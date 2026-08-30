In aller Kürze JBL erweitert die QuantumENGINE bis Ende 2026 schrittweise um sieben zentrale Funktionsbereiche. Ein Teil davon steht bereits bereit beziehungsweise ist technisch schon in aktuellen Softwareversionen angelegt, weitere Funktionen folgen im dritten und vierten Quartal 2026. Besonders deutlich wird dabei, dass JBL die QuantumENGINE nicht mehr allein als Software zum Konfigurieren eines Headsets versteht, sondern als verbindende Ebene für Headsets, Mikrofone, Basisstation, Smartphone und künftig auch Raumbeleuchtung.

Als JBL im vergangenen Jahr die grundlegend überarbeitete JBL QuantumENGINE präsentierte, wurde sie ausdrücklich als zentrale Plattform für die Audiokontrolle innerhalb der JBL Quantum Series positioniert – wir berichteten. Nun folgt der nächste konsequente Schritt: HARMAN International Industries und die Marke JBL erweitern die Software um Funktionen, die Einstellungen nicht nur umfangreicher, sondern vor allem automatischer und stärker geräteübergreifend machen sollen. Der Rollout reicht von bereits verfügbaren spieloptimierten Nutzerprofilen und der Fernsteuerung per Smartphone bis hin zum KI-gestützten Footstep-Booster und der Einbindung kompatibler Nanoleaf-Beleuchtung im vierten Quartal 2026.

Interessant ist dabei weniger eine einzelne neue Funktion als das Gesamtbild. Ein Jahr nach der Neuausrichtung der Software beginnt sich die damalige Ankündigung regelmäßiger Updates tatsächlich in einer Plattformstrategie niederzuschlagen: QuantumENGINE soll zunehmend erkennen, was gespielt wird, die dafür vorgesehenen Einstellungen selbst wählen und mehrere Bestandteile eines Gaming-Setups miteinander verbinden. JBL hatte die Software bereits 2025 als zentrale Plattform mit JBL Quantum Spatial Sound, spielespezifischen Einstellungen, Mikrofonsteuerung und einer gemeinsamen Benutzeroberfläche positioniert.

Die von JBL angekündigten Neuerungen verteilen sich damit bewusst auf mehrere Etappen und sollen schrittweise bis Jahresende bereitgestellt werden.

Key Facts JBL QuantumENGINE

Stufenweiser Ausbau der JBL QuantumENGINE bis Ende 2026

Spieloptimierte Nutzerprofile bereits verfügbar

Profilsynchronisation über Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS und Google Android

Automatische Spielerkennung ab dem dritten Quartal 2026

KI-gestützter Footstep-Booster ab dem vierten Quartal 2026

Geräteübergreifende Steuerung über die Basisstation des JBL Quantum 950

Makroprogrammierung über die Basisstation ab dem dritten Quartal 2026

Fernsteuerung zentraler QuantumENGINE-Funktionen über das Smartphone bereits verfügbar

Nanoleaf-Integration für ausgewählte kompatible Produkte ab dem vierten Quartal 2026

Vom Konfigurationsprogramm zur Plattform

Gaming-Software für Headsets war lange vor allem eines: eine komfortablere Oberfläche für Funktionen, die ohnehin im jeweiligen Produkt steckten. Equalizer einstellen, Mikrofonpegel verändern, virtuelle Raumklangverfahren aktivieren und vielleicht noch die RGB-Beleuchtung konfigurieren – damit war das Pflichtenheft weitgehend abgearbeitet.

Bei JBL zeichnet sich nun eine andere Richtung ab. Die QuantumENGINE soll nicht lediglich Einstellungen eines angeschlossenen Geräts verwalten, sondern zunehmend den Kontext kennen, in dem diese Geräte verwendet werden. Welches Spiel läuft gerade? Welches Klangprofil ist dafür vorgesehen? Welche Einstellungen sollen beim Wechsel vom Gaming zum Streaming gelten? Und kann dafür tatsächlich alles direkt am Computer erledigt werden oder ist das Smartphone beziehungsweise die Basisstation die praktischere Bedienoberfläche?

Genau diese Fragen verbinden die einzelnen Neuerungen stärker miteinander, als es eine bloße Aufzählung von sieben zusätzlichen Features vermuten lässt.

Das Profil wird zum Mittelpunkt

Eine zentrale Rolle übernehmen dabei die spieloptimierten Nutzerprofile. JBL bündelt darin Einstellungen für den Equalizer, JBL Quantum Spatial Sound, Mikrofon und Steuerung, sodass ein Profil nicht nur einen bestimmten Klangcharakter vorgibt, sondern einen größeren Teil der individuellen Konfiguration umfasst.

Diese Profile werden bei Verwendung desselben Benutzerkontos zwischen Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS und Google Android synchronisiert. Wichtig ist dabei ein Detail: Bereits lokal auf einem Gerät vorhandene Einstellungen sollen bei Konflikten bestehen bleiben und nicht einfach durch eine Cloud-Konfiguration überschrieben werden.

Das mag unspektakulär klingen, ist für die Alltagstauglichkeit einer solchen Plattform aber entscheidend. Eine Synchronisierung ist schließlich nur dann komfortabel, wenn sie nicht plötzlich sorgfältig abgestimmte lokale Einstellungen zunichtemacht.

QuantumENGINE soll wissen, was gerade gespielt wird

Das eigentliche Potential der Profile erschließt sich mit der automatischen Spielerkennung. Unterstützte Titel werden beim Start erkannt, worauf QuantumENGINE das dafür vorgesehene vorkonfigurierte Soundprofil selbstständig lädt. Der bislang notwendige Weg über Software, Profilverwaltung und manuelle Auswahl soll damit entfallen.

Genau hier verschiebt sich die Rolle der Software. Statt lediglich Werkzeuge für eine manuelle Optimierung anzubieten, übernimmt sie erstmals aktiv die Auswahl der passenden Konfiguration. Das ist weniger spektakulär als manche neue Klangfunktion, dürfte im täglichen Einsatz aber zu den entscheidenden Verbesserungen zählen – vorausgesetzt natürlich, die Erkennung arbeitet zuverlässig und JBL baut die Zahl unterstützter Spiele entsprechend aus.

Interessant ist zudem, dass die Funktion zum Zeitpunkt der offiziellen Ankündigung bereits sehr konkret in der Softwareentwicklung sichtbar ist. In den offiziellen Release Notes führt JBL für QuantumENGINE 2.8.6 vom 21. August 2026 einen „User Profile Auto Switch“ auf, der das aktive Spiel erkennt und automatisch auf ein dazu passendes Profil umschaltet.

KI-gestützter Footstep-Booster – mehr als lautere Schritte

Deutlich offensiver auf kompetitives Gaming zielt der für das vierte Quartal 2026 angekündigte KI-gestützte Footstep-Booster. Der Name legt zunächst nahe, dass schlicht Schritte hervorgehoben werden. Die von JBL beschriebene Funktion geht allerdings weiter.

QuantumENGINE soll den Spielsound kontinuierlich analysieren und dabei relevante akustische Ereignisse erkennen. Neben Schritten nennt JBL ausdrücklich Stimmen, Schüsse und Explosionen. Ziel sei es, die Klarheit der Wiedergabe so zu beeinflussen, dass sich vor allem die Richtung gegnerischer Schritte in populären FPS-Titeln präziser bestimmen lasse, ohne dabei die generelle Audioqualität zu beeinträchtigen.

Damit unterscheidet sich das Konzept zumindest im Anspruch von einem starren Equalizer-Preset, das bestimmte Frequenzbereiche pauschal anhebt. Eine kontinuierliche Analyse könnte theoretisch situationsabhängig eingreifen und damit genau jene akustischen Informationen stärker herausarbeiten, die im jeweiligen Moment relevant sind.

Wie subtil oder aggressiv diese Verarbeitung tatsächlich arbeitet und ob der versprochene Zugewinn an Ortbarkeit ohne hörbare Nebenwirkungen gelingt, lässt sich allerdings erst beurteilen, sobald die finale Funktion zur Verfügung steht.

Die Basisstation bekommt eine größere Aufgabe

Mindestens ebenso interessant ist die geplante Aufwertung der Basisstation des JBL Quantum 950. Bislang könnte man ein solches Gerät primär als Zubehör des Headsets betrachten. JBL will daraus nun jedoch eine zentrale Bedieninstanz des Quantum-Ökosystems machen.

So sollen sich mehrere JBL Quantum-Geräte direkt darüber steuern lassen. Als konkrete Kombination nennt JBL etwa das JBL Quantum 950 und das JBL Quantum Stream Studio. Einstellungen wie JBL Quantum Spatial Sound oder Mikrofon-EQ-Presets können damit beispielsweise beim Wechsel zwischen Gaming und Streaming angepasst werden, ohne zunächst das QuantumENGINE-Dashboard am Computer öffnen zu müssen.

Der entscheidende Punkt ist weniger der eingesparte Mausklick als die Verlagerung der Bedienung. Softwarefunktionen erhalten eine physische Kontrolloberfläche direkt am Schreibtisch – und diese soll nicht mehr zwangsläufig nur dem Gerät dienen, mit dem sie ursprünglich ausgeliefert wurde.

Makros machen den Drehregler zum frei belegbaren Bedienelement

Diese Idee führt JBL mit der Makroprogrammierung weiter. Individuelle Makros lassen sich dem Bedienelement der Basisstation zuweisen, sodass wiederkehrende Aktionsfolgen mit einem einzigen Eingriff ausgelöst werden können.

Damit verlässt die Basisstation endgültig das Terrain einer reinen Audio-Fernbedienung. Sobald frei definierbare Aktionsfolgen ins Spiel kommen, wird sie zu einem programmierbaren Bestandteil des Gaming-Arbeitsplatzes.

Auch hier zeigt ein Blick in die Entwicklungshistorie, dass JBL diese Funktion nicht erst mit der aktuellen Ankündigung begonnen hat. Bereits QuantumENGINE 2.7.8 vom 30. Juni 2026 führte laut offiziellen Release Notes Makrokonfiguration sowie Cross-Device Control für die Basisstation des JBL Quantum 950 beziehungsweise Quantum 950X ein.

Das Smartphone übernimmt, ohne das Spiel zu unterbrechen

Nicht jede Änderung benötigt zusätzliche Hardware. Eine der bereits verfügbaren Funktionen verwandelt das Smartphone in eine Fernsteuerung für QuantumENGINE.

Darüber lassen sich EQ-Presets, JBL Quantum Spatial Sound, Mikrofonlautstärke, Mikrofon-EQ sowie die Game-Chat-Balance verändern, ohne das laufende Spiel verlassen und zum QuantumENGINE-Dashboard wechseln zu müssen. Geräte desselben Kontos können laut JBL mit einem Klick verbunden werden, alternativ steht die Kopplung über einen QR-Code bereit. Die Bedienoberfläche unterstützt sowohl Hoch- als auch Querformat.

Gerade bei Vollbild-Anwendungen ist das eine jener Funktionen, deren Nutzen sich unmittelbar erschließt. Anstatt während eines Spiels zwischen Fenstern zu wechseln, bleiben relevante Audio- und Mikrofoneinstellungen auf einem separaten Display erreichbar.

JBL QuantumENGINE bindet erstmals die Raumbeleuchtung ein

Der vielleicht sichtbarste Hinweis auf die Plattformambitionen von JBL hat mit Audio schließlich gar nichts mehr zu tun. Ab dem vierten Quartal 2026 sollen sich spielbezogene Beleuchtungseinstellungen aus QuantumENGINE auf ausgewählte kompatible Produkte von Nanoleaf übertragen lassen.

JBL nennt konkret Nanoleaf Shapes und Nanoleaf Blocks. Die Lichtgestaltung des Raums kann damit Teil derselben spielbezogenen Konfiguration werden, die auch für Audio und weitere Einstellungen herangezogen wird.

RGB- und Ambient-Beleuchtung sind im Gaming-Segment natürlich längst etabliert. Spannender ist daher nicht, dass JBL nun ebenfalls Licht einbindet, sondern wie dies geschieht: über dieselbe Software, die zugleich Headsets, Mikrofone, Profile und Bediengeräte verwalten soll.

Genau dadurch ergibt sich langsam ein geschlossenes System statt einer Ansammlung voneinander unabhängiger Funktionen.

Der Rollout ist längst in Bewegung

Die Formulierung „umfassendes Update“ könnte den Eindruck vermitteln, JBL werde zu einem bestimmten Zeitpunkt eine einzelne neue QuantumENGINE-Version mit sämtlichen genannten Funktionen veröffentlichen. Tatsächlich ist das Bild differenzierter.

JBL selbst spricht von einem schrittweisen Rollout bis Ende 2026. Spieloptimierte Nutzerprofile und die Fernsteuerung werden bereits als verfügbar geführt, Spielerkennung, Basisstationssteuerung und Makrofunktionen dem dritten Quartal sowie Footstep-Booster und Nanoleaf-Anbindung dem vierten Quartal zugeordnet.

Die offiziellen Release Notes bestätigen zugleich, dass technische Grundlagen einzelner Funktionen schon vor dieser Ankündigung Eingang in QuantumENGINE gefunden haben. Version 2.7.8 nennt unter anderem Makrokonfiguration, geräteübergreifende Steuerung und Smartphone-Fernbedienung, Version 2.8.6 wiederum das automatische Umschalten von Benutzerprofilen anhand des aktiven Spiels.

Das spricht dafür, den aktuellen Ausbau weniger als klassischen Versionssprung und vielmehr als fortlaufenden Plattform-Rollout zu verstehen, bei dem Softwareversion, Geräte-Firmware, unterstützte Produkte und gegebenenfalls serverseitige Funktionen zusammenspielen.

Die eigentliche Neuerung ist das Zusammenspiel

Für JBL ist dieser Ansatz strategisch durchaus schlüssig. Ein Headset lässt sich leicht mit Treibergrößen, Funkstandards oder Akkulaufzeiten vergleichen. Ein zusammenhängendes Software-Ökosystem schafft dagegen eine Ebene, die sich nicht unmittelbar auf einzelne Hardware-Spezifikationen reduzieren lässt.

Interessant wird QuantumENGINE deshalb vor allem dort, wo mehrere Elemente zusammenspielen: Ein Spiel wird erkannt, das passende Profil aktiviert sich automatisch, Headset und Mikrofon erhalten ihre vorgesehenen Einstellungen, Anpassungen sind über Smartphone oder Basisstation möglich und perspektivisch folgt auch die passende Beleuchtung. Erst dieses Zusammenspiel macht aus den sieben angekündigten Neuerungen mehr als sieben zusätzliche Menüpunkte.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Automatische Spielanpassung: Unterstützte Titel sollen erkannt und passende Nutzerprofile ohne manuelle Auswahl geladen werden.

Unterstützte Titel sollen erkannt und passende Nutzerprofile ohne manuelle Auswahl geladen werden. Spieloptimierte Profile: EQ, JBL Quantum Spatial Sound, Mikrofon und Steuerung lassen sich gemeinsam in einer spielbezogenen Konfiguration verwalten.

EQ, JBL Quantum Spatial Sound, Mikrofon und Steuerung lassen sich gemeinsam in einer spielbezogenen Konfiguration verwalten. Plattformübergreifende Synchronisation: Profile werden über Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS und Google Android hinweg synchronisiert.

Profile werden über Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iOS und Google Android hinweg synchronisiert. KI-gestützte Audioanalyse: Der kommende Footstep-Booster soll relevante Spielgeräusche kontinuierlich erkennen und ihre Ortbarkeit verbessern.

Der kommende Footstep-Booster soll relevante Spielgeräusche kontinuierlich erkennen und ihre Ortbarkeit verbessern. Geräteübergreifende Bedienung: Die Basisstation des JBL Quantum 950 soll mehrere kompatible Geräte innerhalb des Quantum-Ökosystems steuern.

Die Basisstation des JBL Quantum 950 soll mehrere kompatible Geräte innerhalb des Quantum-Ökosystems steuern. Smartphone-Fernsteuerung: Wesentliche Audio- und Mikrofonfunktionen bleiben während des laufenden Spiels über ein zweites Display erreichbar.

Wesentliche Audio- und Mikrofonfunktionen bleiben während des laufenden Spiels über ein zweites Display erreichbar. Programmierbare Makros: Wiederkehrende Aktionen lassen sich über die Basisstation zusammenfassen und direkt auslösen.

Wiederkehrende Aktionen lassen sich über die Basisstation zusammenfassen und direkt auslösen. Nanoleaf-Integration: Kompatible Beleuchtung kann künftig in spielbezogene QuantumENGINE-Konfigurationen eingebunden werden.

Der weitere Fahrplan…

JBL rollt die Erweiterungen der QuantumENGINE in mehreren Stufen aus. Spieloptimierte Nutzerprofile sowie die Fernsteuerung über das Smartphone werden bereits als verfügbar ausgewiesen. Automatische Spielerkennung, die erweiterte Funktion der Basisstation als Steuerzentrale und deren Makroprogrammierung sind für das dritte Quartal 2026 vorgesehen beziehungsweise befinden sich bereits im entsprechenden Software-Rollout.

Der KI-gestützte Footstep-Booster sowie die Integration ausgewählter Nanoleaf-Produkte sollen im vierten Quartal 2026 folgen. Die hierfür vorgesehene Basisstation ist Bestandteil des JBL Quantum 950. Einen separaten Preis für die neuen QuantumENGINE-Funktionen nennt JBL nicht.

Wir meinen…

Mit diesem Ausbau wird deutlich, wohin JBL mit QuantumENGINE will. Die Software soll nicht länger bloß ein Werkzeug sein, das man nach dem Anschließen eines neuen Headsets einmal öffnet, um Equalizer und Mikrofon einzustellen. Sie soll im Hintergrund zum Bindeglied eines ganzen Gaming-Setups werden, das weiß, welches Spiel läuft, entsprechende Konfigurationen bereitstellt und unterschiedliche Geräte über mehrere Bedienoberflächen hinweg zusammenführt.

Besonders überzeugend erscheint dabei weniger ein einzelnes Schlagwort wie „KI“, sondern die zunehmende Automatisierung. Ein gutes Gaming-System sollte im Idealfall gerade nicht ständig Aufmerksamkeit verlangen. Wenn QuantumENGINE Profile zuverlässig selbst auswählt, Einstellungen über Geräte hinweg synchron hält und zentrale Funktionen dort zugänglich macht, wo sie gerade gebraucht werden, könnte genau diese Unauffälligkeit zur wichtigsten Qualität der Plattform werden. Wie gut der Footstep-Booster dieses Konzept auf der klanglichen Seite ergänzt, wird sich spätestens mit dessen Einführung im vierten Quartal zeigen.

Thema JBL QuantumENGINE wächst zur Gaming-Schaltzentrale Harman International Industries

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Quelle Harman International Industries