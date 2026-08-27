In aller Kürze Die Klipsch Rebellion überträgt einen seltenen Paul-W.-Klipsch-Entwurf aus dem Jahr 1958 in die Gegenwart. Der kompakte Zwei-Wege-Lautsprecher setzt auf einen K-702 Hochtontreiber mit K-703 Tractrix Horn samt Mumps-Technologie, einen neuen K-81-EP 8 Zoll Tieftöner sowie erstmals bei diesem Konzept auf eine rückwärtige Tractrix Bassreflexöffnung. Gefertigt wird das Modell in Hope, Arkansas; die Markteinführung in Europa ist für Herbst 2026 vorgesehen.

Nicht jede Neuheit muss bei null beginnen, um tatsächlich neu zu sein. Gerade ein Unternehmen mit einer mittlerweile 80 Jahre umfassenden Geschichte wie Klipsch kann auf Ideen zurückgreifen, die selbst Jahrzehnte später noch ihren Reiz besitzen. Genau das tut das legendäre US-amerikanische Unternehmen mit der Klipsch Rebellion Premium Bookshelf Loudspeaker. Vorgestellt wurde das neue Modell erstmals Anfang Juni im Rahmen der HIGH END Vienna 2026, wobei Klipsch dort zugleich den historischen Ursprung des Lautsprechers in Szene setzte: die 1958 entwickelte Klipsch H8. Diese war als kompaktere Variante der ein Jahr zuvor präsentierten Klipsch Heresy konzipiert und ursprünglich sogar dafür gedacht, als Center-Lautsprecher zwischen zwei Klipschorn in einem Drei-Kanal-Stereo-Setup zu arbeiten. Nun wird aus dieser fast vergessenen Episode der Unternehmensgeschichte ein reguläres Mitglied der Klipsch Heritage Series – selbstverständlich technisch auf den aktuellen Stand gebracht, weiterhin in Hope, Arkansas gefertigt und mit jener charakteristischen Kombination aus hoher Effizienz, Horntechnik und klassischer Möbelschreiner-Ästhetik, die Klipsch seit Jahrzehnten prägt.

Key Facts Klipsch Rebellion Premium Bookshelf Loudspeaker

Zwei-Wege-Bassreflexlautsprecher der Klipsch Heritage Series

Historisches Vorbild Klipsch H8 von Paul W. Klipsch aus dem Jahr 1958

K-702 Hochton-Treiber mit K-703 Tractrix Horn und Klipsch Mumps-Technologie

K-81-EP 8 Zoll Tieftöner

Rückwärtige Tractrix Bassreflexöffnung

Frequenzgang 60 Hz bis 20 kHz ± 3 dB

Wirkungsgrad 95 dB bei 2,83 V

Nennimpedanz 8 Ohm

Belastbarkeit 200 W

Fertigung in Hope, Arkansas, USA

Echtholzfurnier mit paarweise aufeinander abgestimmter Maserung

Ausführungen Klipsch Rebellion Black Ash, Klipsch Rebellion Walnut und Klipsch Rebellion 80th

Optionaler Klipsch KS-24 Lautsprecherständer

Zehn Jahre Garantie

Eine Rebellion mit historischen Wurzeln

Dass Klipsch für ein neues Modell der Heritage Series tief in die eigene Geschichte blickt, erscheint gerade im Jahr des 80-jährigen Firmenjubiläums nur konsequent. Besonders reizvoll ist allerdings, welchen Entwurf das traditionsreiche US-amerikanische Unternehmen dabei wiederentdeckt hat. Die heutige Klipsch Rebellion geht auf die Klipsch H8 zurück, die Paul W. Klipsch bereits 1958 entwickelte. Sie war als kompaktere Variante der erst ein Jahr zuvor vorgestellten Klipsch Heresy konzipiert und ursprünglich sogar dafür vorgesehen, als Center-Lautsprecher zwischen zwei Klipschorn in einer Drei-Kanal-Stereo-Konfiguration eingesetzt zu werden.

Zu einem regulären Modell im heutigen Sinne wurde die Klipsch H8 damals allerdings nicht. Lediglich 16 Exemplare sollen gefertigt worden sein, womit sie heute zu den ausgesprochen seltenen Entwürfen aus der frühen Geschichte von Klipsch zählt. Umso passender war es, dass Klipsch bei der Weltpremiere der neuen Klipsch Rebellion auf der HIGH END Vienna 2026 neben weiteren Exponaten aus dem Klipsch Museum of Audio History auch eine originale Klipsch H8 präsentierte und damit die direkte Verbindung zwischen historischem Vorbild und neuer Interpretation sichtbar machte.

Dass man gerade diesen nahezu vergessenen Entwurf für die Erweiterung der Heritage Series auswählte, ist dabei keineswegs Zufall. Andy Spalla, Senior Product Manager bei Klipsch, beschreibt den Ansatz des Unternehmens folgendermaßen:

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„Wenn es um die Produktentwicklung innerhalb unserer Heritage-Linie geht, besteht das wichtigste Ziel darin, sicherzustellen, dass wir dem Vermächtnis und der Vision von Paul W. Klipsch sowie der Marke Klipsch gerecht werden. Seit Jahren wünschen sich Heritage-Fans einen kompakten Lautsprecher, und es hätte keinen passenderen Ausgangspunkt geben können als einen Originalentwurf von PWK. So führt Klipsch das Erbe jener wegweisenden Lautsprecher der Heritage Series fort, die mit Stolz in den USA gefertigt werden.“ Andy Spalla, Senior Product Manager bei Klipsch

Mit der Klipsch Rebellion übernimmt das Unternehmen den historischen Entwurf jedoch keineswegs unverändert. Vielmehr dient die ursprüngliche Klipsch H8 als konzeptioneller Ausgangspunkt für einen modernen kompakten Vertreter der Heritage Series, bei dem die grundlegende Philosophie von Paul W. Klipsch mit aktueller Akustiktechnik kombiniert wird. Genau darin liegt letztlich der besondere Reiz dieses Modells: Die Vergangenheit wird nicht lediglich zitiert, sondern bildet die Basis für einen Lautsprecher, der ganz bewusst als neues, eigenständiges Mitglied der heutigen Klipsch Heritage Series entwickelt wurde.

Klassische Klipsch-DNA mit moderner Technik

Das akustische Konzept bleibt dabei typisch Klipsch. Die Klipsch Rebellion ist als Zwei-Wege-Bassreflexlautsprecher ausgeführt und setzt im Hochtonbereich auf einen besonders effizienten Klipsch K-702 Treiber. Dieser arbeitet mit einem K-703 Tractrix Horn und der von Klipsch entwickelten Mumps-Technologie, die eine gleichmäßigere Abstrahlung und möglichst geringe Verzerrungen gewährleisten soll.

Für den unteren Frequenzbereich kommt ein neu entwickelter Klipsch K-81-EP 8 Zoll Tieftöner zum Einsatz. Ergänzt wird dieser durch eine rückwärtige Tractrix Bassreflexöffnung. Deren Geometrie soll einen möglichst freien Luftstrom ermöglichen und Strömungsgeräusche reduzieren, um trotz des vergleichsweise kompakten Gehäuses einen ebenso sauberen wie druckvollen Tiefton zu erzielen.

Bemerkenswert ist dabei die ungewöhnlich niedrige Übergangsfrequenz von 715 Hz. Das Horn übernimmt somit einen beträchtlichen Teil des für die räumliche Wahrnehmung entscheidenden Frequenzbereichs – ein Ansatz, der gut zur traditionellen Philosophie von Klipsch passt.

Hoher Wirkungsgrad als Teil der Heritage-Philosophie

Auch bei den grundlegenden Leistungsdaten bleibt die Klipsch Rebellion ihrer Herkunft verpflichtet. Klipsch gibt einen Wirkungsgrad von 95 dB bei 2,83 V an, womit der Lautsprecher vergleichsweise wenig Verstärkerleistung benötigt, um bereits hohe Pegel zu erzielen. Die Nennimpedanz beträgt 8 Ohm, wobei ein Minimum von 3,3 Ohm bei 170 Hz angegeben wird.

Die Belastbarkeit liegt bei 200 W, der rechnerisch ermittelte maximale kontinuierliche Schalldruck bei 115 dB. Der Frequenzgang wird mit 60 Hz bis 20 kHz bei ± 3 dB angegeben, bei einer Abweichung von -10 dB reicht der Übertragungsbereich laut Hersteller von 45 Hz bis 21 kHz.

Damit beansprucht die Klipsch Rebellion ausdrücklich keine Rolle als winziger Desktop-Lautsprecher. Mit 48,48 cm Höhe, 30,48 cm Breite und 24,28 cm Tiefe ist sie vielmehr ein ausgewachsener Kompaktlautsprecher, dessen Proportionen bereits erkennen lassen, dass hier durchaus ernsthafte Pegelreserven und eine entsprechend souveräne Wiedergabe angestrebt werden.

Handgefertigt in Hope – ganz in der Tradition der Heritage Series

Mindestens ebenso wichtig wie die akustische Konstruktion ist bei der Klipsch Heritage Series traditionell die Fertigung. Auch die Klipsch Rebellion wird in Hope, Arkansas montiert. Die Gehäuse bestehen aus 18 mm MDF und werden mit Echtholzfurnier versehen. Klipsch verwendet dabei Furniere aus demselben Holzstamm und stimmt die Maserung eines Lautsprecherpaares aufeinander ab.

Damit soll jedes Paar einen individuellen Charakter erhalten. Hinzu kommen echte Stoffabdeckungen sowie jene bewusst klassische Gestaltung, die dafür sorgt, dass die Rebellion weniger wie ein nüchternes technisches Produkt als vielmehr wie ein Stück hochwertiges Mobiliar wirkt. Klipsch unterstreicht diesen Anspruch mit einer Garantie von zehn Jahren.

Gerade darin unterscheidet sich das Konzept deutlich von vielen modernen Kompaktlautsprechern. Die Rebellion versucht nicht, möglichst unsichtbar im Wohnraum zu verschwinden, sondern darf und soll als Teil der Einrichtung wahrgenommen werden.

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Für Stereo – aber nicht ausschließlich

Der naheliegende Einsatzbereich der Klipsch Rebellion ist natürlich ein klassisches Zwei-Kanal-Stereo-System. Angesichts ihrer historischen Herkunft ist es allerdings durchaus charmant, dass Klipsch auch heute ausdrücklich auf eine mögliche Einbindung in ein Heimkino-System der Heritage Series verweist.

Für eine optimale Aufstellung bietet Klipsch zudem den passenden Klipsch KS-24 Lautsprecherständer an. Dieser soll den Lautsprecher auf jene Höhe bringen, die für die vorgesehene Abstrahlcharakteristik optimal ist. Horizontal gibt Klipsch einen Abstrahlwinkel von 90 Grad an, vertikal sind es 60 Grad.

Damit lässt sich die Rebellion durchaus als Brücke zwischen klassischem Heritage-Konzept und modernen Wohnraumanforderungen verstehen: kompakter als die großen Standmodelle der Serie, zugleich aber eindeutig als vollwertiger Lautsprecher ausgelegt.

Drei Varianten zum Marktstart

Zum Marktstart stehen drei Ausführungen zur Wahl. Neben Klipsch Rebellion Black Ash und Klipsch Rebellion Walnut führt das aktuelle Datenblatt auch die Klipsch Rebellion 80th an. Die letztgenannte Variante steht im Zeichen des 80-jährigen Firmenjubiläums; in den ursprünglichen Unterlagen zur Präsentation in Wien wurde hierfür Tigerwood als limitierte Jubiläumsausführung angekündigt.

Damit bleibt Klipsch auch optisch seiner Heritage-Philosophie treu: Das Gehäuse und seine Oberfläche sind hier nicht bloß notwendige Verpackung für die Technik, sondern ein wesentlicher Teil des gesamten Produktkonzepts.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Historischer Ursprung: Die Klipsch Rebellion greift einen seltenen Paul-W.-Klipsch-Entwurf aus dem Jahr 1958 auf.

Die Klipsch Rebellion greift einen seltenen Paul-W.-Klipsch-Entwurf aus dem Jahr 1958 auf. Hoher Wirkungsgrad: 95 dB bei 2,83 V erlauben bereits mit moderater Verstärkerleistung hohe Pegel.

95 dB bei 2,83 V erlauben bereits mit moderater Verstärkerleistung hohe Pegel. Tractrix Horn-Technologie: K-702 Hochton-Treiber und K-703 Tractrix Horn setzen auf ein klassisches Kernelement der Klipsch-Philosophie.

K-702 Hochton-Treiber und K-703 Tractrix Horn setzen auf ein klassisches Kernelement der Klipsch-Philosophie. Kräftiger Tiefton: Ein K-81-EP 8 Zoll Tieftöner und die rückwärtige Tractrix Bassreflexöffnung sollen für überraschend souveränen Bass sorgen.

Ein K-81-EP 8 Zoll Tieftöner und die rückwärtige Tractrix Bassreflexöffnung sollen für überraschend souveränen Bass sorgen. Heritage-Fertigung: Die Klipsch Rebellion wird in Hope, Arkansas gefertigt und mit Echtholzfurnier versehen.

Die Klipsch Rebellion wird in Hope, Arkansas gefertigt und mit Echtholzfurnier versehen. Wohnraumgerechtes Format: Deutlich kompakter als viele klassische Modelle der Klipsch Heritage Series, ohne als bloßer Mini-Lautsprecher konzipiert zu sein.

Deutlich kompakter als viele klassische Modelle der Klipsch Heritage Series, ohne als bloßer Mini-Lautsprecher konzipiert zu sein. Flexible Nutzung: Für klassische Stereo-Systeme ebenso vorgesehen wie für ein Heimkino auf Basis der Klipsch Heritage Series.

Für klassische Stereo-Systeme ebenso vorgesehen wie für ein Heimkino auf Basis der Klipsch Heritage Series. Langfristiger Anspruch: Klipsch gewährt auf die Klipsch Rebellion eine Garantie von zehn Jahren.

Preis und Verfügbarkeit

Die Klipsch Rebellion Premium Bookshelf Loudspeaker soll wie bereits bei ihrer Weltpremiere auf der HIGH END Vienna 2026 angekündigt im Laufe des Herbst 2026 im europäischen Fachhandel verfügbar sein. Der Preis beträgt € 2.999,- pro Paar.

Zur Wahl stehen die Ausführungen Klipsch Rebellion Black Ash, Klipsch Rebellion Walnut sowie Klipsch Rebellion 80th. Ein passender Klipsch KS-24 Lautsprecherständer ist für die optimale Aufstellung vorgesehen und kostet € 399,-

Wir meinen…

Die Klipsch Rebellion ist eine jener Produktneuheiten, bei denen die Geschichte nicht bloß als hübscher Marketing-Hintergrund dient, sondern unmittelbar das Konzept bestimmt. Einen beinahe vergessenen Entwurf Paul W. Klipschs aus dem Jahr 1958 aufzugreifen und daraus einen zeitgemäßen kompakten Lautsprecher der Klipsch Heritage Series zu entwickeln, passt ausgezeichnet zum 80-jährigen Jubiläum der Marke Klipsch.

Besonders spannend erscheint dabei, dass Klipsch nicht versucht, die Rebellion künstlich zu modernisieren. Horntechnik, hoher Wirkungsgrad, ein vergleichsweise großer 8 Zoll Tieftöner, Echtholzfurnier und die Fertigung in Hope bewahren genau jene Eigenständigkeit, die den besonderen Reiz der Heritage Series ausmacht. Gleichzeitig dürfte das kompaktere Format die Serie für deutlich mehr Wohnräume interessant machen als die großen Ikonen des Hauses. Mit € 2.999,- pro Paar ist die Klipsch Rebellion natürlich alles andere als ein günstiger Regallautsprecher – innerhalb der Heritage-Welt könnte sie aber gerade deshalb eine ausgesprochen interessante neue Einstiegsmöglichkeit darstellen.

Produkt Klipsch Rebellion Premium Bookshelf Loudspeaker Preis Klipsch Rebellion € 2.999,-

Klipsch KS-24 Speaker Stand € 399,-

Technische Daten Klipsch Rebellion Premium Bookshelf Loudspeaker

Produkt Klipsch Rebellion Premium Bookshelf Loudspeaker Charakterisierung Zwei-Wege-Bassreflexlautsprecher der Klipsch Heritage Series Frequenzgang 60 Hz bis 20 kHz ± 3 dB Frequenzgang f10 45 Hz bis 21 kHz -10 dB Belastbarkeit 200 W Maximaler kontinuierlicher Schalldruck 115 dB Wirkungsgrad 95 dB bei 2,83 V Übergangsfrequenz 715 Hz Horizontale Abstrahlung 90°, ± 30°, 600 Hz bis 20 kHz Vertikale Abstrahlung 60°, ± 30°, 2,6 kHz bis 20 kHz Nennimpedanz 8 Ohm, Minimum 3,3 Ohm bei 170 Hz Tieftöner Klipsch K-81-EP 8 Zoll Woofer Hochtöner Klipsch K-702 HF Driver Horn Klipsch K-703 Tractrix Horn mit Mumps-Technologie Gehäuseprinzip Bassreflex, rückwärtige Tractrix Bassreflexöffnung Gehäusematerial 18 mm MDF mit Echtholzfurnier Anschlüsse 5-Wege-Lautsprecherklemmen Abmessungen 304,8 × 484,8 × 242,8 mm Gewicht 14,51 kg pro Lautsprecher Ausführungen Klipsch Rebellion Black Ash, Klipsch Rebellion Walnut, Klipsch Rebellion 80th Passender Lautsprecherständer Klipsch KS-24 Garantie 10 Jahre

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