +/-3 dB angegeben, die untere Grenzfrequenz mit 30 Hz bei -6 dB. Der Wirkungsgrad liegt wie bei der Jamo Concert Element 70 bei 87 dB, die Impedanz bei 4 Ohm. Jamo empfiehlt Verstärker mit 60 bis 250 Watt. Auch hier stehen ein Bi-Wiring Terminal, magnetische Abdeckungen in zwei Farben, justierbare Gummifüße und Terminal-Brücken bereit.

Produkt Jamo Concert Element 90 Charakterisierung Passiver HiFi Standlautsprecher Bauweise 3-Wege Bassreflex, nach unten abstrahlend Gehäusetechnik Duale Kammerkonstruktion mit ventiliertem Tieftonbereich, abgedichtetem Mitteltonvolumen und interner Versteifung Hochtöner 1 x 25 mm Soft-Dome-Hochtöner Mitteltöner 1 x 165 mm Mitteltöner mit skandinavischer Brennnesselfaser-Membran und Jamo Phase Plug Tieftöner 1 x 250 mm Tieftöner mit skandinavischer Brennnesselfaser-Membran und vierlagiger Schwingspule Frequenzbereich 35 Hz bis 22 kHz (+/-3 dB) Untere Grenzfrequenz 30 Hz (-6 dB) Wirkungsgrad 87 dB (2,83 V/1 m) Empfohlene Verstärkerleistung 60 bis 250 Watt Impedanz 4 Ohm Anschlüsse Bi-Wiring Terminal Abmessungen 1.112 x 319 x 356 mm Gewicht 33,2 kg Zubehör Magnetische Abdeckungen in Dunkelgrau und Hellgrau, justierbare Gummifüße, Terminal-Brücken Ausführungen Onyx, Northern Frost

Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element SW10 Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element SW10 Foto © Jamo | Jamo Concert Element Series – Jamo Concert Element SW10

Jamo Concert Element SW10 – Aktiver Subwoofer für kontrollierten Tiefton

Der Jamo Concert Element SW10 ergänzt die Serie als aktiver Subwoofer. Er ist nicht auf maximalen Effekt ausgelegt, sondern laut Hersteller auf kontrollierte Integration. Dafür setzt Jamo auf ein geschlossenes Gehäuse, einen 250 mm Langhub-Treiber und eine Class D Endstufe mit 150 Watt Nennleistung beziehungsweise 300 Watt Maximalleistung.

Gerade das geschlossene Gehäuse ist ein wichtiger Punkt. Viele Subwoofer setzen auf Bassreflexkonstruktionen, um maximalen Pegel und hohen Wirkungsgrad im Tiefton zu erreichen. Jamo wählt beim Jamo Concert Element SW10 den anderen Weg: Kontrolle, Präzision und saubere Einbindung in ein HiFi-System stehen im Vordergrund. Der Subwoofer soll nicht als Effektquelle auffallen, sondern das Fundament liefern, das man vor allem dann vermisst, wenn es fehlt.

Die Abstimmung ist entsprechend auf Anpassbarkeit ausgelegt. Die Trennfrequenz lässt sich zwischen 40 und 140 Hz einstellen, die Phase stufenlos von 0 bis 180 Grad. Zusätzlich steht eine EQ-Anhebung von 0 bis +6 dB bei 55 Hz zur Verfügung. Für den Anschluss bietet der Jamo Concert Element SW10 einen Cinch Stereo- beziehungsweise LFE-Eingang. Der Frequenzbereich wird mit 30 Hz bis 250 Hz bei +/-3 dB angegeben, die untere Grenzfrequenz mit 20 Hz bei -6 dB.

Produkt Jamo Concert Element SW10 Charakterisierung Aktiver HiFi Subwoofer Bauweise Geschlossenes Gehäuse Tieftöner 1 x 250 mm Langhub-Treiber mit vierlagiger Schwingspule Verstärker Class D Endstufe Verstärkerleistung 150 Watt RMS, 300 Watt maximal Frequenzbereich 30 Hz bis 250 Hz (+/-3 dB) Untere Grenzfrequenz 20 Hz (-6 dB) Einstellbare Tiefpassfrequenz 40 bis 140 Hz Einstellbare Phase Stufenlos 0 bis 180 Grad EQ 0 bis +6 dB bei 55 Hz Eingänge Cinch Stereo/LFE Betriebsarten Auto, On Stromversorgung 100 bis 120 V/60 Hz, 220 bis 240 V/50 Hz Leistungsaufnahme Standby unter 0,5 Watt Abmessungen 360 x 365 x 295 mm Gewicht 11,8 kg Zubehör Magnetische Abdeckungen in Dunkelgrau und Hellgrau, Netzkabel, Gummipads Ausführungen Onyx, Northern Frost

Zwei elegante Ausführungen – Onyx und Northern Frost

Die Jamo Concert Element Series wird in den Ausführungen Onyx und Northern Frost angeboten. Onyx setzt auf eine dunkle, zurückhaltende Erscheinung, Northern Frost auf eine hellere, stärker wohnraumfreundliche Anmutung. Alle Modelle werden mit magnetischen Abdeckungen in Dunkelgrau und Hellgrau geliefert, wodurch sich die Wirkung im Raum etwas anpassen lässt.

Gerade bei einer Serie wie dieser ist das relevant. Die Jamo Concert Element Series will nicht unsichtbar sein, aber sie soll sich in unterschiedliche Interieurs einfügen können. Der Kreis vor dem flachen Gehäuse ist ein starkes Gestaltungselement, bleibt aber formal klar genug, um nicht modisch überzeichnet zu wirken.

Alle Vorteile auf einen Blick

Vollständige wohnraumorientierte Linie innerhalb der neuen Jamo Concert Series

Passive Lautsprecher für klassische HiFi-Systeme plus aktiver Subwoofer

Flache Gehäuse mit markantem rundem Treibermodul

SB Acoustics Treiber, laut Hersteller speziell abgestimmt

Brennnesselfaser-Membranen bei Tief- und Mitteltönern

25 mm Soft-Dome-Hochtöner mit Waveguide

Nach unten abstrahlendes Bassreflexsystem bei den passiven Modellen

Echte Regaltauglichkeit der Jamo Concert Element 50

Duale Kammerarchitektur bei Jamo Concert Element 70 und Jamo Concert Element 90

„One driver per range“ bei der Jamo Concert Element 90

Geschlossener aktiver Subwoofer mit DSP-gesteuerter Class D Endstufe

Zwei Ausführungen: Onyx und Northern Frost

Preis und Verfügbarkeit

Die Jamo Concert Element Series umfasst die Modelle Jamo Concert Element 50, Jamo Concert Element 70, Jamo Concert Element 90 und Jamo Concert Element SW10. Alle Modelle werden in den Ausführungen Onyx und Northern Frost angeboten.

Für die Jamo Concert Element 50 nennt Jamo einen Preis von € 1.159,-. Die Jamo Concert Element 70 wird mit € 1.999,- angegeben, die Jamo Concert Element 90 mit € 2.599,-. Der aktive Subwoofer Jamo Concert Element SW10 soll zu einem Preis von € 729,- angeboten werden.

Fazit

Mit der Jamo Concert Element Series ergänzt Jamo die neue Jamo Concert Series um eine deutlich wohnraumorientierte Linie, ohne den HiFi-Kern aufzugeben. Die drei passiven Modelle Jamo Concert Element 50, Jamo Concert Element 70 und Jamo Concert Element 90 bleiben klassische Lautsprecher für frei wählbare Verstärker, setzen aber auf eine Gehäuseform, die sich sichtbar von herkömmlichen Boxen abhebt. Der Jamo Concert Element SW10 erweitert das Konzept um einen aktiven Subwoofer, der mit geschlossenem Gehäuse, variabler Trennfrequenz, stufenloser Phase und Cinch beziehungsweise LFE-Eingang auf saubere Integration ausgelegt ist.

Interessant ist vor allem, dass Jamo hier nicht einfach eine Designserie neben die Jamo Concert Legacy Series stellt. Die Jamo Concert Element Series folgt einem eigenen technischen und gestalterischen Ansatz: flache Gehäuse, sichtbare Rundmodule, Brennnesselfaser-Membranen, nach unten geführte Bassreflexöffnungen und eine klare Ausrichtung auf reale Wohnräume. Damit wirkt sie wie der pragmatischere, modernere Gegenpol zur klassischer gedachten Jamo Concert Legacy Series.

Produkt Jamo Concert Element Series Preis Jamo Concert Element 50 € 1.159

Jamo Concert Element 70 € 1.999

Jamo Concert Element 90 € 2.599

Jamo Concert Element SW10 € 729

Marke Jamo Hersteller Cinemaster Vertrieb Cinemaster Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Jamo