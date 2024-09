KEF Q Concerto META – Eine Hommage an die KEF Concerto

In aller Kürze Es sei laut KEF eine Hommage an die KEF Concerto aus dem Jahr 1969, den man nunmehr mit der neuen KEF Q Concerto META aus der neusten Generation der KEF Q Series präsentiere.

Es war im Jahr 1969, da brachte das Unternehmen KEF Electronics Ltd. die KEF Concerto auf den Markt, ein Lautsprecher-System, das als eine Alternative des KEF BBC Monitor angepriesen wurde und sich damit allen voran an HiFi-Liebhaber richten sollte. Das Unternehmen aus Maidstone sprach hierbei von einer Lösung, deren Spezifikationen sich an den besten Speakern orientierte.

Nun schreiben wir das Jahr 2024 und die Marke KEF als Teil des Unternehmens GP Acoustics Ltd. präsentiert die neueste Generation seiner KEF Q Series. Mit dabei die neue KEF Q Concerto META und damit eine Hommage an die KEF Concerto aus dem Jahr 1969.

KEF Q Concerto META – Die Auferstehung eines Klassikers

Man sei begeistert, mit der neuen KEF Concerto META einen besonders leistungsstarken, dennoch überaus kompakten Dreiwege-Lautsprecher präsentieren zu können, den man als Hommage an die längst legendäre KEF Concerto aus den späten 1960er Jahren konzipierte. Die neue KEF Q Concerto META darf man damit durchaus als eine Auferstehung eines Klassikers verstehen, dessen Historie in den Anfängen der Marke KEF beginnt, sich nunmehr aber als modernes Lautsprecher-System basierend auf neuester Technologie präsentiert.

„Die KEF Q Concerto META verkörpert das Engagement von KEF für Innovation, indem sie alte Traditionen mit moderner Technologie verbindet, um High-Fidelity-Sound noch besser zugänglich zu machen.“ KEF

Die KEF Concerto aus 1969

Im Jahr 1969 bewarb KEF die KEF Concerto als Alternative zu dem in dieser Tage für viel Aufsehen sorgenden KEF BBC Monitor, jenem Lautsprecher-System also, das maßgeblich mit dazu beitrug, dass die englische Lautsprecher-Schmiede bis heute einen tadellosen Ruf genießt.

Auch wenn die damals aufgerufenen Preise für heutige Verhältnisse geradezu attraktiv erscheinen, so handelte es sich bei besagtem KEF BBC Monitor um ein durchaus für viele normale Konsumenten schlicht nicht leistbares Lautsprecher-System. So bewarb man die KEF Concerto 1969 etwa mit folgendem Sujet:

Foto © KEF | KEF Concerto aus dem Jahr 1969 Foto © KEF | KEF Concerto aus dem Jahr 1969

„Ein Paar KEF BBC-Monitore würde Ihren Ansprüchen voll und ganz gerecht werden, mit einer Leistung, die nur noch von „Live“-Sound übertroffen wird. Was hält Sie also davon ab? Wahrscheinlich 400 Pfund.“ KEF Electronics Ltd. im Jahr 1969 über die KEF Concerto

Die neue KEF Concerto sollte das günstigere Angebot darstellen, gleichzeitig aber mit ebenso herausragender Qualität überzeugen, wobei die Entwickler dafür erstmals auf das Prinzip eines Dreiwege-Systems bei einem Stand-Lautsprecher der Marke KEF setzten.

So sollte eine Wiedergabe mit neutralen Eigenschaften ermöglicht werden, die es dem Kunden ermögliche, Musik wie in einem Konzertsaal zu genießen.

Foto © KEF | KEF Q Concerto META Foto © KEF | KEF Q Concerto META Foto © KEF | KEF Q Concerto META Foto © KEF | KEF Q Concerto META

Die KEF Q Concerto META der neuen KEF Q Series Generation

Mit der neuen KEF Q Concerto META der neuesten Generation der KEF Q Series steht nunmehr ein Regal-Lautsprecher bereit, wobei es sich aber einmal mehr um ein besonders leistungsstarkes Dreiwege-System handeln soll. Die neue KEF Q Concerto META ist damit natürlich der größte Regal-Lautsprecher der nunmehr aktuellen KEF Q Series und soll sich damit gleichermaßen für HiFi in Stereo als auch als Teil eines Home Cinema Systems eignen.

KEF Uni-Q Driver der 12. Generation mit KEF MAT

Im Fokus der neuen KEF Q Concerto MAT steht natürlich einmal mehr ein KEF Uni-Q Driver, ein Koaxial-Treiber also, bei dem der Hochtöner im Zentrum des Mittenton-Treibers sitzt um damit das Ideal einer Punktschallquelle zu erzielen.

Konkret handelt es sich um einen 19 mm Hochtöner mit belüfteter Aluminium-Kalotte und KEF MAT in Kombination mit einem Mittenton-Treiber mit 100 mm Aluminium-Membran.

Herausragend dabei ist KEF MAT, die so genannte Metamaterial Absorption Technology, wobei es sich dabei um eine Platte handelt, die hinter dem Hochtöner sitzt, und in die ein komplexes Muster an Kanälen eingefräst wurde. Diese Kanäle sind exakt berechnet, um hier auftreffende Schallanteile besonders effektiv zu dämpfen, sodass letztlich eine besonders präzise Darbietung frei von Verzerrungen garantiert ist.

Dreiweg-Design mit tiefen, klaren Bässen

Nach unten hin unterstützt wird der eben beschriebene KEF Uni-Q Driver durch einen Woofer, der im Fall der neuen KEF Q Concerto META als 165 mm Hybrid-Aluminium-Membran Treiber ausgelegt ist und damit tiefe, klare Bässe garantieren soll. Unterstützt wird dies durch ein nach hinten wirkendes Bassreflex-System.

Foto © KEF | KEF Q Concerto META Foto © KEF | KEF Q Concerto META Foto © KEF | KEF Q Concerto META Foto © KEF | KEF Q Concerto META Foto © KEF | KEF Q Concerto META Foto © KEF | KEF Q Concerto META

Die technischen Daten der KEF Q Concerto META

Die KEF Q Concerto META ist somit als Dreiwege-Bassreflex-System ausgelegt, das einen Frequenzgang zwischen 48 Hz und 20 kHz abbilden kann, wobei die akribisch aufgebaute, und extra für die neue Generation an Lautsprecher-Systemen der KEF Q Series entwickelte Frequenzweiche bei 430 Hz und 2,9 kHz ansetzt. Das Lautsprecher-System ist mit einer Impedanz von 4 Ohm und einer Empfindlichkeit von 85 dB für Verstärker mit einer Leistung zwischen 15 und 180 Watt ausgelegt.

Mit Abmessungen von 415 x 210 x 315 mm bringt es die KEF Q Concerto META auf 9,5 kg. Das System wird wahlweise in dezentem Satin Black, elegantem Satin White, oder aber im nicht minder eleganten Walnuss Finish angeboten.

Magnetische Frontblenden sind natürlich Teil des Lieferumfangs und auf Wunsch steht mit dem KEF SQ1 der passende Bodenständer für das Regal-Lautsprecher-System bereit.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue KEF Q Concerto META als Teil der neuesten Generation der KEF Q Series steht bereits dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung. Für dieses kompakte, dennoch leistungsstarke Dreiweg-Regal-Lautsprecher-System muss man € 1.198,- pro Paar budgetieren.

Wir meinen…

Die neue KEF Q Series mit KEF MAT haben wir Ihnen, werte Leser, ja bereits ausführlich vorgestellt, ein Lautsprecher-System daraus verdient allerdings eine detaillierte Betrachtung, und zwar die KEF Q Concerto META. Dabei handelt es sich um eine Hommage an die legendäre KEF Concerto aus dem Jahr 1969, dem ersten Dreiweg-Stand-Lautsprecher-System der Marke KEF, das nunmehr in Form eines kompakten, aber besonders leistungsstarken Dreiwege-Regal-Lautsprecher seine Wiedergeburt feiert und sich famos als Lösung im klassischen Stereo aber auch als Teil einer Heimkino-Konfiguration empfehlen soll.

PRODUKT KEF Q Concerto META Preis KEF Q Concerto Meta € 1.198 pro Paar

KEF SQ1 Standfuß € 299,- pro Paar

Marke KEF Hersteller KEF Vertrieb GP Acoustics GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über KEF

Quelle KEF