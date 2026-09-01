In aller Kürze Die JBL Cove Series ist als flexibel erweiterbares Whole-Home-Audiosystem mit drei WLAN-Lautsprechern konzipiert. JBL Cove M1 übernimmt die kompakte Rolle, JBL Cove P1 ergänzt Akku, IP56 und Dolby Atmos, während JBL Cove X1 als leistungsstärkstes Modell auf raumfüllenden 3D-Sound ausgelegt ist. Alle drei Modelle bieten automatische Raumkalibrierung, Constant Sound Field, AI Sound Boost, Stereo-Kopplung und Multiroom-Wiedergabe.

Mit der JBL Cove Series stellt JBL eine neue Produktfamilie vor, die nicht allein einzelne WLAN-Lautsprecher, sondern ein durchgängiges Audiosystem für das gesamte Zuhause bilden soll. Drei unterschiedlich ausgelegte Modelle lassen sich einzeln, als Stereopaar oder gemeinsam innerhalb eines Multiroom-Systems einsetzen, wobei die JBL One App die zentrale Verwaltung übernimmt. Dazu kommen aktuelle Streaming-Technologien von Apple AirPlay 2 über Google Cast und Spotify Connect bis hin zu Roon Ready sowie eine Verbindung zu ausgewählten Soundbars der JBL Bar MK2 Series. JBL will damit Musik und TV-Ton stärker innerhalb einer gemeinsamen Plattform zusammenführen – vom einzelnen Raum bis hin zu einem vernetzten Audio- und Heimkino-System.

Key Facts JBL Cove Series

JBL Cove Series mit JBL Cove M1, JBL Cove P1 und JBL Cove X1

WLAN-basierte Whole-Home-Audio-Plattform mit JBL One App

Einzelbetrieb, Stereo-Kopplung und Multiroom-Wiedergabe

Automatische Raumkalibrierung, Constant Sound Field und AI Sound Boost

WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay 2 und Google Cast

Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect

Dolby Atmos bei JBL Cove P1 und JBL Cove X1

JBL Cove P1 mit bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit und IP56

Integration in ausgewählte Systeme der JBL Bar MK2-Serie

„Music Follows Me“ für die Übergabe laufender Wiedergabe zwischen Räumen

Markteinführung im Oktober 2026

Drei Modelle für unterschiedliche Räume

JBL positioniert die Cove Series nicht als Reihe nahezu identischer Lautsprecher in unterschiedlichen Größen, sondern weist den drei Modellen klar definierte Einsatzbereiche zu.

Der JBL Cove M1 bildet dabei die kompakte Variante für den stationären Einsatz im Zuhause. Seine Bestückung besteht aus drei Hochtönern und einem Tieftöner. Trotz seiner Position als Einstiegsmodell unterstützt auch er die für die Serie zentralen Funktionen wie automatische Raumkalibrierung, Constant Sound Field, AI Sound Boost, Stereo-Kopplung und Whole-Home-Audio.

Mehr Flexibilität verspricht der JBL Cove P1. Er kombiniert vier Hochtöner – darunter einen nach oben abstrahlenden Treiber – mit einem Tieftöner und unterstützt Dolby Atmos. Ein integrierter Akku ermöglicht laut JBL bis zu 14 Stunden Wiedergabe, anschließend kann der Lautsprecher zum Laden auf seine Ladestation gestellt werden. Mit Schutzklasse IP56 ist er zudem gegen Staub und Wasser geschützt und damit wesentlich freier im Haus und dessen unmittelbarem Umfeld einsetzbar.

An der Spitze steht der JBL Cove X1. Auch hier kommen vier Hochtöner einschließlich eines nach oben abstrahlenden Treibers zum Einsatz, allerdings kombiniert JBL diese mit zwei Tieftönern. Der Hersteller beschreibt ihn entsprechend als Modell für raumfüllenden 3D-Sound mit Dolby Atmos.

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„Seit Jahrzehnten schafft JBL außergewöhnliche Sounderlebnisse überall dort, wo Menschen Musik hören. Mit JBL Cove setzen wir jetzt einen neuen Maßstab für die Zukunft von JBL Home Audio. Die Serie ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, im Bereich Home Audio eine führende Rolle einzunehmen. Dabei verbinden wir kraftvollen JBL Legendary Sound mit einfacher Bedienung, hoher Flexibilität und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. So machen wir es für noch mehr Menschen einfach, großartigen Sound im gesamten Zuhause zu erleben.“ Carsten Olesen, President, Consumer Audio bei Harman

Von einem Lautsprecher bis zum vernetzten Zuhause

Das eigentliche Konzept der JBL Cove Series zeigt sich beim Zusammenspiel mehrerer Lautsprecher. Über die JBL One App können verschiedene Modelle zu Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Gleichzeitig soll es möglich sein, Musik gezielt nur in einzelnen Räumen wiederzugeben, ohne dafür bestehende Gruppen auflösen oder die Lautsprecher neu konfigurieren zu müssen.

Damit versucht JBL einen typischen Stolperstein klassischer Multiroom-Systeme zu vermeiden: Der Nutzer soll nicht permanent darüber nachdenken müssen, wie einzelne Zonen aktuell zusammengeschaltet sind. Das System soll sich vielmehr kurzfristig an unterschiedliche Hörsituationen anpassen lassen – etwa Musik in mehreren Räumen am Nachmittag und eine gezielte Wiedergabe lediglich im Wohnzimmer am Abend.

Raumkalibrierung gehört bei allen drei Modellen dazu

Unabhängig vom gewählten Modell setzt JBL auf drei eigene Technologien zur Klangoptimierung. Die automatische Raumkalibrierung soll die Wiedergabe an die jeweilige Aufstellung anpassen und damit mehr Freiheit bei der Platzierung ermöglichen.

Constant Sound Field wiederum ist darauf ausgelegt, einen möglichst ausgewogenen Klang über einen größeren Bereich des Raums bereitzustellen. Ergänzend kommt AI Sound Boost zum Einsatz. Diese Technologie soll insbesondere bei höheren Lautstärken Verzerrungen reduzieren.

Entscheidend ist dabei, dass JBL diese Funktionen nicht lediglich den größeren Modellen vorbehält. JBL Cove M1, JBL Cove P1 und JBL Cove X1 verfügen gleichermaßen über automatische Raumkalibrierung, Constant Sound Field sowie AI Sound Boost.

Streaming von AirPlay 2 über Google Cast bis Roon Ready

Bei den Wiedergabemöglichkeiten setzt JBL die Cove Series vergleichsweise breit auf. Neben WLAN und Bluetooth nennt das Unternehmen Apple AirPlay 2 und Google Cast sowie Roon Ready.

Direkte Streaming-Integrationen stehen für Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect bereit. Spotify Tap ermöglicht zudem den direkten Zugriff auf Spotify über die sogenannte Moment-Taste.

Individuelle Klangeinstellungen sowie integrierte Musikdienste werden über die JBL One App bereitgestellt. Laut Hersteller lässt sich das Whole-Home-System grundsätzlich aber auch ohne App nutzen und soll sich in drei Schritten einrichten lassen.

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Music Follows Me bringt Musik und TV-Ton von Raum zu Raum

Interessant für den täglichen Einsatz ist die von JBL als „Music Follows Me“ bezeichnete Funktion. Dabei kann eine laufende Wiedergabe von einem Raum in den nächsten übernommen werden.

Dafür soll nicht einmal zwingend das Smartphone zur Hand genommen werden müssen. Über die Moment-Taste am Lautsprecher lässt sich die Wiedergabe laut Hersteller von Raum zu Raum fortsetzen. Das gilt nicht nur für Musik, sondern ebenso für TV-Ton innerhalb eines entsprechend aufgebauten JBL Systems.

Die JBL Bar MK2 Series wird Teil des Systems

JBL beschränkt Cove nicht auf Musik. Die WLAN-Lautsprecher lassen sich auch mit Soundbars der JBL Bar MK2-Serie verbinden, sodass ein bestehendes Whole-Home-Audiosystem für die Filmwiedergabe erweitert werden kann.

Über die JBL One App können Cove-Lautsprecher dabei auch als Rear-Lautsprecher eingesetzt werden. Zum Marktstart nennt JBL hierfür allerdings ausdrücklich JBL Cove M1 und JBL Cove P1. Beim JBL Cove X1 ist die Verbindung mit der JBL Bar MK2 Series zunächst auf Multiroom-Wiedergabe beschränkt. Als kompatible Soundbar-Systeme nennt der Hersteller ganz konkret die Modelle JBL Bar 300MK2, JBL Bar 500MK2, JBL Bar 800MK2, JBL Bar 1000MK2 sowie JBL Bar 1300MK2.

Amazon Alexa+ mit Einschränkung zum Marktstart

Eine integrierte Sprachsteuerung über Amazon Alexa+ ist für die JBL Cove Series ebenfalls vorgesehen. Für Anwender im deutschsprachigen Raum ist allerdings eine wesentliche Einschränkung zu beachten: Laut JBL steht Amazon Alexa+ zum Marktstart ausschließlich in den USA zur Verfügung.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Drei klar abgestufte Modelle: Vom kompakten JBL Cove M1 über den mobilen JBL Cove P1 bis zum leistungsstarken JBL Cove X1.

Vom kompakten JBL Cove M1 über den mobilen JBL Cove P1 bis zum leistungsstarken JBL Cove X1. Whole-Home-Audio: Einzelne Lautsprecher lassen sich flexibel gruppieren und raumübergreifend nutzen.

Einzelne Lautsprecher lassen sich flexibel gruppieren und raumübergreifend nutzen. Umfangreiche Streaming-Unterstützung: Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect stehen bereit.

Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect stehen bereit. Automatische Klangoptimierung: Raumkalibrierung, Constant Sound Field und AI Sound Boost sind bei allen drei Modellen vorhanden.

Raumkalibrierung, Constant Sound Field und AI Sound Boost sind bei allen drei Modellen vorhanden. Flexible Stereo-Lösung: Sämtliche Modelle unterstützen die Kopplung zu einem Stereopaar.

Sämtliche Modelle unterstützen die Kopplung zu einem Stereopaar. Dolby Atmos: JBL Cove P1 und JBL Cove X1 erweitern das Konzept um immersive Wiedergabe.

JBL Cove P1 und JBL Cove X1 erweitern das Konzept um immersive Wiedergabe. Musik und Heimkino: Die Cove-Lautsprecher lassen sich mit ausgewählten JBL Bar MK2 Soundbars kombinieren.

Die Cove-Lautsprecher lassen sich mit ausgewählten JBL Bar MK2 Soundbars kombinieren. Mobile Option: JBL Cove P1 bietet bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit und Schutzklasse IP56.

Preis & Verfügbarkeit

Die Modelle der JBL Cove Series sollen nach Angaben des Herstellers ab Oktober 2026 in Schwarz und Weiß erhältlich sein. Für den JBL Cove M1 nennt JBL eine unverbindliche Preisempfehlung von € 229,99, der JBL Cove P1 soll € 449,99 kosten und für den JBL Cove X1 werden € 499,99 aufgerufen.

Wir meinen…

Mit der JBL Cove Series geht JBL einen konsequenten Schritt über den einzelnen WLAN-Lautsprecher hinaus. Entscheidend ist weniger eine einzelne Funktion als das Zusammenspiel aus Multiroom, Stereo-Betrieb, breiter Streaming-Unterstützung und der optionalen Verzahnung mit der JBL Bar MK2-Serie. Dass automatische Raumkalibrierung, Constant Sound Field und AI Sound Boost bereits beim kompakten JBL Cove M1 verfügbar sind, macht das Konzept zusätzlich interessant. Besonders spannend erscheint der JBL Cove P1, da er mit Akku, IP56 und Dolby Atmos innerhalb der Serie die größte Flexibilität verspricht.

Produkt JBL Cove Series Preis € 279,99

Technische Daten JBL Cove Series

Produkt JBL Cove M1 JBL Cove P1 JBL Cove X1 Charakterisierung Kompakter WLAN-Lautsprecher Tragbarer WLAN-Lautsprecher WLAN-Lautsprecher für raumfüllenden 3D-Sound Treiber 3 Hochtöner, 1 Tieftöner 4 Hochtöner, davon 1 nach oben abstrahlend, 1 Tieftöner 4 Hochtöner, davon 1 nach oben abstrahlend, 2 Tieftöner Dolby Atmos Nein Ja Ja Akku – Bis zu 14 Stunden, Ladestation – IP-Schutzklasse – IP56 – Klangfunktionen Automatische Raumkalibrierung, Constant Sound Field, AI Sound Boost Automatische Raumkalibrierung, Constant Sound Field, AI Sound Boost Automatische Raumkalibrierung, Constant Sound Field, AI Sound Boost Vernetzung WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Google Cast WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Google Cast WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Google Cast Streaming Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect Multiroom / Stereo Whole-Home-Audio, Stereo-Kopplung Whole-Home-Audio, Stereo-Kopplung Whole-Home-Audio, Stereo-Kopplung JBL Bar MK2 Rear-Lautsprecher und Multiroom Rear-Lautsprecher und Multiroom Zum Marktstart nur Multiroom Farben Schwarz, Weiß Schwarz, Weiß Schwarz, Weiß

Marke JBL Hersteller Harman International Vertrieb Harman Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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