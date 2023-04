In aller Kürze Mit dem neuen KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply steht ein besonders flexibles Netzteil der Marke KECES Audio bereit.

Mit dem neuen KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply erweitert das Unternehmen Huikank Electronic Co. Ltd. einmal mehr sein Angebot an Netzteilen der Marke KECES Audio, und zwar um eine Lösung, die sich in erster Linie natürlich als eine zuverlässige Stromversorgung unter allen nur erdenklichen Bedingungen, zudem aber auch als besonders flexibles Werkzeug auszeichnen soll.

Nicht weniger als vier Zonen lassen sich mit dem neuen KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply bedienen, wobei das Spektrum hierbei vom Ersatz diverser Stecker-Netzteile bis hin zum USB Isolator reicht.

KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply – Die Alternative für verschiedenste Stecker-Netzteile

Unter der Marke KECES Audio hält der Taiwanesische Spezialist Huikank Electronic Co. Ltd. ja bereits zahllose Lösungen zur optimalen Stromversorgung bereit, wobei man sich sowohl mit Netzteilen beschäftigt, die für herkömmliche HiFi-Komponenten wie Verstärker, CD-Player und ähnliches konzipiert sind, somit für Geräte mit 230 V Wechselstrom, aber auch Systeme, die als Ersatz für die Stromversorgung basierend auf so genannten Stecker-Netzteilen konzipiert sind.

Das neue KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply gehört zur zweitgenannten Kategorie, wobei es diesbezüglich allen voran dadurch auffällt, dass es ein breites Spektrum unterschiedlichster Anforderungen abdecken kann.

Aus der KECES Pier Series

Es ist schon bislang eine sehr breit aufgestellte Produktlinie, die die Marke KECES Audio mit der KECES Pier Series bietet, der auch das neue KECES P14 zuzuordnen ist. Dieses reiht sich direkt unter dem Spitzenmodell der Produktlinie, dem KECES P28 Ultra Low Noise Linear Power Supply ein, das aus technischer Sicht recht große Ähnlichkeiten mit der neuesten Lösung aufweist, allerdings mit gleich sechs Zonen aufwarten kann, wohingegen das neue KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply derer vier bietet.

Foto © KECES Audio | KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply

KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply mit vier separaten Zonen

Als Basis für eine akkurate Stromversorgung frei von störenden äußeren Einflüssen setzt das neue KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply auf einen besonders hochwertigen Ringkern-Transformator und ein komplett neu entwickeltes Schaltungsdesign, das nach Angaben des Herstellers frei von jedwedem IC und damit vollständig analog ausgelegt sein soll.

Das Netzteil bietet, wie schon erwähnt, vier völlig unabhängig voneinander ausgelegte Zonen, wobei drei davon als Ersatz für klassische Stecker-Netzteile dienen.

So liefert die Zone 1 wahlweise 5 V, 7 V, 9 V oder 12 V bei 4 A, die Zone 2 kann mit 12 V, 15 V, 19 V oder gar 24 V und 6 A aufwarten. Die Zone 3 wiederum ist für wahlweise 5V oder 9 V mit 2 A ausgelegt.

Bleibt also noch eine weitere, die Zone 4 des KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply, wobei es sich hierbei um eine Variante ausgeführt als USB Port handelt, über den 5 V und 2 A bereit stehen.

Interessant ist, dass hierbei nicht nur ein USB-A Port, sondern zudem ein USB-B Port an der Rückseite zu finden ist, wobei dies als Signal Loop beschrieben ist.

Tatsächlich verbirgt sich hier ein so genannter USB Isolator, der die volle Signalrate von 1,5 Mbps bis hin zu 12 Mbps bieten soll und Audio-Signale in PCM mit bis zu 24 Bit und 96 kHz sowie DSD unterstützt, wie der Hersteller angibt.

Foto © KECES Audio | KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply

Quantum Resonance Technology

Es ist eine Funktion, die Huikank Electronic Co. Ltd. schon bei anderen Lösungen der Marke KECES Audio einsetzte, und die man nunmehr auch beim neuen KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply vorfindet, und zwar die Quantum Resonance Technology.

Diese soll nach Ansicht des Herstellers dafür sorgen, dass ein subtiles Feld erzeugt wird, das alle elektromechanischen Komponenten im Einklang schwingen lasse, um die Kohärenz und das Timing zu verbessern, wie der Hersteller zu Protokoll gibt.

Deutlich „handfester“ sind da schon Merkmale wie ein sehr solide ausgeführtes Gehäuse aus Aluminium, das mit einer durchaus sehr eleganten Design-Linie aufwartet und auf neu konzipierten Standfüssen ruht, die eine optimale Entkopplung garantieren sollen.

Das KECEC P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply misst 300 x 279 x 66 mm und bringt es damit auf immerhin rund 7 kg.

Hervor heben muss man natürlich auch, dass das KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply unter anderem mit eleganten VU-Metern an der Front aufwartet, was wohl so manchen HiFi-Enthusiasten besonders erfreuen wird.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply wird seine offizielle Premiere auf der High End 2023 in München feiern, wenngleich man wohl nicht mehr lange darauf warten muss, um diese Lösung im Fachhandel zu finden. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 1.750,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neuen KECES P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply steht eine weitere Lösung der KECES Pier Series bereit, ein besonders flexibles Netzteil, das allen voran dazu ausgelegt ist, verschiedenste Stecker-Netzteile zu ersetzen. Das neue KECEC P14 Ultra Low Noise Linear Power Supply reiht sich dabei gleich unter dem Flaggschiff der Produktserie, dem KECEC P28 Ultra Low Noise Linear Power Supply ein, welches das Unternehmen Huikank Electronic Co. Ltd., das hinter der Marke KECES Audio steht, im letzten Jahr präsentierte.

PRODUKT KECES P14 ULTRA LOW NOISE LINEAR POWER SUPPLY Preis € 1.750,-

Quelle Robert Ross Audiophile Produkte GmbH