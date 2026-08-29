In aller Kürze Das JBL Quantum 850 richtet sich an anspruchsvolle Gamer, die ein Headset für unterschiedlichste Plattformen suchen und dabei besonderen Wert auf räumliche Präzision legen. Dafür kombiniert JBL 50 mm Carbon-Dynamiktreiber mit JBL Quantum Spatial Sound samt Head Tracking und Adaptive Noise Cancelling. Dual Wireless über 2,4 GHz und Bluetooth 5.3, bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit und zahlreiche austauschbare Komponenten unterstreichen den Anspruch als vielseitige Premium-Lösung.

Gaming-Headsets müssen längst deutlich mehr leisten als lediglich Spielton und Sprachkommunikation möglichst sauber wiederzugeben. Gerade im ambitionierten Gaming entscheidet eine präzise räumliche Darstellung darüber, ob sich Bewegungen, Schritte oder andere akustische Hinweise schnell und zuverlässig zuordnen lassen. Gleichzeitig soll ein modernes Headset möglichst flexibel mit unterschiedlichen Plattformen zusammenspielen, Umgebungsgeräusche wirksam ausblenden und auch nach mehreren Stunden noch komfortabel sitzen.

Genau an diesem Punkt setzt HARMAN International Industries mit der Marke JBL beim neuen JBL Quantum 850an. Das als kabelloses Multi-Plattform-Gaming-Headset ausgelegte Modell positioniert sich in der JBL Quantum Series unmittelbar unterhalb des JBL Quantum 950 und übernimmt zahlreiche Technologien des Spitzenmodells, verzichtet allerdings auf dessen separate Basisstation. Im Mittelpunkt stehen dabei Hi-Res-Audio-zertifizierte 50 mm Carbon-Dynamiktreiber, JBL Quantum Spatial Sound mit Head Tracking, Adaptive Noise Cancelling sowie die umfangreichen Möglichkeiten der JBL QuantumENGINE.

Key Facts JBL Quantum 850 Wireless Gaming-Headset

Hi-Res-zertifizierte 50 mm Carbon-Dynamiktreiber

Frequenzgang von 20 Hz bis 40 kHz über USB-Audio

JBL Quantum Spatial Sound mit Head Tracking

Adaptive Noise Cancelling

Abnehmbares unidirektionales 6 mm Boom-Mikrofon mit Nierencharakteristik

2,4 GHz Wireless über USB-C-Dongle und Bluetooth 5.3 gleichzeitig nutzbar

Kabelgebundene Wiedergabe über USB-C und 3,5 mm

Anpassung über JBL QuantumENGINE inklusive EQ, Soundvisualisierung und Geräuschreduktion

Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit über Bluetooth

Austauschbarer Akku sowie weitere austauschbare Komponenten

Kompatibel mit Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS, Apple iPadOS, Google Android, Sony PlayStation und Nintendo Switch

Zoom-zertifiziert

Carbon statt Konvention – 50 mm Treiber für mehr Präzision

Die akustische Basis des JBL Quantum 850 bilden dynamische Treiber mit einem Durchmesser von 50 mm, bei denen JBL speziell entwickelte Carbon-Dämpfungsmaterialien einsetzt. Das Ziel ist nicht allein ein möglichst druckvolles Klangbild, sondern insbesondere eine kontrollierte Wiedergabe mit geringer Verzerrung und ausgeprägter Detailzeichnung.

Über USB-Audio gibt JBL einen Frequenzgang von 20 Hz bis 40 kHz an. Damit erfüllt das Headset die Voraussetzungen für die beworbene Hi-Res-Zertifizierung bei kabelgebundener Wiedergabe. Gerade die erweiterte Hochtonwiedergabe soll dabei weniger als Selbstzweck verstanden werden, sondern der präziseren Abbildung kleiner akustischer Details und damit letztlich einer besseren räumlichen Orientierung dienen.

JBL Quantum Spatial Sound macht den Raum zum Spielfeld

Eine zentrale Rolle übernimmt JBL Quantum Spatial Sound mit Head Tracking. Die Signalverarbeitung soll eine dreidimensionale Klangbühne erzeugen und dabei die Kopfbewegungen des Spielers berücksichtigen. Virtuelle Klangquellen behalten damit ihre Position im Raum bei, selbst wenn sich der Kopf bewegt.

Gerade bei Spielen, in denen die Position eines Gegners anhand von Schritten, Schüssen oder anderen Geräuschen eingeschätzt werden muss, kann eine stabile räumliche Abbildung einen entscheidenden Beitrag leisten. Die Konfiguration erfolgt über die JBL QuantumENGINE, die darüber hinaus individuelle Klangprofile und Gaming-spezifische EQ-Einstellungen bereitstellt.

Foto © Harman International | JBL Quantum 850 Wireless Gaming-Headset

Adaptive Noise Cancelling hält die Außenwelt auf Distanz

Mit Adaptive Noise Cancelling soll das JBL Quantum 850 störende Umgebungsgeräusche kontinuierlich reduzieren. Das ist bei einem Gaming-Headset nicht nur eine Frage der Immersion, sondern kann gerade bei niedrigeren Pegeln oder feinen akustischen Signalen dazu beitragen, relevante Details weniger leicht zu überhören.

Für die Sprachkommunikation setzt JBL auf ein abnehmbares unidirektionales 6 mm Boom-Mikrofon mit Nierencharakteristik. Ergänzend nutzt die JBL QuantumENGINE eine Geräuschreduktion, die insbesondere typische Nebengeräusche wie das Anschlagen einer Tastatur weniger stark in die Sprachübertragung einfließen lassen soll. Der Frequenzgang des Mikrofons wird mit 100 Hz bis 8 kHz angegeben.

Zwei Funkwege gleichzeitig – ohne sich für einen entscheiden zu müssen

Bei der Konnektivität verfolgt JBL ein ausgesprochen flexibles Konzept. Für den eigentlichen Spielton steht eine latenzarme 2,4 GHz Funkverbindung über den beiliegenden USB-C-Dongle bereit, während parallel dazu Bluetooth 5.3mit einem Smartphone oder Tablet genutzt werden kann.

Damit lässt sich beispielsweise das Spiel über den Rechner oder die Konsole wiedergeben, während Anrufe über das Smartphone erreichbar bleiben. Alternativ kann das JBL Quantum 850 kabelgebunden über USB-C oder eine analoge 3,5 mm Verbindung betrieben werden. Zum Lieferumfang gehören neben dem USB-C-Kabel auch ein USB-C-zu-AUX-Kabel sowie ein USB-C-auf-USB-A-Adapter.

JBL QuantumENGINE wird zur eigentlichen Schaltzentrale

Über die JBL QuantumENGINE lassen sich nicht nur EQ und räumliche Wiedergabe konfigurieren. JBL integriert auch einen Echtzeit-Soundvisualisierer, Anpassungen für das Mikrofon sowie die Geräuschreduktion und erlaubt das Anlegen individueller Profile für unterschiedliche Spiele.

Die Softwareplattform gewinnt damit innerhalb der Quantum Series zunehmend an Bedeutung. JBL hat die QuantumENGINE 2026 zudem um Funktionen wie automatische Profilumschaltung für erkannte Spiele und weitere Optimierungen erweitert; das JBL Quantum 850 wird von der aktuellen Softwaregeneration unterstützt.

Bis zu 30 Stunden – abhängig von Verbindung und ANC

Bei der Akkulaufzeit nennt JBL als Maximalwert bis zu 30 Stunden, dieser Wert gilt bei ausschließlicher Wiedergabe über Bluetooth. Über die 2,4 GHz Funkverbindung sollen bis zu 25 Stunden erreicht werden. Werden Bluetooth und 2,4 GHz gleichzeitig eingesetzt, sind laut Hersteller bis zu 22 Stunden möglich beziehungsweise bis zu 17 Stunden bei zusätzlich aktiviertem ANC.

Der austauschbare Lithium-Ionen-Akku weist eine Kapazität von 700 mAh auf und soll sich in weniger als drei Stunden vollständig laden lassen. Eine Schnellladefunktion steht ebenfalls bereit: Zehn Minuten am Ladegerät sollen für zwei weitere Stunden Wiedergabe ausreichen.

Foto © Harman International | JBL Quantum 850 Wireless Gaming-Headset

Komfort ist gut – Austauschbarkeit ein weiterer Pluspunkt

Mit einem Gewicht von 364,2 g zählt das JBL Quantum 850 zwar nicht zu den besonders leichten Gaming-Headsets, JBL versucht dies jedoch durch eine aufwendige Konstruktion zur gleichmäßigeren Gewichtsverteilung auszugleichen. Dazu dient eine luftdurchlässige Air-Mesh-Aufhängung unterhalb des eigentlichen Kopfbügels, ergänzt um Memory-Foam-Ohrpolster mit Kunstlederbezug und einen verstellbaren Bügelmechanismus.

Interessant ist darüber hinaus der vergleichsweise konsequente Ansatz bei der Austauschbarkeit. Nicht nur das Mikrofon und die Kabel lassen sich ersetzen, sondern ebenso Ohrpolster, Air-Mesh-Bügelpolsterung, Abdeckungen der Ohrmuscheln und vor allem der Akku. Gerade bei einem Produkt, dessen Lebensdauer ansonsten häufig durch verschlissene Polster oder einen alternden Akku begrenzt wird, ist dies ein durchaus relevantes Detail. Die entsprechenden Ersatzteile werden separat angeboten.

Breite Plattform-Unterstützung und selbst fürs Büro gerüstet

Das JBL Quantum 850 ist für Windows-PCs und Macs ebenso vorgesehen wie für iPhone, iPad und Android-Geräte sowie PlayStation und Nintendo Switch. Welche Funktionen tatsächlich zur Verfügung stehen, hängt naturgemäß von Plattform und Verbindungsart ab, insbesondere bei den softwarebasierten Möglichkeiten der JBL QuantumENGINE.

Darüber hinaus ist das Headset Zoom-zertifiziert, sodass JBL das Quantum 850 ausdrücklich nicht ausschließlich als Gaming-Lösung positioniert. Wer ein hochwertiges Headset sowohl fürs Spielen als auch für Sprachkommunikation im Arbeitsalltag einsetzen möchte, soll damit ebenfalls angesprochen werden.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Präzise Wiedergabe: 50 mm Carbon-Dynamiktreiber mit einem Frequenzgang bis 40 kHz über USB-Audio.

50 mm Carbon-Dynamiktreiber mit einem Frequenzgang bis 40 kHz über USB-Audio. Räumliche Orientierung: JBL Quantum Spatial Sound mit Head Tracking stabilisiert virtuelle Schallquellen im Raum.

JBL Quantum Spatial Sound mit Head Tracking stabilisiert virtuelle Schallquellen im Raum. Ungestörtes Gaming: Adaptive Noise Cancelling reduziert störende Geräusche aus der Umgebung.

Adaptive Noise Cancelling reduziert störende Geräusche aus der Umgebung. Flexible Verbindung: 2,4 GHz Wireless und Bluetooth 5.3 lassen sich gleichzeitig einsetzen.

2,4 GHz Wireless und Bluetooth 5.3 lassen sich gleichzeitig einsetzen. Umfangreiche Anpassung: JBL QuantumENGINE bietet EQ, Profile, Soundvisualisierung sowie Mikrofon- und Noise-Reduction-Einstellungen.

JBL QuantumENGINE bietet EQ, Profile, Soundvisualisierung sowie Mikrofon- und Noise-Reduction-Einstellungen. Lange Laufzeit: Bis zu 30 Stunden sind bei ausschließlicher Bluetooth-Nutzung möglich.

Bis zu 30 Stunden sind bei ausschließlicher Bluetooth-Nutzung möglich. Austauschbarer Akku: Akku, Ohrpolster, Mikrofon und weitere Komponenten lassen sich ersetzen.

Akku, Ohrpolster, Mikrofon und weitere Komponenten lassen sich ersetzen. Breite Kompatibilität: Unterstützung für PC, Mac, Smartphones, Tablets, PlayStation und Nintendo Switch.

Preis & Verfügbarkeit

JBL gibt für das JBL Quantum 850 eine unverbindliche Preisempfehlung von € 279,99 an. Es soll bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein, wie der Hersteller anführt.

Zum Lieferumfang gehören beim JBL Quantum 850 nebst dem Kopfhörer selbst das abnehmbare Boom-Mikrofon samt Windschutz, ein Kalibrierungsmikrofon, der austauschbare Akku, der 2,4 GHz USB-C-Dongle, USB-C-Kabel, USB-C-zu-AUX-Kabel, USB-C-auf-USB-A-Adapter sowie ein Transportbeutel.

Wir meinen…

Das JBL Quantum 850 wirkt weniger wie eine abgespeckte Alternative zum JBL Quantum 950 als vielmehr wie die konsequentere Lösung für all jene, die auf dessen separate Basisstation verzichten können. Die Kombination aus 50 mm Carbon-Dynamiktreibern, JBL Quantum Spatial Sound mit Head Tracking, Adaptive Noise Cancelling und paralleler 2,4 GHz/Bluetooth-Verbindung deckt jene Punkte ab, die bei einem modernen Premium-Gaming-Headset tatsächlich relevant sind.

Besonders überzeugend erscheint allerdings ein Detail, das mit spektakulären Klangfeatures wenig zu tun hat: JBL macht Akku, Polster, Mikrofon und weitere Verschleißteile austauschbar. Damit könnte das JBL Quantum 850 nicht nur während einer langen Gaming-Session, sondern auch über viele Jahre hinweg zum verlässlichen Begleiter werden.

Produkt JBL Quantum 850 Wireless Gaming-Headset Preis € 279,99

Technische Daten JBL Quantum 850 Wireless Gaming-Headset

Produkt JBL Quantum 850 Wireless Gaming-Headset Merkmal JBL Quantum 850 Wireless Gaming-Headset Charakterisierung Kabelloses Over-Ear Premium-Gaming-Headset mit räumlicher Audiowiedergabe, Adaptive Noise Cancelling und Multi-Plattform-Unterstützung Treiber 50 mm Carbon-Dynamiktreiber Frequenzgang 20 Hz bis 40 kHz über USB-Audio Impedanz 32 Ohm Empfindlichkeit 100 dB SPL bei 1 kHz Raumklang JBL Quantum Spatial Sound mit Head Tracking Noise Cancelling Adaptive Noise Cancelling Mikrofon Abnehmbares unidirektionales 6 mm Boom-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Wireless 2,4 GHz über USB-C-Dongle, Bluetooth 5.3 Kabelgebundene Verbindung USB-C, 3,5 mm Software JBL QuantumENGINE Kompatibilität Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS, Apple iPadOS, Google Android, Sony PlayStation und Nintendo Switch Akku Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku mit 700 mAh Akkulaufzeit Bis zu 30 Stunden über Bluetooth, bis zu 25 Stunden über 2,4 GHz Wireless Ladedauer Unter 3 Stunden, Schnellladen: 10 Minuten für bis zu 2 Stunden Wiedergabe Gewicht 364,2 g inklusive Mikrofon und Akku

Marke JBL Hersteller Harman International Vertrieb Harman Deutschland GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Harman International Industries