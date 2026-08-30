In aller Kürze Mit den drei neuen Modellen zieht JBL eine klare Linie durch die aktuelle Quantum-Serie: JBL Quantum 520 und JBL Quantum 520X setzen auf Dual-Wireless mit 2,4 GHz und Bluetooth 5.3, das JBL Quantum 120 auf die klassische Kabelverbindung. Technisch verbindet alle drei ein 50 mm Carbon-Treiber, JBL Quantum Spatial Sound, Hi-res Audio, JBL QuantumENGINE und ein abnehmbares 6 mm Mikrofon. Das JBL Quantum 520X hebt sich zusätzlich durch seine Xbox-Zertifizierung ab.

Mit gleich drei neuen Modellen besetzt JBL wesentliche Positionen seiner JBL Quantum Series neu: Das JBL Quantum 520 übernimmt die Rolle des vielseitigen Wireless-Modells, das JBL Quantum 520X überträgt dieses Konzept mit offizieller Xbox-Zertifizierung gezielt auf Spieler im Microsoft-Ökosystem, während das JBL Quantum 120 den preisgünstigen kabelgebundenen Einstieg markiert. Trotz dieser klaren Staffelung hält HARMAN International Industries mit seiner Marke JBL an einer gemeinsamen technischen Basis fest. Dynamische 50 mm Carbon-Treiber, JBL Quantum Spatial Sound, Hi-res Audio, JBL QuantumENGINE und ein abnehmbares 6 mm Mikrofon gehören bei allen drei Headsets zum Konzept, während sich die entscheidenden Unterschiede vor allem bei Konnektivität, Plattformausrichtung und Preis ergeben. Damit erweitert JBL die aktualisierte Quantum-Reihe nicht einfach um drei weitere Headsets, sondern spannt bewusst einen Bogen vom unkomplizierten Kabelmodell bis zur flexiblen Wireless-Lösung.

Key Facts JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120

Dynamische 50 mm Carbon-Treiber bei JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120

JBL Quantum Spatial Sound

Hi-res Audio zertifiziert

JBL QuantumENGINE für Sound-, Mikrofon- und Profilanpassungen

Abnehmbares 6 mm Bügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Noise Cancelling

JBL Quantum 520 und JBL Quantum 520X mit 2,4 GHz Wireless, Bluetooth 5.3 und USB-C

Bis zu 37 Stunden Akkulaufzeit bei JBL Quantum 520 und JBL Quantum 520X

Schnellladefunktion: fünf Minuten Laden für bis zu eine weitere Stunde Spielzeit

JBL Quantum 520X mit Xbox-Zertifizierung

JBL Quantum 120 mit kabelgebundener Verbindung über 3,5 mm Stereo Mini-Klinke

50 mm Carbon-Treiber als gemeinsamer Nenner

So unterschiedlich JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120 hinsichtlich ihrer Konnektivität ausfallen, bei der eigentlichen Klangwiedergabe setzt JBL auf eine gemeinsame technische Grundlage. In allen drei Gaming-Headsets kommen dynamische 50 mm Carbon-Treiber zum Einsatz.

Besonders wichtig ist dabei aus Sicht des Herstellers die präzise räumliche Darstellung. JBL Quantum Spatial Soundsoll nicht allein für eine möglichst immersive Atmosphäre sorgen, sondern auch spielerisch relevante Details genauer lokalisierbar machen. Schritte, Bewegungen oder andere Geräusche sollen dadurch nicht einfach nur hörbar sein, sondern möglichst eindeutig aus einer bestimmten Richtung wahrgenommen werden können. Alle drei Modelle unterstützt JBL zudem mit Hi-res Audio.

Foto © Harman International | JBL Quantum 520 Foto © Harman International | JBL Quantum 520 Foto © Harman International | JBL Quantum 520 Foto © Harman International | JBL Quantum 520 und JBL Quantum 520X

JBL Quantum 520 – Wireless als flexible Basis

Das JBL Quantum 520 stellt innerhalb des neuen Trios die universell ausgelegte Wireless-Lösung dar. Für eine möglichst latenzarme Verbindung zu Gaming-Systemen steht eine Funkübertragung im 2,4 GHz Band über einen USB-Dongle zur Verfügung. Alternativ lässt sich Bluetooth 5.3 einsetzen.

Darüber hinaus erlaubt JBL eine kabelgebundene digitale Verbindung über USB-C mit geringer Latenz. Damit soll das Headset gleichermaßen für klassische Gaming-Systeme wie auch für mobile Endgeräte flexibel einsetzbar sein.

Die integrierte Batterie soll eine Wiedergabedauer von bis zu 37 Stunden ermöglichen. Ist der Akku nahezu leer, verspricht JBL über die Schnellladefunktion nach lediglich fünf Minuten Ladezeit Energie für eine weitere Stunde Betrieb.

JBL Quantum 520X – Die Xbox-Variante

Beim JBL Quantum 520X bleibt die grundlegende technische Ausrichtung weitgehend gleich, allerdings trägt dieses Modell eine offizielle Xbox-Zertifizierung und ist damit ausdrücklich auch für Microsoft Xbox vorgesehen.

Auch hier stehen 2,4 GHz Wireless über Dongle, Bluetooth 5.3 und eine kabelgebundene USB-C-Verbindung bereit. Die Akkulaufzeit beziffert JBL ebenfalls mit bis zu 37 Stunden einschließlich derselben Schnellladefunktion wie beim JBL Quantum 520.

Ein Unterschied zeigt sich zudem bei der Farbwahl: Während das JBL Quantum 520 in Schwarz, Ice, Coral und Lila angeboten wird, führt JBL das JBL Quantum 520X laut aktueller Produktübersicht ausschließlich in Schwarz.

Foto © Harman International |JBL Quantum 120 Foto © Harman International |JBL Quantum 120 Foto © Harman International |JBL Quantum 120

JBL Quantum 120 – Bewusst beim Kabel bleiben

Nicht jeder Gamer benötigt oder möchte eine Funklösung. Genau hier setzt das JBL Quantum 120 an. Statt Batterie, Funk-Dongle oder Bluetooth erfolgt die Verbindung klassisch über ein 3,5 mm Audiokabel.

Damit verzichtet dieses Modell auf die Flexibilität seiner Wireless-Geschwister, um dafür eine besonders einfache und zugleich deutlich günstigere Lösung anzubieten. Die wesentlichen akustischen Merkmale bleiben dennoch erhalten: Auch hier nennt JBL den dynamischen 50 mm Carbon-Treiber, JBL Quantum Spatial Sound, Hi-res Audio und JBL QuantumENGINE.

Ein Mikrofon für Teamplay und Kommunikation

Bei der Sprachkommunikation verwendet JBL ebenfalls ein durchgängiges Konzept. Alle drei neuen Modelle verfügen über ein abnehmbares 6 mm Bügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Noise Cancelling.

Die Richtcharakteristik soll primär die Sprache des Spielers erfassen und störende Geräusche aus anderen Richtungen reduzieren. Gerade bei Multiplayer-Spielen, bei denen kurze und präzise Absprachen entscheidend sein können, soll damit eine klare Verständlichkeit gewährleistet werden.

Foto © Harman International | JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120 Foto © Harman International | JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120 Foto © Harman International | JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120 Foto © Harman International | JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120 Foto © Harman International | JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120 Foto © Harman International | JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120

JBL QuantumENGINE als gemeinsame Schaltzentrale

Ein wesentlicher Bestandteil aller drei Modelle ist die Unterstützung von JBL QuantumENGINE. Über diese Plattform lassen sich nach Angaben des Herstellers unter anderem Sound, Mikrofonparameter und individuelle Profile anpassen.

Damit grenzt JBL die Modelle nicht allein über Hardware und Verbindungsmöglichkeiten voneinander ab. Selbst beim preisgünstigsten JBL Quantum 120 bleibt die zentrale Software-Plattform der Quantum-Serie erhalten.

Komfort für lange Gaming-Sessions

Für JBL Quantum 520 und JBL Quantum 520X nennt der Hersteller einen flexiblen Silikon-Kopfbügel sowie atmungsaktive Ohrpolster aus Stoff. Beides ist eindeutig auf längere Gaming-Sessions ausgelegt, bei denen Gewicht, Wärmeentwicklung und Anpressdruck ebenso entscheidend sein können wie die reine Klangqualität.

Auch bei der Gestaltung setzt JBL auf mehr Abwechslung als klassisches Gaming-Schwarz. Das JBL Quantum 520 und das kabelgebundene JBL Quantum 120 werden in Schwarz, Ice, Coral und Lila angeboten, während das Xbox-zertifizierte JBL Quantum 520X zunächst auf Schwarz beschränkt bleibt.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Gemeinsame akustische Plattform: Alle drei Modelle setzen auf dynamische 50 mm Carbon-Treiber.

Alle drei Modelle setzen auf dynamische 50 mm Carbon-Treiber. Räumliche Wiedergabe: JBL Quantum Spatial Sound soll eine präzise Ortung von Spielereignissen ermöglichen.

JBL Quantum Spatial Sound soll eine präzise Ortung von Spielereignissen ermöglichen. Hi-res Audio: Diese Unterstützung bietet JBL über die gesamte neue Modellpalette hinweg.

Diese Unterstützung bietet JBL über die gesamte neue Modellpalette hinweg. Flexible Wireless-Verbindungen: JBL Quantum 520 und JBL Quantum 520X beherrschen 2,4 GHz Wireless und Bluetooth 5.3.

JBL Quantum 520 und JBL Quantum 520X beherrschen 2,4 GHz Wireless und Bluetooth 5.3. Lange Laufzeit: Bis zu 37 Stunden sind bei den beiden Wireless-Modellen vorgesehen.

Bis zu 37 Stunden sind bei den beiden Wireless-Modellen vorgesehen. Xbox-Zertifizierung: Das JBL Quantum 520X richtet sich ausdrücklich auch an Microsoft Xbox-Spieler.

Das JBL Quantum 520X richtet sich ausdrücklich auch an Microsoft Xbox-Spieler. Unkomplizierter Kabelbetrieb: Das JBL Quantum 120 verzichtet auf Akku und Wireless-Technik.

Das JBL Quantum 120 verzichtet auf Akku und Wireless-Technik. Einheitliche Software-Basis: Alle drei Headsets lassen sich über JBL QuantumENGINE konfigurieren.

Preis & Verfügbarkeit

Das JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120 sind laut Hersteller seit dem 26. August 2026erhältlich. Für das JBL Quantum 520 sowie das JBL Quantum 520X gibt JBL jeweils eine unverbindliche Preisempfehlung von € 99,99 an. Das kabelgebundene JBL Quantum 120 wird zu € 44,99 angeboten.

Wir meinen…

Mit JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120 versucht JBL gar nicht erst, drei möglichst unterschiedliche Klangkonzepte zu entwickeln. Vielmehr bildet eine gemeinsame akustische und softwareseitige Basis den Ausgangspunkt, während Konnektivität, Plattformausrichtung und Preis für die eigentliche Differenzierung sorgen. Das erscheint sinnvoll: Das JBL Quantum 520 ist der universelle Wireless-Allrounder, das JBL Quantum 520X dessen Xbox-orientiertes Pendant und das JBL Quantum 120 die günstige kabelgebundene Alternative. Gerade dass selbst das Einstiegsmodell auf 50 mm Carbon-Treiber, JBL Quantum Spatial Sound, Hi-res Audio und JBL QuantumENGINE zurückgreifen kann, macht die neue Staffelung der Quantum-Reihe durchaus interessant.

Produkt JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120 Preis JBL Quantum 520 € 99,99

JBL Quantum 520X € 99,99

JBL Quantum 120 € 44,99

Technische Daten JBL Quantum 520, JBL Quantum 520X und JBL Quantum 120

Produkt JBL Quantum 520 JBL Quantum 520X JBL Quantum 120 Charakterisierung Wireless Gaming-Headset mit Dual-Wireless und USB-C Xbox-zertifiziertes Wireless Gaming-Headset mit Dual-Wireless und USB-C Kabelgebundenes Gaming-Headset Treiber Dynamischer 50 mm Carbon-Treiber Dynamischer 50 mm Carbon-Treiber Dynamischer 50 mm Carbon-Treiber Spatial Audio JBL Quantum Spatial Sound JBL Quantum Spatial Sound JBL Quantum Spatial Sound Audio Hi-res Audio Hi-res Audio Hi-res Audio Software JBL QuantumENGINE JBL QuantumENGINE JBL QuantumENGINE Konnektivität 2,4 GHz Wireless über Dongle, Bluetooth 5.3, USB-C 2,4 GHz Wireless über Dongle, Bluetooth 5.3, USB-C 3,5 mm Stereo Mini-Klinke Mikrofon Abnehmbares 6 mm Bügelmikrofon, Nierencharakteristik, Noise Cancelling Abnehmbares 6 mm Bügelmikrofon, Nierencharakteristik, Noise Cancelling Abnehmbares 6 mm Bügelmikrofon, Nierencharakteristik, Noise Cancelling Akkulaufzeit Bis zu 37 Stunden Bis zu 37 Stunden – Schnellladen 5 Minuten für bis zu 1 weitere Stunde 5 Minuten für bis zu 1 weitere Stunde – Kompatibilität Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS, Apple iPadOS, Google Android, Sony PlayStation Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS, Apple iPadOS, Google Android, Microsoft Xbox, Sony PlayStation Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS, Apple iPadOS, Google Android sowie laut Hersteller alle Gaming-Konsolen Farben Schwarz, Ice, Coral, Lila Schwarz Schwarz, Ice, Coral, Lila

Marke JBL Hersteller Harman International Vertrieb Harman Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Harman International Industries