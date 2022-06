JBL Stage XD Series – Allwetter Lautsprecher-Systeme

In aller Kürze

JBL Stage XD-5 und JBL Stage XD-6, mit diesen beiden Modellen begründet sich die neue JBL Stage XD Series, die Harman Luxury Audio Group als Teil der ebenfalls neuen JBL Stage Architectural Series der Marke JBL Synthesis versteht. Doch während man mit den bislang angekündigten Modellen der JBL Stage Architectural Series Decken- und Wand-Einbau-Lautsprecher-Systeme präsentierte, handelt es sich bei der JBL Stage XD Series um so genannte Allwetter-Lautsprecher-Systeme, die sowohl für dein Einsatz im Freien als auch im Innenraum konzipiert sind und sich als besonders flexible Lösungen für den privaten als auch kommerziellen Einsatz speziell bei Projekten im Custom Installation Bereich erweisen sollen.

Die neuen Lösungen der JBL Stage XD Series sind als besonders flexible Systeme ausgelegt, es handelt sich letztlich um kompakte, wetterfeste Lautsprecher-Systeme für die Wandmontage, wobei aber natürlich auch eine freie Aufstellung möglich ist.

Patentierte Akustik-Technologien von JBL Synthesis sollen hier in kompakten, wetterbeständigen, ja gar wasserdichten Gehäusen verbaut sein, wobei für einen flexiblen Einsatz bereits zum Start der Produktlinie zwei Modelle angeboten werden, und zwar jeweils in Schwarz und Weiss.

Beide Modelle der neuen JBL Stage XD Series verfügen über einen 1 Zoll Aluminium-Hochtöner mit akustischer Linse und einem so genannten JBL HDI Waveguide, wobei diese Abkürzung für High-definition Imaging Waveguide steht. Damit sei, so der Hersteller, ein dynamischer, kristallklarer Klang über einen großen Hörbereich möglich.

Der größere der beiden Speaker, der JBL Stage XD-6 verwendet einen 6,5 Zoll Konus-Tieftöner aus Polycellulose, während im kleineren JBL Stage XD-5 ein 5,25 Zoll Tieftöner zum Einsatz kommt.

Beide Allwetterlautsprecher eignen sich perfekt für den Einsatz im Freien, wenn Schutz vor Witterungseinflüssen erforderlich ist. Das stilvolle Design mit randlosem, magnetisch befestigten Lautsprechergrill und die Flexibilität bei der Montage machen diese Lautsprecher aber auch für eine Vielzahl an Anwendungen im Innenbereich interessant. Wandhalterungen sind im Lieferumfang enthalten und ein drehbares JBL-Logo ermöglichen sowohl die horizontale als auch die vertikale Montage.

Die Modelle der JBL Stage XD Series sind die ersten reparierbaren, nach IP67 zertifizierten Außenlautsprecher auf dem Markt, dies gibt der Hersteller zu Protokoll.. Anstatt die Lautsprecher wegzuwerfen, falls sie jemals ausfallen sollten, sind diese Lautsprecher so konzipiert, dass sie zerlegt und repariert werden können, wenn sie aufgrund längerer Einwirkung widriger Bedingungen beschädigt werden.

Da passt es gut dazu, dass auch die Verpackung der Lautsprecher-Systeme laut Herstellerangaben nachhaltig gestaltet ist.

„Wir haben den leistungsstarken Sound von JBL mit Blick auf Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit in die freie Natur gebracht. Die IP67-Einstufung der JBL Stage XD Series stellt eine der höchsten Stufen der Eindringschutzzertifizierung dar und bietet Schutz vor dem Eindringen von schädlichem Staub und Partikeln in der Luft sowie Schutz vor Wasser und Flüssigkeiten, einschließlich Eintauchen in Wasser bis zu einem Meter für bis zu 30 Minuten.“

Jim Garrett, Senior Director, Product Strategy and Planning, Harman Luxury Audio Group