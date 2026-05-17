In aller Kürze Mit dem JBL Live 680NC und dem JBL Live 780NC erweitert JBL die JBL Live Series um zwei alltagstaugliche Kopfhörer mit Hi-res Audio, True Adaptive Noise Cancelling 2.0, Bluetooth 6.0, LE Audio, Multipoint-Konnektivität, App-basierter Personalisierung und bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit. Der JBL Live 680NC ist als kompakter On-ear Kopfhörer ausgelegt, der JBL Live 780NC als komfortorientiertes Over-ear Modell.

Mit dem JBL Live 680NC und dem JBL Live 780NC stellt JBL zwei neue Kopfhörer der JBL Live Series vor, die sich klar an den Alltag richten: unterwegs, im Büro, auf Reisen, beim Streaming und beim Telefonieren. Der JBL Live 680NC ist als On-ear Kopfhörer ausgelegt, der JBL Live 780NC als Over-ear Modell. Gemeinsam ist beiden der Anspruch, kräftigen JBL Signature Sound, adaptives Noise Cancelling, lange Akkulaufzeit und ein moderneres Design in einer breit aufgestellten Preisklasse zu verbinden.

Key Facts

On-ear und Over-ear Kopfhörer der neuen JBL Live Series

40 mm Dynamiktreiber mit Hi-res Audio über Kabel und kabellos

True Adaptive Noise Cancelling 2.0 mit Echtzeitkalibrierung

Perfect Calls 2.0 mit Beamforming-Mikrofonen und KI-gestützter Geräuschunterdrückung

Bluetooth 6.0 mit LE Audio und Multipoint-Konnektivität

Personalisierung über JBL Headphones App und Personi-Fi 3.0

Bis zu 80 Stunden Musikwiedergabe ohne ANC, bis zu 50 Stunden mit ANC

Verfügbar in Blau, Schwarz, Weiß, Sand, Grün, Lila und Orange

Fachhandelspreis: JBL Live 680NC € 149,99, JBL Live 780NC € 179,99

JBL Live Series – Zwei Bauformen, ein gemeinsames Konzept

On-ear oder Over-ear

Die neue JBL Live Series deckt mit den beiden Modellen zwei unterschiedliche Tragekonzepte ab. Der JBL Live 680NC setzt auf ein On-ear Design, liegt also direkt auf den Ohren auf und bleibt mit 231,16 g besonders leicht. Der JBL Live 780NC ist als Over-ear Kopfhörer konzipiert, umschließt die Ohren und bietet mit 260 g ebenfalls ein vergleichsweise niedriges Gewicht für diese Bauform.

Damit adressiert JBL zwei Nutzungsszenarien, die sich in der Praxis durchaus unterscheiden. Wer einen kompakteren, besonders mobilen Kopfhörer sucht, wird eher zum JBL Live 680NC greifen. Wer längere Hörsessions, stärkere Abschirmung und den typischen Komfort eines ohrumschließenden Designs bevorzugt, findet im JBL Live 780NC die passendere Variante. Beide Modelle lassen sich vollständig zusammenklappen und werden mit einem Transportbeutel geliefert.

Foto © Harman International | JBL Live 680NC und JBL Live 780NC Foto © Harman International | JBL Live 680NC und JBL Live 780NC Foto © Harman International | JBL Live 680NC und JBL Live 780NC Foto © Harman International | JBL Live 680NC und JBL Live 780NC Foto © Harman International | JBL Live 680NC und JBL Live 780NC Foto © Harman International | JBL Live 680NC und JBL Live 780NC

40 mm Dynamiktreiber und Hi-res Audio

Technisch setzt JBL bei beiden Kopfhörern auf 40 mm Dynamiktreiber. Sie sollen laut Hersteller einen klareren, detailreicheren JBL Signature Sound liefern und decken einen Frequenzgang von 10 Hz bis 40 kHz ab. Beide Modelle sind für Hi-res Audio ausgelegt, und zwar sowohl im kabellosen Betrieb als auch über Kabel.

Zum Lieferumfang gehört ein USB-C auf analoges 3,5 mm Kabel. Damit lassen sich die Kopfhörer auch mit klassischen Quellen nutzen, etwa im Flugzeug, am Notebook, an mobilen Zuspielern oder an anderen Geräten mit analogem Audioausgang. Für kabellose Verbindungen steht Bluetooth 6.0 zur Verfügung, unterstützt werden die Profile A2DP 1.4.0, AVRCP 1.6.3 und HFP 1.9.0.

True Adaptive Noise Cancelling 2.0 mit Echtzeitkalibrierung

Ein zentraler Punkt der neuen JBL Live Modelle ist True Adaptive Noise Cancelling 2.0. Die Technologie analysiert Umgebungsgeräusche fortlaufend und passt die Geräuschunterdrückung in Echtzeit an. Beim JBL Live 680NC kommen dafür vier Mikrofone zum Einsatz, beim JBL Live 780NC sind es sechs Mikrofone.

Das Over-ear Modell verfügt damit über die aufwendigere Mikrofonbestückung für die Geräuschanalyse, was zur Bauform passt: Ein ohrumschließender Kopfhörer bietet bereits konstruktiv eine andere akustische Basis als ein On-ear Modell. Beide Kopfhörer erlauben es zudem, über die JBL Headphones App festzulegen, wie stark Außengeräusche ausgeblendet oder zugelassen werden sollen.

Perfect Calls 2.0 für klare Sprachqualität

Für Telefonate und Videocalls integriert JBL Perfect Calls 2.0. Dabei kombiniert der Hersteller zwei Beamforming-Mikrofone mit einem KI-trainierten Algorithmus zur Reduktion von Störgeräuschen. Verkehrslärm, Wind und Hintergrundgeräusche sollen gezielter ausgeblendet werden, damit Stimmen natürlicher und verständlicher übertragen werden.

Gerade hier wird deutlich, dass JBL die neuen Modelle nicht allein als Musik-Kopfhörer positioniert. Die JBL Live 680NC und JBL Live 780NC sollen ebenso für mobile Arbeit, Online-Meetings, Pendeln und Reisen geeignet sein. Dazu passt auch die Multipoint-Konnektivität, über die zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden werden können. In der Praxis lässt sich so etwa zwischen Smartphone und Notebook wechseln, ohne die Verbindung jedes Mal neu aufbauen zu müssen.

JBL Spatial Sound, Personi-Fi 3.0 und App-Steuerung

Neben klassischem Stereo-Hören integriert JBL auch JBL Spatial Sound. Diese Funktion soll Stereo-Inhalte räumlicher wirken lassen und richtet sich vor allem an Nutzer, die Filme, Serien oder Videos über Kopfhörer streamen. Die Klangabstimmung lässt sich über die JBL Headphones App anpassen.

Dort stehen auch Personi-Fi 3.0, individuell belegbare Touch- und Tastenfunktionen sowie verschiedene Einstellungen für Noise Cancelling und Umgebungsgeräusche zur Verfügung. Beim JBL Live 780NC nennt JBL zusätzlich Low Volume Dynamic EQ und Personal Sound Amplification. Damit soll der Klang auch bei geringerer Lautstärke kraftvoll bleiben, zudem kann die Balance zwischen linker und rechter Ohrmuschel angepasst und die Gesprächslautstärke erhöht werden.

Bluetooth 6.0, LE Audio und Auracast

Die neuen Kopfhörer setzen auf Bluetooth 6.0 und unterstützen LE Audio. Damit rückt JBL die Modelle technisch in Richtung moderner Bluetooth-Architekturen, die auf geringeren Energiebedarf, stabile Übertragung und neue Anwendungsmöglichkeiten ausgelegt sind. Über Auracast sollen sich Audioinhalte direkt über die JBL Headphones App teilen lassen, sofern die entsprechende Umgebung und kompatible Geräte vorhanden sind.

Für den Alltag ist zudem die Multipoint-Funktion wesentlich. Sie erlaubt es, zwei Geräte parallel verbunden zu halten. Wer Musik auf dem Tablet hört und einen Anruf auf dem Smartphone annimmt, muss nicht manuell umkoppeln.

JBL Smart Tx als optionale Ergänzung

Beide Kopfhörer lassen sich auch mit JBL Smart Tx kombinieren. Der separat erhältliche Wireless-Transmitter kann an 3,5 mm oder USB-C Quellen angeschlossen werden und soll kabellose Freiheit auch dort ermöglichen, wo keine klassische Bluetooth-Verbindung zur Verfügung steht. JBL nennt hier etwa den Einsatz an Inflight-Entertainment-Systemen.

Über den Touchscreen von JBL Smart Tx sollen zudem EQ- und Musiksteuerung sowie zusätzliche Personalisierungsfunktionen zugänglich sein. Für Vielreisende ist das ein durchaus interessanter Zusatz, allerdings nicht Teil des regulären Lieferumfangs.

Foto © Harman International | JBL Live 680NC und JBL Live 780NC Foto © Harman International | JBL Live 680NC und JBL Live 780NC

Design und Tragekomfort

JBL hat die neue JBL Live Series auch äußerlich überarbeitet. Beide Modelle setzen auf Soft-Touch-Materialien, ergonomisch geformte Ohrmuscheln, einen leichten Kopfbügel und robuste Metallscharniere. Die Kopfhörer sind vollständig faltbar und damit auf Mobilität ausgelegt.

Die Farbpalette fällt für JBL typisch breit aus. Neben klassischen Varianten in Schwarz, Weiß und Sand gibt es Blau, Grün, Lila und Orange. Damit positioniert JBL die Serie nicht nur technisch, sondern auch optisch als Alltagsprodukt, das bewusst etwas mehr Farbe ins Kopfhörersegment bringen soll.

Akkulaufzeit und Schnellladefunktion

Bei der Akkulaufzeit liegen beide Modelle gleichauf. Ohne aktiviertes Noise Cancelling gibt JBL bis zu 80 Stunden Musikwiedergabe an, mit eingeschaltetem ANC sollen bis zu 50 Stunden möglich sein. Die Gesprächszeit liegt laut Hersteller bei bis zu 33 Stunden ohne ANC und bis zu 28 Stunden mit ANC.

Geladen wird der integrierte Lithium-Ionen-Akku mit 870 mAh und 3,7 V über USB-C. Die vollständige Ladedauer beträgt rund zwei Stunden. Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls vorgesehen: Fünf Minuten Ladezeit sollen für bis zu vier weitere Stunden Musikwiedergabe reichen.

Alle Vorteile auf einen Blick

Zwei Bauformen für unterschiedliche Vorlieben: kompakter On-ear Kopfhörer oder komfortabler Over-ear Kopfhörer

Lange Akkulaufzeit für Reisen, Arbeitsalltag und Freizeit ohne ständiges Nachladen

Adaptives Noise Cancelling für konzentriertes Hören in wechselnden Umgebungen

Sehr breite Personalisierung über App, Klangprofil, Bedienung und ANC-Einstellungen

Moderne Bluetooth-Plattform mit LE Audio, Auracast und Multipoint-Verbindung

Faltbares Design mit Transportbeutel für mobile Nutzung

Große Farbauswahl von dezent bis auffällig

Optional erweiterbar über JBL Smart Tx für Quellen mit 3,5 mm oder USB-C Ausgang

Preis und Verfügbarkeit

Der JBL Live 680NC und der JBL Live 780NC sind ab sofort beziehungsweise seit 12. Mai 2026 über JBL.com erhältlich. Beide Modelle werden in den Farben Blau, Schwarz, Weiß, Sand, Grün, Lila und Orange angeboten.

Der JBL Live 680NC wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 149,99 angeboten, der JBL Live 780NC zu € 179,99. Für die Schweiz nennt JBL CHF 149,95 für den JBL Live 680NC und CHF 179,95 für den JBL Live 780NC.

Fazit

Mit dem JBL Live 680NC und dem JBL Live 780NC bringt JBL zwei Kopfhörer auf den Markt, die weniger auf spektakuläre Einzelmerkmale als auf eine sehr vollständige Alltagsausstattung setzen. 40 mm Treiber, Hi-res Audio, True Adaptive Noise Cancelling 2.0, Bluetooth 6.0 mit LE Audio, Multipoint, lange Akkulaufzeit und App-basierte Personalisierung ergeben ein stimmiges Paket.

Die klare Trennung zwischen On-ear und Over-ear macht die Auswahl einfach: Der JBL Live 680NC ist die kompaktere, leichtere Lösung, der JBL Live 780NC die komfortorientierte Variante mit stärkerer Mikrofonbasis für das adaptive Noise Cancelling. In beiden Fällen liefert JBL viel Ausstattung zu einem moderaten Preis und setzt die JBL Live Series konsequent als moderne Kopfhörerlinie für den ganzen Tag fort.

Produkt JBL Live 680NC und JBL Live 780NC Preis JBL Live 680NC € 149,95

JBL Live 780NC € 179,95

Technische Daten

Produkt JBL Live 680NC JBL Live 780NC Charakterisierung Kabelloser On-ear Kopfhörer mit Noise Cancelling Kabelloser Over-ear Kopfhörer mit Noise Cancelling Treiber 40 mm Dynamiktreiber 40 mm Dynamiktreiber Frequenzgang 10 Hz bis 40 kHz 10 Hz bis 40 kHz Impedanz 32 Ohm 32 Ohm Empfindlichkeit 98 dB SPL bei 1 kHz 98 dB SPL bei 1 kHz Maximaler Schalldruckpegel 95 dB 94 dB Noise Cancelling True Adaptive Noise Cancelling 2.0 True Adaptive Noise Cancelling 2.0 Mikrofone für ANC Vier Mikrofone Sechs Mikrofone Telefonie Perfect Calls 2.0 mit zwei Beamforming-Mikrofonen Perfect Calls 2.0 mit zwei Beamforming-Mikrofonen Bluetooth Bluetooth 6.0 Bluetooth 6.0 Bluetooth-Profile A2DP 1.4.0, AVRCP 1.6.3, HFP 1.9.0 A2DP 1.4.0, AVRCP 1.6.3, HFP 1.9.0 Akku Lithium-Ionen-Akku, 870 mAh, 3,7 V Lithium-Ionen-Akku, 870 mAh, 3,7 V Ladezeit 2 Stunden 2 Stunden Musikwiedergabe ohne ANC Bis zu 80 Stunden Bis zu 80 Stunden Musikwiedergabe mit ANC Bis zu 50 Stunden Bis zu 50 Stunden Gesprächszeit ohne ANC Bis zu 33 Stunden Bis zu 33 Stunden Gesprächszeit mit ANC Bis zu 28 Stunden Bis zu 28 Stunden Schnellladefunktion 5 Minuten für bis zu 4 Stunden Wiedergabe 5 Minuten für bis zu 4 Stunden Wiedergabe Gewicht 231,16 g 260 g Audiokabellänge 120 cm 120 cm Stromversorgung 5 V, 1 A 5 V, 1 A Lieferumfang Kopfhörer, USB-C auf analoges 3,5 mm Kabel, Transportbeutel, Garantie-/Warnhinweis, Kurzanleitung Kopfhörer, USB-C auf analoges 3,5 mm Kabel, Transportbeutel, Garantie-/Warnhinweis, Kurzanleitung

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