Kii Audio GmbH lädt Ende Mai 2022 zur Hausmesse

In aller Kürze Um die neu errichtete Firmenzentrale gebührend einzuweihen, lädt Kii Audio GmbH Ende Mai 2022 zur Hausmesse nach Hamminkeln.

Das Unternehmen Kii Audio GmbH ist wohl bei vielen bekannt für ihre ganz außergewöhnlichen Aktiv-Lautsprecher-Systeme. Die Lösungen des Unternehmens zeichnen sich allen voran dadurch aus, dass diese in kompakter Form eine famose High-end Darbietung ermöglichen, wobei man hierfür auf eine ausgeklügelte DSP-basierte Signalverarbeitung vertraut.

Das Unternehmen selbst spricht bei seinen Lösungen von Lösungen, die keinerlei Kompromisse erfordern und durch ihr spezielles Konzept gepaart mit hervorragendem, wohnraumfreundlichen Design die Zukunft der HiFi darstellen.

Davon können sich Interessenten nunmehr selbst überzeugen, und zwar direkt bei Kii Audio GmbH.

Hausmesse vom 23. bis 28. Mai 2022

Das Unternehmen übersiedelte aus den Niederlanden nach Deutschland, und konnte nunmehr den neuen Firmensitz fertig stellen. Um dies gebührend zu feiern, und auch als Alternative zu einem Auftritt auf der High End 2022, lädt Kii Audio GmbH zu einer Hausmesse an den neuen Firmenstandort in Hamminkeln in der Nähe von Düsseldorf.

In der Zeit vom 23. bis 28. Mai 2022 sollen täglich Werksführungen angeboten werden, ebenso detaillierte Präsentationen der Systeme Kii THREE sowie Kii THREE BXT sowie ausführliche Erläuterungen der nach Ansicht des Unternehmens einzigartigen Active Wave Focussing Technology. Diese Hausmesse soll zudem die beste Gelegenheit für Interessenten darstellen, um das Team kennen zu lernen, das hinter den Lösungen von Kii Audio GmbH steht. Der am neuen Standort nunmehr eingerichtete Showroom soll im Rahmen dieser Hausmesse unter anderem auch dazu dienen, alle neuen Farben der Lautsprecher-Systeme des Jahres 2022 zu präsentieren.

Ganz wichtig ist zudem, dass für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt werde, es also nicht nur akustische Feines geben wird.

Wann und wo – Die Fakten…

Zunächst sei angeführt, dass die Veranstaltung natürlich kostenlos ist, dies hält Kii Audio GmbH ausdrücklich fest, wobei vom 23. bis 28. Mai 2022 täglich von 10:00 bis 20:00 geöffnet sei. Die exakte Anschrift des neuen Unternehmenssitz von Kii Audio GmbH ist Uhlandsweg 6b in D-46499 Hamminkeln.

