JBL Boombox 4 – 50 Prozent mehr Power

In aller Kürze Kraftvoller als alle Vorgänger soll sie sich präsentieren, damit noch satteren Sound liefern, dies verspricht Harman International für die neue JBL Boombox 4.

Kraftvolle Bluetooth Speaker sind seit Jahr und Tag ein fester Bestandteil des breit aufgestellten Produkt-Portfolios von Harman International bei der Marke JBL. Es handelt sich hierbei um ein überaus erfolgreiches Marktsegment, kein Wunder also, dass man von Seiten Harman International stets bedacht ist, hier besondere Lösungen präsentieren zu können.

Dies gilt etwa auch für den neuesten Spross der JBL Boombox Series, der nunmehr in Form der JBL Boombox 4 präsentiert wird. Hierbei soll es sich um eine Lösung mit besonders starkem Sound für kompromisslose Performance handeln, der Hersteller will damit gar neue Maßstäbe setzen.

Eine Lösung, die neue Maßstäbe setzt

Die neue JBL Boombox 4 sei dafür ausgelegt, Räume zum Beben zu bringen, so das Versprechen von Harman International, man spricht auch davon, hiermit die perfekte Lösung für Partys anbieten zu können, denn man mache hiermit kraftvollen Sound immer und überall zugänglich.

Die JBL Boombox 4 sei mit innovativen Technologien ausgestattet, um kompromisslose Performance für jeden Anlass zu bieten.

Foto © Harman International | JBL Boombox 4 Foto © Harman International | JBL Boombox 4 Foto © Harman International | JBL Boombox 4 Foto © Harman International | JBL Boombox 4 Foto © Harman International | JBL Boombox 4 Foto © Harman International | JBL Boombox 4 Foto © Harman International | JBL Boombox 4 Foto © Harman International | JBL Boombox 4

Neue Technologien für satten Sound

Die JBL Boombox 4 ist mit der neuen JBL AI Sound Boost Technology ausgestattet, einer intelligenten Sound-Optimierungen, die selbst bei vergleichsweise kleinen Treibern ein Mehr als Leistung ermöglicht, ohne an Klarheit zu verlieren oder gar Verzerrungen zu verursachen, wie man bei Harman International hervor hebt.

Die JBL Boombox 4 verfügt zudem über einen gegenüber den Vorgängern nochmals verfeinerten Aufbau, man setzt hier etwa anstatt eines Subwoofers auf zwei neue Mittenton-Treiber sowie nunmehr gleich drei passive Radiatoren. Damit erzielt man ein Mehr an Leistung bei gleichzeitig geringerem Gewicht, die JBL Boombox 4 ist um fast 1 kg leichter, als ihr Vorgängermodell und damit nochmals deutlich einfacher zu transportieren, zu verstauen, und somit überall hin mit zu nehmen.

Für noch mehr Kraft in der Darbietung sorgt auf Wunsch JBL Bass Boost mit zwei benutzerdefinierten Modi. So soll Deep Bass für einen vollen, satten Bass, Punchy Bass hingegen für einen kraftvollen, energiegeladenen Bass sorgen. Visualisiert wird dies durch ein pulsierendes, mittels LED beleuchtetes Logo.

Alles in allem sollen klare Höhen, solide Mitten und satte Bässe für eine kraftvolle dynamische Wiedergabe garantiert sein, die JBL Boombox 4 also wie versprochen eine kompromisslose Performance abliefern.

Verlustfreies Audio über USB-C und neueste Bluetooth Technologie

Die JBL Boombox 4 ist zunächst natürlich mit Bluetooth ausgestattet, wobei als Besonderheit nicht nur eine Stereo- und Multi-Speaker-Verbindung unterstützt wird, sondern ebenso auch Auracast.

Wer lieber auf ein Kabel setzt, dem steht nunmehr USB-C zur Verfügung, der Hersteller spricht hierbei von einer verlustfreien Audio-Verbindung etwa direkt vom Smartphone oder Tablet.

Mehr Leistung, dennoch leichter und längere Akku-Laufzeit

Wie schon beschrieben, kann die JBL Boombox 4 mit einer nochmals kraftvolleren Wiedergabe als ihre Vorgänger aufwarten, ist mit 5,9 kg gleichzeitig aber gleich gut ein 1 kg leichter als die JBL Boombox 3, und kann fast 50 Prozent mehr Akku-Leistung als diese aufbieten. Das bedeutet, dass man mit der JBL Boombox 4 eine Spieldauer von bis zu 28 Stunden oder gar 34 Stunden über die Funkion Playtime Boost erzielen kann. Der Akku der JBL Boombox 4 ist übrigens austauschbar.

Erwähnt werden muss abschließend noch, dass die JBL Boombox 4 nach IP68 resistent gegen Wasser und Staub ist.

Technische Eckdaten der JBL PartyBox 720

Leistung: 800 W RMS

Treiber: 2 × 9″ Tieftöner, 2 × 1,25″ Kalottenhochtöner

Frequenzgang: 32 Hz – 20 kHz

Bluetooth: Bluetooth 5.4, Profile A2DP 1.4, AVRCP 1.6

Konnektivität: Aux-In, Mic-In, Guitar-/Line-In, USB, Bluetooth inkl. Auracast

Akkubetrieb: Optional mit 2 × JBL Battery 600 (bis zu 15 Std. Laufzeit, 3 Std. Ladezeit)

Abmessungen (B × H × T): 416 × 942 × 406 mm

Gewicht: 31 kg (Bruttogewicht: 34,9 kg)

Extras: Dynamische Lichtshow, Schnellladefunktion, spritzwassergeschützt (IPX4)

„Der Markt tendiert zu tragbaren Lautsprechern mit kräftigeren Bässen – und JBL ist der Meister in Sachen Bass. Die Balance zwischen kraftvollen Bässen und hochwertiger Audioqualität zu finden, ist eine Kunst, die schwer zu meistern ist. Mit der Einführung proprietärer Technologien wie Bass Boost und AI Sound Boost gelingt dies der JBL Boombox 4 jedoch perfekt. Sie vereint alles, was Fans an JBL lieben.“ Carsten Olesen, President of Consumer Audio Harman International

Preise und Verfügbarkeit

Die neue JBL Boombox 4 soll dieser Tage in den Farben Schwarz, Blaub und Camouflage für einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von € 499,95 zur Verfügung stehen.

Wir meinen…

Mit der neuen JBL Boombox 4 präsentiert Harman International die neueste Lösung der JBL Boombox Series und damit einen besonders leistungsstarken Bluetooth Speaker der Marke JBL, der bei einem Mehr als Leistung, noch satterem Sound dennoch leichter sein soll, als der direkte Vorgänger.

Produkt JBL Boombox 4 Preis € 499,95

Marke JBL Hersteller Harman International Vertrieb Harman Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über Harman International

Quelle Harman International