JBL Grip – Der Outdoor-Speaker für Klang, Style und Nachhaltigkeit

Der JBL Grip beweist, dass ein kleiner Lautsprecher große Wirkung entfalten kann. Mit 16 Watt Ausgangsleistung und der JBL AI-Sound-Boost-Technologie sorgt er für satte Bässe und kristallklare Höhen – selbst bei hoher Lautstärke ohne Verzerrungen. Durch das vertikale Gehäusedesign und das markante JBL-Logo wird der Grip zum stylischen Accessoire für unterwegs.

Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 3. September 2025Letztes Update 3. September 2025
0 2 Minuten gelesen
Foto © Harman International | JBL Grip Outdoor Bluetooth Speaker
Foto © Harman International | JBL Grip Outdoor Bluetooth Speaker
In aller Kürze
  • Kompakt, robust und klangstark: Der neue JBL Grip ist der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer und soll als ultrakompakter Bluetooth Speaker mit JBL Pro Sound auftrumpfen.

Mit dem JBL Grip erweitert Harman International bei der Marke JBL seine Erfolgsserie tragbarer Bluetooth Speaker um ein Modell, das modernen Lifestyle mit technischer Raffinesse verbinden soll, wie der Hersteller verspricht. Der ultrakompakte Bluetooth-Speaker liefert 16 Watt JBL Pro Sound, unterstützt JBL AI Sound Boost und ermöglicht Multi-Speaker-Verbindungen via Auracast.

Dank IP68-Schutz ist er wasser-, staub- und stoßfest und bietet bis zu zwölf Stunden Spielzeit. Ob beim Wandern, Biken oder am See – der JBL Grip macht jedes Outdoor-Erlebnis noch intensiver.

Outdoor-Lautsprecher mit IP68-Schutz für jedes Abenteuer

Ob beim Sport, auf Reisen oder in der Natur: Der JBL Grip ist für jedes Szenario gewappnet. Mit IP68-Schutz widersteht er Wasser, Staub und Stößen und bleibt zuverlässig im Einsatz. Der integrierte Seilhaken erlaubt es, den Speaker flexibel am Rucksack, Fahrrad oder Kajak zu befestigen – Musikgenuss ohne Grenzen.

Smarte Features – Bluetooth inklusive Auracast, Ambient Light und App-Steuerung

Neben dem reinen Klang bietet der JBL Grip clevere Zusatzfunktionen. Mehrere Lautsprecher lassen sich dank Auracast koppeln, wodurch echtes Stereo- oder Party-Feeling entsteht. Die individuell einstellbare Ambient Light-Beleuchtung sorgt für visuelle Highlights, abgestimmt auf jede Playlist. Mit der JBL Portable App können Nutzer Sound, Licht und Updates jederzeit bequem steuern.

Nachhaltigkeit trifft Mobilität

JBL setzt beim Grip auf eine umweltfreundliche Produktphilosophie. Das Gehäuse besteht aus recyceltem Kunststoff, die Verpackung ist FSC-zertifiziert. Damit verbindet der Speaker langlebige Performance mit einem klaren Nachhaltigkeitsgedanken – ein Pluspunkt für umweltbewusste Musikliebhaber.

Die wichtigsten technische Daten des JBL Grip

  • Lautsprechertreiber: 43 × 80 mm Vollbereich
  • Ausgangsleistung: 16 W RMS
  • Frequenzgang: 70 Hz – 20 kHz (–6 dB)
  • Kabellose Verbindung: Bluetooth 5.4
  • Profile: A2DP 1.4, AVRCP 1.6
  • Akku: Li-Ionen 2.600 mAh 3,85 V
  • Akkulaufzeit: bis zu 14 Stunden (abhängig von Lautstärke & Inhalt)
  • Ladezeit: ca. 3 Stunden (5 V / 3 A)
  • Abmessungen: 64 × 152,5 × 65,2 mm
  • Gewicht: 0,385 kg
  • Besonderheit: Zertifiziert nach IP68

„Seit der Einführung des JBL Flip im Jahr 2012 ist JBL Marktführer im Bereich tragbarer Lautsprecher. Der brandneue JBL Grip treibt diese Kategorie weiter voran und beweist, dass wir nicht stillstehen, wenn es darum geht, großartigen Sound zu einem sehr erschwinglichen Preis zu liefern. Wir freuen uns, den Grip in unser Sortiment aufzunehmen und damit erneut zu zeigen, dass es für jeden Moment, jede Stimmung und jedes Budget einen passenden JBL-Lautsprecher gibt.“

Carsten Olesen, President of Consumer Audio Harman International

Verfügbarkeit und Preis des JBL Grip

Der JBL Grip ist ab dem 8. September 2025 in sieben Farben erhältlich, und zwar Schwarz, Weiß, Lila, Rot, Blau, Camouflage und Pink. Der Preis liegt bei € 99,99.

Wir meinen…

Mit dem JBL Grip beweise man bei Harman International einmal mehr, dass die Marke JBL eine Vorreiterrolle im Segment der tragbaren Lautsprecher einnimmt. Der kompakte Speaker kombiniere  satten Sound, robuste Bauweise und smarte Features wie Auracast und Ambient Light. Dank IP68-Schutz, langer Akkulaufzeit und nachhaltiger Materialien ist er der ideale Begleiter für alle, die unterwegs keine Kompromisse eingehen wollen, so das Versprechen von Harman International.

ProduktJBL Grip Outdoor Bluetooth Speaker
Preis€ 99,99
MarkeJBL
HerstellerHarman International
VertriebHarman Deutschland GmbH
Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Bild von Michael Holzinger

Michael Holzinger

Michael Holzinger, Gründer und Chefredakteur von sempre-audio.at | Der HiFi Blog - Das HiFi Magazin und HiFi BLOG, ist seit Jahrzehnten als Journalist in den Bereichen IT, Fotografie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik tätig. Mit HiFi.Luxury begründete er zudem eine weitere Plattformen, die für modernen, exquisiten Lebensstil steht.

