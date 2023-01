KEF – 90 Tage TIDAL HiFi Plus für Produkt-Registrierung

In aller Kürze Kunden, die eine KEF LS60 Wireless, KEF LS50 Wireless II oder KEF LSX II nach dem Kauf registrieren, erhalten 90 Tage TIDAL HiFi Plus kostenlos.

Man habe sich dazu entschlossen, mit dem Streaming-Anbieter TIDAL zu kooperieren, so der englische Lautsprecher-Spezialist KEF, der damit seinen Kunden nunmehr ein ganz besonderes Angebot bieten kann. All jene, die sich für eines der aktuellen Active Wireless Speaker System aus dem Hause KEF entschieden haben, und diese nach dem Kauf online registrieren, kommen in den Genuss eines TIDAL HiFI Plus Abonnements, und zwar für den Zeitraum von immerhin 90 Tagen.

KEF LS60 Wireless, KEF LS50 Wireless II und KEF LSX II

Die aktuelle KEF und TIDAL Bundle Aktion gilt, wie eben beschrieben, für die aktuellen Active Wireless Speaker aus dem Hause KEF, also konkret die Modelle KEF LS60 Wireless, KEF LS50 Wireless II und KEF LSX II.

Um dieses Angebot wahrzunehmen, sei lediglich eine Garantie-Registrierung erforderlich, und zwar über die entsprechende Webseite des englischen Lautsprecher-Spezialisten. Diese Registrierung erfordert ein myKEF Konto, wobei dafür lediglich der Name und eine gültige Email-Adresse angegeben werden müssen.

Sobald die Produktregistrierung abgeschlossen ist, erhält der Kunden binnen 24 Stunden einen Promotion Code für das kostenlos 90-tägige TIDAL HiFi Plus Abonnement. Dieser Code kann dann wiederum direkt auf der Webseite von TIDAL eingelöst werden.

Angebot gilt bis 31. März 2023

Die KEF und TIDAL Bundle Aktion gilt bis 31. März 2023, wie KEF in der entsprechenden Aussendung festhält. Hier führt man auch ausdrücklich an, dass das Angebot auch für Kunden gelte, die ihre Lautsprecher-Systeme bislang noch nicht registriert haben.

Wir meinen…

Es zahlt sich ohnehin immer aus, hochwertige Produkte beim Hersteller zu registrieren, wenn ein Unternehmen dann auch noch mit einer attraktiven Aktion lockt… KEF tut nunmehr genau dies und schenkt allen Kunden, die ihre Active Wireless Speaker aus dem Hause KEF – eine KEF LS60 Wireless, KEF LS50 Wireless II oder KEF LSX II – nach dem Kauf registrieren, kostenlos 90 Tage TIDAL HiFi Plus.

