In aller Kürze Mit dem KEF Gift Guide 2026 präsentiert der britische Lautsprecherspezialist attraktive Geschenkideen für Musikliebhaber und Heimkino-Enthusiasten. Ausgewählte Produkte sind derzeit mit erheblichen Preisnachlässen erhältlich, darunter KEF Muo, KEF LSX II LT, KEF LSX II, KEF LS50 Wireless II, KEF LS50 Meta und Nothing Headphone (1). Für Besitzer einer KEF XIO Soundbar ergibt sich durch die neue Surround-Funktionalität der KEF LSX II und LSX II LT ein besonders interessanter Kaufanlass. Die Hauptaktion endet bereits am 6. Dezember 2026, die Angebote für die KEF Kube MIE Subwoofer gelten bis 31. Dezember 2026.

Weihnachten ist der perfekte Anlass, um anderen eine Freude zu machen – oder sich selbst einen schon länger gehegten Wunsch zu erfüllen. Für Musikliebhaber kann das ein portabler Lautsprecher sein, der sie überallhin begleitet, ein elegantes Wireless-HiFi-System für den Wohnraum oder jene Ergänzung, die der bestehenden Anlage bislang noch gefehlt hat. Besonders reizvoll wird die Suche nach dem passenden Geschenk natürlich dann, wenn sich hochwertige Lösungen zu deutlich reduzierten Preisen erwerben lassen.

Genau diese Gelegenheit bietet KEF mit seiner aktuellen Festtagsaktion. Unter dem Motto „Play It Again“ präsentiert der britische Lautsprecherspezialist eine Marketing-Aktion sowie eine Auswahl seiner beliebtesten Produkte zu besonders attraktiven Konditionen. Vom kompakten Bluetooth-Lautsprecher über vielseitige Wireless-HiFi-Systeme und Kopfhörer bis hin zu leistungsfähigen Subwoofern reicht das Angebot, wobei bei ausgewählten KEF-Lautsprechern Ersparnisse von bis zu 25 Prozent möglich sind. Allerdings heißt es rasch zugreifen, denn die meisten Sonderpreise gelten ausschließlich bis zum 6. Dezember 2026.

Key Facts – KEF Gift Guide 2026

Aktionszeitraum: 9. November bis 6. Dezember 2026 für die Hauptaktion.

Preisvorteile: Bis zu 25 Prozent auf ausgewählte KEF-Lautsprecher und Subwoofer.

Portable Audio: KEF Muo und KEF Muo Stereo-Set.

Wireless-HiFi: KEF LSX II LT, KEF LSX II und KEF LS50 Wireless II.

Passive Lautsprecher: KEF LS50 Meta.

Kopfhörer: Nothing Headphone (1) mit akustischer Abstimmung in Zusammenarbeit mit KEF.

Surround-Erweiterung: KEF LSX II und KEF LSX II LT als Rear-Lautsprecher für die KEF XIO Soundbar.

Subwoofer-Aktion: KEF Kube 8 MIE, KEF Kube 10 MIE und KEF Kube 12 MIE bis 31. Dezember 2026.

Verfügbarkeit: KEF Online Store und teilnehmende autorisierte Fachhändler.

Zusätzlicher Vorteil: Verlängerte Rückgabefrist im Rahmen der KEF-Festtagsangebote.

KEF Gift Guide 2026 – Jetzt Klangfreude schenken und kräftig sparen

Ein hochwertiges HiFi-System zählt zu jenen Geschenken, die weit über die Feiertage hinaus Freude bereiten. Schließlich begleitet uns Musik täglich, ob beim entspannten Hören der Lieblingsalben, beim Arbeiten oder beim gemeinsamen Filmabend. Mit den aktuellen Sonderangeboten von KEF wird die Gelegenheit besonders attraktiv, genau dafür die passende Lösung zu finden.

Dabei reicht die Auswahl von kleinen, unkomplizierten Geschenkideen bis hin zu einem vollständigen HiFi-System für anspruchsvolle Musikliebhaber. Wer bereits über eine entsprechende Anlage verfügt, findet zudem interessante Möglichkeiten zur Erweiterung. Und weil die regulären Preise nach Ablauf der Aktion wieder gelten, lohnt es sich durchaus, eine ohnehin geplante Anschaffung gerade jetzt in Angriff zu nehmen.

Foto © KEF | KEF Gift Guide 2026

KEF Muo – Klangfreude zum Mitnehmen

Den Einstieg in den KEF Gift Guide 2026 bildet der portable Bluetooth-Lautsprecher KEF Muo. Das kompakte Modell verbindet ein eigenständiges, von Ross Lovegrove entworfenes Design mit anspruchsvoller Audiotechnik und ist damit eine Geschenkidee für alle, die ihre Lieblingsmusik auch unterwegs in guter Qualität genießen möchten.

Technisch setzt KEF auf einen eigens entwickelten Racetrack-Tief-/Mitteltöner in Kombination mit einem separaten 20 mm Hochtöner, wobei die Music Integrity Engine die digitale Signalverarbeitung übernimmt. Bluetooth 5.4 einschließlich aptX Adaptive ermöglicht eine hochwertige drahtlose Signalübertragung, während eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden für ausdauernden Musikgenuss sorgt. Das gemäß IP67 gegen Staub und Wasser geschützte Gehäuse macht den KEF Muo zudem zu einem robusten Begleiter für unterwegs. Dank USB-C kann er auch direkt mit entsprechenden Quellgeräten verbunden werden.

Besonders interessant ist die Möglichkeit, zwei KEF Muo als Stereo-Paar einzusetzen. Damit wird aus dem portablen Lautsprecher auf Wunsch eine kleine Stereo-Anlage, die sich ebenso flexibel im Wohnraum wie auf der Terrasse oder im Garten einsetzen lässt.

Jetzt zum Aktionspreis von € 199,- statt regulär € 269,- erhältlich. Die Ersparnis beträgt € 70,-. Einen sehr ausführlichen Test des KEF Muo finden Sie natürlich bei sempre-audio.at (Test des KEF Muo bei sempre-audio.at)

Wer gleich zwei KEF Muo erwerben möchte, kann auf ein spezielles Stereo-Angebot zurückgreifen. Das entsprechende Set wird im Rahmen der Aktion für € 388,- statt regulär € 538,- angeboten. Damit lassen sich € 150,- sparen. Dieses Angebot ist ausschließlich über den KEF Online Store erhältlich.

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Nothing Headphone (1) – Ein besonderes Geschenk für unterwegs

Auch ein hochwertiger Kopfhörer eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk, insbesondere dann, wenn er durch eine eigenständige Gestaltung auffällt. Genau hier setzt der Nothing Headphone (1) an, der in Zusammenarbeit mit KEF entwickelt wurde und eine markante Designsprache mit anspruchsvoller Audiotechnik verbindet.

Für die Schallwandlung ist ein dynamischer 40 mm Treiber verantwortlich, dessen akustische Abstimmung in Zusammenarbeit mit KEF erfolgte. Der Over-Ear-Kopfhörer unterstützt Hi-res Audio und den Bluetooth-Codec LDAC, bietet darüber hinaus aber auch die Möglichkeit einer verlustfreien Signalübertragung über USB-C. Eine aktive Geräuschunterdrückung sorgt für ungestörten Musikgenuss unterwegs, während die charakteristischen transparenten Gehäuseelemente dem Kopfhörer eine unverwechselbare Optik verleihen.

Damit richtet sich der Nothing Headphone (1) an Musikliebhaber, die Wert auf moderne Technik, hohen Bedienkomfort und ein außergewöhnliches Design legen. Gerade als Weihnachtsgeschenk ist diese Kombination besonders reizvoll.

Jetzt zum Aktionspreis von € 199,- statt regulär € 299,- erhältlich. Die Ersparnis beträgt € 100,-. Auch für diesen Kopfhörer können wir Ihnen selbstverständlich mit Hilfe eines ausführlichen Tests die entsprechende Entscheidungshilfe liefern. (Test des Nothing Headphone (1) bei sempre-audio.at)

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KEF LSX II LT – Der perfekte Einstieg in Wireless-HiFi

Wer zu Weihnachten ein vollständiges HiFi-System verschenken möchte, findet in der KEF LSX II LT eine besonders interessante Möglichkeit. Die kompakten Aktiv-Lautsprecher verbinden eine integrierte Verstärkung mit umfangreicher Streaming-Funktionalität und benötigen damit weder einen separaten Verstärker noch einen zusätzlichen Netzwerk-Player.

Für die Schallwandlung setzt KEF auf ein Uni-Q-Treibersystem mit 115 mm Tief-/Mitteltöner und zentral angeordnetem 19 mm Aluminium-Hochtöner. Insgesamt stehen 200 Watt Verstärkerleistung zur Verfügung, während die Music Integrity Engine die digitale Signalverarbeitung übernimmt. Auf Basis der KEF W2 Wireless-Plattform werden unter anderem Apple AirPlay 2, Google Cast sowie Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect unterstützt. Für die direkte Verbindung mit Fernseher, Computer oder weiteren Quellen stehen HDMI ARC, USB-C und ein optischer S/PDIF-Eingang bereit. Die beiden Lautsprecher werden untereinander mittels USB-C-Kabel verbunden.

Damit eignet sich die KEF LSX II LT für anspruchsvolles Desktop Audio ebenso wie für ein kompaktes Stereo-System im Wohnraum. Einen zusätzlichen Kaufanreiz liefert das jüngste KEF XIO Wireless Surround Update, denn damit kann das Lautsprecherpaar nun auch zur Surround-Erweiterung der KEF XIO Soundbar eingesetzt werden.

Jetzt zum Aktionspreis von € 849,- statt regulär € 999,- erhältlich. Die Ersparnis beträgt € 150,-. (Test der KEF LSX II LT bei sempre-audio.at)

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KEF LSX II – Vielseitiges Wireless-HiFi zum Sonderpreis

Noch etwas umfangreicher ausgestattet präsentiert sich die KEF LSX II. Das kompakte Wireless-HiFi-System richtet sich an Musikliebhaber, die eine vollständige Stereo-Lösung suchen, dabei aber besonderen Wert auf Flexibilität bei der Aufstellung, hochwertige Materialien und eine vielseitige Ausstattung legen.

Auch hier kommt ein Uni-Q-Treibersystem mit 115 mm Tief-/Mitteltöner und 19 mm Aluminium-Hochtöner zum Einsatz, das von separaten Class D-Verstärkern mit insgesamt 200 Watt Leistung angesteuert wird. Die KEF W2 Wireless-Plattform ermöglicht Streaming über Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect, zudem ist das System Roon Ready. Neben HDMI ARC, USB-C und einem optischen Digitaleingang steht auch ein analoger Eingang zur Verfügung. Ein wesentlicher Unterschied zur KEF LSX II LT besteht darin, dass die Signalübertragung zwischen den beiden Lautsprechern auch drahtlos erfolgen kann.

Mit ihren von Michael Young gestalteten und teilweise mit hochwertigen Textilien bezogenen Gehäusen setzt die KEF LSX II zudem interessante gestalterische Akzente. Wie die KEF LSX II LT kann auch sie dank des aktuellen KEF XIO Wireless Surround Updates als rückwärtiges Lautsprecherpaar für eine entsprechende KEF Soundbar eingesetzt werden.

Jetzt zum Aktionspreis von € 1.159,- statt regulär € 1.450,- erhältlich. Die Ersparnis beträgt € 291,-. (Test der KEF LSX II bei sempre-audio.at)

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KEF XIO Wireless Surround – Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für die Erweiterung zum Surround Sound System

Für Besitzer einer KEF XIO Soundbar (Test der KEF XIO bei sempre-audio.at zu finden) dürfte die aktuelle Festtagsaktion einen ganz besonderen Reiz haben. Mit dem jüngsten KEF XIO Wireless Surround Update hat der britische Hersteller die Möglichkeiten seiner Dolby Atmos Soundbar entscheidend erweitert: Erstmals lassen sich kompatible Wireless-HiFi-Lautsprechersysteme als eigenständige rückwärtige Surround-Kanäle einbinden. Damit kann aus der KEF XIO ein echtes Mehrkanal-System mit physisch vorhandenen Rear-Lautsprechern entstehen. Eine ausführliche Reportage zu den Möglichkeiten des KEF XIO Wireless Surround Update finden Sie natürlich bei sempre-audio.at.

Zu den bereits jetzt unterstützten Lösungen zählen sowohl die KEF LSX II als auch die KEF LSX II LT. Die Einbindung erfolgt über das KEF Wireless Surround-System, wobei der KEF KW2 RX Receiver als entsprechende Empfangslösung zum Einsatz kommt. Die Steuerung und Konfiguration erfolgt über die KEF Connect App.

Besonders interessant ist dabei, dass es sich bei beiden Lautsprecherpaaren um vollwertige Wireless-HiFi-Systeme handelt, die über eine hochwertige eigene Verstärkung und KEFs Uni-Q-Treibertechnologie verfügen. Damit lassen sich auch für die rückwärtigen Kanäle anspruchsvolle akustische Voraussetzungen schaffen, während sich die Lautsprecher durch ihr kompaktes, elegantes Design gut in den Wohnraum integrieren lassen.

Und genau hier kommt die aktuelle Festtagsaktion ins Spiel: Wer seine KEF XIO Soundbar schon länger um echte Rear-Lautsprecher erweitern möchte, findet, wie eben schon bei den Speaker selbst kurz angedeutet, jetzt eine besonders günstige Gelegenheit dazu. Sowohl die KEF LSX II LT als auch die KEF LSX II sind derzeit deutlich reduziert erhältlich, sodass sich die geplante Surround-Erweiterung mit einem attraktiven Preisvorteil realisieren lässt. Allerdings sollte man nicht allzu lange zögern, denn die entsprechenden Aktionspreise gelten nur bis zum 6. Dezember 2026.

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KEF LS50 Wireless II – Ein besonderes Geschenk für anspruchsvolle Musikliebhaber

Mit der KEF LS50 Wireless II findet sich auch ein besonders leistungsfähiges Wireless-HiFi-System unter den aktuellen Aktionsangeboten. Das kompakte Stereo-System kombiniert die charakteristische Lautsprechertechnologie der KEF LS50 mit einer integrierten Verstärkung und einer vielseitigen Streaming-Plattform. Damit entsteht eine vollständige Stereo-Anlage, die ohne zusätzliche Elektronik auskommt.

Im Mittelpunkt steht ein Uni-Q-Treibersystem der zwölften Generation mit 130 mm Tief-/Mitteltöner und 25 mm Aluminium-Hochtöner, ergänzt um die Metamaterial Absorption Technology, kurz MAT. Für die Ansteuerung setzt KEF auf eine Kombination aus Class AB-Verstärkern für den Hochtonbereich und Class D-Verstärkern für den Tief-/Mitteltonbereich, die gemeinsam eine Systemleistung von 760 Watt bereitstellen. Die KEF W2 Wireless-Plattform ermöglicht Streaming unter anderem über Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect, zudem ist das System Roon Ready. HDMI eARC und weitere digitale sowie analoge Eingänge erlauben darüber hinaus die Einbindung verschiedenster Zuspieler.

Die KEF LS50 Wireless II richtet sich damit an Musikliebhaber, die ein anspruchsvolles Stereo-System suchen, gleichzeitig aber auf die Flexibilität und den Bedienkomfort einer modernen All-in-One-Lösung Wert legen. Gerade angesichts des beträchtlichen Preisnachlasses dürfte das Modell für viele interessant sein, die schon länger über eine entsprechende Anschaffung nachdenken.

Jetzt zum Aktionspreis von € 1.899,- statt regulär € 2.499,- erhältlich. Die Ersparnis beträgt beachtliche € 600,-. Ein ausführlicher Test der KEF LS50 Wireless II findet sich selbstverständlich bei sempre-audio.at. (Test KEF LS50 Wireless II bei sempre-audio.at)

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KEF LS50 Meta – Ein Klassiker für die bestehende HiFi-Anlage

Natürlich müssen nicht alle Geschenkideen auf Wireless-HiFi ausgerichtet sein. Wer bereits einen hochwertigen Verstärker besitzt und seine bestehende Stereo-Anlage aufwerten möchte, findet mit der KEF LS50 Meta ebenfalls ein besonders attraktives Angebot.

Der kompakte passive Lautsprecher basiert auf einem Uni-Q-Treibersystem der zwölften Generation, bei dem ein 25 mm Aluminium-Hochtöner im akustischen Zentrum eines 130 mm Tief-/Mitteltöners angeordnet ist. Eine besondere Rolle spielt die Metamaterial Absorption Technology, kurz MAT, mit der KEF unerwünschte Schallanteile auf der Rückseite des Hochtöners gezielt absorbiert. Die charakteristische, präzise geformte Schallwand und das aufwendig versteifte Gehäuse sollen zudem unerwünschte Resonanzen und Beugungseffekte reduzieren.

Damit ist die KEF LS50 Meta eine interessante Wahl für all jene, die ihre bestehende Stereo-Anlage mit hochwertigen Kompaktlautsprechern ergänzen möchten. Insbesondere Musikliebhaber, die schon länger mit diesem Modell liebäugeln, dürften sich über den aktuellen Preisnachlass freuen.

Jetzt zum Aktionspreis von € 1.149,- statt regulär € 1.499,- erhältlich. Die Ersparnis beträgt € 350,-. Den ausführlichen Test dieses Lautsprechers finden Sie natürlich ebenfalls auf unserer Plattform. (Test der KEF LS50 Meta bei sempre-audio.at)

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KEF Kube MIE Series – Mehr Bass zum attraktiven Aktionspreis

Auch für Besitzer einer bestehenden HiFi- oder Home Cinema-Anlage hält KEF interessante Sonderangebote bereit. Gleich drei aktive Subwoofer der KEF Kube MIE Series sind derzeit deutlich günstiger erhältlich und bieten damit eine gute Gelegenheit, das eigene System um ein kraftvolles Bassfundament zu ergänzen.

Die Modelle KEF Kube 8 MIE, KEF Kube 10 MIE und KEF Kube 12 MIE unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Gehäusegröße und der eingesetzten Tieftöner. So arbeitet der KEF Kube 8 MIE mit einem 200 mm Chassis, während der KEF Kube 10 MIE einen 250 mm Treiber und der KEF Kube 12 MIE einen 300 mm Tieftöner aufweist. Allen drei Modellen gemeinsam ist ein 300 Watt Class D-Verstärker sowie die KEF Music Integrity Engine, die eine auf die jeweiligen akustischen Eigenschaften abgestimmte digitale Signalverarbeitung ermöglicht.

Dank geschlossener Gehäusekonstruktion, verschiedener Anschlussmöglichkeiten einschließlich KEF SmartConnect und flexibler Anpassungsoptionen sollen sich die Subwoofer unkompliziert in unterschiedliche Anlagen integrieren lassen. Damit bieten sie sich sowohl zur Erweiterung klassischer Stereo-Systeme als auch für anspruchsvolle Home Cinema-Anwendungen an.

Die aktuellen Sonderpreise gestalten sich dabei ausgesprochen attraktiv:

KEF Kube 8 MIE: € 489,- statt € 649,- – eine Ersparnis von € 160,-.

KEF Kube 10 MIE: € 599,- statt € 799,- – eine Ersparnis von € 200,-.

KEF Kube 12 MIE: € 679,- statt € 899,- – eine Ersparnis von € 220,-.

Für diese drei Subwoofer bleibt übrigens etwas mehr Zeit: Die attraktiven Aktionspreise gelten noch bis zum 31. Dezember 2026.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Attraktive Festtagsangebote: KEF bietet ausgewählte Lautsprecher und Wireless-HiFi-Systeme derzeit mit erheblichen Preisnachlässen an.

KEF bietet ausgewählte Lautsprecher und Wireless-HiFi-Systeme derzeit mit erheblichen Preisnachlässen an. Klangvolle Geschenkideen: Vom portablen Bluetooth-Lautsprecher bis zum kompletten Stereo-System finden sich Lösungen für unterschiedlichste Wünsche.

Vom portablen Bluetooth-Lautsprecher bis zum kompletten Stereo-System finden sich Lösungen für unterschiedlichste Wünsche. Jetzt Surround Sound nachrüsten: Die reduzierten KEF LSX II und KEF LSX II LT ermöglichen eine besonders attraktive Erweiterung der KEF XIO Soundbar.

Die reduzierten KEF LSX II und KEF LSX II LT ermöglichen eine besonders attraktive Erweiterung der KEF XIO Soundbar. Hochwertiges Wireless-HiFi: Die KEF LS50 Wireless II bietet anspruchsvollen Musikgenuss und ist aktuell erheblich günstiger erhältlich.

Die KEF LS50 Wireless II bietet anspruchsvollen Musikgenuss und ist aktuell erheblich günstiger erhältlich. Klanggenuss unterwegs: Mit KEF Muo und Nothing Headphone (1) stehen auch attraktive Geschenkideen für mobile Musikliebhaber bereit.

Mit KEF Muo und Nothing Headphone (1) stehen auch attraktive Geschenkideen für mobile Musikliebhaber bereit. Klassische HiFi-Anlagen aufwerten: Mit der KEF LS50 Meta findet sich auch für Besitzer bestehender Stereo-Systeme ein interessantes Angebot.

Mit der KEF LS50 Meta findet sich auch für Besitzer bestehender Stereo-Systeme ein interessantes Angebot. Mehr Bass für Musik und Film: Die KEF Kube MIE Series ermöglicht eine kostengünstigere Erweiterung bestehender HiFi- und Home Cinema-Anlagen.

Die KEF Kube MIE Series ermöglicht eine kostengünstigere Erweiterung bestehender HiFi- und Home Cinema-Anlagen. Zusätzliche Sicherheit beim Schenken: Eine verlängerte Rückgabefrist erleichtert die Planung von Weihnachtsgeschenken.

Preis und Verfügbarkeit – Jetzt zugreifen und kräftig sparen

Die aktuelle KEF-Festtagsaktion läuft seit 9. November 2026 und bietet ausgewählte Wireless-HiFi-Systeme, Lautsprecher, Kopfhörer und portable Audio-Lösungen bis einschließlich 6. Dezember 2026 zu reduzierten Preisen. Die Angebote sind über den KEF Online Store sowie bei teilnehmenden autorisierten Fachhändlern erhältlich. Eine Ausnahme bildet das spezielle KEF Muo Stereo-Set, das ausschließlich direkt über KEF.com angeboten wird.

Für die aktiven Subwoofer der KEF Kube MIE Series gilt ein verlängerter Aktionszeitraum bis zum 31. Dezember 2026. Damit stehen auch für all jene, die ihre bestehende HiFi- oder Home Cinema-Anlage um zusätzliche Tieftonunterstützung erweitern möchten, attraktive Angebote zur Verfügung.

Besonders interessant für die Geschenkesaison ist zudem die von KEF eingeräumte verlängerte Rückgabefrist im Zeitraum vom 1. November bis 31. Dezember 2026. Die entsprechenden Rückgabebedingungen des Herstellers sind dabei zu beachten und direkt auf der Webseite des Unternehmens ersichtlich. Alle KEF-Angebote im Überblick finden Sie in der Tabelle am Ende des Artikels.

Wir meinen…

Guter Klang ist ein Geschenk, das seinen Reiz nicht nach den Feiertagen verliert. Wer sich selbst oder anderen mit einem hochwertigen HiFi-System eine besondere Freude bereiten möchte, findet bei KEF derzeit eine erfreulich breite Auswahl attraktiver Möglichkeiten. Vom kleinen Bluetooth-Lautsprecher über hochwertige Kopfhörer bis zum anspruchsvollen Stereo-System reicht das Spektrum, sodass sich für sehr unterschiedliche Wünsche und Ansprüche die passende Lösung finden lässt.

Dass KEF dabei auch Lautsprechersysteme berücksichtigt, die sich nunmehr zur Surround-Erweiterung der KEF XIO einsetzen lassen, verleiht der Aktion einen zusätzlichen Reiz. Schließlich ergibt sich damit für Besitzer einer entsprechenden Soundbar eine besonders interessante Gelegenheit, ihr bestehendes System sinnvoll auszubauen. Und wer ohnehin schon länger mit einer Neuanschaffung liebäugelt, sollte die aktuellen Aktionszeiträume im Auge behalten – denn zumindest bei den Wireless-HiFi-Systemen und kompakten Geschenkideen endet die Gelegenheit bereits am 6. Dezember 2026.

Produkt KEF Gift Guide 2026 – Alle Aktionspreise im Überblick Preis KEF Muo € 199,- statt € 269,-

KEF Muo Stereo-Set € 388,- statt € 538,- (Nur über KEF.com erhältlich)

Nothing Headphone (1) € 199,- statt € 299,-

KEF LSX II LT € 849,- statt € 999,-

KEF LSX II € 1.159,- statt € 1.450,-

KEF LS50 Meta € 1.149,- statt € 1.499,-

KEF LS50 Wireless II € 1.899,- statt € 2.499,-



Aktionszeitraum: 9. November bis 6. Dezember 2026



KEF Kube 8 MIE € 489,- statt € 649,-

KEF Kube 10 MIE € 599,- statt € 799,-

KEF Kube 12 MIE € 679,- statt € 899,-



Aktionszeitraum: bis 31. Dezember 2026

Marke KEF Hersteller KEF Vertrieb GP Acoustics GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle KEF