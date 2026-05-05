In aller Kürze Die Jamo Concert Legacy Series markiert den Start der neuen Jamo Concert Series im klassischen passiven HiFi-Bereich. Jamo Concert Legacy 8, Jamo Concert Legacy 9 und Jamo Concert Legacy 11 setzen auf dänische Fertigung, Scan-Speak Hochtöner, SEAS Treibertechnik, Echtholzfurnier und ein nach unten abstrahlendes Bassreflexsystem.

Jamo greift mit der neuen Jamo Concert Series einen Namen auf, der in der Geschichte der Marke Gewicht hat. Jamo Concert Linie stand bei Jamo nie für irgendeine beliebige Produktlinie, sondern für den Versuch, ernsthafte HiFi-Lautsprecher wohnraumtauglich, elegant und langfristig relevant zu gestalten, so das Unternehmen. Genau daran knüpfe nunmehr die neue Jamo Concert Legacy Series an.

Sie bildet den passiven Premium-Zweig der neuen Jamo Concert Series und richtet sich an jene Hörer, die Lautsprecher bewusst als klassische HiFi-Komponenten verstehen: frei kombinierbar mit Verstärkern, ausgelegt auf hochwertige Treiber, mechanisch sauber aufgebaut und zugleich so gestaltet, dass sie nicht wie Fremdkörper im Wohnraum wirken. Der stärker designorientierten Jamo Concert Element Series widmen wir uns gesondert.

Zum Start umfasst die Jamo Concert Legacy Series drei Modelle: den kompakten Regallautsprecher Jamo Concert Legacy 8, den Standlautsprecher Jamo Concert Legacy 9 und das passive Flaggschiff Jamo Concert Legacy 11. Alle drei Modelle werden laut Hersteller in Dänemark gefertigt und verbinden Scan-Speak Hochtöner, SEAS Mittel- beziehungsweise Tiefmitteltöner, Echtholzfurnier und ein nach unten abstrahlendes Bassreflexsystem im Aluminiumsockel.

Key Facts

Neue passive Premium-Linie innerhalb der Jamo Concert Series

Drei Modelle: Jamo Concert Legacy 8, Jamo Concert Legacy 9 und Jamo Concert Legacy 11

Fertigung laut Hersteller in Dänemark

Scan-Speak Hochtöner aus dänischer Fertigung

SEAS Mittel- beziehungsweise Tiefmitteltöner mit Aluminium-Magnesium-Membranen

Jamo DualCore Gehäusekonstruktion bei Jamo Concert Legacy 9 und Jamo Concert Legacy 11

Nach unten abstrahlendes Bassreflexsystem im Aluminiumsockel

Echtholzfurnier in Heritage, Northern Frost und Onyx

Bi-Wiring Terminals bei allen Modellen

Preise ab € 3.299,-

Jamo Concert Series – Zwei Linien, ein gemeinsamer Anspruch

Die neue Jamo Concert Series ist als größere Lautsprecherplattform angelegt und besteht aus zwei Familien. Die Jamo Concert Legacy Series steht für den klassischen passiven HiFi-Ansatz. Die Jamo Concert Element Series überträgt dieselbe Grundidee in eine stärker zeitgenössische, designorientierte Form für moderne Wohnräume.

Dass Jamo zunächst die Jamo Concert Legacy Series in den Mittelpunkt stellt, ist naheliegend. Sie trägt den historischen Bezug am deutlichsten. Die Linie nimmt Bezug auf die ursprünglichen Jamo Concert 8 und Jamo Concert 11, die 1996 vorgestellt wurden, und versteht sich nicht als Retro-Serie, sondern als Weiterentwicklung dieses Gedankens: ausgewogene Proportionen, hochwertige Materialien, passive Lautsprechertechnik und eine Gestaltung, die nicht modisch wirken soll, sondern dauerhaft.

Skandinavische Herkunft

Jamo betont bei der Jamo Concert Legacy Series die skandinavische Herkunft der zentralen Komponenten. Die Lautsprecher werden laut Hersteller in Dänemark gefertigt, die Hochtöner stammen von Scan-Speak aus Dänemark, die Mittel- beziehungsweise Tiefmitteltöner greifen auf SEAS Technologie aus Norwegen zurück. Bei den Tieftönern der Standlautsprecher kommen holzfaserverstärkte Papiermembranen zum Einsatz, wobei Jamo auf finnische Faseranteile verweist.

Entscheidend ist daran weniger die reine Herkunftsangabe als das Zusammenspiel im fertigen Lautsprecher. Die Jamo Concert Legacy Series setzt nicht auf exotische Konzepte, sondern auf eine nachvollziehbare klassische Architektur: passive Lautsprecher, 4 Ohm Impedanz, Bi-Wiring Terminals, Bassreflexprinzip, hochwertige Chassis und eine Gehäusekonstruktion, die den einzelnen Frequenzbereichen möglichst stabile Arbeitsbedingungen bieten soll.

Das Design greift diese technische Logik auf. Der vier Grad nach vorne geneigte Aluminiumsockel verleiht den Lautsprechern nicht nur ihre charakteristische Haltung, sondern nimmt auch das nach unten abstrahlende Bassreflexsystem auf. Dadurch soll die Aufstellung weniger stark vom Abstand zur Rückwand abhängen als bei klassischen rückwärtigen Bassreflexöffnungen. Gerade in realen Wohnräumen ist das ein wichtiger Punkt, denn Lautsprecher stehen selten unter Laborbedingungen frei im Raum.

Jamo DualCore – Getrennte Arbeitsbereiche im Gehäuse

Bei Jamo Concert Legacy 9 und Jamo Concert Legacy 11 kommt die von Jamo als DualCore bezeichnete Gehäusekonstruktion zum Einsatz. Dabei wird das obere Volumen für Hoch- und Mittelton vom Bassgehäuse darunter getrennt. Zwischen beiden Bereichen liegt eine 75 Shore A Gummischicht, die laut Hersteller eine mechanische Entkopplung bewirken soll.

Der praktische Gedanke dahinter ist klar: Der Tieftonbereich erzeugt im Gehäuse erheblichen Schalldruck. Wird der Mitteltonbereich davon stärker beeinflusst, kann dies gerade bei Stimmen und akustischen Instrumenten zu Unruhe führen. Die Jamo DualCore Konstruktion soll daher den Mittel- und Hochtonbereich in einem abgeschlossenen oberen Volumen stabilisieren, während die Tieftöner im unteren Bereich arbeiten.

Diese Trennung wird bei den Standlautsprechern auch gestalterisch aufgegriffen. Die horizontale Linie an der Front ist kein dekoratives Element, sondern markiert die Stelle, an der die Gehäusebereiche akustisch voneinander getrennt sind. Damit erklärt sich auch die Zweiteilung der Front: oben matt schwarz, unten hochglänzend schwarz. Das ist kein aufgesetzter Effekt, sondern eine sichtbare Ordnung der inneren Konstruktion.

Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 8 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 8 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 8 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 8 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 8 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 8

Jamo Concert Legacy 8 – Der kompakte Einstieg

Die Jamo Concert Legacy 8 überträgt die neue Legacy-Gestaltung in ein kompaktes Format. Sie ist als passiver 2-Wege Regallautsprecher ausgelegt und setzt auf einen 25 mm Scan-Speak Soft-Dome-Hochtöner sowie einen 165 mm SEAS L18RN4X Tiefmitteltöner mit Aluminium-Magnesium-Membran und kupferfarbenem Phase Plug.

Das Gehäuse wirkt für einen Kompaktlautsprecher bewusst massiv. Jamo nennt eine 40 mm starke Frontschallwand, Echtholzfurnier und eine perlgestrahlte Aluminium-Einfassung. Auch die Jamo Concert Legacy 8 nutzt ein nach unten abstrahlendes Bassreflexsystem im Sockel, wodurch die Platzierung laut Hersteller weniger stark von der Rückwand abhängig sein soll.

Technisch ist die Jamo Concert Legacy 8 als ernsthafter Kompaktlautsprecher ausgelegt. Der Frequenzgang wird mit 34 Hz bis 21 kHz bei -3 dB angegeben, die untere Grenzfrequenz mit 28 Hz bei -6 dB. Der Wirkungsgrad liegt bei 87 dB, die Impedanz bei 4 Ohm, die empfohlene Verstärkerleistung reicht von 40 bis 200 Watt. Damit verlangt sie nach solider Verstärkung, bleibt aber in ihrer Grundidee flexibel: Sie ist nicht an ein bestimmtes Elektronikkonzept gebunden, sondern für klassische HiFi-Systeme mit frei wählbarem Verstärker gedacht.

Produkt Jamo Concert Legacy 8 Charakterisierung Passiver High-end Regallautsprecher Bauweise 2-Wege Bassreflex, nach unten abstrahlend Fertigung Made in Denmark Hochtöner 1 x 25 mm Scan-Speak Soft-Dome-Hochtöner Tiefmitteltöner 1 x 165 mm SEAS L18RN4X Aluminium-Magnesium-Tiefmitteltöner Frequenzgang 34 Hz bis 21 kHz (-3 dB) Untere Grenzfrequenz 28 Hz (-6 dB) Übergangsfrequenz 3 kHz Wirkungsgrad 87 dB (2,83 V/1 m) Empfohlene Verstärkerleistung 40 bis 200 Watt Impedanz 4 Ohm Anschlüsse Bi-Wiring Terminal Abmessungen 365 x 252 x 370 mm Gewicht 12 kg Zubehör Magnetische Abdeckungen, Terminal-Brücken Ausführungen Heritage, Northern Frost, Onyx

Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 9 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 9 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 9 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 9 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 9 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 9

Jamo Concert Legacy 9 – Der schlanke Standlautsprecher

Die Jamo Concert Legacy 9 ist als kompakter 3-Wege Standlautsprecher konzipiert. Sie kombiniert einen 25 mm Scan-Speak Hochtöner mit einem 165 mm SEAS L18REX Mitteltöner und zwei 165 mm Scan-Speak Tieftönern mit holzfaserverstärkten Papiermembranen. Der Mitteltöner arbeitet im abgedichteten oberen Gehäusebereich, die beiden Tieftöner im unteren Bassvolumen.

Damit ist die Jamo Concert Legacy 9 das erste Modell der Reihe, bei dem Jamo DualCore zum Einsatz kommt. Der Mitteltonbereich wird vom Bassgehäuse entkoppelt, während das nach unten gerichtete Bassreflexsystem über den Aluminiumsockel arbeitet. Für die Praxis bedeutet das eine Kombination aus kontrollierter Mitteltonabstimmung und wohnraumfreundlicherer Aufstellung.

Mit 92 dB Wirkungsgrad ist die Jamo Concert Legacy 9 deutlich leichter anzutreiben als der kompakte Regallautsprecher. Der Frequenzgang wird mit 33 Hz bis 21 kHz bei -3 dB angegeben, die untere Grenzfrequenz mit 27 Hz bei -6 dB. Die Übergangsfrequenzen liegen bei 250 Hz und 3 kHz. Damit positioniert sich die Jamo Concert Legacy 9 als Standlautsprecher, der nicht über Größe imponieren muss, sondern über eine klare technische Struktur und eine für viele Wohnräume passende Proportion.

Produkt Jamo Concert Legacy 9 Charakterisierung Passiver kompakter High-end Standlautsprecher Bauweise 3-Wege Bassreflex, nach unten abstrahlend Gehäusetechnik Jamo DualCore mit 75 Shore A Gummi-Entkopplung Fertigung Made in Denmark Hochtöner 1 x 25 mm Scan-Speak Soft-Dome-Hochtöner Mitteltöner 1 x 165 mm SEAS L18REX Aluminium-Magnesium-Mitteltöner Tieftöner 2 x 165 mm Scan-Speak Tieftöner mit holzfaserverstärkter Papiermembran Frequenzgang 33 Hz bis 21 kHz (-3 dB) Untere Grenzfrequenz 27 Hz (-6 dB) Übergangsfrequenzen 250 Hz und 3 kHz Wirkungsgrad 92 dB (2,83 V/1 m) Empfohlene Verstärkerleistung 40 bis 200 Watt Impedanz 4 Ohm Anschlüsse Bi-Wiring Terminal Abmessungen 1.007 x 308 x 481 mm Gewicht 36 kg Zubehör Magnetische Abdeckungen, justierbare Gummifüße, Terminal-Brücken Ausführungen Heritage, Northern Frost, Onyx

Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 11 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 11 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 11 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 11 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 11 Foto © Jamo | Jamo Concert Legacy Series – Jamo Concert Legacy 11

Jamo Concert Legacy 11 – Das Flaggschiff

Die Jamo Concert Legacy 11 ist das größte Modell der Jamo Concert Legacy Series und laut Hersteller die vollständigste Ausprägung der neuen Linie. Auch sie ist als passiver 3-Wege Standlautsprecher ausgelegt, nutzt jedoch drei 165 mm Scan-Speak Tieftöner mit holzfaserverstärkten Papiermembranen. Dazu kommen ein 165 mm SEAS L18REX Mitteltöner mit Aluminium-Magnesium-Membran und kupferfarbenem Phase Plug sowie ein 25 mm Scan-Speak Soft-Dome-Hochtöner.

Wie bei der Jamo Concert Legacy 9 arbeitet der Mitteltonbereich in einem abgedichteten oberen Volumen, das über die Jamo DualCore Konstruktion vom Bassbereich getrennt ist. Die drei Tieftöner sollen der Jamo Concert Legacy 11 einen vollwertigen Tieftonbereich ermöglichen. Jamo gibt einen Frequenzgang von 32 Hz bis 21 kHz bei -3 dB und eine untere Grenzfrequenz von 26 Hz bei -6 dB an.

Auffällig ist der hohe Wirkungsgrad von 94 dB. Das macht die Jamo Concert Legacy 11 nicht automatisch anspruchslos, denn auch sie ist als 4 Ohm Lautsprecher ausgelegt. Es spricht aber dafür, dass sie auf Verstärkerwechsel unmittelbar reagiert und auch mit leistungsstarken, kontrolliert spielenden Verstärkern sehr direkt umgehen dürfte. Die empfohlene Verstärkerleistung reicht von 50 bis 250 Watt.

Produkt Jamo Concert Legacy 11 Charakterisierung Passiver High-end Standlautsprecher, Flaggschiff der Jamo Concert Legacy Series Bauweise 3-Wege Bassreflex, nach unten abstrahlend Gehäusetechnik Jamo DualCore mit 75 Shore A Gummi-Entkopplung Fertigung Made in Denmark Hochtöner 1 x 25 mm Scan-Speak Soft-Dome-Hochtöner Mitteltöner 1 x 165 mm SEAS L18REX Aluminium-Magnesium-Mitteltöner Tieftöner 3 x 165 mm Scan-Speak Tieftöner mit holzfaserverstärkter Papiermembran Frequenzgang 32 Hz bis 21 kHz (-3 dB) Untere Grenzfrequenz 26 Hz (-6 dB) Übergangsfrequenzen 250 Hz und 3 kHz Wirkungsgrad 94 dB (2,83 V/1 m) Empfohlene Verstärkerleistung 50 bis 250 Watt Impedanz 4 Ohm Anschlüsse Bi-Wiring Terminal Abmessungen 1.207 x 308 x 481 mm Gewicht 40 kg Zubehör Magnetische Abdeckungen, justierbare Gummifüße, Terminal-Brücken Ausführungen Heritage, Northern Frost, Onyx

Materialien und Ausführungen

Die Jamo Concert Legacy Series wird in drei Ausführungen angeboten: Heritage, Northern Frost und Onyx. Heritage kombiniert eine matte schwarze Front mit hellem Eichenfurnier. Northern Frost setzt auf weißes Eichenfurnier, Onyx auf ebonisiertes Eichenfurnier. Bei Jamo Concert Legacy 9 und Jamo Concert Legacy 11 ist die Front zweigeteilt: Der obere Bereich ist matt schwarz gehalten, der untere Bereich hochglänzend schwarz.

Damit bleibt die Linie klar skandinavisch geprägt, ohne in reine Zurückhaltung zu verfallen. Echtholzfurnier, Aluminium und die sichtbare Gehäusetrennung der Standlautsprecher ergeben eine eigenständige Formensprache. Sie wirkt nicht dekorativ überladen, sondern ordnet die technischen Elemente so, dass sie auch optisch nachvollziehbar werden.

Alle Vorteile auf einen Blick

Klassische passive High-end Lautsprecherlinie innerhalb der neuen Jamo Concert Series

Drei klar abgestufte Modelle vom Regallautsprecher bis zum Flaggschiff

Dänische Fertigung laut Hersteller

Scan-Speak Hochtöner und SEAS Mittel- beziehungsweise Tiefmitteltöner

Jamo DualCore Gehäusekonstruktion bei den Standlautsprechern

Nach unten abstrahlendes Bassreflexsystem für flexiblere Aufstellung

Echtholzfurnier in drei Ausführungen

Aluminiumsockel mit vier Grad Neigung

Bi-Wiring Terminals bei allen Modellen

Hoher Wirkungsgrad bei Jamo Concert Legacy 9 und Jamo Concert Legacy 11

Preis und Verfügbarkeit

Die Jamo Concert Legacy Series umfasst zunächst die Modelle Jamo Concert Legacy 8, Jamo Concert Legacy 9 und Jamo Concert Legacy 11. Angeboten werden alle drei Lautsprecher in den Ausführungen Heritage, Northern Frost und Onyx.

Für die Jamo Concert Legacy 8 nennt Jamo einen Preis von € 3.299,-. Die Jamo Concert Legacy 9 wird mit € 5.499,- angegeben, die Jamo Concert Legacy 11 mit € 8.999,-. Die Angaben verstehen sich allesamt als Paarpreise.

Fazit

Mit der Jamo Concert Legacy Series führt Jamo den Namen Jamo Concert nicht als nostalgische Reminiszenz fort, sondern als neu aufgebaute passive High-end Linie. Die drei Modelle Jamo Concert Legacy 8, Jamo Concert Legacy 9 und Jamo Concert Legacy 11 setzen auf klassische Lautsprechertechnik, hochwertige skandinavische Treiber, dänische Fertigung und ein Design, das konstruktive Details nicht kaschiert, sondern ordnet und sichtbar nachvollziehbar macht.

Besonders interessant ist der pragmatische Ansatz: Das nach unten abstrahlende Bassreflexsystem soll die Aufstellung erleichtern, Jamo DualCore soll den Mittel- und Hochtonbereich der Standlautsprecher vom Bassdruck entlasten, und die drei Gehäuseausführungen machen die Serie für unterschiedliche Wohnumgebungen anschlussfähig. Damit wirkt die Jamo Concert Legacy Series wie ein ernst gemeinter Neustart einer traditionsreichen Linie – technisch klar, gestalterisch ruhig und deutlich stärker im klassischen HiFi verwurzelt als viele aktuelle Lifestyle-Lautsprecher.

Produkt Jamo Concert Legacy Series Preis Jamo Concert Legacy 8 € 3.299

Jamo Concert Legacy 9 € 5.499

Jamo Concert Legacy 11 € 8.999

Marke Jamo Hersteller Cinemaster Vertrieb Cinemaster Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Jamo

Quelle Jamo