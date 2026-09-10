In aller Kürze Der JBL Pulse 6 führt das seit 2013 verfolgte Zusammenspiel aus portablem Lautsprecher und Lichtinszenierung konsequent weiter. Seine 360°-Lichtshow bietet 16 Themen und bezieht erstmals auch den integrierten Tragegriff ein. Für die Musikwiedergabe stehen ein Zweiwege-System mit 40 W RMS, Bluetooth 6.0, Auracast und verlustfreies USB-C Audio bereit. Die Steuerung übernimmt die JBL One App, während IP68-Schutz und bis zu zwölf Stunden Laufzeit den mobilen Einsatz absichern.

JBL hat die JBL Pulse Series nie als konventionellen Bluetooth-Lautsprecher mit einigen zusätzlich eingesetzten LEDs verstanden. Seit der ersten Generation aus dem Jahr 2013 bilden Licht und Musik vielmehr ein gemeinsames Gestaltungskonzept – und genau diesen Ansatz baut Harman International Industries mit dem JBL Pulse 6 sichtbar aus. Die Beleuchtung reicht nun bis in den Tragegriff, 16 unterschiedlich choreografierte Themen decken sowohl Partys als auch ruhigere Abende ab, und selbst als dezente Leuchte neben dem Bett soll sich das neue Modell verwenden lassen. Gleichzeitig wurde die technische Basis überarbeitet: Ein separates Tiefton- und Hochtonsystem, JBL AI Sound Boost, Bluetooth 6.0, Auracast sowie die verlustfreie Wiedergabe über USB-C sollen dafür sorgen, dass die sechste Generation nicht allein über ihre Optik Aufmerksamkeit erhält.

Key Facts JBL Pulse 6

Portabler Bluetooth-Lautsprecher mit anpassbarer 360°-Lichtshow

63,8 × 63,8 mm Tieftöner und 16 mm Hochtöner

Ausgangsleistung von 30 W RMS plus 10 W RMS

Frequenzbereich von 42 Hz bis 20 kHz

Bluetooth 6.0 mit SBC, AAC und LC3

Auracast für Stereo-Paarung und die Verbindung mehrerer kompatibler Lautsprecher

Verlustfreie Audiowiedergabe über USB-C

16 Lichtthemen und beleuchteter Tragegriff

Steuerung über die JBL One App

Kompatibel mit dem JBL EasySing Mic Mini

Bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit

Wasser- und staubdicht gemäß IP68

Abmessungen von 131,73 × 264,05 × 106,4 mm bei 1,49 kg Gewicht

Zwei Wege und 40 W RMS für den Klang

Im Inneren des JBL Pulse 6 arbeiten ein quadratischer Tieftöner mit 63,8 × 63,8 mm und ein separater Hochtöner mit 16 mm Durchmesser. Der Tieftöner wird mit 30 W RMS, der Hochtöner mit 10 W RMS angesteuert. JBL gibt einen Frequenzbereich von 42 Hz bis 20 kHz sowie einen Signal-Rausch-Abstand von mehr als 80 dB an.

Das überarbeitete akustische Konzept soll laut Hersteller einen volleren und ausgewogeneren Klang mit tiefer reichendem Bass ermöglichen. JBL AI Sound Boost analysiert dazu das Musiksignal in Echtzeit und passt die Wiedergabe so an, dass sich eine höhere Lautstärke und Dynamik bei möglichst geringen Verzerrungen erzielen lassen. Dabei handelt es sich um eine vom Hersteller beschriebene Signalverarbeitung, nicht um eine auf künstlicher Intelligenz basierende Auswahl oder Veränderung der Musik.

Foto © Harman International | JBL Pulse 6 Portable Speaker Foto © Harman International | JBL Pulse 6 Portable Speaker

Die Lichtshow reicht bis in den Tragegriff

Das prägende Merkmal bleibt die anpassbare 360°-Lichtshow. Beim JBL Pulse 6 bezieht sie auch den integrierten Tragegriff ein, sodass die Beleuchtung nicht mehr sichtbar am oberen Ende des Lautsprechers abschließt. Choreografierte Effekte reagieren auf die laufende Musik und erzeugen über das Gehäuse hinweg unterschiedliche Bewegungen, Farben und Helligkeitsverläufe.

Insgesamt stehen 16 Lichtthemen zur Wahl. Zehn davon – Universe, Firefly, Sea, Campfire, Aurora, Blossom, Cheers, Storm, Sky und Hover – sind als atmosphärische Ambient-Themen ausgelegt. Neon, Loop, Bounce, Trim, Switch und Freeze bilden die sechs stärker bewegten Party-Themen.

„Integrierte Beleuchtung in portablen Lautsprechern liegt zunehmend im Trend, doch für JBL ist dieses Konzept nicht neu – die anpassbare 360°-Lichtshow ist seit der ersten Markteinführung der Pulse im Jahr 2013 ein fester Bestandteil ihres Designs“, erklärt Carsten Olesen, President, Consumer Audio bei HARMAN. „Unser Ziel ist es nun, über unser gesamtes Line-up hinweg ein einheitlicheres Erlebnis aus Klang und Licht zu schaffen – vom funktionalen Edge Lighting bei Lautsprechern wie dem JBL Xtreme 5 bis hin zu den Lichtshows unserer PartyBox-Reihe und des JBL Pulse 6.“

Vom Party-Modus zur dezenten Leuchte

Die Beleuchtung dient nicht ausschließlich der musikalischen Inszenierung. Mit Sunset Mode lässt sich über die JBL One App ein Countdown von bis zu 60 Minuten einstellen. Während dieser Zeit wird das Licht allmählich dunkler; nach Ablauf des Timers endet auch die Musikwiedergabe.

Ist keine Musik aktiv, genügt ein zweimaliges Antippen des Lautsprechers, um die Bedside Lamp-Funktion einzuschalten. Die Helligkeit lässt sich unmittelbar über die Lautstärketasten verändern. Farbe und Farbtemperatur können über die JBL One App genauer angepasst werden.

JBL One App als Schaltzentrale

Über die JBL One App lassen sich Lichtthemen auswählen, eigene Kombinationen aus Umgebungsgeräuschen und Beleuchtung zusammenstellen sowie die Klangabstimmung per Equalizer verändern. Auch Sunset Mode und die Verknüpfung kompatibler Lautsprecher über Auracast werden über die App gesteuert.

Bemerkenswert ist die Wahl der JBL One App, die damit auch bei einem portablen Modell eine zentrale Rolle übernimmt. Der JBL Pulse 6 wird dadurch nicht allein über seine Bedienelemente am Gehäuse definiert, sondern als konfigurierbares System aus Klang, Licht und vernetzten Funktionen.

Bluetooth 6.0, Auracast und USB-C Audio

Für die drahtlose Signalübertragung setzt der JBL Pulse 6 auf Bluetooth 6.0. Unterstützt werden die Bluetooth-Profile A2DP 1.4 und AVRCP 1.6 sowie die Audio-Codecs SBC, AAC und LC3.

Auracast ermöglicht die Verbindung mit weiteren kompatiblen JBL-Lautsprechern. Zwei JBL Pulse 6 lassen sich als Stereo-Paar betreiben, darüber hinaus können mehrere Auracast-fähige Modelle gemeinsam spielen. Mit kompatiblen JBL PartyBox-Lautsprechern und JBL PartyLight Sticks sollen sich zusätzlich Klang und Beleuchtung synchronisieren lassen.

Eine kabelgebundene Verbindung über USB-C erlaubt die verlustfreie Wiedergabe kompatibler Audioinhalte. Voraussetzung sind eine geeignete Quelle sowie entsprechend unterstützte Apps oder Dienste. Darüber hinaus nennt JBL eine einfache Karaoke-Konfiguration in Verbindung mit dem optional erhältlichen JBL EasySing Mic Mini.

Bis zu zwölf Stunden fernab der Steckdose

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku verfügt über eine Kapazität von 34 Wh beziehungsweise 4.722 mAh bei 7,2 V. JBL nennt eine Laufzeit von bis zu zwölf Stunden, abhängig von Lautstärke, Audiomaterial und gewählten Lichteffekten. Die vollständige Aufladung dauert bei einer Stromversorgung mit 5 V und 3 A weniger als viereinhalb Stunden.

Mit 1,49 kg bleibt der JBL Pulse 6 transportabel, ist aber kein ausgesprochenes Leichtgewicht. Der beleuchtete Griff ist deshalb nicht nur Teil der Gestaltung, sondern übernimmt eine klare praktische Funktion. Das nach IP68 wasser- und staubdichte Gehäuse erlaubt den Einsatz auf der Terrasse, am Pool oder unterwegs, ohne dass die Lichtinszenierung auf geschützte Innenräume beschränkt bleibt.

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Recyceltes Metall und reduzierte Verpackung

Nach Angaben des Herstellers besteht das Metall des Tragegriffs zu 93 Prozent aus recyceltem Material. Für die Verpackung verwendet JBL FSC-zertifiziertes Papier, das mit Farbe auf Sojabasis bedruckt wird.

Zum Lieferumfang gehören der JBL Pulse 6, eine Kurzanleitung sowie Garantie- und Sicherheitsinformationen. Ein USB-Netzteil oder Ladekabel führt das Datenblatt nicht als Bestandteil des Lieferumfangs an.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Umfassende Lichtinszenierung: Die anpassbare 360°-Lichtshow schließt erstmals auch den integrierten Tragegriff ein.

Die anpassbare 360°-Lichtshow schließt erstmals auch den integrierten Tragegriff ein. Flexible Lichtstimmungen: Zehn Ambient- und sechs Party-Themen decken unterschiedliche Anwendungssituationen ab.

Zehn Ambient- und sechs Party-Themen decken unterschiedliche Anwendungssituationen ab. Eigenständiges Zweiwege-System: Tieftöner und Hochtöner werden mit insgesamt 40 W RMS angesteuert.

Tieftöner und Hochtöner werden mit insgesamt 40 W RMS angesteuert. Verlustfreie Kabelwiedergabe: Kompatible Quellen lassen sich für Lossless Audio direkt über USB-C anschließen.

Kompatible Quellen lassen sich für Lossless Audio direkt über USB-C anschließen. Erweiterbares Lautsprechersystem: Auracast erlaubt Stereo-Paarung und die Verbindung mehrerer kompatibler JBL-Lautsprecher.

Auracast erlaubt Stereo-Paarung und die Verbindung mehrerer kompatibler JBL-Lautsprecher. Zusätzlicher Alltagsnutzen: Sunset Mode und Bedside Lamp machen die Beleuchtung auch abseits einer Party sinnvoll nutzbar.

Sunset Mode und Bedside Lamp machen die Beleuchtung auch abseits einer Party sinnvoll nutzbar. Für den mobilen Einsatz gerüstet: IP68-Schutz und bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit erweitern den möglichen Einsatzbereich.

IP68-Schutz und bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit erweitern den möglichen Einsatzbereich. Umfassende App-Steuerung: Licht, Equalizer, Umgebungsgeräusche und vernetzte Funktionen lassen sich über die JBL One App konfigurieren.

Preis und Verfügbarkeit

Harman International Industries kündigte den JBL Pulse 6 für den US-amerikanischen Markt zum Preis von US$ 329,95 an. Die Auslieferung in den USA soll bereits dieser Tage beginnen.

Ein offizieller Listenpreis sowie ein konkreter Termin für Österreich, Deutschland und die Schweiz wurden bislang nicht genannt. Von einer bloßen Umrechnung des US-Preises lässt sich aufgrund unterschiedlicher Steuern und Vertriebsstrukturen keine belastbare Preisangabe für den DACH-Raum ableiten.

Wir meinen…

Beim JBL Pulse 6 ist die Beleuchtung keine nette Beigabe, sondern der Kern des gesamten Produkts – und JBL verfolgt dieses Konzept diesmal erfreulich konsequent. Der illuminierte Tragegriff, 16 klar voneinander getrennte Lichtthemen sowie Sunset Mode und Bedside Lamp geben der visuellen Inszenierung auch jenseits der nächsten Party einen nachvollziehbaren Nutzen.

Entscheidend ist jedoch, dass die technische Ausstattung mit diesem Aufwand Schritt hält. Ein echtes Zweiwege-System mit 40 W RMS, Bluetooth 6.0 samt LC3, Auracast und verlustfreies USB-C Audio sind für einen derart designorientierten portablen Lautsprecher eine beachtliche Basis. Allein zwölf Stunden Akkulaufzeit wirken in dieser Klasse nicht außergewöhnlich großzügig, und für den DACH-Markt fehlen noch die entscheidenden Angaben zu Preis und Verfügbarkeit.

Produkt JBL Cove Series Preis US$ 329,95

Technische Daten JBL Pulse 6

Produkt JBL Pulse 6 Produkttyp Portabler Bluetooth-Lautsprecher mit 360°-Lichtshow Tieftöner 63,8 × 63,8 mm Hochtöner 16 mm Ausgangsleistung 30 W RMS Tieftöner, 10 W RMS Hochtöner Frequenzbereich 42 Hz bis 20 kHz Signal-Rausch-Abstand Mehr als 80 dB Signalverarbeitung JBL AI Sound Boost Bluetooth Bluetooth 6.0 Bluetooth-Profile A2DP 1.4, AVRCP 1.6 Audio-Codecs SBC, AAC, LC3 Bluetooth-Frequenzbereich 2.400 MHz bis 2.483,5 MHz Bluetooth-Sendeleistung Maximal 14 dBm EIRP Bluetooth-Modulation GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK Multi-Speaker-Funktion Auracast, Stereo-Paarung, Verbindung mehrerer kompatibler Lautsprecher Kabelverbindung USB-C Eingang USB-Audio Verlustfreie Audiowiedergabe mit kompatiblen Quellen und Inhalten App JBL One App Lichtsystem Anpassbare 360°-Lichtshow mit beleuchtetem Tragegriff Lichtthemen 16, davon zehn Ambient- und sechs Party-Themen Weitere Lichtfunktionen Sunset Mode mit bis zu 60 Minuten Countdown, Bedside Lamp Mikrofon-Kompatibilität JBL EasySing Mic Mini Schutzart IP68 Akku Lithium-Ionen-Akku, 34 Wh; 7,2 V beziehungsweise 4.722 mAh Akkulaufzeit Bis zu zwölf Stunden, abhängig von Lautstärke, Audiomaterial und Lichtthema Ladedauer Weniger als 4,5 Stunden bei 5 V und 3 A Stromversorgung 5 V, 3 A Abmessungen 131,73 × 264,05 × 106,4 mm Gewicht 1,49 kg Verpackungsabmessungen 169,5 × 299 × 124,5 mm Gesamtgewicht inklusive Verpackung 1,99 kg Recyclingmaterial Tragegriff aus Metall mit 93 Prozent Recyclinganteil Verpackung FSC-zertifiziertes Papier, Druckfarbe auf Sojabasis Lieferumfang JBL Pulse 6, Kurzanleitung, Garantie- und Sicherheitsinformationen

Marke JBL Hersteller Harman International Vertrieb Harman Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Harman International Industries

Quelle Harman International Industries