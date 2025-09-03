JBL Party Box 720 – JBL Pro Sound und effektvolle Lichtshow

In aller Kürze Die JBL PartyBox 720 vereint 800 Watt JBL Pro Sound, dynamische Lichtshow und maximale Mobilität für Partys ohne Kompromisse.

JBL gehört seit Jahrzehnten zu den führenden Marken, wenn es um leistungsstarke Audiolösungen geht. Vor allem im Bereich der Power Speaker hat sich das Unternehmen Harman International, das hinter der Marke JBL steht, damit einen Namen gemacht, indem es hohe Klangqualität mit praxisgerechten Features und robuster Bauweise verbindet. JBL gelingt es dabei, professionelle Audio-Technologien in benutzerfreundliche Produkte zu integrieren, die sowohl Musikfans als auch DJs und Event-Veranstalter begeistern.

Mit einem Gespür für modernes Design und innovativen Sound sorgt JBL dafür, dass ihre Lautsprecher weit mehr sind als reine Klangquellen – sie sind Erlebnisgeräte. Die neue JBL PartyBox 720 setzt diesen Anspruch konsequent fort und hebt das Segment der mobilen Partylautsprecher auf ein neues Niveau.

Leistungsstarker Power Speaker mit 800 Watt

Die JBL PartyBox 720 ist ein leistungsstarker Power Speaker mit 800 Watt JBL Pro Sound, der selbst bei hoher Lautstärke klare Höhen und tiefe, präzise Bässe liefert. Zwei 9 Zoll Tieftöner und zwei 30 mm Kalotten-Hochtöner sorgen für eine breite Klangbühne, während der JBL AI-Sound-Boost die Performance in Echtzeit optimiert und Verzerrungen minimiert. Über Auracast lässt sich die Box mit weiteren JBL Speakern koppeln, um Stereo-Sound oder eine ganze Klangwand zu erzeugen.

Dynamische Lichtshow

Ein Highlight ist die dynamische Lichtshow, die mit Stroboskop- und Sternen-Effekten den Beat visuell untermalt und per JBL PartyBox App individuell gesteuert werden kann. Auch in Sachen Mobilität überzeugt die 720: Breite, stabile Räder, ein ergonomisch geformter Griff und das spritzwassergeschützte Gehäuse (IPX4) machen sie zum idealen Begleiter für Indoor- und Outdoor-Partys.

Lange Akku-Laufzeit

Für lange Einsätze stehen optional austauschbare Akkus mit bis zu 15 Stunden Laufzeit zur Verfügung, die dank Schnellladefunktion nach nur zehn Minuten zwei weitere Stunden Wiedergabe ermöglichen. Optional sind JBL Battery 600 separat erhältlich, wobei zwei davon hier Platz finden.

Mit Anschlüssen für Mikrofone, Gitarren oder DJ-Equipment wird die PartyBox 720 zur vollwertigen Sound-Zentrale. JBL bietet damit einen flexiblen, robusten und klangstarken Party-Lautsprecher, der professionelle Features in ein anwenderfreundliches Format bringt.

Technische Daten der JBL Party Box 720

Leistung: 800 W RMS

Stromversorgung: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Lautsprecher: 2 x 9″ Woofer, 2 x 1,25″ Hochtöner

Frequenzbereich: 32 Hz – 20 kHz

Signal-Rausch-Verhältnis: > 80 dB

Eingänge: Aux-In, Mic-In, Guitar-/Line-In, Bluetooth/USB

Bluetooth: Version 5.4, Profile A2DP V1.4 & AVRCP V1.6

USB-C Ladeausgang: bis 20 V / 3 A (PDO), PPS unterstützt

Abmessungen (B x H x T): 416 x 942 x 406 mm

Gewicht: 31 kg (Netto), 34,9 kg (Brutto)

Batterie: 2 x JBL BATTERY 600, Li-Ion 99,02 Wh

Ladezeit: 3 Stunden

Wiedergabezeit: bis zu 15 Stunden

Preise und Verfügbarkeit

Die JBL Party Box 720 soll ab Anfang Oktober 2025 im Fachhandel zu finden sein. Man muss für diese Lösung einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von € 899,99 einkalkulieren.

Wir meinen…

Die JBL PartyBox 720 ist ein Paradebeispiel dafür, wie JBL seine Erfahrung im Power-Speaker-Segment in ein modernes, vielseitiges Produkt übersetzt. Mit beeindruckender Leistung, smarter Klangoptimierung, flexibler Mobilität und spektakulären Lichteffekten wird sie zum Mittelpunkt jeder Party. Sie ist nicht nur ein Lautsprecher, sondern ein echtes Entertainment-System, das Musik und Show auf den Punkt bringt.

Preis € 899,99

Marke JBL Hersteller Harman International

