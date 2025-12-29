In aller Kürze Der KECES Ewave ist ein Audio Network Switch mit OCXO-Takt, separaten Stromversorgungen und acht Gigabit-Ports – entwickelt für stabiles, störungsarmes HiFi-Streaming.

Der taiwanesische Hersteller KECES Audio hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere mit Stromversorgungen, DACs und Phono-Vorstufen einen Namen bei technisch orientierten HiFi-Enthusiasten gemacht. Mit dem Ewave erweitert das Unternehmen sein Portfolio nun um eine Komponente, die bislang oft unterschätzt wird: den Netzwerkswitch. Gerade bei modernen Streaming-Setups, in denen Musikdaten in Echtzeit übertragen werden, spielen nicht nur Datenintegrität, sondern auch zeitliche Präzision und elektromagnetische Ruhe eine zentrale Rolle. Genau hier setzt der KECES Ewave an.

Key Facts

Audio Network Switch für HiFi-Streaming-Systeme

8 RJ45 Gigabit-Ethernet Ports

1000 / 100 / 10 Mbps

25 MHz OCXO

Mehrstufige, getrennte Stromversorgung

Ports einzeln aktivier- und deaktivierbar

Audio-optimierte QoS

Inhouse-Schaltungsdesign

Optimiert zur Reduktion von EMI und RFI

Verfügbar ab Januar 2026

Preis: € 1.500,-

Netzwerk als kritische Komponente im Streaming-System

In klassischen Datennetzen steht die fehlerfreie Übertragung von Paketen im Vordergrund. Für Audio-Streaming reicht diese Sichtweise jedoch nach Einschätzung audiophiler Anwender nicht aus, da Musikdaten kontinuierlich und zeitkritisch verarbeitet werden müssen. Schwankungen im Timing, hochfrequente Störeinflüsse oder Übersprechen zwischen Ports könnten sich indirekt auf nachgelagerte Komponenten wie Streamer, DACs oder Clock-Systeme auswirken, so die Denkweise besonders ambitionierter HiFi-Enthusiasten. Der KECES Ewave adressiert dieses Szenario mit einer Architektur, die explizit auf konstante Bedingungen und geringe Störpegel ausgelegt ist.

Foto © KECES Audio | KECES Ewave Audio Network Switch Foto © KECES Audio | KECES Ewave Audio Network Switch

Präzise Taktbasis durch OCXO

Zentrales Element des KECES Ewave ist ein 25 MHz OCXO, also ein temperaturstabilisierter Quarzoszillator mit besonders niedrigem Phasenrauschen. Im praktischen Betrieb soll diese präzise Taktreferenz eine gleichmäßige Paketübertragung ermöglichen und Jitter-Einflüsse im Netzwerk reduzieren. Für den Anwender bedeutet das vor allem eines: stabilere Arbeitsbedingungen für Streaming-Clients und -Server, insbesondere bei hochauflösenden Formaten und komplexen Multiroom- oder Roon-basierten Installationen.

Konsequente Stromversorgung und Port-Isolation

KECES setzt beim Ewave auf eine aufwendig segmentierte Stromversorgung. Chipset, OCXO, Ein- und Ausgangsports sowie die Steuereinheit verfügen jeweils über eigene, mehrstufige Versorgungspfade. Ziel ist es, gegenseitige Beeinflussungen zu minimieren und empfindliche Schaltungsteile von potenziellen Störquellen zu entkoppeln. Zusätzlich können einzelne Netzwerkports bei Bedarf deaktiviert werden, was in praxisnahen Setups mit wenigen, klar definierten Audiogeräten dazu beiträgt, unnötiges Übersprechen weiter zu reduzieren.

Foto © KECES Audio | KECES Ewave Audio Network Switch Foto © KECES Audio | KECES Ewave Audio Network Switch Foto © KECES Audio | KECES Ewave Audio Network Switch

Audio-Priority QoS und flexible Konnektivität

Ein weiteres Merkmal ist die auf Audioanwendungen abgestimmte QoS-Konfiguration. Sie priorisiert Audiodatenströme gegenüber sonstigem Netzwerkverkehr und soll so Dropouts oder Timing-Schwankungen vermeiden, wenn mehrere Geräte gleichzeitig im Netz aktiv sind. Mit acht Gigabit-Ports, die 1.000, 100 und 10 Mbps unterstützen, lässt sich der Ewave flexibel in bestehende Heimnetzwerke integrieren – vom dedizierten Audio-LAN bis zur Kombination aus Musikserver, Streamer, NAS und Steuergeräten.

Schaltungsdesign für minimalste Störungen

Alle Schaltungen des KECES Ewave wurden laut Hersteller vollständig im eigenen Haus entwickelt. Besonderes Augenmerk lag dabei auf Leiterplattenlayout, Masseführung und der gezielten Reduktion elektromagnetischer und hochfrequenter Störungen. Umfangreiche Messreihen und Praxistests sollen sicherstellen, dass der Switch auch in sensiblen HiFi-Umgebungen mit niedrigem Grundrauschen und stabilen Betriebsparametern arbeitet.

Preis und Verfügbarkeit

Der KECES Ewave Audio Network Switch wird ab Januar 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 1.500,-.

Fazit – Netzwerktechnik mit audiophilem Anspruch

Mit dem Ewave überträgt KECES Audio bekannte audiophile Konstruktionsprinzipien konsequent auf den Netzwerkbereich. Der Switch richtet sich an Anwender, die ihr Streaming-System nicht als reine IT-Infrastruktur, sondern als integralen Bestandteil der Audiokette verstehen. Besonders in hochwertigen Setups mit separaten Servern, Streamern und DACs bietet der Ewave eine spezialisierte Lösung, um stabile und reproduzierbare Netzwerkbedingungen zu schaffen.

Produkt KECES Ewave Audio Network Switch Preis € 1.500,-.

Technische Daten

Produkt KECES Ewave Audio Network Switch Produkttyp Audio Network Switch Netzwerkports 8 × RJ45 Gigabit-Ethernet Datenraten 1.000, 100 und 10 Mbps Taktgeber 25 MHz OCXO Stromversorgung Mehrstufig, getrennt für Chip, OCXO, Ports und MCU Port-Steuerung Ports einzeln aktivierbar bzw. deaktivierbar QoS Audio-priorisierte Datenverwaltung Schaltungsdesign Inhouse-Entwicklung Störunterdrückung Optimiertes Layout zur Reduktion von EMI und RFI

